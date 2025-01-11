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Lider İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Müşteri adayı istihbarat yazılımı, şirketlerin müşteri adayı verilerini geliştirmesine ve doğrulamasına olanak tanıyarak iletişim bilgilerinin doğruluğunu sağlar. Bu süreç, mevcut verilerin doğrulanmasını ve doğrulanmış e-posta adresleri, telefon numaraları, şirket bilgileri ve iş unvanları gibi ek ayrıntılarla desteklenmesini içerir. İş iletişim bilgilerinin özel doğası ve istenmeyen iletişimden genel olarak hoşlanmama göz önüne alındığında, öncü istihbarat yazılımını kullanmak şirketler için paha biçilmez bir seçim haline geliyor. Bu çözüm öncelikle satış departmanları tarafından kullanılıyor, ancak pazarlama ekipleri de kampanyalarını optimize etmek ve potansiyel müşterileri daha etkili bir şekilde hedeflemek için bundan yararlanabilir.
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Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent, makine öğrenimi ve yapay zekaya dayanan B2B Niyet tabanlı bir iletişim zekası platformudur. Çok kaynaklı amaç sinyalleriyle, doğru cep telefonu ayrıntılarıyla, gerçek zamanlı doğrulanmış iletişimlerle, yapay zeka destekli Benzerlik modellemesiyle, 35 milyon karar vericiye ilişkin benzersiz firmaografik ve teknografik içgörülerle pazarlama ve satış hatlarını güçlendiriyoruz. Infotelligent, işletmelerin satın alma eğilimi daha yüksek olan hesapları bulmasına ve doğru iletişim bilgileri ve ışık hızında veri iş akışlarıyla satış rezervasyonlarını artırmasına yardımcı olur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon doların üzerinde olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesine, zenginleştirmesine ve analiz etmesine ve performansı sektör kıyaslamalarıyla karşılaştırmasına yardımcı oluyoruz. Müşteriler, Octane11'in kullanıma hazır görselleştirmelerinden yararlanır veya gelişmiş verileri BI aracına, CDP'ye, CRM'ye veya tercih ettikleri diğer uç noktalara iletir. Octane11 gerçekten de B2B veri yığınındaki eksik halkadır ve silolanmış verileri çok az zaman ve maliyetle eyleme geçirilebilir içgörülere ve iyileştirilmiş performansa dönüştürür.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarlanmış, kişiselleştirilmiş, sohbet niteliğinde tanıtımlarla 1'e 1 olarak etkileşime girer. Güveniliriz, bütçe dostuyuz ve ölçeklenebiliriz. B2B satışların geleceğine hoş geldiniz.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo, şirket e-posta araması, LinkedIn Sales Navigator Export, toplu e-posta doğrulama ve daha fazlası gibi yüksek kaliteli e-posta bulma araçları sağlar. Tescilli e-posta doğrulama sistemimizle, tümünü yakala (tümünü kabul et) e-postalarını doğrularız. Öncü nesil uzmanların ve SDR'nin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.
DiscoverData
discoverdata.ai
30 gün içinde gelirinizi 2 katına çıkarın. AI, tüm anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini keşfeder, verileri (cep telefonu numaraları, e-postalar) ücretsiz olarak alır!
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yetenek hatları geliştirebilir ve yeniden beceri kazandırma stratejileri oluşturabilir. Draup ayrıca gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan roller, yetenek noktaları ve talep edilen beceriler hakkında bilgiler sağlar. Draup, satış liderleri için temel alıcı bilgilerinin ötesine geçen satış zekası araçları sunar. İlgi, teknoloji ihtiyaçları ve dış kaynak kullanımı ilişkilerine dayalı olarak potansiyel müşterilerin mikro hedeflenmesine olanak tanır. Draup ayrıntılı hesap raporları ve paydaş haritalaması sağlar ve hedeflenen satış stratejileri için doğru karar vericilerin belirlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda satış ekiplerinin çeşitli sektörlerde yeni hizmet sağlayıcı fırsatlarını keşfetmesine de yardımcı olur. Draup, yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) uzmanları tarafından yapay zeka odaklı analizi insan iyileştirmeyle birleştirerek oluşturulmuştur. Platform, milyonlarca veri noktasına dayalı hiper-hedefli öngörüler sunarak güncel ve doğrulanmış verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir stratejiler sağlar. Draup'un verileri, tarafsız bilgi sağlamak amacıyla uzman araştırmacılar ve analistler tarafından incelenir. Platform, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için hızlı katılım, sürekli destek ve çevik dağıtım özellikleri sunar. Neredeyse gerçek zamanlı veri yenileme, esnek dağıtım modelleri ve öngörülebilir ücretler sunar. Draup, kurumsal çözümlere kusursuz entegrasyon için platformuna, özel raporlara ve veri dışa aktarma/REST API'lerine çok kanallı erişim sağlar. Genel olarak Draup, yetenek ve satış ekiplerini veriye dayalı kararlar alma ve dünya çapındaki işletmelerde gelir artışını hızlandırma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığını ve gerçekleştirilen etkinlikleri hayal edin; yığınınızdaki mevcut satış araçlarını kullanarak çalışarak daha verimli hale gelin. Satış operasyonları ve pazarlama için Collective[i] temiz, kapsamlı ve otomatik veri toplama olanağı sağlar. