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Програмне забезпечення для 3D моделювання - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення для 3D-моделювання включає програми, призначені для створення базових тривимірних моделей об’єктів або персонажів. Ці інструменти часто містять додаткові функції, такі як 3D-малювання для додавання текстур, освітлення та кольору, що дозволяє створювати детальні та реалістичні моделі. Коли моделі будуть готові, їх можна анімувати та оживити за допомогою інструментів 3D-візуалізації та анімації. Такі галузі, як телебачення та кіно, ігри, маркетинг і віртуальна реальність, все більше покладаються на ці 3D-інструменти для своїх проектів. Графічні дизайнери можуть використовувати невідтворені 3D-моделі безпосередньо для веб-сайтів і медіа-кадров. Однак програмне забезпечення, спеціально розроблене для проектування архітектурних будівель, цивільного будівництва чи інших функцій, пов’язаних із САПР, не класифікується як програмне забезпечення для 3D-моделювання.
Запит на новий застосунок
Vectary
vectary.com
Створіть захоплюючий досвід для веб-сайту електронної комерції за допомогою Vectary Web AR Viewer і тривимірного конфігуратора продукту. Публікуйте вміст 3D і доповненої реальності на будь-якому веб-сайті на всіх мобільних платформах - iOS і Android. Дозвольте відвідувачам веб-сайту отримати попередній перегляд продукту в доповненій реальності одним клацанням миші - не потрібно встановлювати додаткову програму. Переваги: - Не потрібні навички кодування - Проста реалізація - Сумісність з усіма платформами електронної комерції - Немає додаткового встановлення програми для досвіду AR - Автоматична оптимізація AR - Бібліотека матеріалів - Настроюваний API
Artflow
artflow.ai
Artflow дозволяє користувачам створювати візуальний контент за допомогою ШІ. Ми твердо віримо у звільняючий акт творчості та хочемо дозволити будь-кому створювати та ділитися своїми творіннями зі світом, експериментувати в позитивному середовищі та виражати себе за допомогою цього нового середовища.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні засоби 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати та керувати своїми даними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: програмне забезпечення професійного рівня 3D важко освоїти, тоді як програмне забезпечення початкового рівня затримується та обмежене. І обидва вони вимагають кількох програм для виконання завдання 3D-друку. Рішення SelfCAD пропонує можливості професійного рівня, його легко освоїти, він швидкий і не потребує жодних додаткових програм для виконання завдання 3D-друку. SelfCAD робить те саме для індустрії 3D CAD, що Wix робила для індустрії веб-дизайну, а Canva – для індустрії графічного дизайну. Цільові ринки Користувачі 3D-моделювання середнього рівня, засновники B2C і B2B2C Аарон Брейер, засновник і президент Джордж Вайнбергер, генеральний директор
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim — це інструмент на основі штучного інтелекту, який перетворює 2D-зображення на 3D-моделі. Розроблений із зосередженням на галузях ігор, AR/VR, електронної комерції та 3D-друку, він допомагає створювати готові до виробництва 3D-ресурси з фотографій. Інструмент працює так, що користувач завантажує зображення або опис потрібної моделі. Потім штучний інтелект Каедіма починає створювати модель на основі цих вхідних даних. Після створення початкової моделі вона проходить процес перегляду та вдосконалення майстром Kaedim, який забезпечує оптимальну якість. Після цього готову модель можна завантажити. Інструмент Kaedim особливо корисний для прискорення термінів розвитку активів. Він також включає ринок із різноманітним вибором готових до використання 3D-ресурсів. Kaedim створено завдяки тісній співпраці з митцями, щоб забезпечити відповідність результатів промисловим стандартам. Застосування Kaedim поширюється не тільки на ігри, але й на інші галузі.
