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Potansiyel Müşteri Yakalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Şirketler, son derece rekabetçi pazarlarda yeni satış fırsatlarını ortaya çıkarmak için potansiyel müşteri yakalama yazılımlarından yararlanıyor. Yoğun rekabet karşısında işletmelerin proaktif olarak yeni iş yollarını rakiplerinden önce belirlemesi hayati önem taşıyor. Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek için doğrudan potansiyel müşteriler, satış temsilcileri, pazarlama uzmanları ve müşteri destek temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanarak müşteri adayı yakalama yazılımını kullanır. Ancak yeni iş fırsatlarını yakalamak, satış yolculuğunun yalnızca başlangıç aşamasını temsil eder. Şirketler, müşteri adayı yakalama yazılımını kullanmanın ötesinde, müşteri adayı madenciliği, müşteri adayı puanlama ve müşteri adayı istihbaratı gibi ek müşteri adayı yaratma çözümlerini entegre etmelidir. Ayrıca, fırsatları başarılı bir şekilde somut satışlara dönüştürmek için satış performansı yönetimi ve satış zekası gibi araçların kullanılması zorunlu hale geliyor.
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Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
Privyr
privyr.com
Privyr, çevrimiçi potansiyel müşteriler oluşturan ve telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından potansiyel müşterilere erişmenin, iletişim kurmanın ve potansiyel müşterileri dönüştürmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyan satış ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanmıştır. Neredeyse her sektördeki yüzlerce meslekte bize güveniliyor. Mobil CRM'miz doğrudan Facebook, TikTok, Google ve WordPress gibi popüler potansiyel kaynaklara bağlanır ve WhatsApp, SMS, iMessage, e-posta ve telefon çağrılarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
Sailes
sailes.com
Sailebot'lar tüm potansiyel müşteri aramalarını otomatikleştiriyor Araştırma ve keşiften etkileşime, etkileşime ve fırsatlara kadar her şeyi otomatikleştiren tek yapay zeka ile mümkün hale gelen Satış Görevlisi Potansiyelini hayata geçirin; eller serbest.
Leady.com
leady.com
Sezgisel B2B müşteri adayı oluşturma aracı. Solo tüccarlardan çok uluslu şirketlere kadar tüm B2B şirketleri için uygundur. Leady 2.0, pazarlama yöneticilerine web sitesi ziyaretçileri ve e-posta alıcıları hakkında derinlemesine davranış verileri sağlayarak, müşteri yaşam döngüsünün 360 derecelik görünümünü izlemelerine olanak tanır. Daha sonra satış yöneticilerine potansiyel müşteriler hakkında ayrıntılı iletişim bilgileri sağlar. Anonim web sitesi ziyaretçileri hakkında veri toplamanıza, mevcut müşterileriniz ve kullanıcılarınız hakkındaki verileri geliştirmenize ve bunları eyleme geçirilebilir veri kümeleri halinde düzenlemenize yardımcı olalım. Böylece sevdiğiniz şeylere odaklanarak daha fazla zaman harcayabilirsiniz
NetLine
netline.com
Başarılı B2B Pazarlamacıları Buradan Başlayın. NetLine, B2B pazarlamacılara, benzersiz alıcı düzeyinde amaç verileri ve potansiyel müşteri yaratma yetenekleri sunan hepsi bir arada alıcı katılımı platformu aracılığıyla geliri ölçeklendirme yetkisi verir. Alıcı seviyesindeki tek niyet platformunu işleten INTENTIVE, gerçek zamanlı bilgiler sunuyor
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişimlerini 5 kata kadar büyük ölçüde artırmalarına yardımcı olan bir çözüm paketini güçlendiriyor. Versium'un tescilli veri varlıkları, 2 milyardan fazla iletişim noktası ve 2 trilyondan fazla içgörü özelliği içermekte olup, pazarlamacılara müşteri kazanma gücü veren sektörün en zengin B2B2C kimlik grafiğini ve veri teknolojisi platformunu oluşturmaktadır.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
LeadPost
leadpost.com
Web Sitenizi Tam Olarak Kimin Ziyaret Ettiğini Öğrenin. Bir form doldurmasalar bile web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini görün! LeadPost yalnızca tek bir kod satırıyla size isimleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını verebilir.