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kullanılarak, etkinlikler satış ekiplerinin kullandığı çalışma araçlarından (e-posta, takvim vb.) otomatik olarak yakalanır, kişileri, şirket adlarını vb. güncellemek için temizlenir ve patentli teknolojimiz ve kapsamlı teknolojimiz kullanılarak CRM'ye otomatik olarak giriş yapılır. ağ. Hiçbir veri veya değerli zaman kaybı yaşanmaz, günlüğe kaydedilen verilerin kalitesi katlanarak artar ve kurumsal üretkenlik %20-30 oranında artar. Collective[i], güncel olmayan kişileri ve hedef potansiyel bilgileri otomatik olarak düzelterek CRM verilerinin sürekli uygunluğunu korur. Satış yönetimi için Collective[i], her fırsatta şeffaflık ve AI/ML odaklı zeka sunar. Artık uzun süreç incelemeleri veya çeyrek sonu sürprizleri yok. Yöneticiler gelir elde etmeyi güvenle taahhüt edebilir, önemli fırsatları istedikleri zaman inceleyebilir ve faaliyetlerinin hacmi ve kalitesi hakkında tam görünürlük sağlayarak olağanüstü yetenekleri daha iyi yönetebilir ve elde tutabilir. Collective[i], Collective[i]'in geniş ağına dayalı olarak alıcılar hakkında AI/ML tarafından oluşturulan istihbaratla yöneticilere güç verir. Satış profesyonelleri için Collective[i], her alıcının yolculuğu boyunca rehberlik sunar, AI/ML odaklı yönlendirmelerin yanı sıra, satışları hızlandırmaya ve kazanma oranlarını artırmaya yardımcı olabilecek sosyal ve iş ağlarının üyelerini vurgulamanın yanı sıra, nereye ve kime odaklanılacağına dair yönlendirmeler sunar. Collective[i]'in teknolojisi dönüşümseldir ve modern satış organizasyonu için teknoloji yığınının önemli bir parçasıdır.
Signum
signum.ai
Müşterilerinizin şirketlerindeki, sektörlerindeki ve kariyerlerindeki ilerlemelerden haberdar olun ve etkili konuşmalar için yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri kullanın.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, konum, şirket büyüklüğü, sektör vb. gibi diğer birçok filtrenin yanı sıra, kullanılan teknolojiler ve ortak uygulamalar gibi gelişmiş arama yeteneklerine dayalı olarak potansiyel müşteri listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir satış istihbarat aracıdır. Listelerinizi oluşturduğunuzda, bunlara erişebilirsiniz. Bu şirketlerdeki önemli karar vericilerin iletişim bilgileri (iş e-postası ve cep telefonu), tamamı ölçekli ve sorunsuz bir şekilde.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, herhangi bir insan müdahalesi olmadan doğrudan CRM'lerdeki verileri zenginleştiren, temizleyen ve düzelten bir SaaS çözümüdür. Çözüm yalnızca özel algoritmalarımızdan ve test sunucularımızdan çalışır ve tüm zenginleştirme çözümlerinin aksine Dropcontact'ın iletişim veritabanı yoktur. Bu, Dropcontact'ı %100 GDPR uyumlu tek çözüm haline getiriyor. Otomatik temizleme, otomatik kopya tespiti ve birleştirmenin yanı sıra veri zenginleştirme (e-posta adresleri, telefon numaraları, LinkedIn profilleri vb.), satış ve pazarlama ekiplerine zaman kazandırır ve ana işlerine odaklanmalarına olanak tanır.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, Japonya, Hindistan ve ABD) sağlamaktan gurur duymaktadır. Dünya çapında 9000'den fazla teknolojiyi, 1000 amaç konusunu ve 10 milyondan fazla şirketi takip ediyoruz. OceanFrogs, odak noktasını istediğiniz şirketlerin ayrıntılı listesine getirecek şekilde ekiplere, ürünlere ve hizmetlere göre arama sağlar. OceanFrogs platformu, doğru müşterileri ve doğru ortakları belirlemek için (aynı zamanda) kullanılıyor. Hem kanal ortaklarını hem de müşteri hattını oluşturabilirsiniz. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud müşterilerimizden bazılarıdır. Küçük şirketlerin yanı sıra büyük şirketlerle de çalışıyoruz. 2017 yılında başladık. Bulut, RPA, bilgi güvenliği, yetenek yönetimi, analitik gibi birçok dikey alanda pazarlama/satış hizmeti verdik. Müşterilerimiz ürün ve hizmet şirketlerine odaklanmaktadır. Birincil müşterilerimiz, uluslararası müşterileri hedefleyen ve kişiselleştirilmiş desteğe odaklanmak isteyen müşterilerimizdir.