Coohom
coohom.com
Програмне забезпечення для 3D-рендерінгу та візуалізації продукту з потужними функціями AR та VR, призначене для дизайну інтер’єру, домашнього декору, кухні та ванної кімнати, гостинності, освітлення, покращення дому, реконструкції та будівництва! Перетворіть роздрібну торгівлю, виробництво та електронну комерцію на неймовірний досвід купівлі та значно покращте зростання продажів і маркетингову конверсію для вашого бізнесу в масштабі. Універсальний магазин для виняткової 3D-візуалізації та візуалізації продукту, щоб надати дивовижні рішення CGI та ефектну доповнену реальність для оптимізації ефективність роботи та якість дизайну в масштабі! Понад 8 мільйонів дизайнерів і 35 000 підприємств у всьому світі щодня використовують Coohom, ми є спільнотою, якій довіряють багато!
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me — це крос-ігрова платформа для аватарів для метавсесвіту. Він дозволяє створити 3D-аватар із селфі та використовувати його в понад 600 сумісних програмах та іграх. Ви можете досліджувати віртуальні світи у VRChat, приєднуватися до зустрічей у MeetinVR або вести трансляцію для своїх шанувальників за допомогою LIV – і все це з вашим особистим аватаром, який представляє вас у віртуальних світах. Будь-який розробник може інтегрувати Ready Player Me у свої програми та ігри за допомогою нашого безкоштовного SDK для аватарів. Він сумісний з Unity та Unreal Engine і чудово працює в Інтернеті, мобільних і настільних платформах.
Modsy
modsy.com
Перетворіть свій простір за допомогою онлайн-послуг Modsy з дизайну інтер’єру. Робота з досвідченими дизайнерами інтер'єру. Необмежена кількість переглядів. Почніть сьогодні.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX — це найпотужніша безкоштовна платформа для співпраці в 3D-дизайні, 100% онлайн. Віддалено співпрацюйте з колегами над 3D-проектами та легко діліться своєю роботою з клієнтами. Створюйте Web3D, AR і VR миттєво, без рядка коду.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab — це високоефективна програма для 3D-скульптури, оптимізована для пристроїв віртуальної реальності. Програмне забезпечення використовує переваги технології VR, щоб забезпечити захоплюючий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє дизайнерам ліпити в 3D-просторі, надаючи їм новий рівень контролю та творчої свободи. За допомогою Shapelab користувачі можуть легко створювати високоякісні 3D-ресурси для використання в якості реквізиту, персонажів, концепцій для додатків, ігор і віртуальних світів, а також цифрових концепт-артів і розкадровок. Використання Shapelab полігонів замість вокселів дозволяє створювати приголомшливі, добре деталізовані та реалістичні 3D-ресурси, а також імпортувати та редагувати великі та складні 3D-сканування.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview — це програмне забезпечення на основі ШІ, яке допоможе клієнтам створити ідеальний дизайн для їхніх приміщень. Він відображає тривимірне зображення будь-якої кімнати з вибраними плитками. Він пропонує широкий вибір попередніх переглядів кімнат у різних категоріях. Для найкращого брендингу компанії він дозволяє клієнтам використовувати логотип своєї компанії під час створення або попереднього перегляду кімнат. Інтеграція TilesView у веб-сайт проста і пропонує клієнтам додатковий інструмент для прийняття рішень щодо продуктів клієнтів. Його технологія дозволяє легко завантажувати дизайн плитки, щоб розширити портфоліо продуктів клієнтів для показу клієнтам. Він допомагає клієнтам створювати різні макети та візерунки, щоб створювати їхні улюблені проекти, створюючи попередній перегляд. Просто змішайте дві або більше плиток разом. У попередньому перегляді кімнати клієнти можуть розглядати глянсову плитку як матову поверхню, так що клієнти можуть мати свободу уяви. Зберігайте попередній перегляд кімнат у вигляді зображень або PDF-файлів і діліться ними в соціальних мережах.
Imagine.io
imagine.io
Створюйте приголомшливі зображення за допомогою потужності 3D. Оживіть свої продукти за допомогою 3D. Все з вашого браузера. imagine.io дозволяє створювати візуальні ефекти продукту з високою конверсією для вашого магазину, соціальної мережі чи будь-де.
