Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İşletmeler, çalışanların başlattığı giderleri yönetmek, ödemek ve denetlemek için gider yönetimi yazılımını kullanır. Bu yazılım, çalışanların harcamalarını bir web tarayıcısı veya mobil uygulama aracılığıyla onaya göndermesine olanak tanır. Gider girişini basitleştirir ve otomatikleştirir, inceleme sürecini kolaylaştırır, kağıt izlerini ortadan kaldırır ve idari çabaları azaltır. Yöneticiler tam görünürlük elde eder ve çalışanların şirketin mali kaynaklarını kullanımını izleyebilir. Yazılım genel giderleri analiz eder, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirler ve aşırı harcamaları kontrol eder. Genellikle zaman takibi, seyahat yönetimi, bordro veya muhasebe ve iş gücü yönetimi yazılımıyla entegre edilir.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimi için çözümler içeriyor. Kurumsal Yönetim Bulutu ERP kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri daha iyi performans gösteren kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Mercury
mercury.com
Merkür, yeni başlayanlar için bankacılık*. Ücretsiz FDIC sigortalı çek ve tasarruf hesapları gibi bankacılık temelleri ile başlayın, ardından kredi kartları, girişim borcu, hazine yönetimi hesapları ve daha fazlası-hepsi güvenle ölçeklendirin. Akıllı kısayollar ve ekstra organizasyon seviyeleri ile inşa edilen Mercury, bankacılık görevlerini daha basit, daha sezgisel ve hatta biraz keyifli hale getiriyor. Her büyüklükteki 100 bin'den fazla girişim, bir sonraki harika şirketleri yarattıkça Merkür'e güveniyor - bugün 10 dakika veya daha kısa sürede başvurarak onlara katılabilirsiniz. *Mercury bir banka değil, bir finans teknolojisi şirketidir. Choice Financial Group ve Evolve Bank & Trust tarafından sağlanan bankacılık hizmetleri, Üyeler FDIC. IO kartı, MasterCard'dan bir lisans uyarınca Üye FDIC Patriot Bank tarafından verilir. Bu iletişim, burada açıklanan menkul kıymetlere veya fonlara faiz satın alma teklifinin satılması veya talep edilmesi anlamına gelmez.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc., bordro, faydalar, insan kaynakları ve sigorta hizmetleri için entegre insan sermayesi yönetimi çözümlerinin önde gelen sağlayıcısıdır. Yenilikçi bir hizmet olarak yazılım teknolojisi ve mobilite platformunu özel, kişisel hizmetle birleştirerek Paychex, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine işlerinin büyümesine ve yönetimine odaklanmalarını sağlar. 45 yılı aşkın endüstri uzmanlığıyla desteklenen Paychex, 31 Mayıs 2019 itibariyle ABD ve Avrupa'daki 100'den fazla yerde yaklaşık 670.000 bordro müşterisine hizmet vermektedir ve her 12 Amerikan özel sektör çalışanından birini ödemektedir. Paychex Flex, basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir saat çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknoloji ile Paychex, işletmeniz nereye gidersin, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümlerinin ve özel desteğin doğru birleşimine sahiptir. * Çalışanları güvenle işe alın, ödeyin, yönetin ve tutun * 7/7/365 canlı destek ekibimizle nerede ve ne zaman ihtiyacınız olan deneyimli, ödüllü destek alın * Uyum uzmanlarımızla değişen yasa ve düzenlemelerin önünde kalın * Paychex flex mobil uygulamasıyla hareket halindeyken bilgilerinize erişin * Yetenek Yönetimi: Tek bir İK platformundan en iyi yetenekleri işe alın, elde tutma ve geliştirin ve işe alma ve işe alım sürecinizi kolaylaştırın. * İşgücü yönetimi: Hayati işgücü yönetimi kaynaklarımızla çalışan verimliliğini ve verimliliğini artırın. * Bordro ve finansal destek: Çalışanlara kolayca ödeme yapın ve vergileri, giderleri ve daha fazlasını yönetin, böylece işletmenize odaklanmaya devam edebilirsiniz. * Çalışanlara Faydalar: Plan yönetiminizi basitleştirirken değerli çalışanların avantajları sunarak en iyi yetenekleri çekin ve koruyun. * PEO ve İK dış kaynak kullanımı: Kapsamlı İK dış kaynak kullanımı çözümlerimizle tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca işletmenizi destekleyin. * Çalışan Deneyimi: Çalışanlara self servis İK, eğitim ve finansal araçlara erişim sağlayarak zamandan tasarruf edin ve doğruluğu geliştirin. * Entegrasyonlar: Yazılımınız ve Paychex Flex arasında otomatik ve doğru bir şekilde bağlanın ve paylaşın. İhtiyaçlarınız değiştikçe büyüme yeteneğini korurken, şimdi işletmeniz için doğru teknoloji ve desteği seçin. Paychex'in neden küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük İK şirketi olduğunu görün ve bordro deneyiminizi basitleştirelim.
