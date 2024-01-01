Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cloudanix» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Код до хмарної платформи безпеки. Ваша платформа для запобігання атак із різними поверхнями: код, зображення, хмара, IAM і робочі навантаження. Отримайте єдину інформаційну панель замість 5-6 точкових рішень безпеки.

Вебсайт: cloudanix.com

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