IoT Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Knowi

knowi.com

Knowi, günümüzün modern verileri için özel olarak tasarlanmış, her büyüklükteki işletmenin ham verilerden öngörü ve eyleme olan mesafeyi önemli ölçüde kısaltmasına olanak tanıyan modern bir iş zekası platformudur. NoSQL, SQL, RDBMS, dosya tabanlı ve API'ler de dahil olmak üzere neredeyse tüm veri kaynaklarına yerel entegrasyon sayesinde Knowi, alternatif çözümlerin gerektirdiği ETL, ODBC sürücüleri veya veri dönüştürme süreçlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Veri mühendisleri, harmanlanmış veri kümeleri oluşturmak ve sonuçları anında görselleştirmek, makine öğrenimi algoritmaları uygulamak, sonuçları veri uygulamalarına yerleştirmek, kontrol panellerini iş kullanıcılarıyla paylaşmak veya diğer alt uygulamalara veya bildirim sistemlerine yönelik eylemleri tetiklemek için yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri kaynaklarını birleştirebilir.