Expensify
expensify.com
Expensive, dünyadaki bireylerin ve işletmelerin parayı yönetme biçimlerini basitleştirmelerine yardımcı olan bir finansal yönetim süperApp'tır. 12 milyondan fazla kişi, kurumsal kartlar, gider izleme, gelecek gün geri ödeme, faturalandırma, fatura ödemesi, seyahat rezervasyonu ve bir uygulamada sohbet içeren Expensify'nin ücretsiz özelliklerini kullanıyor. Hepsi ücretsiz. İster küçük bir işletmeye sahip olun, bir takımı yönetin veya müşterileriniz için kitapları kapatın, Expensify bunu kolaylaştırır, böylece gerçekten önemli olana odaklanmak için daha fazla zamanınız olur.
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen Yeni Zelanda ikamet eden bir kamu teknolojisi şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofisi (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane ve Perth), Birleşik Krallık'ta üç ofisi (Londra, Manchester ve Milton Keynes), üç Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofisler (Denver, San Francisco ve New York) ve Kanada, Singapur, Hong Kong ve Güney'deki ofisler AFRICA.XERO'NIN ÜRÜNLERİ Bir Hizmet Olarak Yazılım (SAAS) Modeline dayanmaktadır ve abone tarafından yönetilen şirket kuruluşlarının türüne ve sayısına dayanarak abonelik tarafından satılmaktadır. Ürünleri 180'den fazla ülkede kullanılmaktadır.
Ramp
ramp.com
Ramp, modern finans ekipleri için mükemmel bir platformdur. Kurumsal kartlardan gider yönetimi yazılımına, fatura ödemelerinden satıcı yönetimine kadar Ramp, finans operasyonlarını otomatikleştirmek ve daha sağlıklı işletmeler oluşturmak için tasarlanmış hepsi bir arada çözümdür. Shopify, Zola, Opendoor ve Glossier dahil olmak üzere 25.000'den fazla işletme ortalama %5 daha fazla tasarruf etmek ve hesaplarını 8 kat daha hızlı kapatmak için Ramp'a geçti.
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, nakit girişlerini ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olmak için işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile birleştirir. En iyi rakipler arasında Tipalti ve Yaypay bulunmaktadır. Bill.com, en büyük ABD finans kurumlarıyla, en iyi 100 ABD muhasebe firmasının% 70'inden fazlası, Oracle Netsuite, Sage IntaCct., QuickBooks ve Xero gibi muhasebe yazılım paketlerine liderlik ediyor ve EBM için tercih edilen dijital ödeme çözümleri sağlayıcısı. com, Amerikan CPA Enstitüsü (AICPA) teknoloji iştiraki. Beyaz etiketli, uçtan uca ödeme otomasyon platformu, Bill.com Connect Is Tek oturum açan çevrimiçi iş bankacılığı ekosisteminin bir parçası olarak finansal kurumlara sunuldu. Mevcut müşteriler arasında JPMorgan Chase Ticari Bankası, Wells Fargo, Ticaret Bankası ve Omaha Ulusal Bankası bulunmaktadır. Bank of America ve PNC, ödeme teknolojisi tekliflerinin bir parçası olarak Bill.com'u da kullanıyor. 2019 itibariyle şirketin San Jose, California ve Houston, Teksas'ta ofisleri bulunmaktadır.
