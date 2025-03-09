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Програмне забезпечення для 3D-моделювання включає програми, призначені для створення базових тривимірних моделей об’єктів або персонажів. Ці інструменти часто містять додаткові функції, такі як 3D-малювання для додавання текстур, освітлення та кольору, що дозволяє створювати детальні та реалістичні моделі. Коли моделі будуть готові, їх можна анімувати та оживити за допомогою інструментів 3D-візуалізації та анімації. Такі галузі, як телебачення та кіно, ігри, маркетинг і віртуальна реальність, все більше покладаються на ці 3D-інструменти для своїх проектів. Графічні дизайнери можуть використовувати невідтворені 3D-моделі безпосередньо для веб-сайтів і медіа-кадров. Однак програмне забезпечення, спеціально розроблене для проектування архітектурних будівель, цивільного будівництва чи інших функцій, пов’язаних із САПР, не класифікується як програмне забезпечення для 3D-моделювання.
Запит на новий застосунок
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS - це CAD-програмне забезпечення для 3D-дизайну, що дозволяє створювати, модифікувати та управляти даними продуктів.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab - це програма для 3D моделювання віртуальної реальності, що дозволяє створювати детальні цифрові об'єкти та концепції.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview — це програмне забезпечення на основі ШІ, яке допоможе клієнтам створити ідеальний дизайн для їхніх приміщень. Він відображає тривимірне зображення будь-якої кімнати з вибраними плитками. Він пропонує широкий вибір попередніх переглядів кімнат у різних категоріях. Для найкращого брендингу компанії він дозволяє клієнтам використовувати логотип своєї компанії під час створення або попереднього перегляду кімнат. Інтеграція TilesView у веб-сайт проста і пропонує клієнтам додатковий інструмент для прийняття рішень щодо продуктів клієнтів. Його технологія дозволяє легко завантажувати дизайн плитки, щоб розширити портфоліо продуктів клієнтів для показу клієнтам. Він допомагає клієнтам створювати різні макети та візерунки, щоб створювати їхні улюблені проекти, створюючи попередній перегляд. Просто змішайте дві або більше плиток разом. У попередньому перегляді кімнати клієнти можуть розглядати глянсову плитку як матову поверхню, так що клієнти можуть мати свободу уяви. Зберігайте попередній перегляд кімнат у вигляді зображень або PDF-файлів і діліться ними в соціальних мережах.
Prontto
prontto.co
Prontto спрощує доставку професійного дизайну всього за 24 години. Ми замінюємо дорогі власні команди та ненадійних фрілансерів на платний формат. Отримайте всі зручності за незначну ціну. Він повністю асинхронний, і ви можете запросити необмежену кількість членів команди для керування панеллю запитів! Наші клієнти розвивають види діяльності, які вимагають великого досвіду, точності, знань і навчання; плинність персоналу та витрати, пов’язані з часом адаптації, становлять загрозу для їхнього бізнесу. Ми допомагаємо їм зменшити накладні витрати, пов’язані з наймом, обладнанням та офісним приміщенням.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX - це безкоштовна онлайн-платформа для 3D-дизайну, що дозволяє співпрацювати над проектами в реальному часі та створювати AR/VR досвіди.
Quixel
quixel.com
Quixel Suite — це найпростіший у використанні набір інструментів текстурування на сьогоднішній день, який дозволяє значно прискорити конвеєрний і традиційний робочий процес.
Imagine.io
imagine.io
Створюйте приголомшливі зображення за допомогою потужності 3D. Оживіть свої продукти за допомогою 3D. Все з вашого браузера. imagine.io дозволяє створювати візуальні ефекти продукту з високою конверсією для вашого магазину, соціальної мережі чи будь-де. imagine.io — це B2B SaaS-стартап, який створив просту у використанні платформу для створення 3D-контенту, яка дає змогу меблям, аксесуарам для дому, виробникам текстилю та іншим створювати приголомшливий фотореалістичний 3D-контент без жодної інженерної підготовки чи 3D-проектування. Його передова технологія 3D-графіки в реальному часі створена командою 3D-експертів із технологією рендерингу на основі хмари, загорнутою в простий у використанні веб-інтерфейс. Це допомагає клієнтам створювати 3D-зображення за лічені хвилини замість годин чи днів у порівнянні зі студійною зйомкою за невелику частину вартості. Доведено, що його 3D-вміст суттєво економить час і гроші, водночас значно покращуючи продажі та прибутки. Ви можете думати про це як про Canva для 3D. Зекономте 70% витрат і 80% часу на створення зображень продукту Значно підвищте коефіцієнт конверсії електронної комерції з 55% до понад 500% Швидше створюйте прототипи та отримуйте попередні замовлення перед виготовленням Створюйте високоякісні фотореалістичні 3D-зображення, відео, віртуальні демонстраційні зали та досвід доповненої реальності Кому довіряють понад 130 провідних виробників і роздрібних продавців.
