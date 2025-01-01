Альтернативи - Jigsaw Interactive

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

Blackboard Learn - це система управління навчанням, що підтримує викладачів у створенні курсів, оцінюванні студентів та аналізі навчальної діяльності.

Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology - це платформа для навчання, що об'єднує студентів, викладачів та батьків для комунікації, управління курсами та підтримки змішаного навчання.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.

Whereby

Whereby

whereby.com

Whereby - платформа для відеоконференцій на базі браузера, що дозволяє створювати та приєднуватися до зустрічей без завантажень чи реєстрації.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.

MeritHub

MeritHub

merithub.com

MeritHub - платформа для інтерактивного онлайн-навчання з функціями відеозв'язку, дошки для малювання, обміну екраном та запису уроків.

Panopto

Panopto

panopto.com

Panopto - платформа для створення та поширення відео, яка допомагає навчальним закладам і компаніям організовувати та вдосконалювати процес навчання.

ClassIn

ClassIn

classin.com

ClassIn - це платформа для онлайн-навчання, яка дозволяє проводити інтерактивні заняття, керувати курсами та спілкуватися в режимі реального часу.

Bongo

Bongo

bongolearn.com

Bongo - це інструмент для відеотренувань та зворотного зв'язку, що використовує ШІ для ефективного розвитку навичок та оцінки готовності до виконання.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx - це онлайн-платформа для корпоративного навчання мовам, бізнес-коучингу та оцінки навичок, націлена на розвиток співробітників у цифровому середовищі.

Agora

Agora

agora.io

Agora - це платформа для інтеграції голосової і відеозв’язку в додатки, що забезпечує реальний зв’язок між користувачами в різних умовах.

Coursio

Coursio

coursio.com

Coursio дозволяє впливовим особам, видавцям та організаціям створювати власні онлайн-школи для навчання та монетизації курсів.

LearnCube

LearnCube

learncube.com

LearnCube - віртуальна класна кімната для онлайн-навчання, що забезпечує відеоконференції, інтерактивні інструменти та управління навчальним контентом.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє проводити живі заняття та створювати асинхронні курси з підтримкою відео та інтерактивних інструментів.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO - інтерактивна платформа для віртуальних класів з можливостями управління, підготовки уроків та гейміфікації, що повторює відчуття традиційного навчання.

HiLink

HiLink

hilink.co

HiLink — веб-інструмент для онлайн-навчання з інтерактивною дошкою, опитуваннями, управлінням курсами та студенто-орієнтованими функціями без потреби в завантаженні.

Strigo

Strigo

strigo.io

Strigo – це платформа для навчання, яка інтегрує тренінги в продукти SaaS, забезпечуючи зручний доступ до навчальних програм для користувачів.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати, продавати курси, проводити оцінювання та навчальні заняття в реальному часі.

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme - платформа для професійного розвитку, що підтримує відео-коучинг, зворотній зв'язок та спільні навчальні середовища для викладачів.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula - це платформа для онлайн-реєстрації, обробки платежів і керування курсами для навчальних закладів, спортивних таборів та інших програм.

Tutoom

Tutoom

tutoom.com

Tutoom — віртуальний клас з інструментами для дистанційного навчання: дошка, бібліотека, чат, відеоконференції, спільні нотатки, записи сесій і інтеграція з LMS.

SignGlasses

SignGlasses

signglasses.com

SignGlasses - платформа для спілкування, що з'єднує користувачів з перекладачами та підписами, має інструменти для планування, навчання та підтримки.

Digital Samba

Digital Samba

digitalsamba.com

Digital Samba - платформа для відеоконференцій, що забезпечує безпечне спілкування та інтеграцію в додатки для психічного здоров'я з підтримкою GDPR.

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