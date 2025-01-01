Альтернативи - Ellevation

Teachmint
teachmint.com
Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassBoard - платформа для управління школами, що автоматизує операції, керує відвідуванням та взаємодіє з батьками через мобільний додаток.
Classe365
classe365.com
Classe365 - це програмне забезпечення для управління освітніми установами, що спрощує адміністрування, навчання та взаємодію з студентами.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education — це програмне забезпечення для управління адміністративними завданнями в навчальних закладах, включаючи рекрутинг, відстеження часу та управління відсутніми.
Skyward
skyward.com
Skyward - програмне забезпечення для управління шкільними районами, що містить інформаційну систему для учнів та ERP-рішення для автоматизації адміністративних завдань.
Cialfo
cialfo.co
Cialfo - це AI-платформа для управління консультуванням у школах, що полегшує пошук коледжів і процес подання заяв.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia - це цифровий інструмент для управління дитячими садками, який спрощує адміністративні процеси і комунікацію між персоналом та батьками.
Classter
classter.com
Classter - це інформаційна система для управління студентами та освітніми процесами, що спрощує адміністрування навчальних закладів.
aXcelerate
axcelerate.com
aXcelerate – система для управління професійним навчанням та відповідністю, що інтегрується з іншими системами.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro - це система управління школою, яка автоматизує адміністративні завдання, управління учнями, відвідуваністю, розкладом та комунікацію між батьками і вчителями.
ClassroomIO
classroomio.com
ClassroomIO - це платформа для створення та управління курсами, яка підтримує інтерактивне навчання та спілкування між викладачами й учнями.
Gradelink
gradelink.com
GradeLink - це онлайн-платформа для управління даними студентів, що сприяє спілкуванню між школами, батьками та учнями.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - платформа для управління освітніми установами, що підтримує курси, адміністративні процеси та інтегрує системи для безпечного доступу до додатків.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.
Alma
getalma.com
ALMA - освітня платформа, яка покращує навчання, підтримує викладачів та відстежує прогрес учнів завдяки персоналізованим інтерактивним інструментам.
Fekara
fekara.com
Fekara – безкоштовне програмне забезпечення для управління школою, що дозволяє вести облік прийому, відвідування, іспитів та результатів.
TUIO
tuiopay.com
TUIO — система управління навчанням, що автоматизує платежі, реєстрацію та адміністративні процеси в освітніх закладах.
EduSpark
eduspark.world
Eduspark - навчальна платформа, що забезпечує доступ до освітніх ресурсів та інструментів, спрямована на підтримку студентів та викладачів.
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus - доступна система управління школою, що пропонує інструменти для відстеження успіхів студентів, ведення журналу оцінок, відвідування та взаємодії з батьками.
Classpro
classpro.in
Classpro - програма для онлайн-навчання. Дозволяє продавати курси, збирати платежі, проводити заняття, надсилати завдання і створювати іспити.
SchoolMint
schoolmint.com
Hero від SchoolMint допомагає школам впроваджувати ініціативи поведінки, спрощуючи документування поведінкових проєктів та інформуючи сім’ї про успіхи учнів.
Scoir
scoir.com
Scoir - це платформа, що з'єднує студентів, школи та коледжі, допомагаючи в плануванні вибору навчального закладу та покращуючи освітні результати.
Softbook
softbook.app
Softbook - це IT-компанія, що розробляє продукти для EdTech, такі як Softbook LMS для створення онлайн-курсів і Softbook Cloud для зберігання шкільних матеріалів.
EDUFAR
edufar.co
EDUFAR - система управління університетом, призначена для оптимізації щоденних операцій навчальних закладів, включаючи школи, коледжі та інші навчальні центри.
MarkersPro
markerspro.com
MarkersPro - це хмарна система управління інформацією про студентів для шкіл, що об'єднує всі функції для управління навчанням в одному додатку.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal - програмне забезпечення для управління навчальними закладами, що автоматизує адміністративні процеси та покращує облік даних.
Beehively
beehively.com
Beehively — це додаток для шкіл, який спрощує управління вебсайтом, комунікацію з батьками та облік даних, зосереджуючи увагу на навчанні.
Edunext
edunext.co
Edunext - це платформа для управління освітою, що підтримує інтеграцію з різними системами та оптимізує адміністративні процеси в навчальних закладах.
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