Sibe
sibe.io
Sibe — це хмарна платформа для безпечного перегляду, обміну та отримання відгуків щодо 3D-проектів. Його використовують керівники продуктів і проектів, інженери, дизайнери, маркетологи, фрілансери та клієнти; це єдине джерело правди. За допомогою Sibe користувачі можуть взаємодіяти з моделями, залишати коментарі щодо конкретних деталей, отримувати відгуки від своєї команди, порівнювати різні версії та багато іншого. Він доступний на будь-якому пристрої, будь-де та підтримує всі поширені формати файлів 3D.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Нова галузева логістична платформа для будівельних майданчиків cmBuilder демократизує 4D-логістику будівельних майданчиків завдяки швидким і легким хмарним робочим процесам, потужним можливостям моделювання послідовності та неперевершеній співпраці в режимі реального часу.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD – програма для 3D-моделювання, що дозволяє створювати, редагувати та готувати моделі до 3D-друку без потреби в додатковому програмному забезпеченні.
Modsy
modsy.com
Modsy - це онлайн-сервіс дизайну інтер'єру, що використовує AI для створення 3D-візуалізацій, дозволяючи користувачам експериментувати з дизайном приміщень.
VREE Labs
vree.ai
У VREE Labs ми виконуємо місію трансформувати ландшафт електронної комерції за допомогою нашої технології Generative 3D — безперебійного перетворення лише кількох зображень зі сторінки продукту в 3D-моделі для AR/VR Commerce шляхом розробки рішень для 3D-моделювання на основі штучного інтелекту та Методи глибокого навчання, які дозволяють нашим партнерам і користувачам миттєво генерувати високоточні 3D-моделі за значно менших витрат і без технічних зусиль. Наші методи скорочують вартість і час на 99% і максимізують ROI. Наша мета: 1. Економія часу та коштів, 2. Виключіть ручні процеси, 3. Позбавте вас від логістичного головного болю, 4. Створіть простий у використанні інструмент «зроби сам» замість того, щоб попросити експертів третьої сторони.
Avataar
avataar.ai
Avataar революціонізує індустрію завдяки можливостям просторового оповідання, переходячи в нову еру візуальних відкриттів, забезпечуючи генеративні візуальні враження на основі ШІ. Її перша в світі платформа Computer Vision на основі штучного інтелекту використовує підхід глибокого навчання, щоб створити інтерактивний досвід для різних підприємств, брендів і користувачів. Маючи понад 10 патентів і очолюючи 3D-комерцію в Khronos, Avataar є лідером у розвитку нейронних інновацій і робить внесок у встановлення стандартів сумісності в галузі. Стратегічне партнерство компанії з основними зацікавленими сторонами, такими як Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS, а також з інвесторами-блакитними фішками (Sequoia Capital і Tiger Global), підкреслює її прагнення здійснити революційні зміни в глобальному масштабі, переосмислити досвід роботи з продуктами та візуальне відкриття, як ніколи раніше.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — це хмарна платформа для моделювання та аналізу активів, яка перетворює дані (зображення безпілотників, датчики, теплові дані, GPS, BIM, LiDAR) в інтерактивні 3D-цифрові двійники, до яких можна безпечно отримати доступ через веб-браузер. Проводьте візуальні перевірки зі свого столу, маючи повну картину стану активів з міліметровими деталями. Отримайте детальну інформацію без відвідування сайту. Використовуйте потужні інструменти для аналізу структурних дефектів. Переглядайте моделі поруч, щоб спостерігати за змінами. Покращте прогнозне технічне обслуговування, ретельно відстежуючи тенденції. Використовується власниками активів та інженерами для мінімізації ризиків і оптимізації робочих процесів. - Перевірка активів за години, а не за тижні - Скорочення персоналу на місці - Зниження витрат до 90% - Охоплення 90%+ активу (замість 20% репрезентативної перевірки)
Coohom
coohom.com
Coohom - платформа для 3D візуалізації та дизайну інтер'єру, що дозволяє створювати плани поверхів та реалізувати проекти в реалістичному форматі.
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim - це інструмент на базі AI для перетворення 2D-зображень у 3D-моделі, що підходить для ігор, AR/VR та електронної комерції.
Artflow
artflow.ai
ArtFlow - додаток для цифрового малювання, який дозволяє користувачам створювати візуальний контент з допомогою AI на пристроях Android.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me - це платформа для створення 3D-аватарів з селфі, які можна використовувати в понад 600 іграх та додатках.
Vectary
vectary.com
Vectary - це платформа для створення інтерактивних 3D-дизайнів у браузері, що дозволяє редагувати і публікувати 3D-контент без кодування.
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