Tomba
tomba.io
Tomba.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir E-posta Bulucudur. Profesyonellere yardımcı olacak gelişmiş bir araştırma aracı sağlamak için Robotlarımızı kullanarak kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz Geniş ölçekte veri Doğrudan kaynaktan Teknoloji odaklı
LeadPost
leadpost.com
Web Sitenizi Tam Olarak Kimin Ziyaret Ettiğini Öğrenin. Bir form doldurmasalar bile web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini görün! LeadPost yalnızca tek bir kod satırıyla size isimleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını verebilir.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact, tüm B2B e-postalarını tek bir araçta, fiyatın çok altında bir fiyata bulmak için 15'ten fazla veri kaynağına erişim sağlar - potansiyel müşteri listenize göre en uygun sağlayıcı sırasını bulan entegre bir yapay zeka ile.
Hunter.io
hunter.io
Hunter, işletmelerin etki alanlarından, şirketlerden veya web üzerindeki belirli bir profesyonelden gelen profesyonel e-posta adreslerini bulmasına ve doğrulamasına ve çok daha fazlasına yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. E-posta kampanyalarını doğrudan Hunter'dan göndermek için ücretsiz bir soğuk e-posta platformu da dahildir. Hunter, basit ama güçlü araçlarla satış görevlilerinin, işe alım görevlilerinin ve pazarlamacıların diğer profesyonellere ulaşmasını inanılmaz derecede kolaylaştırır. Hunter web'i tarar ve halka açık profesyonel e-posta adreslerini indeksler. Bir şirketteki doğru kişiyi bulmak veya önceden tanımlanmış profesyonellerle nasıl iletişime geçileceğini öğrenmek için verilere basit bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla kolayca erişilebilir.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality, CRM'niz için veri kalitesini yükselticidir: Akıllı çözüm, potansiyel müşterileri, ilgili kişileri ve hesapları doğrudan Salesforce, Microsoft Dynamics ve SAP Sales Cloud arayüzlerinde oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olur. İletişim verilerini girerken, ticari sosyal ağlardan, şirket web sitelerinden veya e-posta imzalarından elde edilen bilgiler için otomatik olarak öneriler alırsınız. Entegre e-posta doğrulayıcı, en uyumlu e-posta adresini arar. Bu, manuel çalışmayı azaltır ve CRM veri kalitesinin en üst düzeyde olmasını sağlar! snapADDY DataQuality, diğer CRM sistemleri için tarayıcı uzantısı olarak da mevcuttur. Ücretsiz bir kartvizit tarayıcı dahildir. Birçok akıllı işlev: • Akıllı Otomatik Tamamlama ve Güncelleyici ile müşteri adayları, kişiler ve hesaplar oluşturun ve güncelleyin • Eksik değerleri tamamlamak için kişi verilerini panonuzdan yapıştırın • Yapay zeka kullanarak kişi yakalama • Müşteri adaylarının, kişilerin ve hesapların otomatik olarak yinelenen kontrolü • Envanter verileri e-posta imzalarına dayalı güncelleme • Şirket verileri ve iletişim bilgilerinin nitelikli araştırması • Eksik iletişim verilerinin kolayca eklenmesi • Yazmadan CRM'ye veri aktarımı • Akıllı telefonunuz için ücretsiz kartvizit tarayıcı Neden snapADDY DataQuality? • Salesforce, SAP ve Microsoft Dynamics CRM ile sorunsuz entegrasyon • Garantili artan veri kalitesi • CRM'niz için daha yüksek kullanıcı kabulü • Pazarlama ve satışta daha fazla verimlilik • İş akışlarının basitleştirilmesi • Çalışma zamanından tasarruf • Merkezi veri yönetimi
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir hedef kitleye yönelik e-posta destek kampanyaları oluşturmak için yüz milyonlarca tüketici kaydı. Customers.ai satış destek otomasyonları, dünya çapındaki her iş kolunda ve ülkede bir milyondan fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.
Reverse Contact
reversecontact.com
Ters iletişim, veri zenginleştirme sürecinizi optimize etmek için tasarlanmış bir ters e-posta arama aracıdır. Aracımız yalnızca bir e-posta adresi kullanarak söz konusu kişiyle ilişkili LinkedIn profilini bulabilir ve birkaç tıklamayla çalışan/şirketle ilgili bilgilerin bir listesini oluşturabilir. Benzersiz bir arama, CVS yükleme ve hatta bir API sunan Ters İletişim, her tür şirkete ve müşteri adayı yaklaşımına uyarlanmıştır. Özetle, kapalı anlaşmayı kontrol edin, onaylayın, etkinleştirin ve patlatın.
zaplify
zaplify.com
Zaplify, şirketlerin yeni müşteriler bulmasına ve onlarla iletişim kurmasına yardımcı olan modern satış zekası ve etkileşim platformudur. Linkedin URL'si, e-posta ve telefon aracılığıyla 600 milyon ilgili potansiyel müşteriye doğrudan erişim sağlayan veritabanımız aracılığıyla potansiyel müşterilerinizi bulun. Sosyal medya ve otomatik e-posta dizileri ile çok kanallı destek yoluyla bir sonraki müşterilerinizle verimli bir şekilde iletişim kurun.
