Альтернативи - Jigsaw Interactive

Blackboard Learn
blackboard.com
Blackboard Learn - це система управління навчанням, що підтримує викладачів у створенні курсів, оцінюванні студентів та аналізі навчальної діяльності.
Schoology
schoology.com
Schoology - це платформа для навчання, що об'єднує студентів, викладачів та батьків для комунікації, управління курсами та підтримки змішаного навчання.
Webex
webex.com
Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.
Whereby
whereby.com
Whereby - платформа для відеоконференцій на базі браузера, що дозволяє створювати та приєднуватися до зустрічей без завантажень чи реєстрації.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
MeritHub
merithub.com
MeritHub - платформа для інтерактивного онлайн-навчання з функціями відеозв'язку, дошки для малювання, обміну екраном та запису уроків.
Panopto
panopto.com
Panopto - платформа для створення та поширення відео, яка допомагає навчальним закладам і компаніям організовувати та вдосконалювати процес навчання.
ClassIn
classin.com
ClassIn - це платформа для онлайн-навчання, яка дозволяє проводити інтерактивні заняття, керувати курсами та спілкуватися в режимі реального часу.
Bongo
bongolearn.com
Bongo - це інструмент для відеотренувань та зворотного зв'язку, що використовує ШІ для ефективного розвитку навичок та оцінки готовності до виконання.
Speexx
speexx.com
Speexx - це онлайн-платформа для корпоративного навчання мовам, бізнес-коучингу та оцінки навичок, націлена на розвиток співробітників у цифровому середовищі.
Agora
agora.io
Agora - це платформа для інтеграції голосової і відеозв’язку в додатки, що забезпечує реальний зв’язок між користувачами в різних умовах.
Coursio
coursio.com
Coursio дозволяє впливовим особам, видавцям та організаціям створювати власні онлайн-школи для навчання та монетизації курсів.
LearnCube
learncube.com
LearnCube - віртуальна класна кімната для онлайн-навчання, що забезпечує відеоконференції, інтерактивні інструменти та управління навчальним контентом.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє проводити живі заняття та створювати асинхронні курси з підтримкою відео та інтерактивних інструментів.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO - інтерактивна платформа для віртуальних класів з можливостями управління, підготовки уроків та гейміфікації, що повторює відчуття традиційного навчання.
HiLink
hilink.co
HiLink — веб-інструмент для онлайн-навчання з інтерактивною дошкою, опитуваннями, управлінням курсами та студенто-орієнтованими функціями без потреби в завантаженні.
Strigo
strigo.io
Strigo – це платформа для навчання, яка інтегрує тренінги в продукти SaaS, забезпечуючи зручний доступ до навчальних програм для користувачів.
BrainCert
braincert.com
BrainCert - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати, продавати курси, проводити оцінювання та навчальні заняття в реальному часі.
Sibme
sibme.com
Sibme - платформа для професійного розвитку, що підтримує відео-коучинг, зворотній зв'язок та спільні навчальні середовища для викладачів.
Jumbula
jumbula.com
Jumbula - це платформа для онлайн-реєстрації, обробки платежів і керування курсами для навчальних закладів, спортивних таборів та інших програм.
Tutoom
tutoom.com
Tutoom — віртуальний клас з інструментами для дистанційного навчання: дошка, бібліотека, чат, відеоконференції, спільні нотатки, записи сесій і інтеграція з LMS.
SignGlasses
signglasses.com
SignGlasses - платформа для спілкування, що з'єднує користувачів з перекладачами та підписами, має інструменти для планування, навчання та підтримки.
Digital Samba
digitalsamba.com
Digital Samba - платформа для відеоконференцій, що забезпечує безпечне спілкування та інтеграцію в додатки для психічного здоров'я з підтримкою GDPR.
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