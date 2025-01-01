Альтернативи - Socket

PayCargo

PayCargo

paycargo.com

PayCargo - це платформа для управління вантажними платежами, що спрощує оплату та відстеження транзакцій у логістичній галузі.

Shipfix

Shipfix

shipfix.com

Shipfix - платформа для спільної роботи та даних у морському і торговому секторах, яка оптимізує робочі процеси з використанням штучного інтелекту.

Driver Technologies

Driver Technologies

drivertechnologies.com

Безкоштовна програма-камера для автомобіля з штучним інтелектом, яка надає сповіщення про зіткнення та навігацію для водіїв.

Cotiss

Cotiss

cotiss.com

Cotiss — програма для спрощеного управління закупівлями, розроблена для малих та середніх команд, що інтегрує найкращі практики в процеси організації.

GoExpedi

GoExpedi

goexpedi.com

GoExpedi – платформа для закупівель, що оптимізує управління інвентарем і ланцюгами постачань, підвищуючи ефективність підприємств.

Courier Mitra

Courier Mitra

couriermitra.com

Кур'єр Мітра - це додаток для управління кур'єрськими послугами, забезпечує відстеження відправлень та оптимізацію логістики для бізнесу та приватних осіб.

Deliverr

Deliverr

deliverr.com

Deliverr - це платформа для управління логістикою та доставкою, що забезпечує ефективне виконання замовлень і оптимізує процеси доставки.

Refund Geeks

Refund Geeks

refundgeeks.com

Refund Geeks автоматично виявляє можливості для повернення коштів від UPS та FedEx, полегшуючи процес відстеження та управління відшкодуваннями.

TrackMage

TrackMage

trackmage.com

TrackMage - система відстеження посилок, що показує клієнтам статус їхніх замовлень та автоматизує підтримку й збір відгуків.

ShipScience

ShipScience

shipscience.com

ShipScience – це програмне забезпечення для аудиту відправлень, яке спрощує доставку, знаходить приховані знижки і підвищує ефективність.

Paccurate

Paccurate

paccurate.io

Paccurate - це додаток для оптимізації упаковки, що аналізує замовлення та рекомендує найефективніші конфігурації для зменшення витрат на доставку.

Traqo.io

Traqo.io

traqo.io

Traqo.io — платформа без коду для управління видимістю вантажоперевезень, що включає модулі для закупівлі, відстеження доставки, автоматизації та виставлення рахунків.

Shipamax

Shipamax

shipamax.com

Shipamax - це інструмент для автоматизації обробки даних в логістиці, що витягує інформацію з електронних листів в реальному часі та інтегрується з наявними системами.

PrimeRevenue

PrimeRevenue

primerevenue.com

PrimeRevenue - платформа для оптимізації оборотних коштів і фінансування ланцюгів поставок, що допомагає підприємствам ефективно керувати фінансами.

PackCapture

PackCapture

packcapture.com

PackCapture - платформа для запису відео пакування замовлень, яка забезпечує доказ виконання замовлення, знижує спори та підвищує довіру клієнтів.

Networcx

Networcx

networcx.io

Networcx – це програма для логістики, що об'єднує маркетинг, продажі та обслуговування, яка автоматизує і спрощує весь цикл продажів.

Factorazy

Factorazy

factorazy.com

Factorazy — це додаток, який допомагає знаходити перевірених постачальників продукції, використовуючи URL, ASIN код або фото товару.

Dray Alliance

Dray Alliance

drayalliance.com

Додаток Dray Alliance об'єднує можливості тисяч кваліфікованих компаній з транспортування, забезпечуючи вчасну доставку контейнерів.

Cabrella

Cabrella

ecabrella.com

Cabrella - це додаток для страхування вантажів, що забезпечує доступ до ринкових ставок, дозволяє подавати претензії та аналізувати ризики.

CargoSteps

CargoSteps

cargosteps.com

Cargosteps — цифровий інструмент для оптимізації ланцюгів поставок, який надає аналітику та дані для покращення логістичних операцій.

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