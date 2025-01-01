Альтернативи - Cloudanix

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify - інструмент для моніторингу безпеки веб-додатків, який виявляє вразливості та допомагає їх усунути.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

Beagle Security допомагає виявляти вразливості у веб-додатках та API, автоматизуючи тестування безпеки та надаючи рекомендації для усунення проблем.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.

Probely

Probely

probely.com

Probely — це сканер вразливостей для веб-додатків та API, який виявляє понад 20,000 вразливостей та інтегрується в CI/CD процеси для поліпшення безпеки.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.

Intruder

Intruder

intruder.io

Intruder - це платформа управління вразливостями, що допомагає виявляти та усувати ризики безпеки в мережах та системах організацій.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

Xygeni — це додаток для управління безпекою програмного забезпечення, що виявляє загрози та вразливості у процесах розробки та доставки програм.

Bright Security

Bright Security

brightsec.com

Яскравий додаток безпеки пропонує тести на вразливості для веб-додатків, API та GenAI, зосереджуючи увагу на розробниках та професіоналах AppSec.

Cobalt

Cobalt

gocobalt.io

Cobalt - це платформа для інтеграції SaaS-додатків, яка дозволяє компаніям легко надавати інтеграції своїм клієнтам через один API.

Akto

Akto

akto.io

Akto – платформа для безпеки API, що допомагає організаціям виявляти, тестувати та захищати свої API протягом всього життєвого циклу.

Webscale

Webscale

webscale.com

Webscale - це платформа для управління веб-інфраструктурою, яка забезпечує масштабованість, продуктивність та автоматизацію для електронної комерції.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode забезпечує безпеку ланцюга постачання ПЗ, контролюючи цілісність коду, виявляючи вразливості та автоматизуючи управління рахунками матеріалів для зменшення ризиків.

Conviso

Conviso

convisoappsec.com

Conviso - додаток для забезпечення безпеки програм та хмарних сервісів з постійним моніторингом та захистом від загроз і вразливостей.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.

Escape

Escape

escape.tech

Escape – інструмент для виявлення та виправлення вразливостей GraphQL у безпеці веб-додатків із підтримкою автоматизації та налаштовуваних тестів.

AlgoSec

AlgoSec

algosec.com

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

Додаток Data Theorem пропонує інтегровані рішення для закриття угод, обліку ескроу, управління транзакціями і електронного підпису.

CrowdSec

CrowdSec

crowdsec.net

CrowdSec — це платформа кібербезпеки з відкритим кодом, що виявляє агресивні дії та автоматично блокує їх, захищаючи системи користувачів.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.

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