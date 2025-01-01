Альтернативи - Ellevation

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.

Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassBoard - платформа для управління школами, що автоматизує операції, керує відвідуванням та взаємодіє з батьками через мобільний додаток.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 - це програмне забезпечення для управління освітніми установами, що спрощує адміністрування, навчання та взаємодію з студентами.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Education — це програмне забезпечення для управління адміністративними завданнями в навчальних закладах, включаючи рекрутинг, відстеження часу та управління відсутніми.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward - програмне забезпечення для управління шкільними районами, що містить інформаційну систему для учнів та ERP-рішення для автоматизації адміністративних завдань.

Cialfo

Cialfo

cialfo.co

Cialfo - це AI-платформа для управління консультуванням у школах, що полегшує пошук коледжів і процес подання заяв.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia - це цифровий інструмент для управління дитячими садками, який спрощує адміністративні процеси і комунікацію між персоналом та батьками.

Classter

Classter

classter.com

Classter - це інформаційна система для управління студентами та освітніми процесами, що спрощує адміністрування навчальних закладів.

aXcelerate

aXcelerate

axcelerate.com

aXcelerate – система для управління професійним навчанням та відповідністю, що інтегрується з іншими системами.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro - це система управління школою, яка автоматизує адміністративні завдання, управління учнями, відвідуваністю, розкладом та комунікацію між батьками і вчителями.

ClassroomIO

ClassroomIO

classroomio.com

ClassroomIO - це платформа для створення та управління курсами, яка підтримує інтерактивне навчання та спілкування між викладачами й учнями.

Gradelink

Gradelink

gradelink.com

GradeLink - це онлайн-платформа для управління даними студентів, що сприяє спілкуванню між школами, батьками та учнями.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar - платформа для управління освітніми установами, що підтримує курси, адміністративні процеси та інтегрує системи для безпечного доступу до додатків.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.

Alma

Alma

getalma.com

ALMA - освітня платформа, яка покращує навчання, підтримує викладачів та відстежує прогрес учнів завдяки персоналізованим інтерактивним інструментам.

Fekara

Fekara

fekara.com

Fekara – безкоштовне програмне забезпечення для управління школою, що дозволяє вести облік прийому, відвідування, іспитів та результатів.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO — система управління навчанням, що автоматизує платежі, реєстрацію та адміністративні процеси в освітніх закладах.

EduSpark

EduSpark

eduspark.world

Eduspark - навчальна платформа, що забезпечує доступ до освітніх ресурсів та інструментів, спрямована на підтримку студентів та викладачів.

iGradePlus

iGradePlus

igradeplus.com

iGradePlus - доступна система управління школою, що пропонує інструменти для відстеження успіхів студентів, ведення журналу оцінок, відвідування та взаємодії з батьками.

Classpro

Classpro

classpro.in

Classpro - програма для онлайн-навчання. Дозволяє продавати курси, збирати платежі, проводити заняття, надсилати завдання і створювати іспити.

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

Hero від SchoolMint допомагає школам впроваджувати ініціативи поведінки, спрощуючи документування поведінкових проєктів та інформуючи сім’ї про успіхи учнів.

Scoir

Scoir

scoir.com

Scoir - це платформа, що з'єднує студентів, школи та коледжі, допомагаючи в плануванні вибору навчального закладу та покращуючи освітні результати.

Softbook

Softbook

softbook.app

Softbook - це IT-компанія, що розробляє продукти для EdTech, такі як Softbook LMS для створення онлайн-курсів і Softbook Cloud для зберігання шкільних матеріалів.

EDUFAR

EDUFAR

edufar.co

EDUFAR - система управління університетом, призначена для оптимізації щоденних операцій навчальних закладів, включаючи школи, коледжі та інші навчальні центри.

MarkersPro

MarkersPro

markerspro.com

MarkersPro - це хмарна система управління інформацією про студентів для шкіл, що об'єднує всі функції для управління навчанням в одному додатку.

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal - програмне забезпечення для управління навчальними закладами, що автоматизує адміністративні процеси та покращує облік даних.

Beehively

Beehively

beehively.com

Beehively — це додаток для шкіл, який спрощує управління вебсайтом, комунікацію з батьками та облік даних, зосереджуючи увагу на навчанні.

Edunext

Edunext

edunext.co

Edunext - це платформа для управління освітою, що підтримує інтеграцію з різними системами та оптимізує адміністративні процеси в навчальних закладах.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.