Альтернативи - ImprovMX

Skiff
skiff.com
Skiff - це безпечна платформа для електронної пошти та управління документами, яка пропонує зашифроване спілкування та 10 ГБ безкоштовного зберігання.
Neo
neo.space
Neo – це платформа для створення професійних електронних адрес та веб-сайтів, що допомагає малим бізнесам та підприємцям покращити свою онлайн-присутність.
Email Parser
emailparser.com
Аналізатор електронної пошти автоматично витягує дані з електронних листів та передає їх у таблиці або інші сервіси через API, Zapier чи IFTTT.
ContactBook
contactbook.app
Контактна книга допомагає організовувати та управляти контактами, синхронізувати їх між різними платформами та ділитися інформацією з іншими користувачами.
Pobox
pobox.com
Pobox — це сервіс електронної пошти з можливістю створення поштової скриньки, налаштування спам-фільтрів та пересилання на кілька адрес.
Soverin
soverin.net
Soverin — це безпечна електронна пошта на вашому домені, яка захищає вашу конфіденційність та пропонує зручне управління повідомленнями.
Email Search
emailsearch.io
Emailsearch.io - це онлайн-сервіс для пошуку, перевірки та отримання професійних електронних адрес. Безкоштовно почніть шукати необхідні контакти.
Sendtric
sendtric.com
Sendtric - це інструмент для створення таймерів відліку для електронних листів та веб-сайтів з можливістю кастомізації та безкоштовним планом без брендингу.
Infraforge
infraforge.ai
Infraforge дозволяє швидко налаштувати домени та поштові скриньки на приватному сервері, забезпечуючи контроль над електронною інфраструктурою.
Topicbox
topicbox.com
Topicbox - додаток для групової електронної пошти, який спрощує обмін інформацією та управління проектами в командах, забезпечуючи централізовану платформу.
Optizmo
optizmo.com
Optizmo — це програма для автоматизації управління списками відмов та дотримання вимог законодавства у сфері електронної пошти та SMS.
Listagram
listagram.com
Listagram — це інструмент для формування списків електронної пошти, який підвищує рівень конверсії підписників, перетворюючи форми підписки на інтерактивну гру.
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