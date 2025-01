Lider İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan

Collective[i]

collectivei.com

Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığını ve gerçekleştirilen etkinlikleri hayal edin; yığınınızdaki mevcut satış araçlarını kullanarak çalışarak daha verimli hale gelin. Satış operasyonları ve pazarlama için Collective[i] temiz, kapsamlı ve otomatik veri toplama olanağı sağlar. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kullanılarak, etkinlikler satış ekiplerinin kullandığı çalışma araçlarından (e-posta, takvim vb.) otomatik olarak yakalanır, kişileri, şirket adlarını vb. güncellemek için temizlenir ve patentli teknolojimiz ve kapsamlı teknolojimiz kullanılarak CRM'ye otomatik olarak giriş yapılır. ağ. Hiçbir veri veya değerli zaman kaybı yaşanmaz, günlüğe kaydedilen verilerin kalitesi katlanarak artar ve kurumsal üretkenlik %20-30 oranında artar. Collective[i], güncel olmayan kişileri ve hedef potansiyel bilgileri otomatik olarak düzelterek CRM verilerinin sürekli uygunluğunu korur. Satış yönetimi için Collective[i], her fırsatta şeffaflık ve AI/ML odaklı zeka sunar. Artık uzun süreç incelemeleri veya çeyrek sonu sürprizleri yok. Yöneticiler gelir elde etmeyi güvenle taahhüt edebilir, önemli fırsatları istedikleri zaman inceleyebilir ve faaliyetlerinin hacmi ve kalitesi hakkında tam görünürlük sağlayarak olağanüstü yetenekleri daha iyi yönetebilir ve elde tutabilir. Collective[i], Collective[i]'in geniş ağına dayalı olarak alıcılar hakkında AI/ML tarafından oluşturulan istihbaratla yöneticilere güç verir. Satış profesyonelleri için Collective[i], her alıcının yolculuğu boyunca rehberlik sunar, AI/ML odaklı yönlendirmelerin yanı sıra, satışları hızlandırmaya ve kazanma oranlarını artırmaya yardımcı olabilecek sosyal ve iş ağlarının üyelerini vurgulamanın yanı sıra, nereye ve kime odaklanılacağına dair yönlendirmeler sunar. Collective[i]'in teknolojisi dönüşümseldir ve modern satış organizasyonu için teknoloji yığınının önemli bir parçasıdır.