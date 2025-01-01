Альтернативи - Rosslyn

SAP

SAP

sap.com

Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence - це програма для управління відповідністю, стійким постачанням та видимістю в ланцюгу постачання в промисловості та роздрібній торгівлі.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procure - хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, що включає електронні аукціони, затвердження запитів та моніторинг замовлень.

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

SourceDay - програма для управління ланцюгом постачань, що забезпечує видимість замовлень і автоматизує зміни в замовленнях постачальників.

Zip

Zip

ziphq.com

Zip - платформа для впорядкування запитів та закупівель, що дозволяє бізнесам ефективно керувати операціями та підвищувати видимість витрат.

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook - це платформа для автоматизації збору, перевірки та підвищення даних про постачальників, що полегшує процеси закупівель та аналізу витрат.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.

Avetta

Avetta

avetta.com

Додаток Avetta забезпечує управління ризиками у ланцюгах поставок, включаючи кваліфікацію постачальників та моніторинг компетентності працівників.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works - програмне забезпечення для автомобільної промисловості, що організовує закупівлі, управління якістю та розробку продуктів в єдиній системі.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl - це платформа для управління постачальниками та виробництвом, яка відстежує дані про продукцію від закупівлі до доставки товарів.

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologies (ISO) – програмне забезпечення для управління ефективністю вантажних перевезень, що спрощує узгодження даних між виробниками та постачальниками.

Tradeshift Platform

Tradeshift Platform

tradeshift.com

Tradeshift платформа спрощує управління ланцюгами постачання, автоматизуючи виставлення рахунків та обробку платежів для бізнесу в транспорті та логістиці.

Ignite

Ignite

ignite.no

Ignite - це платформа для управління закупівлями, що оптимізує процеси, аналізує дані постачальників та зменшує витрати та ризики.

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefront - це хмарна платформа для управління життєвим циклом продукту, інформацією про продукцію та CRM, що спрощує процеси розробки та торгівлі.

Scoutbee

Scoutbee

scoutbee.com

Scoutbee - це платформа для професіоналів у закупівлях, що полегшує знаходження постачальників і прийняття рішень у глобальному масштабі.

Graphite Connect

Graphite Connect

graphiteconnect.com

Graphite Connect спрощує onboarding постачальників, забезпечуючи точність даних та інтеграцію з ERP системами, а також верифікацію важливої інформації.

Basware

Basware

basware.com

Додаток Basware - це платформа для автоматизації процесів фінансів та закупівель, що спрощує управління транзакціями між бізнесами.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi - це платформа для автоматизації закупівель і управління витратами, що забезпечує електронні робочі процеси та інтеграцію з існуючими системами.

Modern Dropship

Modern Dropship

moderndropship.com

Сучасний Dropship допомагає роздрібним торговцям автоматизувати процес дропшипінгу, знижуючи час на інтеграцію постачальників і виконання замовлень.

Supplier.io

Supplier.io

supplier.io

Supplier.io - це платформа для оптимізації та управління різноманітністю постачальників у закупівлях, що допомагає зменшити ризики у ланцюгах поставок.

Arkestro

Arkestro

arkestro.com

Arkestro - платформа для оптимізації закупівель, що використовує машинне навчання та прогнозування для підвищення ефективності та зниження витрат.

SpotSource

SpotSource

spotsource.com

SpotSource - це платформа для пошуку та управління постачальниками послуг, що спрощує початок проектів та прийняття рішень у компаніях.

Promena

Promena

promena.net

Promena - це платформа для оптимізації бізнес-процесів, з функціями управління постачанням, закупівлями та контрактами, що забезпечує ефективність і контроль.

Kodiak Hub

Kodiak Hub

kodiakhub.com

Kodiak Hub – програмне забезпечення для управління відносинами з постачальниками, яке допомагає ефективно співпрацювати та оцінювати постачальників.

LightSource

LightSource

lightsource.ai

LightSource - швидко зростаюча платформа закупівель, яка використовує штучний інтелект, доступна понад 3000 компаній у більш ніж 100 країнах.

Taulia NA

Taulia NA

taulia.com

Taulia NA - платформа для управління фінансами, що оптимізує ланцюги поставок через автоматизацію рахунків, обробку платежів та поліпшення стосунків з постачальниками.

SupplierGATEWAY

SupplierGATEWAY

suppliergateway.com

SupplierGATEWAY - платформа для управління постачальниками, що включає реєстрацію, моніторинг відповідності та управління ризиками в ланцюгах поставок.

Wholesale CRM

Wholesale CRM

vendrivecrm.com

Оптовий CRM для управління даними продуктів і постачальників, що допомагає оптимізувати продажі, задоволеність клієнтів і контроль запасів.

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