Leadpipe
leadpipe.com
Web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilmek istediğiniz her şey... ...Fakat Analitikleriniz Size Hiç Söylemedi. Sayılar Kaç Kişinin Ziyaret Ettiğini Size Söyler. Leadpipe Size Kimin Olduğunu Söyler. Kişi Düzeyinde Tanımlama: Şirketten Kimlerin Ziyaret Ettiğini Tam Olarak Bilin. İsimleri, E-postaları ve İş Arkadaşı Verilerini Alın. Kimin Ziyaret Ettiğini Tahmin Etmeyin; Bunu Bil. Samanlıkta iğne arayan Microsoft'u kimin ziyaret ettiğini bilmek, şirketten kimin ziyaret ettiğini tam olarak bilmek. çalışanın adını, e-posta adresini ve telefon numarasını alın. Kimin ziyaret ettiğini ve iletişim bilgilerini bilmek, alıcının yolculuğunun sadece bir parçasıdır. alıcının hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ne kadar süre kaldığını, hangi anahtar kelimelerin kullanıldığını öğrenin ve yolculuk özetleri alın. bu ilişkiyi daha da güçlendirin. Ziyaretçilerinizin linkedin'ini öğrenin, böylece yalnızca e-postayla değil, daha derin ilişkiler için bağlantı kurabilir ve ziyaretçiniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ziyaretçinizin iş arkadaşları ve isimler, e-postalar, telefon numaraları ve linkedin adresleri de dahil olmak üzere şirket çalışanlarının verileri hakkında bilgi alın. Ah, bunun ana paketlerimize dahil olduğunu söylemiş miydik? Ayrıca gidenlerle de iletişime geçmeniz gerektiğini ve her ideal müşteri profilinin web sitenizi (henüz) ziyaret etmediğini biliyoruz. 602 milyondan fazla kişiye erişin, e-postalarını, adlarını ve yardım için ihtiyacınız olan tüm verileri alın. Amacımız yeni bir platform öğrenmenizi sağlamak değil, firmanızın daha güvenilir ve geçerli verilere sahip olmasıdır. Kurşun boruyu, ayarlayıp unutabileceğiniz şekilde tasarladık. Birkaç tıklamayla verileri ve entegrasyonları otomatikleştirin ve bilgilerin CRM'nize otomatik olarak gönderilmesini sağlayın. ilk kez gelen ziyaretçiler ile geri gelen ziyaretçiler, konum, trafik kaynakları, etkileşime giren ve geri dönen ziyaretçiler, cihazlar, giriş ve çıkış sayfası verileri. Bu, basit bir şekilde sunularak, alıcının yolculuğunun tam olarak anlaşılması için gereken her şeyi kapsar. Size sunduğumuz tüm e-postalar doğrulanır. 40-100 arasında puan alıyoruz. 40'ın üzerinde herhangi bir şey varsa, e-postanın geçerli olduğundan eminiz. 40 yaş altının geçerli olabileceğini ve bunun için kredi talep etmeyeceğini düşünüyoruz. sen sakla. size ziyaret eden şirketin bilgilerini, şirketin tam çalışan ayrıntılarını, bir iş arkadaşı veri tabanını, onların linkedin profillerini, telefon numaralarını ve e-postalarını sağlıyoruz. LinkedIn'deki tüm kişilerin yer aldığı b2b veri tabanına erişim, basit entegrasyonlar ve güçlü analizler dahildir. bunların hepsi tek bir basit pakette sunuluyor
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri toplama ve geniş ölçekte kurumsal düzeyde veri güvenliği sağlayarak bizi kurumsal düzeydeki müşterilerin tercihi haline getiriyor. Popl, 5.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek yöneticilere iş akışlarını kolaylaştıracak çok çeşitli güçlü araçlar sağlar. Platformumuzla şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşterileri doğrudan CRM sisteminize aktarın - Ekip üyelerinizi aktif dizin (İK) platformlarından senkronize edin - Hataları ortadan kaldırmak ve zamandan tasarruf etmek için veri girişini otomatikleştirin - Dönüşümleri ve geliri artırmak için pazarlama otomasyonları oluşturun Popl'da, benzersiz müşteri hizmetleri ve desteği sağlamaya kararlıdır. Platformumuzun gücünü çalışırken görmek için, bugün bizimle ücretsiz bir demo planlamak üzere yukarıdaki düğmeye tıklayın.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, konum, şirket büyüklüğü, sektör vb. gibi diğer birçok filtrenin yanı sıra, kullanılan teknolojiler ve ortak uygulamalar gibi gelişmiş arama yeteneklerine dayalı olarak potansiyel müşteri listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir satış istihbarat aracıdır. Listelerinizi oluşturduğunuzda, bunlara erişebilirsiniz. Bu şirketlerdeki önemli karar vericilerin iletişim bilgileri (iş e-postası ve cep telefonu), tamamı ölçekli ve sorunsuz bir şekilde.