Trueleads
trueleads.com
Trueleads, LinkedIn'de halihazırda mevcut olan mevcut algoritmalar ve uygulamalarla etkileşime giren bulut tabanlı bir platformdur. Seçilen hedefleri (karar vericiler) arama ve onlarla bağlantı kurma sürecinin tamamını otomatikleştirerek LinkedIn ağınızı ve satış hattınızı büyütmenize yardımcı olacaktır. Bağlandıktan sonra Trueleads, izin odaklı bir telefon görüşmesi veya toplantıyı güvence altına almak için otomatik olarak bir dizi özel mesaj ve/veya InMail göndermeye başlayacaktır. Trueleads'in benzersiz bulut tabanlı otomasyon ve yapay zeka platformunu kullanarak ayda 5000'den fazla yeni hedeflenen karar vericiyle iletişime geçebilirsiniz. Güçlü yapay zeka platformumuza iltifat etmek amacıyla, herhangi bir otomasyonun başarılı olması için insan dokunuşuna ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Burası Trueleads'in tüm değişkenler üzerinde sizinle birlikte çalıştığı yerdir, böylece en iyi sonuçları alırsınız ve LinkedIn'de güvende kalırsınız. - Sosyal Satışta En İyi Uygulamalar - Linkedin Profil İncelemesi - Hedef Kitleyi İyileştirme - Sıralı Mesajlaşma Desteği Platformumuzla birleştirilen bu öğeler, müşterilerimize gönül rahatlığı sağlarken kaliteli, uygun maliyetli potansiyel müşteriler ve hızlı yatırım getirisi yaratır.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales, derin öğrenmenin gücüyle B2B satışlarını dönüştürmek için benzersiz bir konuma sahip, satış zekası ve potansiyel müşteri yaratmada küresel bir liderdir. Platformumuz milyonlarca geleneksel veri noktasını işliyor ve dönüşüm olasılığı daha yüksek olan potansiyel alıcıları belirlemek için bunları eyleme geçirilebilir bilgilerle zenginleştiriyor. Bizi diğerlerinden ayıran şey, ABD'nin lider nesil oyuncuları tarafından sıklıkla gözden kaçırılan bir niş olan Asya pazarlarındaki benzersiz uzmanlığımızdır. Ayrıca, benzersiz bir
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleyerek dünya çapındaki on milyonlarca şirket arasında en uygun hesapları keşfetmenizi sağlıyoruz. Yapay zeka platformumuz, teknoloji ürünlerinize kimin ihtiyacı olduğunu ve bu ürünlerin ne zaman satın almaya hazır olduklarını tahmin eder. Dahası - Enlyft, güvenli, hedefli ve etkili bir destek için ekiplerinizin her hesapla ilgili iş açısından kritik bilgilere saniyeler içinde erişmesini sağlar. Bunu, pazardaki en zengin, en güvenilir ve güncel potansiyel veri veritabanını oluşturmak için satış ve pazarlama için optimize edilmiş yapay zeka modellerini özel veri toplama mekanizmalarıyla birleştirerek yapıyoruz. Enlyft, kullanımı kolay web sitesi, eklenti, veri indirmeleri, LinkedIn kişileri, CRM entegrasyonları ve çok daha fazlası aracılığıyla iş akışınızın kusursuz bir parçasıdır. Fortune 100'den start-up'lara kadar dünyanın en üretken satış ve pazarlama ekipleri, bütçelerinin çok küçük bir kısmı karşılığında potansiyel satış hattını güçlendirmek ve önceliklendirmek ve daha fazla iş kazanmak için Enlyft'in yapay zeka odaklı talep oluşturma teknolojisine güveniyor.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale, gelir ekiplerinin en muhtemel alıcıları sunarak daha fazla satış hattı oluşturmasına ve kapatmasına yardımcı olur. Satışlar için LoneScale, her gün nitelikli satış hattı ve satış noktaları sağlamak için satış amacını CRM'ye geniş ölçekte otomatikleştirir, böylece temsilciler daha fazla toplantı rezervasyonu yapar ve daha fazla gelir elde eder. Pazarlama açısından LoneScale, yüksek performanslı ABM kampanyalarını otomatikleştirmek, CAC'yi azaltmak ve gelir katkısını artırmak için her önemli amacı ve kişiyi yakalar. Yapay zekadan yararlanan LoneScale, CRM'yi otomatik olarak en iyi müşterilerinizle eşleşen alıcılarla besler. Bu, temsilcilerin verileri araştırmak yerine satışa odaklanabileceği anlamına geliyor. Hızlı büyüyen şirketler kazanma oranlarını 3 kat artırmak, tekrar başına +10 saat tasarruf etmek ve üretim hatlarını 100 bin $ ARR artırmak için LoneScale'e güveniyor.
Pharow
pharow.com
Pharow, randevularınızı ve B2B satışlarınızı artıracak en kolay B2B potansiyel müşteri bulma aracıdır. 3 tıklamayla gelecekteki müşterilerinizi ve onların iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Platformumuz, potansiyel müşterilerinizi içgörülere (büyüme, işe alım, kullanılan teknoloji vb.) göre bulmanızı ve segmentlere ayırmanızı, onların iletişim bilgilerini bulmanızı ve bunları CRM'nize göndermenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizi hedeflemenize ve iş gelişiminiz için doğru kararları vermenize olanak tanıyan platformumuzda 1 milyondan fazla şirket, 5 milyon profesyonel karar verici ve 1324 filtre bulunmaktadır. Potansiyel müşteri arayışınızda vites yükseltmek istiyorsanız gelip Pharow'u test edin.
