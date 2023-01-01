WebCatalog
TestingTime

TestingTime

testingtime.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TestingTime çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hedef grubunuzu tanımlayın ve kullanıcı testleriniz, odak gruplarınız, röportajlarınız, anketleriniz veya günlük çalışmalarınız için mükemmel şekilde eşleşen katılımcıları bulun.

Web Sitesi: testingtime.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TestingTime ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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