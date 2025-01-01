Альтернативи - Oneleet

Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti - платформа для кібербезпеки, що з'єднує компанії з дослідниками для виявлення вразливостей через програми винагород. Заснована у 2016 році.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack – платформа для тестування безпеки, яка з'єднує організації з експертами для виявлення вразливостей у системах через програми Bug Bounty.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd - платформа, що об'єднує організації з хакерами для виявлення вразливостей і підвищення кібербезпеки через краудсорсингові рішення.

Securily Pentest

Securily Pentest

securily.com

Securily Pentest - інструмент для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості в системах, мережах та веб-додатках, забезпечуючи моніторинг безпеки.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.

Drata

Drata

drata.com

Drata - платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка моніторить контроль безпеки та спрощує процеси дотримання стандартів.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify - інструмент для моніторингу безпеки веб-додатків, який виявляє вразливості та допомагає їх усунути.

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase - платформа для оцінки вразливостей, яка допомагає виявляти, аналізувати та управляти проблемами безпеки для стартапів та підприємств.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof - це платформа для автоматизації управління відповідністю та ризиками, що допомагає організаціям ефективно адаптуватися до різних регуляцій.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

Beagle Security допомагає виявляти вразливості у веб-додатках та API, автоматизуючи тестування безпеки та надаючи рекомендації для усунення проблем.

Intruder

Intruder

intruder.io

Intruder - це платформа управління вразливостями, що допомагає виявляти та усувати ризики безпеки в мережах та системах організацій.

SureCloud

SureCloud

surecloud.com

SureCloud – платформа для управління ризиками та дотриманням нормативних вимог, що дозволяє організаціям активно оцінювати та контролювати свої ризики.

OnSecurity

OnSecurity

onsecurity.io

OnSecurity - платформа для управління кібербезпекою, що включає сканування вразливостей, виявлення загроз та аналітику для підвищення захисту цифрових активів.

Breachlock

Breachlock

breachlock.com

BreachLock - платформа для виявлення вразливостей і тестування безпеки, що допомагає організаціям управляти ризиками кібербезпеки.

Secureframe

Secureframe

secureframe.com

SecureFrame - платформа для автоматизації дотримання стандартів безпеки, таких як SOC 2, ISO 27001, PCI DSS та HIPAA, що полегшує управління ризиками та інтеграцію з сервісами.

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

Inspectiv – платформа для виявлення вразливостей, що пропонує управління вразливостями та послуги тестування безпеки без складнощів традиційного підходу.

Cobalt

Cobalt

cobalt.io

Cobalt об'єднує експертів з безпеки та інструменти для тестування, пропонуючи рішення для виявлення ризиків у кібербезпеці та підтримки команд AppSec і InfoSec.

Cyberday

Cyberday

cyberday.ai

Cyberday - програмне забезпечення для покращення кібербезпеки та управління системою інформаційної безпеки в організаціях.

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

TrustCloud® — це платформа для автоматизації відповідності та управління ризиками, яка об'єднує контроль, політики та базу знань в єдину систему.

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega - платформа для управління кібербезпекою та відповідністю, що спрощує оцінку ризиків та звітність, підтримує кілька регуляторних рамок і автоматизує процеси.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.