Rippling
rippling.com
Dalgalanma, işletmelere İK, BT ve Finance - Globally çalıştırmak için bir yer verir. Normalde bordro, masraflar, avantajlar ve bilgisayarlar gibi bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk kez, çalışan yaşam döngüsünün her parçasını tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, yerleşik olun. Dalgalanma ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışan kiralayabilir ve bordrolarını, kurumsal kartlarını, bilgisayarlarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde ayarlayabilirsiniz.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren ve kitaplarınızı düzenli ve işinizi profesyonel görünen bir çevrimiçi muhasebe ve faturalama platformudur. FreshBooks, finansal kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine inanıyor, ancak yine de muhasebecinizi tatmin edecek kadar ayrıntılı. 30 gün boyunca taze kitapları ücretsiz deneyin.
Navan
navan.com
Navan, seyahati kolaylaştıran, böylece oraya gitmeye değil, orada olmaya odaklanabilmenizi sağlayan hepsi bir arada çözümdür. Uçuşunuzu değiştirmeye çalışarak veya masrafları manuel olarak girmek için fatura yığınlarını biriktirerek telefonda saatlerce harcamanıza elveda deyin. Navan, EA'lardan finans ekiplerinden seyahat yöneticilerine ve çalışanlarına kadar insanlara kendileri için en önemli olan şeylere odaklanma gücü verirken, aynı zamanda şirketlere gerçek zamanlı görünürlük, tasarruf ve kontrol sağlıyor. Navan.com'da daha fazla bilgi edinin
Deskera
deskera.com
Deskera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Dustera'yı kullanıyor.
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense, işletmelerin kurumsal seyahati kolaylaştırmasına, gider raporlamasını otomatikleştirmesine ve harcamalar üzerinde tam kontrol sahibi olmasına yardımcı olan lider bir seyahat ve gider yönetimi çözümüdür. Yazılımı öncelikle aşırı harcamaları kaynağında kesmek, manuel müdahaleyi en aza indirmek, politika ihlallerini ve sahte iddiaları önlemek ve işletmenizin üretkenliğini, nakit akışını ve genel mali sağlığını iyileştirmek amacıyla isteğe bağlı harcamalara ilişkin bilgiler sağlamak için geliştirdik. Zoho Expense, 150'den fazla ülkedeki işletmelerin gider raporu gönderimi ve onayından uyumluluk, dolandırıcılık tespiti, kart mutabakatı ve gider muhasebesine kadar T&E yönetiminin her yönünü otomatikleştirmesine yardımcı oldu. Hem web tabanlı hem de mobil uygulama olarak sunulan Zoho Expense, mevcut yazılım ekosisteminizdeki diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak mevcut iş akışınıza uyum sağlar. Ek olarak, yüksek düzeyde özelleştirme, kuruluşların Zoho Expense'i hızlı, etkili bir şekilde ve mevcut süreçleri değiştirmeden uygulayabilmesini sağlar. Startup'lar, tek boynuzlu atlar ve Zoho'nun kendisi de dahil olmak üzere işletmeler de dahil olmak üzere kuruluşlar, T&E yönetimi için Zoho Expense'i kullanıyor. Bunun nedenini öğrenmenin en iyi yolu şimdi ücretsiz denemeye kaydolmaktır!
