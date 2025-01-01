Альтернативи - Prewrite

StudioBinder
studiobinder.com
Studiobinder - веб-додаток для управління виробництвом фільмів, що дозволяє створювати сценарії, графіки зйомок і організовувати співпрацю команди.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet — хмарне програмне забезпечення для створення сценаріїв, що дозволяє кільком користувачам працювати разом в реальному часі.
Celtx
celtx.com
Celtx — це онлайн платформа для написання сценаріїв, планування та управління медіа-виробництвом з можливістю спільної роботи в реальному часі.
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard - онлайн-програма для створення та управлінняStoryboard, яка дозволяє швидко створювати та ділитися історіями в команді.
Plottr
plottr.com
Plouttr - це інструмент для організації та структуризації історій, що допомагає письменникам управляти сценами та сюжетами.
Boords
boords.com
Boords - це програма для створення ескізів, яка дозволяє командам візуалізувати та організовувати творчі проекти, полегшуючи спільну роботу.
Filmustage
filmustage.com
Filmustage - це AI-додаток для автоматичного розбиття сценаріїв фільмів, який підтримує формати .fdx і .pdf та експортує результати у декількох форматах.
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