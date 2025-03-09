Imagine.io

imagine.io

Створюйте приголомшливі зображення за допомогою потужності 3D. Оживіть свої продукти за допомогою 3D. Все з вашого браузера. imagine.io дозволяє створювати візуальні ефекти продукту з високою конверсією для вашого магазину, соціальної мережі чи будь-де. imagine.io — це B2B SaaS-стартап, який створив просту у використанні платформу для створення 3D-контенту, яка дає змогу меблям, аксесуарам для дому, виробникам текстилю та іншим створювати приголомшливий фотореалістичний 3D-контент без жодної інженерної підготовки чи 3D-проектування. Його передова технологія 3D-графіки в реальному часі створена командою 3D-експертів із технологією рендерингу на основі хмари, загорнутою в простий у використанні веб-інтерфейс. Це допомагає клієнтам створювати 3D-зображення за лічені хвилини замість годин чи днів у порівнянні зі студійною зйомкою за невелику частину вартості. Доведено, що його 3D-вміст суттєво економить час і гроші, водночас значно покращуючи продажі та прибутки. Ви можете думати про це як про Canva для 3D. Зекономте 70% витрат і 80% часу на створення зображень продукту Значно підвищте коефіцієнт конверсії електронної комерції з 55% до понад 500% Швидше створюйте прототипи та отримуйте попередні замовлення перед виготовленням Створюйте високоякісні фотореалістичні 3D-зображення, відео, віртуальні демонстраційні зали та досвід доповненої реальності Кому довіряють понад 130 провідних виробників і роздрібних продавців.