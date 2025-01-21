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Harita Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Sırbistan
Harita hizmetleri, kullanıcılara etkileşimli haritalar ve coğrafi bilgiler sağlayan dijital platformları veya uygulamaları ifade eder. Bu hizmetler navigasyon, rota planlama, konum arama ve gerçek zamanlı trafik güncellemeleri gibi özellikler sunarak seyahat, lojistik ve günlük navigasyon gibi alanlarda kullanıcı deneyimlerini geliştirir.
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Google Maps
google.com
Google Haritalar, Google tarafından geliştirilen bir web haritalama hizmetidir. Uydu görüntüleri, hava fotoğrafçılığı, sokak haritaları, sokakların 360° etkileşimli panoramik panoramik görüntüleri (Sokak Görünümü), gerçek zamanlı trafik koşulları ve yaya, araba, bisiklet ve hava (beta) veya toplu taşıma ile seyahat için rota planlaması sunar. . 2020 yılında Google Haritalar her ay 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanıldı. Google Haritalar, Where 2 Technologies'de bir C++ masaüstü programı olarak başladı. Ekim 2004'te şirket, onu bir web uygulamasına dönüştüren Google tarafından satın alındı. Bir jeo-uzaysal veri görselleştirme şirketinin ve bir gerçek zamanlı trafik analizcisinin ilave satın alınmasından sonra, Google Haritalar Şubat 2005'te piyasaya sürüldü. Hizmetin ön ucu JavaScript, XML ve Ajax'ı kullanıyor. Google Haritalar, haritaların üçüncü taraf web sitelerine yerleştirilmesine olanak tanıyan bir API sunar ve dünya çapında birçok ülkedeki işletmeler ve diğer kuruluşlar için bir konum belirleyici sunar. Google Harita Oluşturucusu, kullanıcıların hizmetin haritasını dünya çapında ortaklaşa genişletmesine ve güncellemesine olanak tanıdı ancak Mart 2017'den itibaren durduruldu. Ancak, şirket bu özelliklerin Google Yerel Rehberler programına aktarılacağını duyurduğundan, Google Haritalar'a kitle kaynaklı katkılar durdurulmadı. uydu görünümü "yukarıdan aşağıya" veya kuş bakışı bir görünümdür; Şehirlerin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin çoğu, 800 ila 1.500 fit (240 ila 460 m) yükseklikte uçan uçaklardan alınan hava fotoğraflarıdır; diğer görüntülerin çoğu ise uydulardan alınır. Mevcut uydu görüntülerinin çoğu üç yıldan daha eski değildir ve düzenli olarak güncellenmektedir. Google Haritalar, Mercator projeksiyonunun bir çeşidini kullandı ve bu nedenle kutupların etrafındaki alanları doğru şekilde gösteremedi. Ağustos 2018'de Google Haritalar'ın masaüstü sürümü, 3D dünyayı gösterecek şekilde güncellendi. Ayarlarda 2 boyutlu haritaya geri dönmek hâlâ mümkün. Android ve iOS cihazlar için Google Haritalar, Eylül 2008'de piyasaya sürüldü ve özel park yardımı özelliklerinin yanı sıra adım adım GPS navigasyonu da sunuyor. Ağustos 2013'te, akıllı telefonlar için dünyanın en popüler uygulaması olduğu belirlendi ve küresel akıllı telefon sahiplerinin %54'ünden fazlası bu uygulamayı en az bir kez kullandı. 2012'de Google, haritalama alanında doğrudan çalışan 7.100'den fazla çalışanın ve yüklenicinin bulunduğunu bildirdi. Uygulamanın, YouTube, Chrome, Gmail, Arama ve Google Play dahil olmak üzere diğer birçok Google hizmetiyle birlikte Android'de 2 milyar kullanıcısı olduğu bildirildi. Google Haritalar, aylık 1 milyarın üzerinde kullanıcıya ulaştı.
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo - Haritalar - Rotalar - Yol Tarifleri - A'dan B'ye tüm yollar bir arada
Yandex Maps
yandex.com
Yandex.Haritalar, tam adresiniz olmasa bile hedefinizi bulmanıza yardımcı olur; toplu taşıma, araba veya yürüyüş rotasını öğrenin.