Qonto
qonto.com
Yenilikçi bir ürün, son derece duyarlı 7/7 müşteri hizmetleri ve net fiyatlandırma ile Qonto, kendi kategorisinde Avrupa lideri haline geldi. Tüm günlük bankacılık ihtiyaçlarınız için güçlü bir İşletme Hesabı ile başlayın. - Yerel IBAN'lar (🇫🇷Fransız IBAN'ı / 🇩🇪Alman IBAN'ı/ 🇮🇹İtalyan IBAN'ı / 🇪🇸İspanyol IBAN'ı) - Ödeme kartları: ayda 200.000€'ya kadar harcayın. Gizli maliyet yok. Durum ne olursa olsun çevrimiçi, mağaza içi ve yurt dışında ödeme yapın; aboneliğinize dahil olan ücretsiz ve premium kurumsal kart yelpazemiz sizi güvence altına alır. - Transferler: Anında SEPA'dan SWIFT'e kadar esnek ödeme yöntemleri; böylece daha hızlı ödeme yapabilir ve ödeme alabilirsiniz. - İşlemler: sınırsız geçmiş ve gerçek zamanlı bildirimler. - Finansman: entegre finansman seçeneklerine kolay erişim. Ardından, paranızı takip etmek ve işinizi büyütmenize yardımcı olmak için Finansal araçlarımızdan yararlanın. - Fatura yönetimi: faturaları ve makbuzları tek bir yerde merkezileştirin, daha hızlı ödeme alın ve yapılan ödemelerinizi otomatikleştirin. - Harcama yönetimi: bütçeler, otomatik makbuz toplama ve özel erişim ile ekip harcamalarını kontrol edin. - Defter Tutma: Araç grubumuza bağlanarak muhasebecinizle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve tam, gerçek zamanlı nakit akışına genel bakış elde edin.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve ekibinizi entegre, kullanımı kolay tek bir platformda birleştirin. Sözleşmeler, teklifler ve proje yönetiminden müşteri faturalandırmasına, gelir takibine ve kaynak yönetimine kadar. Proje Yönetimi Ekibinize proje ve görevler atayın, haftanıza öncelik verin ve projelerinizin tam olarak nasıl ilerlediğini görün. Proje bütçelerini belirleyin ve beklenmeyen maliyetlerden kaçının. Kanban görünümü, kolay faturalandırma için entegre zamanlayıcı ve verimli çalışma için harici ortaklarla işbirliği. Ekip Zaman Takibi Doğru zaman çizelgeleriyle ekibinizin takip edilen saatlerine ilişkin anında rapor alın ve kimin kapasiteyi aştığını bir bakışta görün. İşletmenizin kullanımını izleyin ve ekibinizin verimliliği ve karlılığı konusunda netlik elde edin. Projelerinizi yolunda ve bütçeye uygun tutmak için kaynaklarınızı önceden planlayın. CRM Müşterilerinizi ve projelerini tek bir yerden yönetin. Tüm notlarınız, kişileriniz, oranlarınız ve etiketlerinizle benzersiz müşteri profilleri oluşturun. Müşterilerinizi, kendileriyle paylaştığınız projelere, belgelere ve bağlantılara erişebilecekleri markalı Müşteri Portalınıza davet edin.
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams, bir işverenden geri ödeme göndermek için kullanılan önde gelen otomatik kilometre takip uygulamasıdır. MileIQ for Teams ile birden fazla sürücünün kilometre geri ödemelerini yönetmek kolay ve etkilidir. Özel geri ödeme oranları belirleyin, tüm sürücülerinizin kat ettiği mesafeyi tek bir birleştirilmiş raporda görüntüleyin, sürücülere doğru ve hızlı bir şekilde geri ödeme yapın.
Coupa
coupa.com
Coupa Software, İş Harcama Yönetimi (BSM) için küresel bir teknoloji platformudur. Şirketin merkezi San Mateo, Kaliforniya'da olup Avrupa, Latin Amerika ve Asya Pasifik'te ofisleri bulunmaktadır. Şirket, büyük şirketlerin kendi organizasyonlarında harcanan para ve kaynaklar üzerinde görünürlük ve kontrol kazanmalarına yardımcı olur. Ticari Harcama Yönetimi kategorisine öncülük etmekten sorumlu olan firmanın bu alandaki ana rakipleri arasında Tradeshift, Ariba, Tipalti ve Ivalua, Inc. yer alıyor. Şirket 2006 yılında Dave Stephens ve Noah Eisner tarafından kuruldu. Stephens ve Eisner daha önce Oracle'da (kurumsal satın alma uygulamaları) çalışıyordu. Rob Bernshteyn, SuccessFactors, Inc.'de Küresel Ürün Pazarlama ve Yönetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Şubat 2009'da Coupa'ya CEO olarak katıldı. Eski Yahoo CEO'su ve PayPal başkanı Scott Thompson, Nisan 2013'te şirketin yönetim kuruluna katıldı.
Dext Commerce
dext.com
Dijital satış verilerini yönetmek artık daha kolay. Muhasebeciler, muhasebeciler ve işletmeler için oluşturulan Dext Commerce'in muhasebe otomasyon yazılımı, şirketlerin gelişmesi için veri, öngörü ve araçlar sağlar.
Brex
brex.com
Brex, her türlü harcamayı kontrol etmeyi kolaylaştıran birleşik bir harcama platformudur. Kurumsal kartlar, gider yönetimi, geri ödemeler, seyahat, fatura ödemeleri ve ticari hesaplarla dünya çapındaki harcamalarınızı tek bir birleşik sistemde kontrol edin. Müşterilerin %95'i Brex'e geçişin kolay olduğunu söylüyor. Indeed, SeatGeek, DoorDash ve daha binlercesinin dahil olduğu on binlerce şirket, karmaşık ve çeşitli harcama türlerini yönetebilen ve çalışanlar için en az sorunla en yüksek düzeyde uyumluluk sağlayan özelleştirilebilir iş akışları için Brex'i tercih ediyor. Bu, daha iyi, proaktif kontroller sayesinde zamandan ve paradan tasarruf sağlar.
Aspire
aspireapp.com
Aspire, modern işletmelere yönelik hepsi bir arada finans platformudur ve Asya genelinde 15.000'den fazla şirketin, tek bir kullanıcı dostu hesap aracılığıyla erişilebilen uluslararası ödemeler, gider yönetimi, borç yönetimi ve alacak yönetimi çözümleriyle zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olur. Merkezi Singapur'da bulunan Aspire'ın beş ülkede 450'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve Sequoia, Lightspeed, Y-Combinator, Tencent ve Paypal dahil olmak üzere küresel üst düzey VC'ler tarafından desteklenmektedir. Aspire, 2023'te aşırı abone olunan 100 milyon ABD Doları tutarındaki C Serisi turunu kapattı ve kâr elde ettiğini duyurdu.
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox, Basit, Çevrimiçi Zaman Çizelgeleri ve Proje Yönetimi sunar Zaman ve harcamaları takip edin, tahminde bulunun ve müşterilerinizi ve projelerinizi kolayca yönetin. FunctionFox, Kuzey Amerika'nın bir numaralı zaman takip sistemidir. Grafik tasarım, reklam, iletişim, pazarlama, multimedya, halkla ilişkiler ve interaktif firmaların tümü web tabanlı zaman ve proje yönetimi uygulaması olarak TimeFox'u seçiyor. FunctionFox şu anda Kanada, ABD, Avrupa, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 100.000'den fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: http://www.functionfox.com
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dünya çapında 1.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice, serbest çalışanlar, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için finansal yönetimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, sağlam ve zengin özelliklere sahip bir faturalandırma ve faturalandırma yazılımıdır. Kapsamlı araçları ve kullanıcı dostu arayüzü ile Moon Invoice, çeşitli endüstriler ve işletmeler için genel faturalandırma işlemlerini kolaylaştırırken kusursuz bir faturalama deneyimi sunar. Moon Invoice'un kritik güçlü yönlerinden biri çok yönlülüğüdür. Moon Fatura ile marka kimliğinize uygun, profesyonel faturaları kolaylıkla oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz. Yazılım, tutarlı ve profesyonel bir görüntü oluşturmak için logonuzu eklemenize, renkleri seçmenize ve faturalarınızı kişiselleştirmenize olanak tanıyan çeşitli şablonlar ve özelleştirme seçenekleri sunar. Fatura oluşturmak yalnızca başlangıçtır. Moon Invoice, finansal operasyonlarınızı verimli bir şekilde yönetmeniz için kapsamlı bir