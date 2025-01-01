Альтернативи - LearnSmarter.ai

Kami
kamiapp.com
Kami – це аннотатор PDF, що дозволяє вчителям створювати освітній контент, а студентам анотувати документи з можливістю спільної роботи.
Glean
glean.co
Glean – це особистий додаток для навчання, що допомагає студентам ефективно фіксувати і організовувати навчальний матеріал.
Heptabase
heptabase.com
Heptabase - це візуальний додаток для запису, що допомагає організувати та зрозуміти складну інформацію та ідеї.
Anatomy.app
anatomy.app
Anatomy.app — це веб-додаток для вивчення людської анатомії, що пропонує 3D моделі, інформацію та вікторини для студентів і викладачів.
Sentral
sentral.com.au
Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.
MagicSchool
magicschool.ai
MagicSchool - платформа на базі AI для підтримки викладачів у плануванні уроків та покращенні навчання студентів, забезпечуючи адаптивні навчальні програми.
CourseKey
coursekey.com
CourseKey - це освітня платформа для організації доступу до курсів та ресурсів, що підтримує успіх студентів та оптимізує навчальний процес.
Screentime
screentimelabs.com
Screentime - програма для контролю часу, який діти проводять за екранами, з можливістю встановлення обмежень на використання додатків.
Securly
securly.com
Securly - це додаток для моніторингу та фільтрації контенту в Інтернеті, що забезпечує безпеку студентів на всіх пристроях, блокуючи небажаний вміст.
Storypark
storypark.com
Storypark - це додаток для документування та обміну досвідом раннього навчання, що підтримує взаємодію між вихователями та сім'ями.
Rosh Review
roshreview.com
Rosh Review - це освітня платформа для медиків, що допомагає підготуватися до іспитів через банки запитань, пояснення та аналітику.
Jobs In Education
jobsineducation.net
Додаток Jobs In Education спростить процес набору для освітніх установ та шукачів роботи, надаючи платформи для пошуку вакансій та прямого контакту з роботодавцями.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.
UniversityCube
universitycube.net
UniversityCube – це академічна платформа для вивчення університетів, курсів, зручного записування нотаток та співпраці серед учасників освітнього процесу.
Amira Learning
amiralearning.com
Amira Learning - інтелектуальний помічник для читання, що оцінює навички учнів, надає персоналізовану підтримку та покращує розвиток грамотності.
Chamera
chamera.com
Chamera - це додаток для створення цифрових студентських ID-карток, який дозволяє школам налаштовувати картки швидко та зручно.
Solfeg.io
solfeg.io
Solfeg.io — освітній музичний додаток для самонавчання гри на укулеле, піаніно, гітарі та співу, що використовується в школах.
TeacherMatic
teachermatic.com
TeacherMatic — це додаток, що допомагає вчителям автоматизувати рутинні завдання та створювати зворотний зв'язок, полегшуючи процес навчання й викладання.
Learnie
mylearnie.com
Learnie - це мобільна платформа для спільного навчання, що дозволяє користувачам ділитися знаннями й навичками в рамках організацій чи спільнот.
StoryJumper
storyjumper.com
StoryJumper – це платформа для створення та публікації книг, де учні, батьки та вчителі можуть спільно працювати над власними історіями.
Homer
learnwithhomer.com
Гомер - це додаток для дітей 2-8 років, що пропонує персоналізоване раннє навчання з відео та завданнями, а також можливістю відстеження прогресу батьками.
CVGist
cvgist.com
CVGIS допомагає створювати ефективні резюме за допомогою AI, оптимізовані для ATS, простим і зрозумілим способом.
Radvix
radvix.io
Radvix — це додаток для управління дослідницькими проектами, що об'єднує комунікацію, організацію даних та співпрацю в одному інтерфейсі.
BloomBoard
bloomboard.com
BloomBoard - платформа для професійного розвитку викладачів через мікро-кваліфікації, що пропонує інструменти для вдосконалення викладацької практики.
VerifyEd
verifyed.io
VerifyEd - додаток для перевірки освітніх та професійних сертифікатів через блокчейн. Забезпечує безпеку та зручність у зберіганні досягнень.
uQualio
uqualio.com
UQualio - це платформа для створення онлайн-курсів на основі відео, яка дозволяє користувачам легко створювати та поширювати навчальні матеріали.
Flip Jungle
flipjungle.com
Flip Jungle — це інтерактивний додаток для дітей, де вони можуть вчитися та досліджувати світ через знаменитостей, підтримуваних ШІ.
Komodo
komodowellbeing.com
Komodo — програмне забезпечення для незалежних шкіл, що допомагає розробляти стратегії добробуту, оцінювати їх ефективність та покращувати середовище для учнів.
Dublieu
dublieu.com
Dublieu допомагає студентам знаходити безкоштовні можливості, такі як конкурси, МUN, стажування та хакатони.
BiblioTech
bexarbibliotech.org
BiblioTech – сервіс, що надає університетським студентам доступ до підручників на будь-якому пристрої за невелику щомісячну плату.
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