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts, 50 milyondan fazla çalışan profesyonelin ve CV'nin derlenmiş bir veritabanıdır. Potansiyel müşteri yaratma, pazarlama ve işe alım çabalarınızı artırın. Mükemmel potansiyel müşterilerinizi ve adaylarınızı bulmak için gelişmiş filtrelemeyi kullanın. Piyasadaki en uygun fiyatlı ve kullanımı kolay iletişim veritabanı ve CV aramasıdır.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Revscale
revscale.ai
İster kişiselleştirilmiş satış desteğini otomatikleştiriyor olun, ister bağış toplama çabalarınızı kolaylaştırıyor olun, ister yeni ekip üyelerini işe almak istiyor olun, Revscale, web genelindeki alıcı amacı sinyallerini ve öngörülerini analiz eder ve dönüşüm için tasarlanmış sosyal temas noktaları ve otomatik giden dizilerle potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçer.
Clay
clay.com
Clay, 50'den fazla veri sağlayıcının, gerçek zamanlı kazımanın ve yapay zekanın gücünü birleştirerek kullanıcıların yaratıcı fikirlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Clay ile kullanıcılar, bireysel alıcılara özel kişiselleştirilmiş kampanyalar göndererek daha fazla toplantı ayarlama şansını artırabilir. Clay, etkili giden kampanyaları desteklemek için bir dizi özellik ve işlevsellik sunar. Kullanıcılar, iş listeleri, teknoloji yığını ayrıntıları ve en son haberler gibi potansiyel müşteriler hakkında ilgili bilgileri toplamak için geniş bir veri sağlayıcı ağına erişebilir. Clay ayrıca kullanıcıların, uzaktan politikalar veya SOC II uyumluluğu gibi şirketlerin belirli özelliklerini belirlemelerine ve web sitelerinde anahtar kelimeler aramalarına da olanak tanır. Araç, kapsamlı bir iletişim veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların e-postaları ve telefon numaralarını bulmasına olanak tanır. LinkedIn profilleri, Twitter profilleri ve yerel işletme listeleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar. Clay, popüler CRM platformlarıyla bütünleşerek kullanıcıların otomatik potansiyel müşteri bulma ile CRM yeteneklerini güçlendirmelerine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak, mesaj yazmak ve şirket araştırmasını otomatikleştirmek için Clay'in yapay zeka özelliklerinden yararlanabilirler. Araç, potansiyel müşterileri zenginleştirme, iş değişikliklerini bulma ve anahtar kelimelere ve diğer kriterlere göre potansiyel müşterileri puanlamaya yönelik özellikler sunar. 50.000'den fazla önde gelen ekip Clay'e güveniyor ve kullanıcıların yeteneklerini ilk elden deneyimlemeleri için 14 günlük bir pro deneme sunuyor. Çok yönlülüğü ve işlevsellik yelpazesiyle Clay, kullanıcılara giden kampanyalarını optimize etme ve potansiyel müşteri yaratma süreçlerini kolaylaştırma gücü verir.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, web üzerindeki yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış, bağlamsal veritabanlarına dönüştürmek için oluşturulmuş bir ürün paketi sağlar. Diffbot'un ürünleri, her gün milyarlarca belgeyi okuyabilen son teknoloji makine görüşü ve doğal dil işleme yazılımından oluşturulmuştur. Diffbot Bilgi Grafiği Diffbot'un Bilgi Grafiği ürünü, kuruluşlar, ürünler, makaleler, etkinlikler ve daha fazlasını içeren 10 milyardan fazla varlıktan oluşan dünyanın en büyük bağlamsal veritabanıdır. Knowledge Graph'ın yenilikçi NLP ve olgu ayrıştırma teknolojileri, varlıkları 1 trilyondan fazla veriyi içeren bağlamsal veritabanlarına bağlar
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ platformu, daha akıllıca potansiyel müşteriler bulmanıza ve satış hattını daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Potansiyel verileri bulun, satış tetikleyicilerini takip edin ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirin. Satış araştırması hiç bu kadar zor olmamıştı. Potansiyel müşterileriniz her gün satıcılar tarafından spesifik olmayan, özelleştirilmemiş, genel mesajlarla bombalanıyor. Satış ekipleri nasıl satış yapılacağını unutmuş değil... ancak şirket olarak ölçeklenmenin ve büyümenin tek yolu bu oldu. LeadIQ olarak, geniş ölçekte özelleştirilmiş, kişisel mesajlarla doğru kişilere ulaşarak daha akıllıca potansiyel müşteriler bulabileceğinize ve satış hattını daha hızlı oluşturabileceğinize inanıyoruz. Potansiyel müşteri bulma platformumuz, potansiyel verileri bulmanıza, satış tetikleyicilerini takip etmenize ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirmenize olanak tanır. Patentli yapay zeka teknolojimizden yararlanarak potansiyel müşteri bulmanın sinir bozucu, manuel ve düpedüz zor kısımlarını ortadan kaldırıyoruz, böylece potansiyel müşteri adaylığını yeniden kişiselleştirmeye odaklanabilirsiniz. Geniş ölçekte kişiselleştirme yoluyla daha fazla yanıt alın, daha fazla toplantı rezervasyonu yapın ve daha fazla işlem hattı oluşturun. Beklentileri hayal edin.
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve doğru verilerin yanı sıra değerli şirket içgörü verileri sağlayan 120 milyondan fazla kişiyi ve 30 milyon şirketi içermektedir. NearDeal yalnızca veri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı bir platform da sunuyor. Amacımız pazarlamacılara, satış temsilcilerine ve işe alım uzmanlarına hedef kişileri hızlı bir şekilde bulma ve bağlantı kurma, rekabet ortamını değerlendirme, yüksek değerli iş zekası ve büyüme fırsatları elde etme konusunda yardımcı olmaktır. 1. Prospector - Daha İyi Verilerle Bir Sonraki Müşterinizi Bulun 100 milyondan fazla kişi verisi ile hızlı bir şekilde hedeflenen potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve kişiler iş değiştirdiğinde uyarı alın. 2. Katılım - Satış Katılımınızı Otomatikleştirin Otomatik satış dizileri oluşturun ve satış fırsatlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın. 3. Chrome uzantısı - Her Yerde Potansiyel Müşteri Bulun Hedeflenen iletişim ve şirket bilgilerini doğrudan LinkedIn, Şirket web sitesi ve CRM'den (Salesforce veya HubSpot) alın. 4. Zenginleştirme - Verilerinizi Otomatik Olarak Zenginleştirin Kayıtlarınızı, iş e-postası, telefon, unvan, şirket adı ve daha fazlasını içeren, EtrafındaDeal veritabanındaki 50'den fazla firmagrafik alanla zenginleştirin. 5. Ziyaretçiler - Web Sitesi Ziyaretçilerini Nitelikli Potansiyel Müşterilere Dönüştürün Web sitenizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini öğrenin ve onlarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşime geçin.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri noktalarını yükleyin. - Alanında en iyi amacı, şirket haberlerini ve web ziyaretçi verilerini kullanarak, ürününüz veya hizmetiniz için aktif olarak pazarda olan hesapları ortaya çıkarmak. - E-postaları ve cep telefonu numaraları olan 100 milyondan fazla kişiden oluşan veri tabanımızdan karar vericilere doğrulanmış iletişim bilgileri sağlamak - 2.000'den fazla kişilik araştırma ekibimizden yararlanarak her türlü iletişim veya hesap verisi boşluğunu doldurmak için ekibinizin bir uzantısı olarak hareket etmek - Üstelik sınırsız kredi sağlarken birinci sınıf müşteri hizmetleriyle desteklenen fiyatlandırma Müşterilerimiz, günümüzün zorlu ekonomisinde boru hattı verimliliğini artırmanın gelir artışının anahtarı olduğunu anlayan, ServiceTitan, ProGlove, Openprise ve Veranex gibi sektör lideri şirketlerin bilgili gelir ekipleridir. 15 yılı aşkın bir süredir sektöre kaliteli veriler sağlıyoruz ve bunları ancak yakın zamanda doğrudan 800'den fazla müşterimizin kullanımına sunduk.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için teknolojiden yararlanan Enrich gibi ürünleri içerir. FullContact'ın genel merkezi Denver, Colorado, ABD'dedir ve Dallas (ABD) ve Kochi'de (Hindistan) ofisleri bulunmaktadır.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Closely
closelyhq.com
Closely, solo girişimcilerden özel satış ekiplerine sahip markalara kadar her büyüklükteki işletmeye yönelik bulut tabanlı bir satış etkileşim platformudur. Otomatik sosyal yardım kampanyaları başlatın, Linkedin ağınızı büyütün ve yönetin, B2B e-posta kişilerini dışa aktarın ve satış hedeflerinize her zamankinden daha hızlı ulaşın.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic, büyüme korsanları, kurucular, pazarlama yöneticileri ve dijital ajanslar için hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış otomasyon platformudur. GrowMeOrganic ile LinkedIn gibi B2B platformlarından ve Google Haritalar gibi B2C platformlarından e-postaları alabilirsiniz. Sınırsız damlama kampanyaları ve çok daha fazlasını gönderin.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ve bunları satış ve pazarlama sistemlerine bağlamak isteyen B2B işletmeleri için mükemmel bir çözüm olarak hizmet vermektedir. . Salespanel ile potansiyel müşterilerinizi tanımlayın, takip edin, nitelendirin ve analiz edin.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert, herkesin kurumsal e-posta adresini bulabilen ve onu dönüşümü teşvik eden verilerle zenginleştirebilen akıllı bir müşteri adayı oluşturma aracıdır.
UpLead
uplead.com
UpLead, en yüksek kalitede B2B iletişim ve şirket verilerini sağlayan bir B2B müşteri adayı platformudur. Özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı e-posta doğrulama, 200'den fazla ülkede dünya çapında bağlantılar, 50'den fazla arama kriteri, teknoloji takibi, hesap tabanlı pazarlama, rakip istihbaratı, e-posta modeli istihbaratı, sosyal profil bağlantıları, Salesforce ve diğer 12 CRM entegrasyonu, güçlü API ve daha fazlası .
