Альтернативи - Cloudanix

GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.
Snyk
snyk.io
Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.
Detectify
detectify.com
Detectify - інструмент для моніторингу безпеки веб-додатків, який виявляє вразливості та допомагає їх усунути.
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security допомагає виявляти вразливості у веб-додатках та API, автоматизуючи тестування безпеки та надаючи рекомендації для усунення проблем.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.
Probely
probely.com
Probely — це сканер вразливостей для веб-додатків та API, який виявляє понад 20,000 вразливостей та інтегрується в CI/CD процеси для поліпшення безпеки.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
Intruder
intruder.io
Intruder - це платформа управління вразливостями, що допомагає виявляти та усувати ризики безпеки в мережах та системах організацій.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni — це додаток для управління безпекою програмного забезпечення, що виявляє загрози та вразливості у процесах розробки та доставки програм.
Bright Security
brightsec.com
Яскравий додаток безпеки пропонує тести на вразливості для веб-додатків, API та GenAI, зосереджуючи увагу на розробниках та професіоналах AppSec.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt - це платформа для інтеграції SaaS-додатків, яка дозволяє компаніям легко надавати інтеграції своїм клієнтам через один API.
Akto
akto.io
Akto – платформа для безпеки API, що допомагає організаціям виявляти, тестувати та захищати свої API протягом всього життєвого циклу.
Webscale
webscale.com
Webscale - це платформа для управління веб-інфраструктурою, яка забезпечує масштабованість, продуктивність та автоматизацію для електронної комерції.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.
Cycode
cycode.com
Cycode забезпечує безпеку ланцюга постачання ПЗ, контролюючи цілісність коду, виявляючи вразливості та автоматизуючи управління рахунками матеріалів для зменшення ризиків.
Conviso
convisoappsec.com
Conviso - додаток для забезпечення безпеки програм та хмарних сервісів з постійним моніторингом та захистом від загроз і вразливостей.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.
Escape
escape.tech
Escape – інструмент для виявлення та виправлення вразливостей GraphQL у безпеці веб-додатків із підтримкою автоматизації та налаштовуваних тестів.
AlgoSec
algosec.com
Data Theorem
datatheorem.com
Додаток Data Theorem пропонує інтегровані рішення для закриття угод, обліку ескроу, управління транзакціями і електронного підпису.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec — це платформа кібербезпеки з відкритим кодом, що виявляє агресивні дії та автоматично блокує їх, захищаючи системи користувачів.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.
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