Альтернативи - CodeThreat

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy - інструмент для автоматизованого аналізу коду, який покращує його якість, безпеку та спростить роботу команд, інтегруючись в існуючі процеси.

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud - це сервіс хмарного аналізу якості коду, що інтегрується з платформами контролю версій, виявляє помилки та вразливості у коді.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource - це платформа для аналізу коду, яка знаходить вразливості, помилки та вузькі місця продуктивності, інтегруючись з популярними системами управління версіями.

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security — платформа управління безпекою програм, яка об'єднує різні інструменти безпеки для автоматизації вирішення проблем безпеки під час розробки.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.

Embold

Embold

embold.io

Embold допомагає розробникам виявляти та вирішувати критичні проблеми в коді, покращуючи якість програмного забезпечення. Використовує AI для аналізу і діагностики.

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

Реєстр коду - платформа для аналізу якості та безпеки коду, що підтримує управління проектами та вдосконалення програмного забезпечення.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog - це платформа для управління життєвим циклом програмного забезпечення, яка забезпечує автоматизацію розгортання, безпеку та видимість у процесі розробки.

CodeScan

CodeScan

codescan.io

CodeScan є додатком для аналізу коду, що підвищує якість, безпеку та відповідність політикам в Salesforce через автоматизовані модулі CodeScan та OrgScan.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode забезпечує безпеку ланцюга постачання ПЗ, контролюючи цілісність коду, виявляючи вразливості та автоматизуючи управління рахунками матеріалів для зменшення ризиків.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.

GitGuardian

GitGuardian

gitguardian.com

GitGuardian - це платформа для виявлення та захисту від витоків конфіденційних даних у коді, що підтримує інтеграцію з інструментами розробки.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

Додаток Data Theorem пропонує інтегровані рішення для закриття угод, обліку ескроу, управління транзакціями і електронного підпису.

Hubbl Diagnostics

Hubbl Diagnostics

hubbl.com

Hubbl Diagnostics аналізує та покращує ефективність Salesforce, надаючи дані для виявлення проблем безпеки та оптимізації процесів.

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