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yetenek hatları geliştirebilir ve yeniden beceri kazandırma stratejileri oluşturabilir. Draup ayrıca gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan roller, yetenek noktaları ve talep edilen beceriler hakkında bilgiler sağlar. Draup, satış liderleri için temel alıcı bilgilerinin ötesine geçen satış zekası araçları sunar. İlgi, teknoloji ihtiyaçları ve dış kaynak kullanımı ilişkilerine dayalı olarak potansiyel müşterilerin mikro hedeflenmesine olanak tanır. Draup ayrıntılı hesap raporları ve paydaş haritalaması sağlar ve hedeflenen satış stratejileri için doğru karar vericilerin belirlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda satış ekiplerinin çeşitli sektörlerde yeni hizmet sağlayıcı fırsatlarını keşfetmesine de yardımcı olur. Draup, yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) uzmanları tarafından yapay zeka odaklı analizi insan iyileştirmeyle birleştirerek oluşturulmuştur. Platform, milyonlarca veri noktasına dayalı hiper-hedefli öngörüler sunarak güncel ve doğrulanmış verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir stratejiler sağlar. Draup'un verileri, tarafsız bilgi sağlamak amacıyla uzman araştırmacılar ve analistler tarafından incelenir. Platform, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için hızlı katılım, sürekli destek ve çevik dağıtım özellikleri sunar. Neredeyse gerçek zamanlı veri yenileme, esnek dağıtım modelleri ve öngörülebilir ücretler sunar. Draup, kurumsal çözümlere kusursuz entegrasyon için platformuna, özel raporlara ve veri dışa aktarma/REST API'lerine çok kanallı erişim sağlar. Genel olarak Draup, yetenek ve satış ekiplerini veriye dayalı kararlar alma ve dünya çapındaki işletmelerde gelir artışını hızlandırma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduklarında bildirim almak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz. İşte nasıl: - Satış üretkenliğini artırın: Web sitenizi ziyaret eden şirketlerin satın alma niyetini belirleyin ve satın almaya hazır olduklarında satış ekibinizi bilgilendirin. - Pazarlamada varsayımları ortadan kaldırın: Hangi hesapların içeriğinizle etkileşime geçtiğini ve onları en çok neyin ilgilendirdiğini anlayın. - İhtiyacınız olan tüm veri noktaları: Dünya çapında aylık 3 milyar olayı takip ediyoruz ve veri noktalarını haftalık olarak yeniliyoruz. - Halihazırda kullanmakta olduğunuz teknik araçlara sorunsuz bir şekilde entegre edin; öğrenilecek başka bir araç değildir.
Manycontacts
manycontacts.com
WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesine olanak tanır. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerini yakından takip edebilirsiniz.
about.me
about.me
Sadece birkaç dakika içinde ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi oluşturun. Serbest çalışanlar ve girişimciler, hedef kitlelerini büyütmek ve daha fazla müşteri kazanmak için about.me'yi kullanıyor.
Socital
socital.com
Socital, pazarlamacıların olası satışları yakalamasına, anonim ve terk eden ziyaretçileri müşterilere dönüştürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur. Socital, veri toplama, e-posta veritabanı segmentasyonu, dönüşüm optimizasyonu, hedefleme ve kişiselleştirme için benzersiz bir araç seti sağlar.
Roistat
roistat.com
Roistat, tüm reklam kampanyalarınızı kâra kadar analiz eden, yapay zeka tarafından desteklenen bir pazarlama analitiği sistemidir. Roistat, müşterilerin CRM sisteminden, reklam kanallarından ve sitelerinden veri toplar. Roistat, saniyeler içinde, her anahtar kelimeden nihai satışa kadar pazarlama analitiği sağlayan 40'tan fazla iş ölçümüne göre raporlar oluşturur. Roistat, bir şirketin ücretli reklam kampanyalarından para kazanıp kazanmadığını belirler ve bu da Roistat kullanan şirketlerin reklam bütçelerini daha verimli bir şekilde tahsis etmesine ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Roistat şunları belirlemenize olanak tanır: - müşterilerinizin hangi reklam kanallarından geldiğini; - anahtar kelimeye kadar reklam kanalı istatistiklerini tamamlayın; - bütçenizi etkili bir şekilde nasıl tahsis edeceğiniz; - daha fazla satış alırken reklamlardan nasıl tasarruf edilir; - satış hunisinin tüm aşamaları.
Callspree
callspree.com
Callspree, web sitenizin ziyaretçilerinin dikkatini çekmek için web sitenize kolayca yerleştirilebilen, tamamen özelleştirilebilir web sitesi öncü widget'ları sunar. Callspree'nin iki ürünü vardır; Bir Geri Arama widget'ları ve bir Müşteri Adayı Çağrı formu widget'ı. Callspree geri arama widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerinin telefon görüşmeleri yoluyla satış ve müşteri destek ekiplerinizle anında bağlantı kurmasını sağlar. Geri arama widget'ı sayesinde, web sitenizin ziyaretçileri anında geri aramalar ayarlayabilir veya iletişim kurulacak belirli bir zamanı seçebilir, böylece satış ekibinizin mümkün olduğunu düşündüğünüzden daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olabilirsiniz. Callspree potansiyel müşteri formu, web sitenize yerleştirildiğinde, formdan otomatik geri aramalar yoluyla potansiyel müşterilerinizle kolay etkileşimi kolaylaştırırken, bekleme süresini ve müşteri adayı yanıt süresini azaltmanıza yardımcı olabilir.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve çok daha fazlası. Bir pazarlama ve potansiyel müşteri yaratma ürünleri paketi: Paket, şirketinizi büyütmek için kullanabileceğiniz birden fazla potansiyel müşteri yaratma aracı içerir. Daha fazla potansiyel müşteri ve müşteri edinin: Tüm araçlar, şirketinize büyümek için yeni potansiyel müşteriler ve müşteriler kazandırmaya yöneliktir. Tüm ürünlere sınırsız erişim: Tüm yazılımlara sınırsız erişim sunun, artık müşteri başına ödeme yapmayın. Neler dahil? Yeni potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak için zenginleştirilmiş veri yazılımı: Şirket listesinden potansiyel müşterileri bulun. Bir şirket veya etki alanı listesinden potansiyel müşteri elde edebileceksiniz. Yazılım B2B şirketleri, Satış ve Büyüme Hackerları için mükemmeldir. Potansiyel müşterileri bulmak için en iyi zenginleştirme yazılımı. Soğuk e-posta yoluyla müşteri adayları oluşturmak için idealdir. İş e-postalarını ve potansiyel müşteri bilgilerini bulun. Potansiyel müşterileri iş verileriyle birlikte doğrudan Excel'e aktarın. Web siteleri listesinden e-posta, telefon ve sosyal medya çıkarıcı: Bir etki alanı listesi yükleyebilir ve e-postaları, sosyal medya URL'lerini ve Facebook, LinkedIn, Twitter vb. kullanıcı adlarını ve her web sitesinin tüm sayfalarındaki telefon numaralarını çıkarabilirsiniz. Tüm e-postalar çıkarıldıktan sonra Excel olarak indirilebilecek bir rapor mevcuttur.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, işletmelerin ve kuruluşların kolaylıkla özel formlar ve anketler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve çok çeşitli stoklanabilir şablon ve temalarla Quill Forms, masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş profesyonel görünümlü formlar tasarlamayı ve yayınlamayı kolaylaştırır. İletişim formlarına, potansiyel müşteri oluşturma formlarına, etkinlik kayıt formlarına veya geri bildirim anketlerine ihtiyacınız olsun, Quill Forms ihtiyacınızı karşılar. Koşullu mantık, önceden doldurulmuş alanlar ve özel doğrulama kuralları gibi gelişmiş özelliklerle, müşterilerinizden ve potansiyel müşterilerinizden tam olarak ihtiyaç duyduğunuz bilgileri alan formlar oluşturabilirsiniz. Quill Forms ayrıca güçlü analiz ve raporlama özellikleri de sunar; böylece form gönderimlerini takip edebilir, dönüşüm oranlarını izleyebilir ve kullanıcı davranışına ilişkin öngörüler elde edebilirsiniz. Ayrıca, popüler CRM'lere ve e-posta pazarlama platformlarına entegrasyonlar sayesinde form verilerinizi diğer iş araçlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Sezgisel arayüzü, güçlü özellikleri ve esnek fiyatlandırma planlarıyla Quill Forms, güvenilir ve özelleştirilebilir bir form oluşturucuya ihtiyaç duyan her boyuttaki ve sektördeki işletmeler için ideal çözümdür.
KlickLead
klicklead.de
Potansiyel müşterilerinizi nitelendirmek amacıyla bireysel dönüşüm hunileri oluşturmak için KlickLead'i kullanın. KlickLead hunileri, web sitelerindeki normal formlara göre gözle görülür derecede daha iyi dönüşüm sağlar ve işletmeniz için yüksek kaliteli sorgular oluşturur. Bunu sunucumuzda barındırılan basit bir huni olarak kullanabilir veya web sitenize bir komut dosyası kopyalayabilirsiniz, böylece ziyaretçilerin sayfanızdan ayrılmasına gerek kalmaz.