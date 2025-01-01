Альтернативи - Semgrep

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy - інструмент для автоматизованого аналізу коду, який покращує його якість, безпеку та спростить роботу команд, інтегруючись в існуючі процеси.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud - це сервіс хмарного аналізу якості коду, що інтегрується з платформами контролю версій, виявляє помилки та вразливості у коді.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.

Codecov

Codecov

codecov.io

Codecov - інструмент для аналізу покриття коду, що допомагає розробникам виявляти непокритий код і покращувати якість тестування.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.

Veracode

Veracode

veracode.com

Veracode - це платформа для управління ризиками програмного забезпечення, що забезпечує тестування безпеки та виявлення вразливостей в процесі розробки.

Phidata

Phidata

phidata.com

Phidata - це відкритий майданчик для створення, управління та моніторингу систем AI, який дозволяє користувачам налаштовувати помічників для різних завдань.

Malcare

Malcare

malcare.com

MalCare - це додаток безпеки для WordPress, який автоматично сканує сайт на наявність зловмисного ПЗ та забезпечує видалення, брандмауер і захист у реальному часі.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti - платформа для кібербезпеки, що з'єднує компанії з дослідниками для виявлення вразливостей через програми винагород. Заснована у 2016 році.

Astra

Astra

getastra.com

Astra – це платформа для тестування на проникнення, яка поєднує автоматичне сканування вразливостей з ручними перевірками для виявлення критичних ризиків у додатках.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

Cybersmart — додаток для підвищення кібербезпеки, що надає інструменти для захисту від загроз та освіти користувачів про ризики в Інтернеті.

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource - це платформа для аналізу коду, яка знаходить вразливості, помилки та вузькі місця продуктивності, інтегруючись з популярними системами управління версіями.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack захищає веб-сайти від вразливостей плагінів, надаючи автоматизовані патчі та виявляючи загрози в реальному часі.

Harness

Harness

harness.io

Harness - це рішення для автоматизації доставки програмного забезпечення, що забезпечує налаштування, розгортання та перевірку без залучення ручної роботи.

Assembla

Assembla

assembla.com

Assembla — платформа для управління версіями та спільної роботи над проектами, що пропонує безпечне хостинг-сховище для кодів та підтримує команди в управлінні проектами.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify - інструмент для моніторингу безпеки веб-додатків, який виявляє вразливості та допомагає їх усунути.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

BitNinja - це рішення для безпеки серверів, що захищає від кіберзагроз, таких як зловмисне ПЗ та атаки, з інтегрованим управлінням репутацією IP.

Qodana Cloud

Qodana Cloud

qodana.cloud

Qodana Cloud – платформа моніторингу якості коду, що аналізує код на 60+ мовах програмування і полегшує процеси розвитку та співпраці команд.

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