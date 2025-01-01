Alternatifler - Workadu

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings

microsoft.com

Microsoft Bookings, randevuları yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar randevu alabilir, personel atayabilir ve takvimleri senkronize edebilir.

Motion

Motion

usemotion.com

Motion, görev planlama ve takvim yönetimini otomatikleştirerek kullanıcıların zamanını optimize eden bir üretkenlik uygulamasıdır.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

Zoho Bookings, müşterilerin çevrimiçi randevu almasını ve ödemelerini yapmasını sağlayan, entegre bir randevu planlama uygulamasıdır.

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

Housecall Pro, ev hizmeti profesyonellerine iş planlama, müşteri yönetimi, faturalandırma ve teknisyen yönlendirme gibi işlemleri tek bir platformda sunar.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için müşteri akışını yönetmeye yardımcı olan bir platformdur. Faturalama, sözleşmeler ve randevu planlama gibi işlemleri içerir.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle, toplantı ve randevuları kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, kişisel ve profesyonel ihtiyaçlar için zamanlama yapabilir ve anketlerle geri bildirim toplayabilir.

Cal.com

Cal.com

cal.com

Cal.com, randevu rezervasyonu ve takvim yönetimi için açık kaynaklı bir platformdur. Kullanıcıların özelleştirilmiş zamanlama araçlarıyla etkin bir şekilde randevu almasını sağlar.

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için iş yönetim aracıdır. Müşteri iletişimi ve tüm işlemleri tek noktada birleştirir.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving, sağlık ve fitness işletmeleri için yönetim yazılımıdır. Rezervasyonları, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için araçlar sunar.

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime, işletmelerin randevu, personel ve hizmet yönetimini kolaylaştıran çevrimiçi bir randevu planlama uygulamasıdır.

Booksy

Booksy

booksy.com

Booksy, randevu kabulü, takvim yönetimi, ödeme işlemleri ve müşteri çekme gibi işlevleri tek bir uygulamada sunan bir işletme yönetim platformudur.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

SimplyBook.me, işletmelerin online randevu planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. Müşteriler 24/7 randevu alabilir ve hatırlatmalar alır.

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

Mindbody uygulaması, fitness dersleri bulmanıza, evde egzersiz programları keşfetmenize ve iyileşme hizmetleri rezervasyonu yapmanıza yardımcı olur.

zcal

zcal

zcal.co

ZCAL, özelleştirilebilir toplantı bağlantıları oluşturarak bireyler ve ekipler için etkin randevu planlaması yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır.

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore, çevrimiçi randevu planlama ve yönetim aracı olup, rezervasyon işlemlerini kolaylaştırır ve güvenli ödemeler sağlar.

Weshare

Weshare

weshare.net

Weshare, her yerde ve her zaman randevu planlamayı kolaylaştıran bir uygulamadır. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak kullanılabilir.

vcita

vcita

vcita.com

vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified, Salesforce tabanlı bir platformdur. Web sitesi üzerinden değerli alıcıları belirleyip satış görüşmeleri başlatır.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Pipeliner CRM, satış süreçlerini yönetmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için görsel bir CRM çözümüdür. Olası satışları etkili bir şekilde izler.

Timely

Timely

gettimely.com

Timely, salonlar için çevrimiçi randevu yönetim yazılımıdır. Müşteri randevularını kolayca yönetir ve işletmenizin performansını takip eder.

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

ServiceForm, web sitesi ziyaretçilerini müşteriyle dönüştüren bir yazılımdır. Satış, destek ve pazarlama süreçlerini basitleştirir.

GReminders

GReminders

greminders.com

GReminders, Google Takvim ve Microsoft Outlook ile çalışan randevu hatırlatıcıları gönderen bir uygulamadır. İletişimi kolaylaştırır ve iptalleri otomatikleştirir.

Reservio

Reservio

reservio.com

Reservio, işletmelerin çevrimiçi randevu planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. 7/24 randevu alabilir ve yönetebilir.

YouCanBookMe

YouCanBookMe

youcanbook.me

YouCanBookMe, randevu ve rezervasyon süreçlerini kolaylaştırarak kullanıcıların zamanlama sayfalarını özelleştirmesine olanak tanır.

OnceHub

OnceHub

oncehub.com

OnceHub, randevu planlama ve dijital etkileşim çözümleri sunarak satışları hızlandıran ve hizmet sunumunu kolaylaştıran bir platformdur.

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