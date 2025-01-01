Альтернативи - ImprovMX

Skiff

Skiff

skiff.com

Skiff - це безпечна платформа для електронної пошти та управління документами, яка пропонує зашифроване спілкування та 10 ГБ безкоштовного зберігання.

Neo

Neo

neo.space

Neo – це платформа для створення професійних електронних адрес та веб-сайтів, що допомагає малим бізнесам та підприємцям покращити свою онлайн-присутність.

Email Parser

Email Parser

emailparser.com

Аналізатор електронної пошти автоматично витягує дані з електронних листів та передає їх у таблиці або інші сервіси через API, Zapier чи IFTTT.

ContactBook

ContactBook

contactbook.app

Контактна книга допомагає організовувати та управляти контактами, синхронізувати їх між різними платформами та ділитися інформацією з іншими користувачами.

Pobox

Pobox

pobox.com

Pobox — це сервіс електронної пошти з можливістю створення поштової скриньки, налаштування спам-фільтрів та пересилання на кілька адрес.

Soverin

Soverin

soverin.net

Soverin — це безпечна електронна пошта на вашому домені, яка захищає вашу конфіденційність та пропонує зручне управління повідомленнями.

Email Search

Email Search

emailsearch.io

Emailsearch.io - це онлайн-сервіс для пошуку, перевірки та отримання професійних електронних адрес. Безкоштовно почніть шукати необхідні контакти.

Sendtric

Sendtric

sendtric.com

Sendtric - це інструмент для створення таймерів відліку для електронних листів та веб-сайтів з можливістю кастомізації та безкоштовним планом без брендингу.

Infraforge

Infraforge

infraforge.ai

Infraforge дозволяє швидко налаштувати домени та поштові скриньки на приватному сервері, забезпечуючи контроль над електронною інфраструктурою.

Topicbox

Topicbox

topicbox.com

Topicbox - додаток для групової електронної пошти, який спрощує обмін інформацією та управління проектами в командах, забезпечуючи централізовану платформу.

Optizmo

Optizmo

optizmo.com

Optizmo — це програма для автоматизації управління списками відмов та дотримання вимог законодавства у сфері електронної пошти та SMS.

Listagram

Listagram

listagram.com

Listagram — це інструмент для формування списків електронної пошти, який підвищує рівень конверсії підписників, перетворюючи форми підписки на інтерактивну гру.

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