Альтернативи - Socket

PayCargo
paycargo.com
PayCargo - це платформа для управління вантажними платежами, що спрощує оплату та відстеження транзакцій у логістичній галузі.
Shipfix
shipfix.com
Shipfix - платформа для спільної роботи та даних у морському і торговому секторах, яка оптимізує робочі процеси з використанням штучного інтелекту.
Driver Technologies
drivertechnologies.com
Безкоштовна програма-камера для автомобіля з штучним інтелектом, яка надає сповіщення про зіткнення та навігацію для водіїв.
Cotiss
cotiss.com
Cotiss — програма для спрощеного управління закупівлями, розроблена для малих та середніх команд, що інтегрує найкращі практики в процеси організації.
GoExpedi
goexpedi.com
GoExpedi – платформа для закупівель, що оптимізує управління інвентарем і ланцюгами постачань, підвищуючи ефективність підприємств.
Courier Mitra
couriermitra.com
Кур'єр Мітра - це додаток для управління кур'єрськими послугами, забезпечує відстеження відправлень та оптимізацію логістики для бізнесу та приватних осіб.
Deliverr
deliverr.com
Deliverr - це платформа для управління логістикою та доставкою, що забезпечує ефективне виконання замовлень і оптимізує процеси доставки.
Refund Geeks
refundgeeks.com
Refund Geeks автоматично виявляє можливості для повернення коштів від UPS та FedEx, полегшуючи процес відстеження та управління відшкодуваннями.
TrackMage
trackmage.com
TrackMage - система відстеження посилок, що показує клієнтам статус їхніх замовлень та автоматизує підтримку й збір відгуків.
ShipScience
shipscience.com
ShipScience – це програмне забезпечення для аудиту відправлень, яке спрощує доставку, знаходить приховані знижки і підвищує ефективність.
Paccurate
paccurate.io
Paccurate - це додаток для оптимізації упаковки, що аналізує замовлення та рекомендує найефективніші конфігурації для зменшення витрат на доставку.
Traqo.io
traqo.io
Traqo.io — платформа без коду для управління видимістю вантажоперевезень, що включає модулі для закупівлі, відстеження доставки, автоматизації та виставлення рахунків.
Shipamax
shipamax.com
Shipamax - це інструмент для автоматизації обробки даних в логістиці, що витягує інформацію з електронних листів в реальному часі та інтегрується з наявними системами.
PrimeRevenue
primerevenue.com
PrimeRevenue - платформа для оптимізації оборотних коштів і фінансування ланцюгів поставок, що допомагає підприємствам ефективно керувати фінансами.
PackCapture
packcapture.com
PackCapture - платформа для запису відео пакування замовлень, яка забезпечує доказ виконання замовлення, знижує спори та підвищує довіру клієнтів.
Networcx
networcx.io
Networcx – це програма для логістики, що об'єднує маркетинг, продажі та обслуговування, яка автоматизує і спрощує весь цикл продажів.
Factorazy
factorazy.com
Factorazy — це додаток, який допомагає знаходити перевірених постачальників продукції, використовуючи URL, ASIN код або фото товару.
Dray Alliance
drayalliance.com
Додаток Dray Alliance об'єднує можливості тисяч кваліфікованих компаній з транспортування, забезпечуючи вчасну доставку контейнерів.
Cabrella
ecabrella.com
Cabrella - це додаток для страхування вантажів, що забезпечує доступ до ринкових ставок, дозволяє подавати претензії та аналізувати ризики.
CargoSteps
cargosteps.com
Cargosteps — цифровий інструмент для оптимізації ланцюгів поставок, який надає аналітику та дані для покращення логістичних операцій.
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