Waze
waze.com
Waze (İbranice: ווייז; eski adıyla FreeMap Israel), Google'a ait bir GPS navigasyon yazılımı uygulamasıdır. GPS desteği bulunan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda çalışır. Bir cep telefonu ağı üzerinden konuma bağlı bilgileri indirirken, adım adım navigasyon bilgileri ve kullanıcı tarafından gönderilen seyahat süreleri ve rota ayrıntılarını sağlar. Waze, uygulamasını, indirmesi ve kullanması ücretsiz, topluluk odaklı bir GPS navigasyon uygulaması olarak tanımlıyor. İsrailli Waze Mobile şirketi Waze yazılımını geliştirdi. Şirketi Ehud Shabtai, Amir Shinar ve Uri Levine kurdu. İki İsrailli risk sermayesi şirketi Magma ve Vertex Ventures Israel ile erken aşamadaki bir Amerikan risk sermayesi şirketi Bluerun Ventures finansman sağladı. Waze Mobile, Haziran 2013'te Google tarafından satın alındı. Uygulama, tahmini 130 milyon aylık kullanıcıya hiperyerel reklamlardan gelir sağlıyor.
百度地图
map.baidu.com
Haritalara göz atın, yerleri arayın, otobüs sürüş rotalarını kontrol edin, gerçek zamanlı trafik koşullarını, seyahat rehberinizi ve yaşam asistanınızı kontrol edin. Metro hattı haritasına göz atma, otobüs planı sorgulama ve doğru ücret ve saat bilgileri sağlar. Baidu Haritaları (Baidu Haritaları), Google Haritalar'a benzer, ancak yalnızca Büyük Çin bölgesini kapsayan bir masaüstü ve mobil haritalama çözümüdür.
네이버 지도
map.naver.com
Arama alanı. Hayatları birbirine bağlamak. Tek bir aramayla konumlar, otobüsler, metrolar ve yollar da dahil olmak üzere tüm alanlara ilişkin bilgileri birbirine bağlayan yeni bir haritayı keşfedin. Naver Haritaları
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap ücretsiz wiki dünya haritasıdır.
腾讯地图
map.qq.com
Ülke genelinde 400'den fazla şehirde harita tarama, adres sorgulama, ilgi çekici nokta arama, otobüs transferi, sürüş navigasyonu, otobüs güzergahı ve site sorgulama gibi birçok hizmet sağlar. Tencent Haritalar, Tencent tarafından sağlanan, uydu görüntüleri, sokak haritaları, sokak görünümü ve tarihi görünüm perspektiflerinin yanı sıra yürüyerek, arabayla veya toplu taşıma ile seyahat için rota planlayıcı gibi işlevler sunan bir masaüstü ve web haritalama hizmeti uygulaması ve teknolojisidir. .
Qwant Maps
qwant.com
Doğru adresleri bulan ve sizi takip etmeden size rehberlik eden harita hizmeti.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Haritalar, Huawei tarafından HarmonyOS, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara sağlanan TomTom tabanlı bir harita hizmetidir. Yaya, araba, bisiklet ve toplu taşıma ile seyahat için uydu görüntüleri, hava fotoğrafçılığı, 3 boyutlu çevre görünümü, adım adım navigasyon, baş üstü ekranı ve rota planlama sunar.
Bing Maps
bing.com
Birden fazla konumun haritasını çıkarın, toplu taşıma/yürüme/arabayla yol tarifleri alın, canlı trafik koşullarını görüntüleyin, gezileri planlayın, uydu, hava ve cadde kenarı görüntülerini görüntüleyin. Bing Haritalar (daha önce Canlı Arama Haritaları, Windows Live Haritalar, Windows Live Local ve MSN Virtual Earth), Microsoft'un Bing arama motorları paketinin bir parçası olarak sağlanan ve aynı zamanda Bing Haritalar'ı da destekleyen Bing Haritalar Platformu çerçevesi tarafından desteklenen bir web haritalama hizmetidir. Kurumsal API'ler ve Azure Haritalar API'leri için. 2020'den beri harita verileri TomTom, OpenStreetMap ve diğerleri tarafından sağlanmaktadır.