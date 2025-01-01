Альтернативи - CodeThreat

GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Codacy
codacy.com
Codacy - інструмент для автоматизованого аналізу коду, який покращує його якість, безпеку та спростить роботу команд, інтегруючись в існуючі процеси.
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud - це сервіс хмарного аналізу якості коду, що інтегрується з платформами контролю версій, виявляє помилки та вразливості у коді.
Snyk
snyk.io
Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.
DeepSource
deepsource.com
DeepSource - це платформа для аналізу коду, яка знаходить вразливості, помилки та вузькі місця продуктивності, інтегруючись з популярними системами управління версіями.
OX Security
ox.security
OX Security — платформа управління безпекою програм, яка об'єднує різні інструменти безпеки для автоматизації вирішення проблем безпеки під час розробки.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.
Embold
embold.io
Embold допомагає розробникам виявляти та вирішувати критичні проблеми в коді, покращуючи якість програмного забезпечення. Використовує AI для аналізу і діагностики.
The Code Registry
thecoderegistry.com
Реєстр коду - платформа для аналізу якості та безпеки коду, що підтримує управління проектами та вдосконалення програмного забезпечення.
JFrog
jfrog.com
JFrog - це платформа для управління життєвим циклом програмного забезпечення, яка забезпечує автоматизацію розгортання, безпеку та видимість у процесі розробки.
CodeScan
codescan.io
CodeScan є додатком для аналізу коду, що підвищує якість, безпеку та відповідність політикам в Salesforce через автоматизовані модулі CodeScan та OrgScan.
Cycode
cycode.com
Cycode забезпечує безпеку ланцюга постачання ПЗ, контролюючи цілісність коду, виявляючи вразливості та автоматизуючи управління рахунками матеріалів для зменшення ризиків.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.
GitGuardian
gitguardian.com
GitGuardian - це платформа для виявлення та захисту від витоків конфіденційних даних у коді, що підтримує інтеграцію з інструментами розробки.
Data Theorem
datatheorem.com
Додаток Data Theorem пропонує інтегровані рішення для закриття угод, обліку ескроу, управління транзакціями і електронного підпису.
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics аналізує та покращує ефективність Salesforce, надаючи дані для виявлення проблем безпеки та оптимізації процесів.
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