Альтернативи - Semgrep

GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.
Codacy
codacy.com
Codacy - інструмент для автоматизованого аналізу коду, який покращує його якість, безпеку та спростить роботу команд, інтегруючись в існуючі процеси.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.
Pentera
pentera.io
Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud - це сервіс хмарного аналізу якості коду, що інтегрується з платформами контролю версій, виявляє помилки та вразливості у коді.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.
Snyk
snyk.io
Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.
Codecov
codecov.io
Codecov - інструмент для аналізу покриття коду, що допомагає розробникам виявляти непокритий код і покращувати якість тестування.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.
Defendify
defendify.com
Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.
Veracode
veracode.com
Veracode - це платформа для управління ризиками програмного забезпечення, що забезпечує тестування безпеки та виявлення вразливостей в процесі розробки.
Phidata
phidata.com
Phidata - це відкритий майданчик для створення, управління та моніторингу систем AI, який дозволяє користувачам налаштовувати помічників для різних завдань.
Malcare
malcare.com
MalCare - це додаток безпеки для WordPress, який автоматично сканує сайт на наявність зловмисного ПЗ та забезпечує видалення, брандмауер і захист у реальному часі.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti - платформа для кібербезпеки, що з'єднує компанії з дослідниками для виявлення вразливостей через програми винагород. Заснована у 2016 році.
Astra
getastra.com
Astra – це платформа для тестування на проникнення, яка поєднує автоматичне сканування вразливостей з ручними перевірками для виявлення критичних ризиків у додатках.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
Cybersmart — додаток для підвищення кібербезпеки, що надає інструменти для захисту від загроз та освіти користувачів про ризики в Інтернеті.
DeepSource
deepsource.com
DeepSource - це платформа для аналізу коду, яка знаходить вразливості, помилки та вузькі місця продуктивності, інтегруючись з популярними системами управління версіями.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack захищає веб-сайти від вразливостей плагінів, надаючи автоматизовані патчі та виявляючи загрози в реальному часі.
Harness
harness.io
Harness - це рішення для автоматизації доставки програмного забезпечення, що забезпечує налаштування, розгортання та перевірку без залучення ручної роботи.
Assembla
assembla.com
Assembla — платформа для управління версіями та спільної роботи над проектами, що пропонує безпечне хостинг-сховище для кодів та підтримує команди в управлінні проектами.
Detectify
detectify.com
Detectify - інструмент для моніторингу безпеки веб-додатків, який виявляє вразливості та допомагає їх усунути.
OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja - це рішення для безпеки серверів, що захищає від кіберзагроз, таких як зловмисне ПЗ та атаки, з інтегрованим управлінням репутацією IP.
Qodana Cloud
qodana.cloud
Qodana Cloud – платформа моніторингу якості коду, що аналізує код на 60+ мовах програмування і полегшує процеси розвитку та співпраці команд.
© 2025 WebCatalog, Inc.