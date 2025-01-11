Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan

Leadpipe

leadpipe.com

Web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilmek istediğiniz her şey... ...Fakat Analitikleriniz Size Hiç Söylemedi. Sayılar Kaç Kişinin Ziyaret Ettiğini Size Söyler. Leadpipe Size Kimin Olduğunu Söyler. Kişi Düzeyinde Tanımlama: Şirketten Kimlerin Ziyaret Ettiğini Tam Olarak Bilin. İsimleri, E-postaları ve İş Arkadaşı Verilerini Alın. Kimin Ziyaret Ettiğini Tahmin Etmeyin; Bunu Bil. Samanlıkta iğne arayan Microsoft'u kimin ziyaret ettiğini bilmek, şirketten kimin ziyaret ettiğini tam olarak bilmek. çalışanın adını, e-posta adresini ve telefon numarasını alın. Kimin ziyaret ettiğini ve iletişim bilgilerini bilmek, alıcının yolculuğunun sadece bir parçasıdır. alıcının hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ne kadar süre kaldığını, hangi anahtar kelimelerin kullanıldığını öğrenin ve yolculuk özetleri alın. bu ilişkiyi daha da güçlendirin. Ziyaretçilerinizin linkedin'ini öğrenin, böylece yalnızca e-postayla değil, daha derin ilişkiler için bağlantı kurabilir ve ziyaretçiniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ziyaretçinizin iş arkadaşları ve isimler, e-postalar, telefon numaraları ve linkedin adresleri de dahil olmak üzere şirket çalışanlarının verileri hakkında bilgi alın. Ah, bunun ana paketlerimize dahil olduğunu söylemiş miydik? Ayrıca gidenlerle de iletişime geçmeniz gerektiğini ve her ideal müşteri profilinin web sitenizi (henüz) ziyaret etmediğini biliyoruz. 602 milyondan fazla kişiye erişin, e-postalarını, adlarını ve yardım için ihtiyacınız olan tüm verileri alın. Amacımız yeni bir platform öğrenmenizi sağlamak değil, firmanızın daha güvenilir ve geçerli verilere sahip olmasıdır. Kurşun boruyu, ayarlayıp unutabileceğiniz şekilde tasarladık. Birkaç tıklamayla verileri ve entegrasyonları otomatikleştirin ve bilgilerin CRM'nize otomatik olarak gönderilmesini sağlayın. ilk kez gelen ziyaretçiler ile geri gelen ziyaretçiler, konum, trafik kaynakları, etkileşime giren ve geri dönen ziyaretçiler, cihazlar, giriş ve çıkış sayfası verileri. Bu, basit bir şekilde sunularak, alıcının yolculuğunun tam olarak anlaşılması için gereken her şeyi kapsar. Size sunduğumuz tüm e-postalar doğrulanır. 40-100 arasında puan alıyoruz. 40'ın üzerinde herhangi bir şey varsa, e-postanın geçerli olduğundan eminiz. 40 yaş altının geçerli olabileceğini ve bunun için kredi talep etmeyeceğini düşünüyoruz. sen sakla. size ziyaret eden şirketin bilgilerini, şirketin tam çalışan ayrıntılarını, bir iş arkadaşı veri tabanını, onların linkedin profillerini, telefon numaralarını ve e-postalarını sağlıyoruz. LinkedIn'deki tüm kişilerin yer aldığı b2b veri tabanına erişim, basit entegrasyonlar ve güçlü analizler dahildir. bunların hepsi tek bir basit pakette sunuluyor