VREE Labs
vree.ai
У VREE Labs ми виконуємо місію трансформувати ландшафт електронної комерції за допомогою нашої технології Generative 3D — безперебійного перетворення лише кількох зображень зі сторінки продукту в 3D-моделі для AR/VR Commerce шляхом розробки рішень для 3D-моделювання на основі штучного інтелекту та Методи глибокого навчання, які дозволяють нашим партнерам і користувачам миттєво генерувати високоточні 3D-моделі за значно менших витрат і без технічних зусиль. Наші методи скорочують вартість і час на 99% і максимізують ROI. Наша мета: 1. Економія часу та коштів, 2. Виключіть ручні процеси, 3. Позбавте вас від логістичного головного болю, 4. Створіть простий у використанні інструмент «зроби сам» замість того, щоб попросити експертів третьої сторони.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Нова галузева логістична платформа для будівельних майданчиків cmBuilder демократизує 4D-логістику будівельних майданчиків завдяки швидким і легким хмарним робочим процесам, потужним можливостям моделювання послідовності та неперевершеній співпраці в режимі реального часу.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — це хмарна платформа для моделювання та аналізу активів, яка перетворює дані (зображення безпілотників, датчики, теплові дані, GPS, BIM, LiDAR) в інтерактивні 3D-цифрові двійники, до яких можна безпечно отримати доступ через веб-браузер. Проводьте візуальні перевірки зі свого столу, маючи повну картину стану активів з міліметровими деталями. Отримайте детальну інформацію без відвідування сайту. Використовуйте потужні інструменти для аналізу структурних дефектів. Переглядайте моделі поруч, щоб спостерігати за змінами. Покращте прогнозне технічне обслуговування, ретельно відстежуючи тенденції. Використовується власниками активів та інженерами для мінімізації ризиків і оптимізації робочих процесів. - Перевірка активів за години, а не за тижні - Скорочення персоналу на місці - Зниження витрат до 90% - Охоплення 90%+ активу (замість 20% репрезентативної перевірки)
Sibe
sibe.io
Sibe — це хмарна платформа для безпечного перегляду, обміну та отримання відгуків щодо 3D-проектів. Його використовують керівники продуктів і проектів, інженери, дизайнери, маркетологи, фрілансери та клієнти; це єдине джерело правди. За допомогою Sibe користувачі можуть взаємодіяти з моделями, залишати коментарі щодо конкретних деталей, отримувати відгуки від своєї команди, порівнювати різні версії та багато іншого. Він доступний на будь-якому пристрої, будь-де та підтримує всі поширені формати файлів 3D.
Avataar
avataar.ai
Avataar революціонізує індустрію завдяки можливостям просторового оповідання, переходячи в нову еру візуальних відкриттів, забезпечуючи генеративні візуальні враження на основі ШІ. Її перша в світі платформа Computer Vision на основі штучного інтелекту використовує підхід глибокого навчання, щоб створити інтерактивний досвід для різних підприємств, брендів і користувачів. Маючи понад 10 патентів і очолюючи 3D-комерцію в Khronos, Avataar є лідером у розвитку нейронних інновацій і робить внесок у встановлення стандартів сумісності в галузі. Стратегічне партнерство компанії з основними зацікавленими сторонами, такими як Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS, а також з інвесторами-блакитними фішками (Sequoia Capital і Tiger Global), підкреслює її прагнення здійснити революційні зміни в глобальному масштабі, переосмислити досвід роботи з продуктами та візуальне відкриття, як ніколи раніше.
Prontto
prontto.co
Prontto спрощує доставку професійного дизайну всього за 24 години. Ми замінюємо дорогі власні команди та ненадійних фрілансерів на платний формат. Отримайте всі зручності за незначну ціну. Він повністю асинхронний, і ви можете запросити необмежену кількість членів команди для керування панеллю запитів! Наші клієнти розвивають види діяльності, які вимагають великого досвіду, точності, знань і навчання; плинність персоналу та витрати, пов’язані з часом адаптації, становлять загрозу для їхнього бізнесу. Ми допомагаємо їм зменшити накладні витрати, пов’язані з наймом, обладнанням та офісним приміщенням.
Quixel
quixel.com
Quixel Suite — це найпростіший у використанні набір інструментів текстурування на сьогоднішній день, який дозволяє значно прискорити конвеєрний і традиційний робочий процес.