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Програмне забезпечення для 3D моделювання
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Програмне забезпечення для 3D моделювання - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для 3D-моделювання включає програми, призначені для створення базових тривимірних моделей об’єктів або персонажів. Ці інструменти часто містять додаткові функції, такі як 3D-малювання для додавання текстур, освітлення та кольору, що дозволяє створювати детальні та реалістичні моделі. Коли моделі будуть готові, їх можна анімувати та оживити за допомогою інструментів 3D-візуалізації та анімації. Такі галузі, як телебачення та кіно, ігри, маркетинг і віртуальна реальність, все більше покладаються на ці 3D-інструменти для своїх проектів. Графічні дизайнери можуть використовувати невідтворені 3D-моделі безпосередньо для веб-сайтів і медіа-кадров. Однак програмне забезпечення, спеціально розроблене для проектування архітектурних будівель, цивільного будівництва чи інших функцій, пов’язаних із САПР, не класифікується як програмне забезпечення для 3D-моделювання.

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Vectary

Vectary

vectary.com

Vectary - це платформа для створення інтерактивних 3D-дизайнів у браузері, що дозволяє редагувати і публікувати 3D-контент без кодування.

Artflow

Artflow

artflow.ai

ArtFlow - додаток для цифрового малювання, який дозволяє користувачам створювати візуальний контент з допомогою AI на пристроях Android.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS - це CAD-програмне забезпечення для 3D-дизайну, що дозволяє створювати, модифікувати та управляти даними продуктів.

SelfCAD

SelfCAD

selfcad.com

SelfCAD – програма для 3D-моделювання, що дозволяє створювати, редагувати та готувати моделі до 3D-друку без потреби в додатковому програмному забезпеченні.

KAEDIM

KAEDIM

kaedim3d.com

Kaedim - це інструмент на базі AI для перетворення 2D-зображень у 3D-моделі, що підходить для ігор, AR/VR та електронної комерції.

Coohom

Coohom

coohom.com

Coohom - платформа для 3D візуалізації та дизайну інтер'єру, що дозволяє створювати плани поверхів та реалізувати проекти в реалістичному форматі.

Ready Player Me

Ready Player Me

readyplayer.me

Ready Player Me - це платформа для створення 3D-аватарів з селфі, які можна використовувати в понад 600 іграх та додатках.

Modsy

Modsy

modsy.com

Modsy - це онлайн-сервіс дизайну інтер'єру, що використовує AI для створення 3D-візуалізацій, дозволяючи користувачам експериментувати з дизайном приміщень.

RealityMAX

RealityMAX

realitymax.com

RealityMAX - це безкоштовна онлайн-платформа для 3D-дизайну, що дозволяє співпрацювати над проектами в реальному часі та створювати AR/VR досвіди.

Shapelab

Shapelab

shapelabvr.com

Shapelab - це програма для 3D моделювання віртуальної реальності, що дозволяє створювати детальні цифрові об'єкти та концепції.

TilesView

TilesView

tilesview.ai

TilesView - програма на основі ШІ для створення 3D-дизайнів кімнат з вибраними плитками, з можливістю збереження та спільного використання прев'ю.

Imagine.io

Imagine.io

imagine.io

Imagine.io - це платформа для створення 3D-візуалізацій, що дозволяє виробникам легко створювати фотореалістичний контент без досвіду в 3D-дизайні.

VREE Labs

VREE Labs

vree.ai

VREE Labs перетворює зображення товарів у 3D моделі для AR/VR комерції, спрощуючи процес та знижуючи витрати.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

cmBuilder.io - платформа для логістики будівельних майданчиків, що забезпечує швидкі хмарні робочі процеси, симуляцію послідовності та реальну співпрацю.

Avataar

Avataar

avataar.ai

Avataar - платформа, що генерує відео з продуктів за допомогою AI, забезпечуючи інтерактивний досвід для бізнесу і покращуючи маркетингові стратегії.

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek - це платформа для моделювання активів, що дозволяє аналізувати дані з дронів та сенсорів, створюючи 3D-моделі для віддалених перевірок і моніторингу.

Quixel

Quixel

quixel.com

Quixel - набір інструментів для текстурування, що полегшує створення 3D-контенту з доступом до бібліотеки фотограмметрії Megascans.

Sibe

Sibe

sibe.io

Sibe – хмарна платформа для перегляду, обміну та отримання відгуків по 3D-дизайнам. Доступна на будь-якому пристрої, підтримує всі популярні формати.

Prontto

Prontto

prontto.co

Prontto спрощує доставку професійного дизайну всього за 24 години. Ми замінюємо дорогі власні команди та ненадійних фрілансерів на платний формат. Отримайте всі зручності за незначну ціну. Він повністю асинхронний, і ви можете запросити необмежену кількість членів команди для керування панеллю запитів! Наші клієнти розвивають види діяльності, які вимагають великого досвіду, точності, знань і навчання; плинність персоналу та витрати, пов’язані з часом адаптації, становлять загрозу для їхнього бізнесу. Ми допомагаємо їм зменшити накладні витрати, пов’язані з наймом, обладнанням та офісним приміщенням.

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Програмне забезпечення для 3D моделювання - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog