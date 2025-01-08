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Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie, yeni trafik çekmeyi ve geliri artırmayı amaçlayan markalar için içerik oluşturmayı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. Tescilli yapay zeka asistanı Charlie, çeşitli platformlar için içerik oluşturmayı otomatikleştiriyor. İçerik teklifleri geniştir ve ürün açıklamalarına, blog gönderilerine ve sosyal medya materyallerine kadar uzanır. Bu araç, hem videoyu hem de sesi metne dönüştürerek transkripsiyon hizmetleri için kapasite sağlar ve ayrıca metin girişine dayalı 4K görüntüler üretebilir. Ek bir özellik, web arama yeteneklerini içerir. Charlie, birden fazla girişi yorumlama ve tek bir komut isteminden birden fazla çıktı üretme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir ve bu da onun son derece esnek kullanımını gösterir. Araç, DOC'lar, PDF'ler, ses ve video dosyaları ve hatta resimler de dahil olmak üzere çeşitli dosya formatlarıyla uyumludur. GoCharlie, karmaşık sorunların üstesinden gelmek ve ekibin tamamına çözümler sunmak üzere tasarlandı. Aynı zamanda Charlie LLM paketi ve multimodal modelleri aracılığıyla güvenli veri işleme özelliğine de sahiptir. Özel bileşenlerden biri, Charlie'nin içerik oluşturmayı işletmenizin benzersiz özelliklerine göre öğrenmesine ve uyarlamasına olanak tanıyan Bellek Kasası özelliğidir. Bunların ötesinde GoCharlie, belirli iş gereksinimlerine yanıt verecek şekilde özelleştirilebilir ve Zapier aracılığıyla 6000'den fazla uygulamayla entegrasyon yeteneklerini destekler.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
neural.love
neural.love
neural.love, içerik oluşturma ve geliştirme hizmetleri sağlayan çevrimiçi bir yapay zeka aracıdır. Görüntüleri yeniden şekillendirmek, portreler oluşturmak ve yapay zeka tarafından oluşturulan avatarlar oluşturmak için kullanılabilecek ücretsiz bir Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu ve Yapay Zeka Geliştirme sunar. Ayrıca video ve görüntülerin yanı sıra sesi de geliştirmek için araçlar sunar ve kaliteyi 48 kHz'e kadar artırabilir. Sinir ağlarını ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanan neural.love, her çağdaki dijital medyayı mükemmel sonuçlarla geri yükleme ve geliştirme yeteneğine sahiptir. Görüntü ve video örneklemesinden, keskinleştirme ve renklendirmeden ses geliştirme ve video kare hızı dönüşümüne kadar çeşitli hizmetler sağlar. Tüm bu hizmetler kurulum veya güçlü bir bilgisayar gerektirmeden yapılmakta olup, basit ve kullanımı kolay bir arayüz ile kullanılabilmektedir. Ayrıca neural.love'un hizmetleri Trustpilot yorumcularından büyük övgü aldı. Ayrıca blogunda yararlı materyaller ve eğitimlerin yanı sıra API erişimi de sağlar. Ukrayna halkını desteklemek için her ödemenin bir kısmı insani yardım sağlamaya gidiyor.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero, bir belgenin ChatGPT gibi büyük bir dil modeli tarafından yazılıp yazılmadığını kontrol eden lider yapay zeka dedektörüdür. GPTZero yapay zekayı cümle, paragraf ve belge düzeyinde algılar. GPTZero'nun modeli, İngilizce düzyazıya odaklanan, insan tarafından yazılan ve yapay zeka tarafından oluşturulan geniş ve çeşitli bir metin külliyatı üzerinde eğitildi. GPTZero bugüne kadar dünya çapında 2,5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi ve eğitim, işe alma, yayınlama, hukuk ve daha birçok alanda 100'den fazla kuruluşla çalışıyor.
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI, ChatGPT, GPT-4, Google Gemini ve daha birçok Büyük Dil Modeli ile oluşturulan AI içeriğinin kontrol edilmesine yardımcı olan sektör lideri AI içerik algılama aracıdır. Yapay zeka içerik algılayıcı, bir metnin orijinalliği konusunda netlik sağlamak ve belirli bir metnin ChatGPT gibi bir yapay zeka metin oluşturma aracı tarafından mı yoksa bir insan tarafından mı yazıldığını belirlemek için oluşturulmuş bir yazılımdır. Yapay zeka içerik algılamaları, bu değerlendirmeyi sağlamak için büyük veri kümelerini ve bir dizi başka faktörü kullanır.