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış potansiyel müşterileri için ilk ve tek gerçek zamanlı arama motorudur. 350.000'den fazla kullanıcı ve on binlerce Başkanlık Kulübü Ödülü Sahibi, satış yapmak istedikleri herkesin doğrulanmış cep telefonlarını, e-postalarını ve doğrudan aramalarını bulmak için Seamless.AI'yı kullanıyor. Az önce DUYURULDU: Seamless.AI'dan Alıcı Niyeti ve İş Değişiklikleri! Seamless.AI, şu anda piyasada bulunan ve ürününüzü veya hizmetinizi satın almaya hazır hesaplara ulaşarak satış hattını her zamankinden daha hızlı oluşturabilmeniz için Alıcı Niyeti Verilerini yayınladı. Seamless.AI tarafından sunulan İş Değişiklikleri, rolünü değiştiren veya yeni bir şirkete geçen herkese erişmenizi sağlar; böylece bu kritik dönemde müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize iletişiminizi kaybetmeden ulaşabilirsiniz.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
LeadFuze
leadfuze.com
Herhangi bir iş profesyonelinin iletişim bilgilerini bulun. Tüm pazar segmentlerini veya belirli bireyleri veya hesapları arayın. Satış görevlileri, işe alım görevlileri ve pazarlamacılar tarafından ideal potansiyel müşteri ve aday listelerini oluşturmalarına yardımcı olmak için kullanılır. LeadFuze, size en yeni potansiyel müşterileri sunmaya devam etmek için dünyanın profesyonel verilerini bir araya getirir. Bu potansiyel aramadır, otomatiktir!
ReachStream
reachstream.com
ReachStream, pazarlama ve satış amaçları için yüksek kaliteli ve doğru veriler sunan bir B2B (işletmeler arası) veri çözümleri sağlayıcısıdır. İşletmelere ideal potansiyel müşteri adaylarını belirlemelerine ve hedeflemelerine yardımcı olmak için iletişim bilgileri, şirket ayrıntıları ve daha fazlasını içeren çok çeşitli verilere erişim sağlar. ReachStream'in verileri, veriye dayalı pazarlama ve satış çabalarını güçlendirmek, işletmelerin hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmasını, olası satışları artırmasını ve sonuçta gelir artışını artırmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Platform, güncel ve kapsamlı verilere sahip olmanın başarı için şart olduğu günümüzün dinamik iş ortamında özellikle değerlidir.
Ombit
ombit.tech
OmBit: En İyi Satış ve Araştırma Aracınız! OmBit ile Tanışın: Potansiyel Müşteri Kazanma Gücünüz! Potansiyel müşteri yaratma çabalarınızı artırmak mı istiyorsunuz? Başka yere bakmayın! OmBit potansiyel müşteri bulma yönteminizde devrim yaratmak için burada. Kullanışlı tarayıcı uzantımızla, LinkedIn ve diğer desteklenen web sitelerinden potansiyel müşterileri zahmetsizce çıkarabilirsiniz. Liderleri aldıktan sonra gerisini biz hallederiz! Akıllı sistemimiz, her kullanıcının e-posta adresini hızlı bir şekilde belirleyip doğrulayarak doğru ve güvenilir veriler sağlayacaktır. Artık geçersiz kişilerle zaman kaybetmenize gerek yok! Ama hepsi bu değil! Ayrıca kendi potansiyel müşteri listelerinizi de yükleyebilirsiniz; biz de onları kontrol edeceğiz. Bunları geçerli, riskli veya geçersiz olarak sınıflandıracağız ve size potansiyel müşterilerinizin kalitesi hakkında net bir fikir vereceğiz. Şimdi kampanyaların heyecan verici dünyasına dalalım! Dinamik yer tutucuları kullanarak e-posta erişiminizi kişiselleştirin. E-postalarınızı göndermek için mükemmel saati ve günü seçin. Yanıt yoksa otomatik olarak ikinci bir mesaj göndermek için bir takip sırası ayarlayın. Ve tahmin et ne oldu? Sinir ağımız ilgi çekici e-postalar oluşturmanıza bile yardımcı olabilir! Kampanyalarınızdan haberdar olmak mı istiyorsunuz? Gelen Kutusu özelliğimiz sizi ilgilendiriyor! Burada, platformumuzda e-posta kampanyalarınızın istatistiklerini takip edin, yanıtları görüntüleyin ve görüşmelere katılın. Potansiyel müşteri yaratmak için kendi komuta merkezinize sahip olmak gibi bir şey! Ve durun, dahası da var! OmBit ayrıca güçlü ekip işbirliği özellikleri sunar. İş arkadaşlarınızı çalışma alanınıza katılmaya ve birlikte sorunsuz bir şekilde çalışmaya davet edin. Üretkenliği en üst düzeye çıkarın ve birleşik bir güç olarak mükemmel sonuçlar elde edin! O halde OmBit ile potansiyel müşteri neslinizi güçlendirmeye hazır mısınız? Bugün başlayın ve işletmenizin yeni zirvelere yükselişini izleyin!