özellikler paketi sunar. Yazılım içerisinde giderleri takip edebilir, satın alma siparişlerini yönetebilir ve ödemeleri sorunsuz bir şekilde kaydedebilirsiniz. Ek olarak, Moon Invoice birden fazla para birimini ve dili destekler, bu da onu küresel işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir. Moon Invoice'ın en önemli özellikleri şunlardır: - Markalama seçenekleriyle özelleştirilebilir faturalar - Kolay müşteri iletişimi için tahminler ve teklifler - Gider takibi ve yönetimi - Otomatik faturalandırma için yinelenen faturalar - Doğru faturalandırılabilir saatler için zaman takibi - Popüler ağ geçitleri aracılığıyla çevrimiçi ödeme kabulü - Çoklu -küresel işlemler için para birimi desteği - Kapsamlı raporlar ve bilgiler - Satın alma siparişi yönetimi - Kişiselleştirilmiş hizmet için müşteri veritabanı - Hareket halindeyken erişim için mobil uygulama - Popüler muhasebe ve üretkenlik araçlarıyla entegrasyon Yazılım, popüler ödeme ağ geçitleriyle entegre olarak faturalandırmanın ötesine geçer , güvenli ve rahat çevrimiçi işlemlere olanak tanır. Bu, müşteri ödemelerini hızlı ve zamanında almanızı sağlar, nakit akışını iyileştirir ve idari yükleri azaltır. Bu bulut tabanlı çözüm, fatura verilerinize her yerden, her zaman ve her cihazdan erişmenizi sağlar. Mobil uygulama bu erişilebilirliği daha da genişleterek faturalama ve faturalandırma faaliyetlerinizi hareket halindeyken yönetmenize olanak tanır. Ayrıca Moon Invoice, müşteri desteğine öncelik vererek her türlü soru veya endişeyi gidermek için zamanında yardım sunar. Yazılım, yeni özellikler ve iyileştirmelerle düzenli olarak güncellenerek, verimli finansal yönetim için en son araçlara erişmenizi sağlar.
New Expensify
use.expensify.com
Yeni Expensify: Para gönderin, para isteyin, bir faturayı bölün veya görevleri tek bir uygulamada atayın. Her finansal işlem bir konuşma ile başlar. Hiç kimse bunun hakkında konuşmadan para alışverişi yapmaz, bu yüzden uygulamamız bunu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Yeni Expensify, masraflarınızı yönetme şeklinizi devrim yapmak için tasarlanmış güçlü bir finans uygulamasıdır. Her işlem bir sohbet olduğundan, paranızın nereye gönderildiğini kolayca belirleyebilirsiniz. Sezgisel arayüzü ve sağlam özellikleri ile, tüm konuşmalarınızı ve masraflarınızı tek bir yerde yönetmek için nihai araçtır.
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarlanan görevleri otomatikleştirir ve dahili süreçleri yönetmek yerine müşterilerinize hizmet sağlamaya daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır.
Dext
dext.com
Dext, daha iyi veriler ve öngörüler sayesinde muhasebecileri ve ilgilendiğiniz işletmeleri daha üretken ve karlı hale getirir. Gerçek zamanlı doğru verileri uygulama üretkenliği araçlarıyla birleştirin. Değer katmaya daha fazla zaman ayırması için ekibinize yer açın. Finansmanı hazırlayın Makbuz Bankası ile Hazırla'yı kullanarak evrakları hazırlayabilir, sıralayabilir ve otomatik olarak yayınlayabilirsiniz. 1.400'den fazla tedarikçiden maliyet verilerini alın ve akıllı tedarikçi kurallarıyla otomatik olarak sıralayıp kategorilere ayırın. Mutabakat için banka bağlantıları aracılığıyla evrakları maliyet verileriyle eşleştirin. Vergiyi, ödeme zamanlamasını analiz etmek ve müşterilerinizle nakit akışı hakkında gerçek zamanlı olarak konuşmak için akıllı araçlarımızı kullanın.
