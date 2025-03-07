Talkable

talkable.com

Talkable'ın pazarlama teknolojisi, e-ticaret markalarının yönlendirme ve sadakat pazarlama programları aracılığıyla yüksek değerli müşteriler kazanmasını ve elde tutmasını sağlar. Yönlendirme pazarlaması ve sadakat pazarlaması ihtiyaçlarınız için tek kaynaklı bir çözüm olarak markalar, marka bağlılığını artırmak ve marka yakınlığı oluşturmak için tasarlanmış kusursuz kullanıcı deneyimleri oluşturabilir. Talkable, hem yönlendirme hem de sadakat çözümleri için kapsamlı segmentasyon yetenekleri, yerleşik bir A/B test paketi ve sınıfının en iyisi dolandırıcılık önleme zekası sunar. Talkable bir teknoloji çözümünden daha fazlasıdır; biz aynı zamanda ortağınızız. Bu nedenle, her müşterinin tüm kampanyalarınızı stratejilendirecek, hayal edecek, oluşturacak, dağıtacak ve optimize edecek uzmanlardan oluşan özel bir ekibi vardır. Müşteri başarı ekibi, beklentilerinizi aşan yönlendirme ve sadakat programları tasarlayan pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hareket edecektir. Talkable, yıllık geliri 4 milyon doların üzerinde olan markalar için en uygunudur. Kurumsal müşterileri, yönlendirme programlarından ortalama 52 kat yatırım getirisi elde ediyor. Talkable'ın Pazarlama Çözümleri aşağıdaki amaçlarla kullanılır: * Derinlemesine veri analizi yoluyla en değerli müşterilerinizi belirleyin, hedefleyin ve ödüllendirin. * En yüksek değere sahip müşterilerinizi düşük maliyetle edinin ve elinizde tutun * Daha fazla satış yapın ve geliri artırın Talkable 2009 yılında kuruldu ve ağızdan ağza pazarlamanın viralliğini dijital olarak takip etme yeteneğine öncülük etti ve sonuçta Tavsiye Pazarlamasının yaratılmasına yol açtı. Bugün Talkable, diğer pazarlama kanallarına göre önemli ölçüde daha düşük bir EBM ile yeni müşteri kazanımı, artan elde tutma, daha yüksek LTV'yi hedefleyen uzun vadeli büyüme stratejileri geliştirmekte ve uygulamaktadır.