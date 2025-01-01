Альтернативи - DeepDyve

Mendeley
mendeley.com
Mendeley - інструмент для управління бібліотекою джерел, що дозволяє організовувати, цитувати та співпрацювати над дослідженнями.
R Discovery
discovery.researcher.life
R Discovery - безкоштовний додаток для пошуку наукових статей та досліджень, що пропонує рекомендації та можливості перекладу для академіків.
Zotero
zotero.org
Zotero - безкоштовний інструмент для збору, організації, цитування та обміну науковими джерелами.
Paperpile
paperpile.com
Paperpile - веб-інструмент для управління дослідницькими матеріалами, що дозволяє організовувати PDF, анотувати їх та співпрацювати над документами.
AfforAI
afforai.com
Afforai - це чат-бот на базі штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з різних джерел для надійних досліджень.
Scopus
scopus.com
Scopus - це база даних рецензованої літератури, що забезпечує доступ до наукових статей та аналітики цитування в різних галузях.
Paperguide
paperguide.ai
Paperguide - платформа для організації досліджень, написання наукових робіт та управління посиланнями з використанням AI.
MyBib
mybib.com
MyBib - це безкоштовний довідковий інструмент, що автоматично генерує бібліографії та цитати у різних стилях, таких як APA, MLA, Чикаго тощо.
ReadCube
readcube.com
ReadCube - це інструмент для управління академічною літературою, що дозволяє користувачам організовувати, коментувати та знаходити дослідницькі матеріали.
figshare
figshare.com
Figshare - це веб-додаток для управлінння та поширення дослідницьких даних, що дозволяє завантажувати, зберігати та організовувати різні типи файлів.
EndNote Web
endnote.com
EndNote Web — онлайн-інструмент для управління бібліографіями та посиланнями, який підтримує організацію, пошук і цитування.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge — платформа для розробки, завантаження та перегляду програмного забезпечення, яка підтримує понад 500 000 проектів і має мільйони користувачів.
Petal Cite
petal.org
Petal Cite — безкоштовний менеджер посилань, що дозволяє організовувати, цитувати та ділитися дослідженнями без необхідності завантаження.
genei
genei.io
Genei — це інструмент для досліджень та підсумовування, що використовує ШІ для швидкого видобутку ключової інформації та аналізу статей.
Sciwheel
sciwheel.com
Sciwheel — це інструмент для дослідників, що дозволяє організовувати, коментувати та ділитися науковими матеріалами.
Citavi
citavi.com
Citavi - це програма для управління науковими посиланнями, що допомагає шукати джерела, організовувати матеріали та формувати бібліографії.
Citationsy
citationsy.com
Citationsy – інструмент для управління цитатами та створення бібліографій, що забезпечує простоту, конфіденційність і швидкість у роботі.
BibGuru
bibguru.com
BibGuru - це простий інструмент для швидкого створення точних академічних цитат у різних стилях, з можливістю організації та експорту в документи.
EasyBib
easybib.com
EasyBib - це безкоштовний онлайн-інструмент для автоматичного форматування цитат та бібліографій в стилях MLA, APA та Chicago/Turabian.
ZoteroBib
zbib.org
ZoteroBib - безкоштовний сервіс для швидкого створення бібліографії в різних стилях цитування, корисний для дослідників і письменників.
CitationGenerator.AI
citationgenerator.ai
CitationGenerator.AI - інструмент для автоматичного створення цитат у стилях APA, MLA, Чикаго та ін., з функціями перевірки на плагіат і граматику.
Blainy
blainy.com
Blainy — платформа для написання ессе й дослідницьких робіт із підтримкою AI, включаючи автозаповнення, перевірку плагіату та парафразування.
Petal Connect
petal.org
Petal Connect - створіть свій академічний сайт за 30 хвилин. Хостинг або експорт в статичний сайт. Без коду, мінімальний супровід.
wizdom.ai
wizdom.ai
Wizdom.ai - це інструмент для управління дослідженнями, що дозволяє організовувати та співпрацювати над науковими проектами з підтримкою цитування у понад 7000 стилях.
Citasion
citasion.com
Citasion - безкоштовний інструмент для управління джерелами, що полегшує імпорт, цитування та генерацію бібліографій у спільних документах.
BibSonomy
bibsonomy.org
BibSonomy допомагає організовувати наукові публікації та закладки, співпрацювати з колегами та знаходити нові матеріали для досліджень.
Focal - Read
getfocal.co
Focal допомагає організувати та аналізувати інформацію з веб-контенту та документів, поліпшуючи розуміння та запам'ятовування матеріалу.
BibBase
bibbase.org
BibBase - це додаток для управління онлайн-бібліографією, що дозволяє організувати та демонструвати наукові публікації для дослідників.
Clearbrief
clearbrief.com
Clearbrief - це платформа, яка допомагає юристам та суддям аналізувати фактичні документи, знаходити фальшиві справи та автоматично створювати гіперпосилання.
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