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
Content at Scale
contentatscale.ai
Scale's RankWell'deki İçerik, kaliteyi kaybetmeden veya itibarı riske atmadan bir yazar ekibini işe alma ihtiyacını ortadan kaldırarak içerik pazarlamasını ölçeklendirmek için tasarlanmış, tespit edilemeyen ilk AI SEO içerik yazarıdır. Herhangi bir insan müdahalesi olmadan anahtar kelimeden tam blog yazısına (başlık, meta açıklama, girişten sonuca) gidin.
Content Guardian
contentguardian.ai
Tek bir yapay zeka denetleyicisine bağlı kalmayın Hiçbir denetleyici tek başına tam güveni garanti edemez. İçeriğinizin bir insan tarafından yazılmış gibi göründüğüne dair benzersiz bir güven sağlamak için önde gelen yapay zeka içerik algılayıcılarıyla entegre oluyoruz.
Corrector App
corrector.app
Corrector App birçok dilde mevcut olan en iyi dilbilgisi denetleyicisidir! Hesap veya indirmeye gerek yok. Dilbilgisi hatalarına elveda deyin!
Craiyon
craiyon.com
Craiyon, herhangi bir metin isteminden resim çizebilen bir yapay zeka modelidir!
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Generator'ı, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Girdiye dayalı olarak yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserleri ve görseller oluşturarak kullanıcıların fikirleri neredeyse anında görselleştirmesine olanak tanır. Yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliğine ek olarak Fotor, kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları paketi de sunuyor. Bunlar, yeniden boyutlandırmayı, kırpmayı, bulanıklaştırmayı, keskinleştirmeyi ve görüntülere metin veya kenarlık eklemeyi içerir. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini değiştirmek, görüntüleri yükseltmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, pazarlama amaçlı logolar, el ilanları ve posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram gönderi tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasını da kapsar. Platform, görüntülerdeki metni düzenlemek, fotoğrafları renklendirmek ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırmak gibi çok çeşitli uygulamaları kapsıyor. Fotor, fotoğraf düzenlemenin yanı sıra video ve GIF oluşturmak ve geliştirmek için benzer yapay zeka araçları da sunuyor ve kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına da olanak tanıyor.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacılara, ajanslarındaki çeşitli araçlarda medya yayınlamak veya düzenlemek için harcayacakları saatleri geri verirken, güçlükleri en aza indirirsiniz.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işlevleri sayesinde görüntüleri bir profesyonel gibi düzenlemenin acemi dostu bir yolunu sunar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogerçekçi görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek ve sentetik görüntülerin birleşimini deneyebilir. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri ilgi çekici kompozisyonlarda harmanlamanın dinamik bir yolu olan 'Karışık Görüntü Düzenleme'yi de sunarak muazzam bir yaratıcı esneklik sunar. Playground AI'nın sunduğu teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletmesine, çeşitli sahnelerdeki nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı konseptlerini görsel gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyarak standart görüntü düzenlemenin ötesine geçiyor. Fikirleri başkalarıyla birleştiren ve böylece yaratıcılığın kapsamını genişleten özellikler sağlayarak işbirliği potansiyelini daha da artırır. Güçlü yeteneklerine rağmen Playground AI, kullanıcı dostu olma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürüyor ve bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya cesaret eden acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
Stockimg.ai
stockimg.ai
Ekipler için yapay zeka görseli oluşturma - Kolayca yapay zeka logosu, yapay zeka kitap kapakları, yapay zeka posterleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz - Stockimg AI
Dreamlike
dreamlike.art
Yapay zekanın gücüyle saniyeler içinde çarpıcı orijinal sanat eserleri yaratın. Büyülü yapay zeka araçları. Sonsuz sayıda orijinal görsel oluşturun, mevcut olanları değiştirin ve daha fazlasını yapın.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe, basit bir metin açıklamasından kendinizin çarpıcı sanat eserlerini oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Hayal edebileceğiniz her şey.
Booth AI
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan sanatı güvenli ve adil bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Araç, yaratıcıların sanatlarının nasıl kullanıldığını, yapay zeka modellerinin ve veri kümelerinin içeriklerine göre eğitilip eğitilmeyeceğini, yapay zeka görüntülerinin kendi tarzlarında oluşturulup oluşturulamayacağını ve stilleri ilham kaynağı olarak kullanıldığında bunlara atıf yapılıp yapılmayacağını kontrol etmelerini sağlar. DreamUp tarafından oluşturulan görüntülerde. Araç, tüm görüntüleri en yüksek çözünürlüğe yükseltir ve kullanıcıların aynı istemi kullanarak yeniden çalıştırmalarına veya orijinal istemi yeni bir yöne ayarlamalarına olanak tanır. Ek olarak DeviantArt DreamUp, #AIart için otomatik etiketlemeye ve platforma gönderilen tüm görüntüler için DreamUp göstergesine sahiptir. Bu, kullanıcıların DeviantArt'a göz atarken ne kadar AI sanatı göreceklerini kontrol etmelerine yardımcı olur. Tüm görseller Hizmet Şartları ve Görgü Kuralları Politikasına uygun olmalıdır. Tüm DeviantArt üyelerine başlangıç için 5 ücretsiz istem sunulur.
Geleza
geleza.app
İhtiyacınız Olacak Tek Yapay Zeka Platformu! Çok fazla AI platformundan bıktınız mı? Biz de! Tüm araçları tek bir yerde bulun. Yapay zeka ile çalışmanızda devrim yaratın. Bize katılın ve bugün yenilik yapmaya başlayın.
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic'in yapay zeka fotoğraf stüdyosu, gerçek fotoğraf çekimleri yapma veya hazır fotoğraf satın alma maliyetinin çok altında bir maliyetle insanların benzersiz, telifsiz, hiper gerçekçi görüntülerini oluşturmanıza olanak tanır. * Avatarlar: Tek bir fotoğraftan kendinizin dijital versiyonunu oluşturun. Saniyeler içinde yaratıcı ve gerçekçi avatarlar. * Stok Fotoğraflar: Projeleriniz için insanlarla yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler üretin. * AI Kişi Oluşturucu: Görünüm, ortam ve stil üzerinde kontrol sahibi olarak her senaryo için özel karakterler ve kişiler tasarlayın.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai, basit metin ve görüntü istemlerinden harika, gerçekçi görüntüler oluşturan bir yapay zeka görüntü oluşturucusudur. Pazarlama malzemeleri, tasarım ilhamı veya e-ticaret fotoğrafları için görsellere ihtiyacınız varsa Artsmart.ai yanınızdadır. Fotogerçekçi veya empresyonist gibi istediğiniz stile uygun bir ön ayar seçin ve oluşturmak istediğiniz görüntüyü açıklayan bir bilgi istemi girin. Artsmart.ai ile pazarlama oyununuzu kolayca geliştirebilir ve görsel olarak büyüleyici içerikle hedef kitlenizi etkileyebilirsiniz.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Yapay zekayla farklı saç stillerini deneyin; kaygan sırt, gösterişli saç ve daha fazlası. Erkek ve kadın stilleri
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI, kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve sanatsal fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan, yapay zekayla desteklenen olağanüstü bir web uygulamasıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ile kullanıcıların, deneyim düzeyleri ne olursa olsun, kendi konseptlerini, eskizlerini ve fotoğraflarını kullanarak çarpıcı ve benzersiz sanat eserleri yaratmalarına olanak tanır. ArtBlast AI, düşünceleri büyüleyici görsellere dönüştürerek, kişisel eskizler ve çizimler yoluyla yapay zeka ile işbirliği yaparak ve kendi görüntülerinin dikkate değer varyasyonlarını oluşturarak, yaratıcılık için gerçekten sınırsız bir potansiyel sunuyor. Üstelik kullanıcılar, açıklayıcı metin ekleyerek yaratımlarını daha da kişiselleştirebiliyor, bu da onu yapay zeka teknolojisiyle çalışmak için benzersiz bir araç haline getiriyor. ArtBlast AI ile yapay zeka sanat üretiminin büyüsünü deneyimleyin. Yapay zeka destekli görüntü oluşturucu ArtBlast AI ile görüntüleri rüya gibi sanata dönüştürün. Kişiselleştirilmiş varyasyonlarla yaratıcılığı açığa çıkarın.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos, flört uygulaması profillerinde kullanılmak üzere yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak üzere tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Kullanıcının yüzleri açıkça görülebilecek şekilde kendilerine ait 10-15 resim yüklemesi gerekir. AI modeli daha sonra bu görüntüleri daha yüksek kaliteli resimler oluşturmak için kullanır ve bunlar daha sonra kullanıcının flört profilinde kullanılabilir. Tüm süreç üç adımdan oluşan basittir: görsellerin yüklenmesi, kırpılması ve kullanıcının eşleşmelerinin üçe katlanması. Aracın kullanımı ücretsizdir ancak kullanıcılar resimlerdeki filigranları kaldırmak için premium plana yükseltebilirler. Gerçek Sahte Fotoğraflar kolaylık ve uygun fiyat sunar ve flört profili eşleşmelerini iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kullanıcılar sonuçlardan memnun kalmazlarsa sorunu gidermek için destek ekibiyle iletişime geçebilirler.
Try it on AI
tryitonai.com
AI üzerinde deneyin, kişisel görüntülemenin geleceğini inşa etme misyonundadır. WSJ tarafından görsel yapay zeka çözümlerinde lider olarak nitelendirilen, Aralık 2022'de dünyanın ilk yapay zekalı fotoğraf stüdyosunu kurduk. Yapay zeka stüdyo çözümümüz, görsel mükemmellikten ödün vermeden zaman ve maliyetleri optimize etmenin yanı sıra çarpıcı bir portre stili kütüphanesi sunarak, fırtınayla dünya. Try it on AI olarak, herkesin kendi güvenilirliği ve uzmanlığı hakkında çok şey anlatan görsel temsili hak ettiğine inanıyoruz. Çözümlerimiz, LinkedIn profillerini, pazarlama materyallerini, işveren markalarını, sosyal profillerini ve web sitelerini hem müşteriler hem de müşteriler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan çarpıcı görsellerle geliştirmek isteyen profesyonellerin yanı sıra öğrencilere de hitap etmektedir. 300.000 kişi ve 1.000'den fazla şirketin görsel ihtiyaçları için Try it on AI'yı halihazırda kullandığı göz önüne alındığında, siz de bugün devrime katılabilirsiniz.
AKOOL
content.akool.com
AKOOL, kişiselleştirilmiş görsel pazarlama ve reklamcılık için çığır açan bir Üretken Yapay Zeka platformudur. AKOOL ile pazarlama yaratıcıları ve yenilikçiler, insanları markanın içine çekerek onları sadık müşterilere dönüştürecek özel, ilgi çekici deneyimler oluşturabilirler.
Artimator
artimator.io
Ücretsiz AI sanat üreteci ÜCRETSİZ AI sanat oluşturucumuz Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) ve Artimator yapay zeka sanat eserlerini temel alır ve AI ile metin açıklamanızdan veya görselinizden çok kolay bir şekilde şaşırtıcı ve en güzel sanat eserlerini yaratmanıza yardımcı olur! Metin açıklamanıza göre sınırsız benzersiz sanatlar oluşturabilirsiniz. Ortaya çıkan yapay zeka görselini beğenmezseniz, farklı sonuçlar elde etmek veya istemlere ek açıklamalar eklemek için aynı metin açıklamasını yeniden oluşturabilirsiniz. Artimator AI fotoğraf oluşturucuyla selfie'nizi farklı tarzlarda şekillendirebilir ve en sevdiğiniz çizgi film karakterlerinin gerçek hayatta nasıl görüneceğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca AI görüntü oluşturucumuz, yabancılar gibi gereksiz nesnelerin fotoğrafınızdan kolayca kaldırılmasına olanak tanır. Yapay zeka sanat eseri oluşturucu, ücretsiz görsel arama zahmetinden ve görsel stokundan satın alma masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Ücretsiz AI görüntü oluşturucumuzla AI sanatı oluşturduğunuzda, AI sanatınızın tüm haklarını otomatik olarak alırsınız.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx, son teknolojiye sahip yapay zeka destekli içerik oluşturma araçlarının geliştirilmesinde uzmanlaşmış gelişmiş bir yapay zeka şirketidir. AI Magicx'in platformu, dijital içerik üretimini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış, toplamda 75'i aşan çok çeşitli özellikler sunuyor. Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu, Yapay Zeka Makale Oluşturucu, Yapay Zeka Logo Tasarımcısı gibi çözümler sunuyoruz ve Yapay Zeka Hikaye Oluşturucu ve Yapay Zeka Eğitimli Sohbet Robotlarını tanıtma yolunda ilerliyoruz. AI Magicx'in araçları, verimli, yüksek kaliteli ve ilgi çekici içerik oluşturmak isteyen profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için ustalıkla tasarlanmıştır.
ImagineArt
imagine.art
Yaratıcılığın sonsuz olasılıklarının kilidini açan bir yapay zeka sanat jeneratörü hayal edin. Imagine ile yalnızca bir metin istemi ve seçilmiş bir sanat stiliyle zahmetsizce hayranlık uyandıran başyapıtlar yaratabilirsiniz. İster deneyimli bir sanatçı olun ister daha önce eline hiç fırça almamış biri olun, Imagine fikirlerinizi çarpıcı ve yaratıcı şekillerde hayata geçirmenize yardımcı olabilir. * Çeşitli tarzlarda çarpıcı sanat eserleri yaratın: Gerçekçi portrelerden ilginç manzaralara ve soyut başyapıtlara kadar Imagine, hayal edebileceğiniz hemen hemen her tarzda sanat eserleri yaratabilir. * Hızlı ve kolay bir şekilde sanat yaratın: Imagine ile geleneksel sanat tekniklerini öğrenmek için saatler veya günler harcamanıza gerek kalmadan sadece birkaç saniye içinde güzel sanat eserleri yaratabilirsiniz. * Yeni yaratıcı olasılıkları keşfedin: Imagine, yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamanıza ve asla kendi başınıza düşünemeyeceğiniz yeni sanatsal fikirleri keşfetmenize yardımcı olabilir.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ...'yi içerir. İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz deneyin!
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner, kullanıcıların tasarım ihtiyaçlarını karşılamak için sohbet edebilecekleri bir yapay zeka tasarım aracısıdır. ChatDesigner, kullanıcının girdisine göre 30'dan fazla AI görüntü oluşturma ve düzenleme özelliğini önceliklendirmek için geniş dil modelinden yararlanır. Kullanıcılar tek bir projede mükemmel görüntüyü elde etmek için oluşturmak ve yinelemek için sohbet edebilir.
Artisse
artisse.ai
KPMG ve HSBC tarafından Asya'nın en hızlı büyüyen 10 Gelişen Devinden biri olarak tanınan Artisse Interactive, geleneksel endüstrileri yeniden şekillendirmek için yıkıcı yapay zeka ve blockchain teknolojilerinden yararlanmada liderdir. Artisse, önde gelen üretken yapay zeka teknolojisini, küresel lisanslı yetenek havuzunu ve bitmiş sanat hizmetlerini birleştirerek geniş ölçekte hiper gerçekçi görüntüler sunabiliyor. Artisse'in tüketici uygulaması, kullanıcıların anında tamamen yeni, kişiselleştirilmiş fotoğraflar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk yapay zeka destekli fotoğrafçılık uygulamasıdır. Lansmanından bu yana 20 ülkede en iyi yeni fotoğraf uygulaması olarak sıralandı ve TechCrunch, Daily Mail ve Forbes'ta yer aldı. Artisse, reklamcılık, modelleme, yaşam tarzı, turizm ve fikri mülkiyet gibi çok sayıda sektörde iş çözümleri sunuyor ve bu sektörlerdeki geleneksel uygulamalara dönüştürücü bir üstünlük kazandırmak için görüntü yapay zekasından yararlanmaya odaklanıyor. Artisse, yaratıcı ufukları genişletiyor, operasyonları ölçeklendiriyor ve şirketlerin müşterileriyle anlamlı bir şekilde bağlantı kurması için benzersiz çeşitlilikler sunuyor. Artisse Gaming, sektördeki en büyük portföylerden birine sahip, Web3 oyun geliştirme, yayınlama, dağıtım (Artisse Game Center aracılığıyla), danışmanlık ve metaveri hizmetleri sağlamak için teknik, oyun ve pazarlama uzmanlığı getiren kapsamlı blockchain oyun ekosistemimizdir. Artisse, önde gelen geleneksel oyun geliştiricilerinin tercih ettiği önde gelen Web3 ortağıdır ve "sınıfının en iyisi" blockchain oyunlarını geliştirip başlatmak ve bunları mümkün olan en geniş kitleye ulaştırmak için tercih edilen platformdur.
WOMBO Dream
dream.ai
Yapay zekanın gücünü kullanarak güzel sanat eserleri yaratın. Bir istem girin, bir sanat stili seçin ve WOMBO Dream'in fikrinizi saniyeler içinde yapay zeka destekli bir tabloya dönüştürmesini izleyin.
Tolio.se
tolio.se
TOLIO, tüm yazmayı kolaylaştıran yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. İçerik oluşturmanın geleceğini bugün keşfedin. Tolio, içerik oluşturma şeklinizi yeniden tanımlıyor. Yapay zeka destekli platformumuzla, büyüleyici pazarlama metinlerinden ayrıntılı makalelere kadar her şeyi yaratırsınız. Hızlı, basit ve etkili.
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba, kendisini dijital içeriğin yaratılma ve tüketilme biçimini dönüştürmeye adamış, üretken yapay zeka teknolojisinin ön saflarında yer almaktadır. Qolaba platformu, dijital içerik oluşturucuları, serbest çalışanları, sanatçıları, fotoğrafçıları, öğrencileri, pazarlama ajanslarını ve dünya çapındaki işletmeleri güçlendiren yenilikçi araçlar sağlar. Metinden görüntüye oluşturma, metinden konuşmaya yetenekleri ve Claude Opus, Gemini Pro ve Mistral Large gibi gelişmiş dil modellerini içeren bir dizi gelişmiş özellik ile Qolaba, kullanıcıların yaratıcı vizyonlarını daha verimli ve daha verimli bir şekilde hayata geçirmelerine olanak tanır. çarpıcı kalite. Qolaba'nın kaliteye, erişilebilirliğe ve kullanıcı dostu tasarıma olan bağlılığı, her kökenden yaratıcıların sektörde tanınmalarını ve yaratıcı süreçlerini geliştirmelerini kolaylaştırır.
Mixart.ai
mixart.ai
Ücretsiz AI görüntü oluşturucumuzla, görüntü oluşturmak ve düzenlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Vizyonunuza göre görselleri zahmetsizce oluşturmak ve özelleştirmek için yapay zekanın potansiyelinden yararlanın. Bugün yaratmaya başlayın!
PixieMint
pixiemint.com
Saniyeler içinde anında çarpıcı görseller oluşturun. Pazarlama, reklam, ürün fotoğrafları, konsept çizimleri ve daha fazlası için özenle seçilmiş üretken yapay zeka araçlarından kolaylıkla yararlanın. Photoshop Becerisi Gerekmez. PixieMint, en iyi yapay zeka fotogerçekçi nesline sahip çok sayıda yaratıcı yapay zeka aracı seçeneği sunar: 1. Metinden Görüntüye 2. Görüntüden Görüntüye 3. Nesneyi Değiştir 4. Nesneyi Sil 5. Arka Planı Değiştir 6. Arka Planı Kaldır 7. Yazın ve Değiştirin 8. Lüks Görüntü 9. Üretken Doldurma 10. Eskiz Oluşturma 11. Çıkartma Yapıcı 12. Yüz Değiştirme 13. Yeniden Hayal Edin 14. Ses Üretimi 15. Video Üretimi
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband, sizin için güzel görseller hayal edip düzenleyebilecek bir yapay zeka sanatçısı yaratıyor.
HyperBooth.Ai
hyperbooth.ai
HyperBooth.Ai - Tek bir selfie ile anında çarpıcı AI fotoğrafları oluşturun. 200'den fazla fotoğraf stili arasından seçim yapın veya bir metin istemini kullanarak kendi fotoğraf stillerinizi tasarlayın! HyperBooth.Ai, dünyanın en yüksek kaliteli ve en hızlı yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş fotoğraf oluşturucularından biridir. Tercih ettiğiniz tarzda AI fotoğraflarını 30 saniye veya daha kısa sürede oluşturmak için yalnızca bir giriş fotoğrafı yükleyin! Yapay zeka tarafından oluşturulan her fotoğraf, girdiğiniz fotoğrafın konusuna uyacak şekilde kişiselleştirilir. HyperBooth.Ai, önceden herhangi bir AI deneyimi olmadan kullanmanız için 200'den fazla önceden eğitilmiş fotoğraf stiliyle birlikte gelir veya bir metin istemi kullanarak kendi fotoğraf stillerinizi tasarlayarak yaratıcılığınızı bizimle birlikte ortaya çıkarın. Her durum ve proje için mükemmel fotoğrafları oluşturduğunuzdan emin olun.
FluxAI.art
fluxai.art
Black Forest Labs'ın son teknoloji yapay zeka görüntü oluşturucusu Flux.1 ile metni görüntülere dönüştürün. Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] ve Flux.1 [schnell] ile benzersiz görüntü kalitesini ve yaratıcı projelere hızlı uyumu deneyimleyin.
Idyllic
idyllic.app
Pastoral, yaratıcı vizyonlarınızı hayata geçirmek için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak metin açıklamalarınızı yüksek kaliteli görüntülere dönüştüren üretken bir yapay zeka platformudur.
Shakker AI
shakker.ai
Shakker'ı kullandığınızda AI görüntü oluşturmanın hantal olması gerekmez. Görüntüler oluşturmak, stilleri değiştirmek, bileşenleri birleştirmek veya herhangi bir parçayı yeniden boyamak istiyorsanız, Shakker hızlı öneri ve hassas tasarımlarla bunu sizin için her zamankinden daha sorunsuz hale getirir.
Sticker AI
stickerai.net
Çıkartma AI Jeneratörü, birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde yüksek kaliteli çıkartma oluşturabilir, böylece değerli zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar.
Invoke
invoke.com
Invoke, profesyonel stüdyoların görsel medya oluşturmasına yönelik güçlü, güvenli ve dağıtımı kolay, üretken bir yapay zeka platformudur. Modelleri fikri mülkiyetiniz üzerinde eğitin, üretim sürecinin her yönünü kontrol edin ve verilerinizin tam sahipliğini sonsuza kadar sürdürün.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Oluşturucu, çarpıcı posterler oluşturma konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir GPT'dir. İster bir Disney Pixar posteri, ister klasik bir film posteri, ister başka türde bir poster tasarımı tasarlamak istiyor olun, bu GPT ihtiyacınızı karşılar. Fikirlerinizi görsel olarak büyüleyici tasarımlara dönüştürmek için yapay zekayı kullanan çok yönlü bir poster oluşturucu olarak hizmet eder. AI Poster Oluşturucu, poster oluşturma sürecini basitleştiren kullanıcı dostu bir arayüz sunarak hem profesyoneller hem de amatörler için mükemmeldir. Tasarım estetiğine odaklanan ve detaylara verilen önemle bu GPT, oluşturduğunuz her posterin göz alıcı olmasını ve özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmasını sağlar.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator, çeşitli anime karakterleri ve illüstrasyonları oluşturmak için kullanılan yapay zeka teknolojisine dayalı bir araçtır. Eğitimli modeller aracılığıyla benzersiz ve gerçeğe yakın anime karakter temsilleri oluşturmak için derin öğrenme algoritmalarını ve görüntü oluşturma tekniklerini kullanır. Kullanıcılar, AI Anime Generator aracılığıyla anime karakterleri yaratmanın sonsuz olasılıklarını keşfedebilir ve benzersiz anime karakter tasvirleri ortaya çıkarabilir.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma hizmetidir. Arthemy, kaba eskizler veya ilk görsellerin yanı sıra basit açıklamalar kullanarak, yaratıcı engellerin üstesinden gelmenize ve hem bireysel sanatçılar hem de ekipler için yeni çözümler keşfetmenize yardımcı olacak çok sayıda potansiyel nihai tasarım veya ilham kaynağı oluşturabilir.
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai, saniyeler içinde görüntü ve metin oluşturabilen yapay zeka destekli bir platformdur. İster sosyal medya paylaşımları, pazarlama kampanyaları, e-posta yazma veya bir proje için görseller oluşturma olsun, Instantgen çok çeşitli ihtiyaç ve amaçları karşılayabilecek yüksek kaliteli ve yaratıcı çıktılar üretmek için hızlı ve kullanışlı bir çözüm sunar.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons, kullanıcılara uygulamalarının görsel çekiciliğini artırmak için binlerce benzersiz ve özel uygulama simgesi sağlayan bir AI uygulama simgesi oluşturucusudur. Üç tıklamayla metinden güzel, telifsiz uygulama simgeleri oluşturun. CandyIcons, en son AI teknolojisini (DALL·E 3) kullanarak fikirlerinizi gerçeğe dönüştürür. Simgenizi birkaç kelimeyle tanımlayın, renklerinizi ve stilinizi seçin ve sihrin gerçekleşmesini izleyin! CandyIcons ayrıca ilham eksikliği yaşayan kullanıcılar için önceden hazırlanmış simgeler de sunar. Bu önceden hazırlanmış simgeler çok çeşitli kategorileri kapsayarak her uygulamaya uygun bir şeyin bulunmasını sağlar.