Альтернативи - Beetrack

Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps – це онлайн інструмент для створення, налаштування та обміну інтерактивними картами, що підтримує співпрацю команд.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

Circuit для команд - це додаток для оптимізації маршрутів доставки в реальному часі, який допомагає підприємствам економити час та гроші.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo - це платформа для управління продажами на місцях, яка підтримує торгові команди у зборі замовлень та управлінні взаємовідносинами з клієнтами.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.

Routific

Routific

routific.com

Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.

GoShare

GoShare

goshare.co

Goshare - це платформа, яка з’єднує власників вантажівок і фургонів з бізнесами для забезпечення доставки на вимогу.

DispatchTrack

DispatchTrack

dispatchtrack.com

DispatchTrack – програма для управління доставкою останньої милі з оптимізацією маршрутів, моніторингом в реальному часі та управлінням 3PL.

project44

project44

project44.com

Project44 - це платформа для управління ланцюгами поставок, що забезпечує видимість і ефективність, включаючи відстеження вантажів та прогнозування часу доставки.

Nash

Nash

usenash.com

Nash - платформа для управління логістикою останньої милі, що оптимізує, автоматизує та контролює доставку через інтеграцію з власними і сторонніми службами.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab - це платформа для управління флотом, яка допомагає компаніям стежити за транспортними засобами, планувати технічне обслуговування та покращувати безпеку.

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

DelivApp - платформа для управління доставкою, яка дозволяє призначати водіїв, відстежувати замовлення в режимі реального часу та оптимізувати робочі процеси.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp - це система управління польовими послугами, що оптимізує маршрути, надає мобільний додаток та аналітику для управління працівниками на місці.

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt - це додаток для управління логістикою, який пропонує рішення для зберігання, доставки та моніторингу вантажів для підприємств.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext - це програмне забезпечення для автоматизації доставки та логістики, що допомагає підприємствам оптимізувати маршрути і покращити обслуговування клієнтів.

getswift

getswift

getswift.co

GetSwift - це програмне забезпечення для управління доставкою, що допомагає бізнесам оптимізувати процеси доставки останньої милі та підвищити задоволеність клієнтів.

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