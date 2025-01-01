Альтернативи - Oneleet

Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.
Pentera
pentera.io
Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.
Defendify
defendify.com
Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti - платформа для кібербезпеки, що з'єднує компанії з дослідниками для виявлення вразливостей через програми винагород. Заснована у 2016 році.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack – платформа для тестування безпеки, яка з'єднує організації з експертами для виявлення вразливостей у системах через програми Bug Bounty.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd - платформа, що об'єднує організації з хакерами для виявлення вразливостей і підвищення кібербезпеки через краудсорсингові рішення.
Securily Pentest
securily.com
Securily Pentest - інструмент для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості в системах, мережах та веб-додатках, забезпечуючи моніторинг безпеки.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.
JupiterOne
jupiterone.com
Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.
Drata
drata.com
Drata - платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка моніторить контроль безпеки та спрощує процеси дотримання стандартів.
Detectify
detectify.com
Detectify - інструмент для моніторингу безпеки веб-додатків, який виявляє вразливості та допомагає їх усунути.
BugBase
bugbase.ai
BugBase - платформа для оцінки вразливостей, яка допомагає виявляти, аналізувати та управляти проблемами безпеки для стартапів та підприємств.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof - це платформа для автоматизації управління відповідністю та ризиками, що допомагає організаціям ефективно адаптуватися до різних регуляцій.
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security допомагає виявляти вразливості у веб-додатках та API, автоматизуючи тестування безпеки та надаючи рекомендації для усунення проблем.
Intruder
intruder.io
Intruder - це платформа управління вразливостями, що допомагає виявляти та усувати ризики безпеки в мережах та системах організацій.
SureCloud
surecloud.com
SureCloud – платформа для управління ризиками та дотриманням нормативних вимог, що дозволяє організаціям активно оцінювати та контролювати свої ризики.
OnSecurity
onsecurity.io
OnSecurity - платформа для управління кібербезпекою, що включає сканування вразливостей, виявлення загроз та аналітику для підвищення захисту цифрових активів.
Breachlock
breachlock.com
BreachLock - платформа для виявлення вразливостей і тестування безпеки, що допомагає організаціям управляти ризиками кібербезпеки.
Secureframe
secureframe.com
SecureFrame - платформа для автоматизації дотримання стандартів безпеки, таких як SOC 2, ISO 27001, PCI DSS та HIPAA, що полегшує управління ризиками та інтеграцію з сервісами.
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv – платформа для виявлення вразливостей, що пропонує управління вразливостями та послуги тестування безпеки без складнощів традиційного підходу.
Cobalt
cobalt.io
Cobalt об'єднує експертів з безпеки та інструменти для тестування, пропонуючи рішення для виявлення ризиків у кібербезпеці та підтримки команд AppSec і InfoSec.
Cyberday
cyberday.ai
Cyberday - програмне забезпечення для покращення кібербезпеки та управління системою інформаційної безпеки в організаціях.
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud® — це платформа для автоматизації відповідності та управління ризиками, яка об'єднує контроль, політики та базу знань в єдину систему.
Apptega
apptega.com
Apptega - платформа для управління кібербезпекою та відповідністю, що спрощує оцінку ризиків та звітність, підтримує кілька регуляторних рамок і автоматизує процеси.
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