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality, CRM'niz için veri kalitesini yükselticidir: Akıllı çözüm, potansiyel müşterileri, ilgili kişileri ve hesapları doğrudan Salesforce, Microsoft Dynamics ve SAP Sales Cloud arayüzlerinde oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olur. İletişim verilerini girerken, ticari sosyal ağlardan, şirket web sitelerinden veya e-posta imzalarından elde edilen bilgiler için otomatik olarak öneriler alırsınız. Entegre e-posta doğrulayıcı, en uyumlu e-posta adresini arar. Bu, manuel çalışmayı azaltır ve CRM veri kalitesinin en üst düzeyde olmasını sağlar! snapADDY DataQuality, diğer CRM sistemleri için tarayıcı uzantısı olarak da mevcuttur. Ücretsiz bir kartvizit tarayıcı dahildir. Birçok akıllı işlev: • Akıllı Otomatik Tamamlama ve Güncelleyici ile müşteri adayları, kişiler ve hesaplar oluşturun ve güncelleyin • Eksik değerleri tamamlamak için kişi verilerini panonuzdan yapıştırın • Yapay zeka kullanarak kişi yakalama • Müşteri adaylarının, kişilerin ve hesapların otomatik olarak yinelenen kontrolü • Envanter verileri e-posta imzalarına dayalı güncelleme • Şirket verileri ve iletişim bilgilerinin nitelikli araştırması • Eksik iletişim verilerinin kolayca eklenmesi • Yazmadan CRM'ye veri aktarımı • Akıllı telefonunuz için ücretsiz kartvizit tarayıcı Neden snapADDY DataQuality? • Salesforce, SAP ve Microsoft Dynamics CRM ile sorunsuz entegrasyon • Garantili artan veri kalitesi • CRM'niz için daha yüksek kullanıcı kabulü • Pazarlama ve satışta daha fazla verimlilik • İş akışlarının basitleştirilmesi • Çalışma zamanından tasarruf • Merkezi veri yönetimi
HiHello
hihello.com
HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, şirket, şirket logosu, resim ve hatta bir video ve zamirleri içerebilir. Kartlar ayrıca telefon numaraları, adresler, web siteleri, sosyal medya profilleri, YouTube videoları, notlar ve daha fazlası gibi bilgileri de içerir. HiHello'nun iş teklifleri, işletmelerin kartlarını kurumsal markalarına uyacak şekilde özelleştirmelerine ve çalışanlarının dijital kartvizitleri üzerinde tam idari kontrole sahip olmalarına olanak tanır. Kartlar, şirketin yöneticisi tarafından herhangi bir zamanda düzenlenebilir veya değiştirilebilir. Kolaylaştırılmış katılım sürecimiz, her büyüklükteki şirketin dijital kartvizit çözümünü tüm ekibe sunmasını kolaylaştırır.
LeadDoubler
leaddoubler.com
Etkileşimli potansiyel müşteri yaratma hesaplayıcılarını saniyeler içinde oluşturun ve başlatın, ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve potansiyel müşterileri doğrudan yerleşik CRM sistemine yakalamak için web sitenize yerleştirin veya HubSpot, Salesforce, Active Campaign, MailChimp veya mevcut satış ve pazarlama yığınınıza aktarın. Zapier. LeadDoubler ile mevcut Excel dosyalarını birkaç tıklamayla çevrimiçi hesap makinelerine dönüştürebilirsiniz. Kodlamaya gerek yok; geliştirici gecikmesi yok. Hesap makinelerinizi kes ve yapıştır yerleştirme koduyla web sitenizde potansiyel müşteri oluşturma widget'ları olarak başlatın veya Excel dosyanız tarafından desteklenen tam otomatik akıllı fiyatlandırma yapılandırıcılarıyla satış ekibinizi desteklemek ve satış ekibinizin anında daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olmak için kullanın. LeadDoubler ile etkileşimli formunuz, hesaplanan sonuçları anında çevrimiçi olarak oluşturabilir ve görüntüleyebilir veya otomatik olarak oluşturulan sözleşmeler ve teklifler gibi pdf dosyaları oluşturup gönderebilir. LeadDoubler, potansiyel müşteriler üreten emlakçılar, potansiyel müşteriler elde eden ve anında fiyat teklifleri üreten ısı pompası kurulumcuları gibi 52'den fazla dikey sektördeki şirketler tarafından ve bankalar ve sigorta şirketleri tarafından potansiyel müşterileri meşgul etmek ve teşvik etmek için kullanılır.
Leadferno
leadferno.com
Leadferno, küçük işletmelerin dönüşüm, mesajlaşma ve daha iyi müşteri deneyimini desteklemesi için oluşturulmuş bir kurumsal mesajlaşma platformudur. Özelleştirilebilir bir web'den metne dönüştürme widget'ı aracılığıyla doğrudan web sitenizden müşterilerinize mesaj gönderin. Güçlü bir mesajlaşma gelen kutusu kullanarak tüketicilerle etkileşime geçin; böylece ekibiniz dönüşümleri artırabilir, olası satışları daha hızlı kapatabilir ve müşterilerinizi memnun edebilir. Leadferno'nun Leadbox'ı, mesajlaşmayı ve randevu rezervasyonu, tıkla ve ara, potansiyel müşteri formları, yol tarifleri ve daha fazlası gibi diğer dönüşümlerinizi destekleyen, piyasadaki en özelleştirilebilir web'den metne widget'tır. Hem tarayıcı uygulaması hem de mobil uygulamalar, otomatik yanıtlar, kayıtlı yanıtlar, planlanmış mesajlar, hatırlatıcılar ve daha fazlası gibi güçlü iş özelliklerini kullanarak ekibinizin müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı olur. Facebook Messenger, Google'ın İşletme Mesajları ve Google Analytics ile entegre olun ve Zapier veya API'miz aracılığıyla CRM'niz gibi diğer uygulamalara bağlanın.
