Альтернативи - Beetrack

Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps – це онлайн інструмент для створення, налаштування та обміну інтерактивними картами, що підтримує співпрацю команд.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Detrack
detrack.com
Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
Circuit for Teams
getcircuit.com
Circuit для команд - це додаток для оптимізації маршрутів доставки в реальному часі, який допомагає підприємствам економити час та гроші.
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo - це платформа для управління продажами на місцях, яка підтримує торгові команди у зборі замовлень та управлінні взаємовідносинами з клієнтами.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Routific
routific.com
Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
FarEye
fareye.com
FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.
GoShare
goshare.co
Goshare - це платформа, яка з’єднує власників вантажівок і фургонів з бізнесами для забезпечення доставки на вимогу.
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack – програма для управління доставкою останньої милі з оптимізацією маршрутів, моніторингом в реальному часі та управлінням 3PL.
project44
project44.com
Project44 - це платформа для управління ланцюгами поставок, що забезпечує видимість і ефективність, включаючи відстеження вантажів та прогнозування часу доставки.
Nash
usenash.com
Nash - платформа для управління логістикою останньої милі, що оптимізує, автоматизує та контролює доставку через інтеграцію з власними і сторонніми службами.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.
Geotab
geotab.com
Geotab - це платформа для управління флотом, яка допомагає компаніям стежити за транспортними засобами, планувати технічне обслуговування та покращувати безпеку.
DelivApp
delivapp.com
DelivApp - платформа для управління доставкою, яка дозволяє призначати водіїв, відстежувати замовлення в режимі реального часу та оптимізувати робочі процеси.
MileApp
mile.app
MileApp - це система управління польовими послугами, що оптимізує маршрути, надає мобільний додаток та аналітику для управління працівниками на місці.
GoBolt
gobolt.com
GoBolt - це додаток для управління логістикою, який пропонує рішення для зберігання, доставки та моніторингу вантажів для підприємств.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext - це програмне забезпечення для автоматизації доставки та логістики, що допомагає підприємствам оптимізувати маршрути і покращити обслуговування клієнтів.
getswift
getswift.co
GetSwift - це програмне забезпечення для управління доставкою, що допомагає бізнесам оптимізувати процеси доставки останньої милі та підвищити задоволеність клієнтів.
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