Альтернативи - BridgeU

Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
Huntr
huntr.co
Huntr - додаток для пошуку роботи, який дозволяє зберігати вакансії, відстежувати заявки та управляти важливими подіями, такими як співбесіди та терміни.
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi - платформа для студентів, що включає створення резюме, портали вакансій, інструменти для віртуальних ярмарків вакансій і дослідження випускників.
Skyward
skyward.com
Skyward - програмне забезпечення для управління шкільними районами, що містить інформаційну систему для учнів та ERP-рішення для автоматизації адміністративних завдань.
12Twenty
12twenty.com
Додаток 12Twenty допомагає студентам і роботодавцям знаходити підходящі можливості працевлаштування та спрощує процес набору через централізовану платформу.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - платформа для управління освітніми установами, що підтримує курси, адміністративні процеси та інтегрує системи для безпечного доступу до додатків.
Prepler
prepler.com
Prepler - це додаток для планування ступенів, що допомагає студентам зрозуміти вимоги до диплома та послідовність курсів, щоб уникнути зайвих занять.
Freckle
freckle.com
Freckle - це додаток для адаптивної практики, що допомагає вчителям диференціювати навчання з математики, ELA, науки та соціальних наук для учнів K–12.
Xello
xello.world
Xello - це онлайн-інструмент для дослідження кар'єри та освіти, що допомагає студентам планувати майбутнє, оцінювати свої інтереси та створювати персоналізовані плани.
RaiseMe
raise.me
Raiseme - платформа для учнів, що допомагає заробляти мікро-стипендії на основі досягнень у навчанні та позакласній діяльності, підготовка до коледжу.
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama Education - це платформа для шкіл, яка допомагає зрозуміти сильні сторони учнів та надає інструменти для поліпшення навчального середовища.
CounselMore
counselmore.com
CounselMore - це програмне забезпечення для управління процесом вступу до коледжу, що дає змогу консультантам організовувати дані студентів та спілкування з ними.
VisitDays
visitdays.com
VisitDays допомагає навчальним закладам K-12 з'єднувати учнів з мережею з понад 1800 вишів, пропонуючи безкоштовні заходи, прямі сесії та контент за запитом.
Overgrad
overgrad.com
Overgrad - це онлайн-платформа, що допомагає студентам визначити інтереси, ставити цілі після школи та відстежувати прогрес у навчанні та кар’єрі.
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