Coldlytics
coldlytics.com
Eski B2B veritabanlarından bıktınız mı? Coldlytics, size en yeni potansiyel müşterileri sunmak için en ileri otomasyonu insan araştırmacıyla kusursuz bir şekilde birleştirir. Hedefleme gereksinimlerinizi self-servis platformumuz aracılığıyla gönderin; ekibimiz yalnızca 24 saat içinde size tamamen özel bir potansiyel müşteri listesi oluşturacaktır. Herkesin zaten kullandığı verilerle yetinmeyin! Bunu nasıl yaparız? Talebinizi ilettiğinizde ekibimizin bir üyesi, ideal müşterilerinizi belirlemek için özel web kazıyıcılarımızı çalıştıracaktır. Google Haritalar, LinkedIn, Clutch, D&B ve daha fazlası dahil olmak üzere tonlarca çevrimiçi veri kaynağı kullanıyoruz; ardından gelirleri, çalışan sayısını, kuruluş tarihlerini çapraz kontrol ediyoruz ve hatta her şirketin web sitesinde anahtar kelime kontrolleri yapıyoruz. Bütün bunlar kesin doğruluk elde etmemizi sağlar. Daha sonra listenizi, ulaşmanız gereken her karar vericinin iletişim ayrıntılarını manuel olarak arayan özel araştırma ekibimize iletiyoruz. Gerçekten daha iyi bir veri yok!
HeyReach
heyreach.io
Ajansların ve ekiplerin LinkedIn erişimlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan LinkedIn otomasyon yazılımı! Piyasadaki tek ajansın ilk LinkedIn otomasyon aracıyla, birden fazla senkronize hesaptan sınırsız bağlantı isteklerini ve mesajlarını güvenle gönderin. Neler dahildir: - Kuruluşunuzdaki tüm LinkedIn hesapları için Birleşik Kontrol Paneli - Tek bir kampanyada çoklu hesap rotasyonu - Sonsuz A/B kopya testi - Yapay zekayla son derece kişiselleştirilmiş bağlantı isteği mesajları - Tüm LinkedIn hesaplarınız için Tek Gelen Kutusu - Tümünü yönetin HeyReach'ten LinkedIn potansiyel müşterileriniz - HubSpot ve Pipedrive'a yerel entegrasyon - CSV'deki Sales Navigator'dan sınırsız kişileri dışa aktarın
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profilleri ücretsiz olarak zenginleştirmeye başlayın, kredi kartı gerekmez.
Grata
grata.com
Grata, birleşme ve satın almalar için lider iş geliştirme çözümüdür. Grata, anlaşma yapma iş akışını orta ölçekli pazar şirketlerini bulmanıza, araştırmanıza ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir çözümde birleştirir. 400 Milyar Doların üzerinde AUM'a güç sağlayan Grata, daha fazla orta pazar anlaşması bulmak ve kapatmak için gereken rekabet avantajını sağlıyor. Grata ile iş geliştirme stratejilerinde devrim yaratan dünyanın önde gelen birleşme ve satın alma firmalarına, yönetim danışmanlarına ve şirketlerine katılın.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment, sahip olduğunuz her kayda bir şirkete, teknolojisine ve çalışanlarına ilişkin 100'den fazla veri noktasını anında ekler; böylece potansiyel müşterileri daha kısa sürede müşterilere dönüştürebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: • İş akışlarınızı otomatikleştirmek ve optimize etmek için Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. • Değerli potansiyel müşterileri kaçırmayı bırakın — anında bağlamla, alıcının yolculuğunu puanlamanız, yönlendirmeniz ve hızlandırmanız gerekir. • Formları kısaltın: Dönüşümleri artırmak için bilinen alanları gizleyin veya otomatik olarak doldurun. • Güvenilir, doğru bir kaynaktan yararlanın: Yalnızca Fortune 500 grubu için değil, web sitesi olan her şirket için makine öğrenimi algoritmaları ve yüksek düzeyde eğitimli QA ile optimize edilmiş yeni iş verilerine göre hareket edin.
Cognism
cognism.com
Cognism, dünya çapında 1000'den fazla gelir ekibinin güvendiği, veri kalitesi ve uyumluluk için yeni bir standart belirleyen, uluslararası satış zekasında liderdir. Bilişsellik, firma grafikleri, teknografi, satış tetikleyici olaylar, amaç verileri, doğrulanmış iş e-postaları ve telefonla doğrulanmış cep telefonu numaraları dahil olmak üzere birinci sınıf iletişim, şirket ve etkinlik bilgileri sağlayarak işletmelerin hayallerindeki potansiyel müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Yenilikçi teknoloji ve önde gelen CRM ve satış ortaklığı ortaklarıyla entegrasyonlarla birleştirilen ileri düzey GDPR ve CCPA uyumluluğu, Cognism'i öngörülebilir bir süreç oluşturmak, bir sonraki en iyi iş fırsatını bulmak ve küresel uyumluluk engellerini aşmak isteyen işletmelerin bir numaralı tercihi haline getiriyor. Cognism'in dünya lideri veriler, uyumluluk ve hedeflemeyle desteklenen sezgisel satış zekası platformu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, araştırma ve veri girişinde size saatler kazandırır. İhtiyacınız olan bilgiyi otomatik olarak bulacağız.