Expandi
expandi.io
Expandi, çok kanallı bir yaklaşım kullanarak potansiyel müşterilere en güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayan bir LinkedIn otomasyon aracıdır. Expandi ile sonuç almak ve LinkedIn sosyal yardım oyununuzu güçlendirmek için bir LinkedIn uzmanı olmanıza gerek yok. Potansiyel müşterilerinizle LinkedIn üzerinden veya akıllı, otomatikleştirilmiş sıralar aracılığıyla E-posta yoluyla iletişime geçin. İlk kampanyanızı 15 dakika içinde başlatın ve sonuçları 24 saat içinde görün. Misyonumuz, işletmeniz için çok kanallı destek sağlamanın en güvenli, en akıllı yolu olmaktır. Aşağıdaki gibi pazar lideri özelliklere sahiptir: • Akıllı kampanya oluşturucu: potansiyel müşterileri onaylama ve şirket sayfalarını takip etme gibi eylemlerle. • LinkedIn etkinlik özellikleri, ağınızı etkinliğinize katılmaya davet etmeyi veya ev sahipliği yaptığınız etkinliğe katılan herkese mesaj göndermeyi içerir. • Hyperise ile Entegrasyon: LinkedIn'de öne çıkmak için kişiselleştirilmiş görseller ve gif'ler gönderme yeteneği. • ... ve çok daha fazlası Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ücretsiz denemenizi başlatmak için web sitemizi ziyaret edin veya [email protected] ile iletişime geçin.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft, ekibinizi ihtiyacınız olan her şeyle donatır. İster CEO'lar, yöneticiler veya yatırımcılar olsun, LeadLoft iletişim bilgilerini ortaya çıkaracak ve anlaşmayı tamamlayabilmeniz için sizinle iletişime geçecektir. Birinin iletişim bilgilerine mi ihtiyacınız var? Seni yakaladık. Onları meşgul etmeniz mi gerekiyor? Sorun değil. Bunları izlemeniz ve dönüştürmeniz mi gerekiyor? Bitti ve bitti.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
LinkedCamp
linkedcamp.com
LinkedCamp gibi en Güvenilir LinkedIn Otomasyon Aracını seçin ve potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırın. Bugün 14 günlük ücretsiz denemenin keyfini çıkarın. Kayıt olun ve satışlarınızı artırın.
Interact
tryinteract.com
Interact AI, ilgi çekici testler oluşturma sürecini basitleştiren otomatik bir test oluşturma aracıdır. Kapsamlı AI bilgisine veya yazma istemlerine ihtiyaç duymadan sınavlar oluşturmak isteyen işletmeler için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Interact platformu, çeşitli iş promosyonları için özelleştirilmiş testler oluşturmaya yönelik kapsamlı bir özellikler paketi sağlar. Kullanıcılar, yalnızca web sitelerinin URL'sini girerek ilgili bir test oluşturmak için siteyi analiz eden test oluşturucuyu kullanabilirler. Oluşturulan test, lansmandan önce kullanımı kolay oluşturucu kullanılarak daha da özelleştirilebilir. Interact, test oluşturmanın yanı sıra, işletmelerin potansiyel müşteri toplamasına ve müşterileri hakkında fikir edinmesine yardımcı olmak için analizler ve yazılım entegrasyonları da sunar. İşletmeler, sağlanan sınav analizlerinden yararlanarak hedef kitleleri hakkında değerli bilgiler edinebilir. Interact AI, başlangıçta potansiyel müşteri yaratma sınavlarına odaklanan, yüksek katılımlı, yüksek dönüşüm sağlayan sınavlar oluşturma konusunda uzun yıllara dayanan uzmanlığa sahip bir ekip tarafından geliştirildi. Beta müşterileriyle yapılan kapsamlı testler yoluyla ChatGPT istemlerinde ince ayar yaptılar ve müşteri geri bildirimlerini, kullanıcılar ile yapay zeka destekli sınav oluşturucu arasında aracılık eden bir ankete etkili bir şekilde dönüştürdüler. Interact AI ile işletmeler, hızlı bir şekilde benzersiz ve yüksek kaliteli testler oluşturabilir, ürün veya hizmetlerini tanıtırken nitelikli potansiyel müşteriler elde edebilir. Sezgisel arayüzü ve güçlü yetenekleri, onu sınavlar aracılığıyla müşterileriyle etkileşime geçmek isteyen işletmeler için değerli bir araç haline getiriyor.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Purple
purple.com
Mor, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantı kurma şeklini geliştirir. Perakende, sağlık, konaklama, turistik yerler, havalimanları ve stadyum sektörlerine hizmet veren Purple'ın çözümleri 120 ülkede kullanılıyor ve 70.000'den fazla mekanda günde 1 milyondan fazla son kullanıcıya hizmet veriyor. Purple'ın iç mekan konum hizmetleri sayesinde işletmeler, ziyaretçilerinin kim olduğunu ve tesisteyken nasıl davrandıklarını anlayarak ziyaretçi deneyimlerini geliştirebildi. Bu öngörü sayesinde işletmeler, operasyonlarını optimize etmek ve gelir akışlarını artırmak için öngörüye dayalı kararlar aldı.
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %30 veya daha fazla azaltmasına yardımcı oluyor. İster WhatsApp, Web veya Messenger olsun, müşterilerle daha iyi etkileşim kurmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için herkes otomatik sohbet robotu akışları oluşturabilir. Landbot ayrıca, Landbot'un kodsuz yeteneklerini diğer Büyük Dil Modelleriyle birleştirerek sohbet robotu oluşturma deneyimini daha da erişilebilir hale getirmeye yardımcı olmak için GPT ve yapay zekadaki son gelişmelerden de yararlanıyor.
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital pazarlama ve satış süreçlerini basitleştiren güçlü bir hepsi bir arada çözüm sunarak en iyi yaptığınız işe, yani hedef kitlenize değer yaratıp sunmaya odaklanmanıza olanak tanıyor. * Kolaylıkla Oluşturun: Büyüleyici web siteleri, videolar ve web seminerleriyle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Dönüştürücü üyelikler veya çevrimiçi kurslar sunun ve entegre araçlar aracılığıyla programınızı ve faturalarınızı yönetin. * Hassas Pazar: Gelişmiş potansiyel müşteri yakalama tekniklerini kullanarak erişiminizi genişletin ve hedefli kampanyalar ve dönüşüm hunileriyle potansiyel müşterilerinizi besleyin. Tekliflerinizi e-posta veya SMS yoluyla etkili bir şekilde iletin ve özelleştirilebilir ödemeler aracılığıyla ödemeleri işleyin. * Vizyonunuzu Ölçeklendirin: Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için gelişmiş etiketleme ve davranış temelli mesajlaşmadan yararlanın. Derinlemesine analizlerle büyümenizi otomatikleştirin ve bilinçli kararlar alın.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Texau
texau.com
TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Gleam
gleam.io
Gleam, işletmelerin eylemlere odaklanmasına yardımcı olan bir büyüme pazarlama platformudur. Bir eylem istediğiniz herhangi bir şey olabilir; bir e-posta abonesi, bir Facebook beğenisi, bir Twitter takipçisi veya #hashtag aracılığıyla şirketinizden bahseden biri olabilir.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğunuz verilerin iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde eklenmesini sağlar ve geniş ölçekte iletişim kurmanıza olanak tanır. Kurumsal düzeyde güvenlik ve bu
UpViral
upviral.com
UpViral, nihai Viral Tavsiye Pazarlama platformudur. İnsanların akranlarıyla paylaşmak isteyeceği çekiliş, ödül, bekleme listesi gibi kampanyalar yürütmenize olanak tanır. İlk kampanyanızı oluşturduğunuzda, kulaktan kulağa pazarlamanın gerçek gücünü deneyimleyeceksiniz. Trafik oluşturmak, potansiyel müşteriler toplamak ve aboneleri müşteriye dönüştürmek. UpViral, işletmenizi çevrimiçi ortamda büyütmenin en hızlı ve en uygun maliyetli yoludur. 14 günlük deneme sürenizi bugün başlatın!
