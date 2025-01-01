Альтернативи - Prewrite

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

Studiobinder - веб-додаток для управління виробництвом фільмів, що дозволяє створювати сценарії, графіки зйомок і організовувати співпрацю команди.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet — хмарне програмне забезпечення для створення сценаріїв, що дозволяє кільком користувачам працювати разом в реальному часі.

Celtx

Celtx

celtx.com

Celtx — це онлайн платформа для написання сценаріїв, планування та управління медіа-виробництвом з можливістю спільної роботи в реальному часі.

MakeStoryBoard

MakeStoryBoard

makestoryboard.com

MakeStoryboard - онлайн-програма для створення та управлінняStoryboard, яка дозволяє швидко створювати та ділитися історіями в команді.

Plottr

Plottr

plottr.com

Plouttr - це інструмент для організації та структуризації історій, що допомагає письменникам управляти сценами та сюжетами.

Boords

Boords

boords.com

Boords - це програма для створення ескізів, яка дозволяє командам візуалізувати та організовувати творчі проекти, полегшуючи спільну роботу.

Filmustage

Filmustage

filmustage.com

Filmustage - це AI-додаток для автоматичного розбиття сценаріїв фільмів, який підтримує формати .fdx і .pdf та експортує результати у декількох форматах.

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