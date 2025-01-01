Alternatifler - Weshare

Calendly
calendly.com
Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings, randevuları yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar randevu alabilir, personel atayabilir ve takvimleri senkronize edebilir.
Motion
usemotion.com
Motion, görev planlama ve takvim yönetimini otomatikleştirerek kullanıcıların zamanını optimize eden bir üretkenlik uygulamasıdır.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookings, müşterilerin çevrimiçi randevu almasını ve ödemelerini yapmasını sağlayan, entegre bir randevu planlama uygulamasıdır.
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro, ev hizmeti profesyonellerine iş planlama, müşteri yönetimi, faturalandırma ve teknisyen yönlendirme gibi işlemleri tek bir platformda sunar.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için müşteri akışını yönetmeye yardımcı olan bir platformdur. Faturalama, sözleşmeler ve randevu planlama gibi işlemleri içerir.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.
Doodle
doodle.com
Doodle, toplantı ve randevuları kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, kişisel ve profesyonel ihtiyaçlar için zamanlama yapabilir ve anketlerle geri bildirim toplayabilir.
Cal.com
cal.com
Cal.com, randevu rezervasyonu ve takvim yönetimi için açık kaynaklı bir platformdur. Kullanıcıların özelleştirilmiş zamanlama araçlarıyla etkin bir şekilde randevu almasını sağlar.
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için iş yönetim aracıdır. Müşteri iletişimi ve tüm işlemleri tek noktada birleştirir.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving, sağlık ve fitness işletmeleri için yönetim yazılımıdır. Rezervasyonları, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için araçlar sunar.
Picktime
picktime.com
Picktime, işletmelerin randevu, personel ve hizmet yönetimini kolaylaştıran çevrimiçi bir randevu planlama uygulamasıdır.
Booksy
booksy.com
Booksy, randevu kabulü, takvim yönetimi, ödeme işlemleri ve müşteri çekme gibi işlevleri tek bir uygulamada sunan bir işletme yönetim platformudur.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me, işletmelerin online randevu planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. Müşteriler 24/7 randevu alabilir ve hatırlatmalar alır.
Mindbody
mindbodyonline.com
Mindbody uygulaması, fitness dersleri bulmanıza, evde egzersiz programları keşfetmenize ve iyileşme hizmetleri rezervasyonu yapmanıza yardımcı olur.
zcal
zcal.co
ZCAL, özelleştirilebilir toplantı bağlantıları oluşturarak bireyler ve ekipler için etkin randevu planlaması yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır.
Setmore
setmore.com
Setmore, çevrimiçi randevu planlama ve yönetim aracı olup, rezervasyon işlemlerini kolaylaştırır ve güvenli ödemeler sağlar.
vcita
vcita.com
vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce tabanlı bir platformdur. Web sitesi üzerinden değerli alıcıları belirleyip satış görüşmeleri başlatır.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM, satış süreçlerini yönetmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için görsel bir CRM çözümüdür. Olası satışları etkili bir şekilde izler.
Timely
gettimely.com
Timely, salonlar için çevrimiçi randevu yönetim yazılımıdır. Müşteri randevularını kolayca yönetir ve işletmenizin performansını takip eder.
Serviceform
serviceform.com
ServiceForm, web sitesi ziyaretçilerini müşteriyle dönüştüren bir yazılımdır. Satış, destek ve pazarlama süreçlerini basitleştirir.
GReminders
greminders.com
GReminders, Google Takvim ve Microsoft Outlook ile çalışan randevu hatırlatıcıları gönderen bir uygulamadır. İletişimi kolaylaştırır ve iptalleri otomatikleştirir.
Reservio
reservio.com
Reservio, işletmelerin çevrimiçi randevu planlamasını kolaylaştıran bir yazılımdır. 7/24 randevu alabilir ve yönetebilir.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe, randevu ve rezervasyon süreçlerini kolaylaştırarak kullanıcıların zamanlama sayfalarını özelleştirmesine olanak tanır.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub, randevu planlama ve dijital etkileşim çözümleri sunarak satışları hızlandıran ve hizmet sunumunu kolaylaştıran bir platformdur.
Appointlet
appointlet.com
Appointlet, randevu rezervasyonunu kolaylaştıran bir planlama aracıdır. Randevular, Google ve Office 365 takvimlerine entegre edilir.