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olur. İşletmeler NetHunt CRM ile 5 kat büyüyor, müşteri hikayelerini kontrol edin - https://nethunt.com/case-studies
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ platformu, daha akıllıca potansiyel müşteriler bulmanıza ve satış hattını daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Potansiyel verileri bulun, satış tetikleyicilerini takip edin ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirin. Satış araştırması hiç bu kadar zor olmamıştı. Potansiyel müşterileriniz her gün satıcılar tarafından spesifik olmayan, özelleştirilmemiş, genel mesajlarla bombalanıyor. Satış ekipleri nasıl satış yapılacağını unutmuş değil... ancak şirket olarak ölçeklenmenin ve büyümenin tek yolu bu oldu. LeadIQ olarak, geniş ölçekte özelleştirilmiş, kişisel mesajlarla doğru kişilere ulaşarak daha akıllıca potansiyel müşteriler bulabileceğinize ve satış hattını daha hızlı oluşturabileceğinize inanıyoruz. Potansiyel müşteri bulma platformumuz, potansiyel verileri bulmanıza, satış tetikleyicilerini takip etmenize ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirmenize olanak tanır. Patentli yapay zeka teknolojimizden yararlanarak potansiyel müşteri bulmanın sinir bozucu, manuel ve düpedüz zor kısımlarını ortadan kaldırıyoruz, böylece potansiyel müşteri adaylığını yeniden kişiselleştirmeye odaklanabilirsiniz. Geniş ölçekte kişiselleştirme yoluyla daha fazla yanıt alın, daha fazla toplantı rezervasyonu yapın ve daha fazla işlem hattı oluşturun. Beklentileri hayal edin.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle daha fazla anlaşma yapın. Zamandan tasarruf edin ve yöneticinizi ve veri girişinizi otomatikleştirin. Web'in herhangi bir yerinden bir tıklamayla potansiyel müşteriler oluşturun. iOS ve Android mobil uygulamalarıyla hareket halindeyken CRM avantajlarından yararlanın. 37 saniyeden kısa sürede fırsatlar oluşturun ve satış teklifleri gönderin. Sorularınız var mı? E-posta, telefon ve sohbet yoluyla destek sunuyoruz.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri noktalarını yükleyin. - Alanında en iyi amacı, şirket haberlerini ve web ziyaretçi verilerini kullanarak, ürününüz veya hizmetiniz için aktif olarak pazarda olan hesapları ortaya çıkarmak. - E-postaları ve cep telefonu numaraları olan 100 milyondan fazla kişiden oluşan veri tabanımızdan karar vericilere doğrulanmış iletişim bilgileri sağlamak - 2.000'den fazla kişilik araştırma ekibimizden yararlanarak her türlü iletişim veya hesap verisi boşluğunu doldurmak için ekibinizin bir uzantısı olarak hareket etmek - Üstelik sınırsız kredi sağlarken birinci sınıf müşteri hizmetleriyle desteklenen fiyatlandırma Müşterilerimiz, günümüzün zorlu ekonomisinde boru hattı verimliliğini artırmanın gelir artışının anahtarı olduğunu anlayan, ServiceTitan, ProGlove, Openprise ve Veranex gibi sektör lideri şirketlerin bilgili gelir ekipleridir. 15 yılı aşkın bir süredir sektöre kaliteli veriler sağlıyoruz ve bunları ancak yakın zamanda doğrudan 800'den fazla müşterimizin kullanımına sunduk.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmeye mükemmel şekilde uyar. E-ticaret platformları için özel olarak hazırlanmış entegrasyonlar sayesinde, bir ürünün URL'sini kopyalayıp yapıştırarak bültenlerinize kolayca ürün ekleyebilirsiniz; Sender, ürün resimlerini, açıklamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını otomatik olarak çıkaracaktır. Blogcular ve bilgi pazarlamacıları, Sender'ın kapsamlı otomasyon özelliklerini kullanabilir ve haber bültenlerini sosyal medya takipçileriyle paylaşabilir ve sonuçları takip edebilir. Ayrıca Sender, anlık bildirimler, işlemsel ve otomatik e-posta dizileri, API entegrasyonları ve kullanımı kolay sürükle&bırak abonelik formu oluşturucu ile en iyi pazarlama sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak birçok ek özellik sunar. Bu özelliklerin tümü, her ay 2.500 aboneye 15.000'e kadar e-posta gönderilmesine olanak tanıyan cömert ÜCRETSİZ-SONSUZA KADAR planı da dahil olmak üzere tüm Sender planlarında mevcuttur.
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve doğru verilerin yanı sıra değerli şirket içgörü verileri sağlayan 120 milyondan fazla kişiyi ve 30 milyon şirketi içermektedir. NearDeal yalnızca veri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı bir platform da sunuyor. Amacımız pazarlamacılara, satış temsilcilerine ve işe alım uzmanlarına hedef kişileri hızlı bir şekilde bulma ve bağlantı kurma, rekabet ortamını değerlendirme, yüksek değerli iş zekası ve büyüme fırsatları elde etme konusunda yardımcı olmaktır. 1. Prospector - Daha İyi Verilerle Bir Sonraki Müşterinizi Bulun 100 milyondan fazla kişi verisi ile hızlı bir şekilde hedeflenen potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve kişiler iş değiştirdiğinde uyarı alın. 2. Katılım - Satış Katılımınızı Otomatikleştirin Otomatik satış dizileri oluşturun ve satış fırsatlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın. 3. Chrome uzantısı - Her Yerde Potansiyel Müşteri Bulun Hedeflenen iletişim ve şirket bilgilerini doğrudan LinkedIn, Şirket web sitesi ve CRM'den (Salesforce veya HubSpot) alın. 4. Zenginleştirme - Verilerinizi Otomatik Olarak Zenginleştirin Kayıtlarınızı, iş e-postası, telefon, unvan, şirket adı ve daha fazlasını içeren, EtrafındaDeal veritabanındaki 50'den fazla firmagrafik alanla zenginleştirin. 5. Ziyaretçiler - Web Sitesi Ziyaretçilerini Nitelikli Potansiyel Müşterilere Dönüştürün Web sitenizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini öğrenin ve onlarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşime geçin.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.