Альтернативи - LearnSmarter.ai

Kami

Kami

kamiapp.com

Kami – це аннотатор PDF, що дозволяє вчителям створювати освітній контент, а студентам анотувати документи з можливістю спільної роботи.

Glean

Glean

glean.co

Glean – це особистий додаток для навчання, що допомагає студентам ефективно фіксувати і організовувати навчальний матеріал.

Heptabase

Heptabase

heptabase.com

Heptabase - це візуальний додаток для запису, що допомагає організувати та зрозуміти складну інформацію та ідеї.

Anatomy.app

Anatomy.app

anatomy.app

Anatomy.app — це веб-додаток для вивчення людської анатомії, що пропонує 3D моделі, інформацію та вікторини для студентів і викладачів.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.

MagicSchool

MagicSchool

magicschool.ai

MagicSchool - платформа на базі AI для підтримки викладачів у плануванні уроків та покращенні навчання студентів, забезпечуючи адаптивні навчальні програми.

CourseKey

CourseKey

coursekey.com

CourseKey - це освітня платформа для організації доступу до курсів та ресурсів, що підтримує успіх студентів та оптимізує навчальний процес.

Screentime

Screentime

screentimelabs.com

Screentime - програма для контролю часу, який діти проводять за екранами, з можливістю встановлення обмежень на використання додатків.

Securly

Securly

securly.com

Securly - це додаток для моніторингу та фільтрації контенту в Інтернеті, що забезпечує безпеку студентів на всіх пристроях, блокуючи небажаний вміст.

Storypark

Storypark

storypark.com

Storypark - це додаток для документування та обміну досвідом раннього навчання, що підтримує взаємодію між вихователями та сім'ями.

Rosh Review

Rosh Review

roshreview.com

Rosh Review - це освітня платформа для медиків, що допомагає підготуватися до іспитів через банки запитань, пояснення та аналітику.

Jobs In Education

Jobs In Education

jobsineducation.net

Додаток Jobs In Education спростить процес набору для освітніх установ та шукачів роботи, надаючи платформи для пошуку вакансій та прямого контакту з роботодавцями.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.

UniversityCube

UniversityCube

universitycube.net

UniversityCube – це академічна платформа для вивчення університетів, курсів, зручного записування нотаток та співпраці серед учасників освітнього процесу.

Amira Learning

Amira Learning

amiralearning.com

Amira Learning - інтелектуальний помічник для читання, що оцінює навички учнів, надає персоналізовану підтримку та покращує розвиток грамотності.

Chamera

Chamera

chamera.com

Chamera - це додаток для створення цифрових студентських ID-карток, який дозволяє школам налаштовувати картки швидко та зручно.

Solfeg.io

Solfeg.io

solfeg.io

Solfeg.io — освітній музичний додаток для самонавчання гри на укулеле, піаніно, гітарі та співу, що використовується в школах.

TeacherMatic

TeacherMatic

teachermatic.com

TeacherMatic — це додаток, що допомагає вчителям автоматизувати рутинні завдання та створювати зворотний зв'язок, полегшуючи процес навчання й викладання.

Learnie

Learnie

mylearnie.com

Learnie - це мобільна платформа для спільного навчання, що дозволяє користувачам ділитися знаннями й навичками в рамках організацій чи спільнот.

StoryJumper

StoryJumper

storyjumper.com

StoryJumper – це платформа для створення та публікації книг, де учні, батьки та вчителі можуть спільно працювати над власними історіями.

Homer

Homer

learnwithhomer.com

Гомер - це додаток для дітей 2-8 років, що пропонує персоналізоване раннє навчання з відео та завданнями, а також можливістю відстеження прогресу батьками.

CVGist

CVGist

cvgist.com

CVGIS допомагає створювати ефективні резюме за допомогою AI, оптимізовані для ATS, простим і зрозумілим способом.

Radvix

Radvix

radvix.io

Radvix — це додаток для управління дослідницькими проектами, що об'єднує комунікацію, організацію даних та співпрацю в одному інтерфейсі.

BloomBoard

BloomBoard

bloomboard.com

BloomBoard - платформа для професійного розвитку викладачів через мікро-кваліфікації, що пропонує інструменти для вдосконалення викладацької практики.

VerifyEd

VerifyEd

verifyed.io

VerifyEd - додаток для перевірки освітніх та професійних сертифікатів через блокчейн. Забезпечує безпеку та зручність у зберіганні досягнень.

uQualio

uQualio

uqualio.com

UQualio - це платформа для створення онлайн-курсів на основі відео, яка дозволяє користувачам легко створювати та поширювати навчальні матеріали.

Flip Jungle

Flip Jungle

flipjungle.com

Flip Jungle — це інтерактивний додаток для дітей, де вони можуть вчитися та досліджувати світ через знаменитостей, підтримуваних ШІ.

Komodo

Komodo

komodowellbeing.com

Komodo — програмне забезпечення для незалежних шкіл, що допомагає розробляти стратегії добробуту, оцінювати їх ефективність та покращувати середовище для учнів.

Dublieu

Dublieu

dublieu.com

Dublieu допомагає студентам знаходити безкоштовні можливості, такі як конкурси, МUN, стажування та хакатони.

BiblioTech

BiblioTech

bexarbibliotech.org

BiblioTech – сервіс, що надає університетським студентам доступ до підручників на будь-якому пристрої за невелику щомісячну плату.

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