Альтернативи - Rosslyn

SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence - це програма для управління відповідністю, стійким постачанням та видимістю в ланцюгу постачання в промисловості та роздрібній торгівлі.
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure - хмарне програмне забезпечення для управління закупівлями, що включає електронні аукціони, затвердження запитів та моніторинг замовлень.
SourceDay
sourceday.com
SourceDay - програма для управління ланцюгом постачань, що забезпечує видимість замовлень і автоматизує зміни в замовленнях постачальників.
Zip
ziphq.com
Zip - платформа для впорядкування запитів та закупівель, що дозволяє бізнесам ефективно керувати операціями та підвищувати видимість витрат.
TealBook
tealbook.com
TealBook - це платформа для автоматизації збору, перевірки та підвищення даних про постачальників, що полегшує процеси закупівель та аналізу витрат.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.
Avetta
avetta.com
Додаток Avetta забезпечує управління ризиками у ланцюгах поставок, включаючи кваліфікацію постачальників та моніторинг компетентності працівників.
Epicor
epicor.com
Epicor-це модульна ERP-система, що допомагає підприємствам управляти фінансами, людськими ресурсами, ланцюгами поставок та виробництвом.
MESH Works
meshworks.com
MESH Works - програмне забезпечення для автомобільної промисловості, що організовує закупівлі, управління якістю та розробку продуктів в єдиній системі.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl - це платформа для управління постачальниками та виробництвом, яка відстежує дані про продукцію від закупівлі до доставки товарів.
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies (ISO) – програмне забезпечення для управління ефективністю вантажних перевезень, що спрощує узгодження даних між виробниками та постачальниками.
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Tradeshift платформа спрощує управління ланцюгами постачання, автоматизуючи виставлення рахунків та обробку платежів для бізнесу в транспорті та логістиці.
Ignite
ignite.no
Ignite - це платформа для управління закупівлями, що оптимізує процеси, аналізує дані постачальників та зменшує витрати та ризики.
Surefront
surefront.com
Surefront - це хмарна платформа для управління життєвим циклом продукту, інформацією про продукцію та CRM, що спрощує процеси розробки та торгівлі.
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbee - це платформа для професіоналів у закупівлях, що полегшує знаходження постачальників і прийняття рішень у глобальному масштабі.
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connect спрощує onboarding постачальників, забезпечуючи точність даних та інтеграцію з ERP системами, а також верифікацію важливої інформації.
Basware
basware.com
Додаток Basware - це платформа для автоматизації процесів фінансів та закупівель, що спрощує управління транзакціями між бізнесами.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi - це платформа для автоматизації закупівель і управління витратами, що забезпечує електронні робочі процеси та інтеграцію з існуючими системами.
Modern Dropship
moderndropship.com
Сучасний Dropship допомагає роздрібним торговцям автоматизувати процес дропшипінгу, знижуючи час на інтеграцію постачальників і виконання замовлень.
Supplier.io
supplier.io
Supplier.io - це платформа для оптимізації та управління різноманітністю постачальників у закупівлях, що допомагає зменшити ризики у ланцюгах поставок.
Arkestro
arkestro.com
Arkestro - платформа для оптимізації закупівель, що використовує машинне навчання та прогнозування для підвищення ефективності та зниження витрат.
SpotSource
spotsource.com
SpotSource - це платформа для пошуку та управління постачальниками послуг, що спрощує початок проектів та прийняття рішень у компаніях.
Promena
promena.net
Promena - це платформа для оптимізації бізнес-процесів, з функціями управління постачанням, закупівлями та контрактами, що забезпечує ефективність і контроль.
Kodiak Hub
kodiakhub.com
Kodiak Hub – програмне забезпечення для управління відносинами з постачальниками, яке допомагає ефективно співпрацювати та оцінювати постачальників.
LightSource
lightsource.ai
LightSource - швидко зростаюча платформа закупівель, яка використовує штучний інтелект, доступна понад 3000 компаній у більш ніж 100 країнах.
Taulia NA
taulia.com
Taulia NA - платформа для управління фінансами, що оптимізує ланцюги поставок через автоматизацію рахунків, обробку платежів та поліпшення стосунків з постачальниками.
SupplierGATEWAY
suppliergateway.com
SupplierGATEWAY - платформа для управління постачальниками, що включає реєстрацію, моніторинг відповідності та управління ризиками в ланцюгах поставок.
Wholesale CRM
vendrivecrm.com
Оптовий CRM для управління даними продуктів і постачальників, що допомагає оптимізувати продажі, задоволеність клієнтів і контроль запасів.
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