Moss
getmoss.com
Moss, bütünsel gider yönetimi için ödüllü, teknoloji odaklı bir yazılım çözümüdür. Platform, çalışanların merkezi olmayan bir şekilde harcama yapmasına olanak tanıyarak finans yöneticilerine gerçek zamanlı olarak tam görünürlük ve kontrol sağlıyor. Moss, harcamaları otomatikleştirerek ve dijitalleştirerek finans ekiplerini külfetli idari görevlerden kurtarıyor, zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor ve işletmelerin tam potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Dolayısıyla finans, özellikle KOBİ'ler için rekabet avantajı haline geliyor. Moss, diğer özelliklerinin yanı sıra sanal ve fiziksel kredi kartlarının esnek bir şekilde düzenlenmesini, faturaların dijital olarak kaydedilmesini ve onaylanmasını, çalışan harcamalarının muhasebeleştirilmesini ve güvenilir bütçe ve likidite yönetimini sağlar. Bir platform olarak Moss, DATEV, Xero ve Exact Online gibi yaygın ERP sistemleri ve muhasebe çözümlerine güvenilir arayüzler sunar ve mevcut finans ekibi süreçlerine hızlı ve sorunsuz bir şekilde entegre olur.
BigTime
bigtime.net
BigTime, profesyonel hizmet şirketlerinin operasyonel maliyetleri azaltmasına, yetenekleri doğru projelere kolayca yönlendirmesine ve tamamlanan iş için ödeme alma süresini hızlandırmasına yardımcı olurken, aynı zamanda ihtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda sunarak daha hızlı karar vermenize olanak tanır. BigTime, proje operasyonlarını düzene sokarak, kaynak kullanımını maksimuma çıkararak, alacak hesap döngüsünü hızlandırarak ve dağınık veri kaynaklarını birbirine bağlayarak profesyonel hizmet firmalarının ölçeklenmesini ve büyümesini kolaylaştırır. 2.800'den fazla müşterisi ve 20'den fazla yıllık tecrübesiyle BigTime, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanızı, esneklik ve çeviklikle çalışmanızı ve yarının fırsatları için sizinle birlikte ölçeklenirken bugünün zorluklarını çözmenizi sağlamak için tasarlandı.
AppZen
appzen.com
AppZen'in tescilli finans yapay zeka çözümleri, eski sistemlerin yapamadığı karmaşık iş akışlarını, politika kontrollerini ve onayları otomatikleştirerek seyahat ve gider, kart ve borç hesapları işleme görevlerini basitleştirir. Yapay zekamız, zaman içinde giderek daha fazla belgeyi bağımsız olarak okuyup üzerinde işlem yapmak için benzersiz harcama profilinizi öğrenir. Minimum değişiklik yönetimiyle mevcut sistemlere uyum sağlayarak küresel kuruluşların binlerce çalışma saatinden tasarruf etmesine, maliyetleri düşürmesine ve uyumluluğu artırmasına yardımcı olur. Fortune 500'ün üçte birinin, işletmelerinin geleceğe hazır olması için neden yapay zekamızın on yıllık finans eğitimimize güvendiğini keşfedin. Bizimle iletişime geçin: Web: appzen.com LinkedIn: @appzen Gider Denetimi - İncelemeleri sizin için vurgulanan yüksek riskli öğelere odaklayın - Her satır öğesinde %100 ön ödeme denetimi ve uyumluluk kontrolleri - Diğer yaklaşımlara göre 10 kat daha fazla risk tespiti - Destek 40'tan fazla dil için – çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığında hayır. - Çalışanlara daha hızlı geri ödeme yapın - İş yükleri değiştikçe artık dış kaynak kullanmaya veya ekibinizi ölçeklendirmeye gerek yok - Çok çeşitli iş zorlukları için uyarlanabilir, özelleştirilebilir çözümler - Denetçileri ve yöneticileri analitikler ve eyleme geçirilebilir içgörülerle bilgilendirin Otonom AP - Tüm AP sürecini şablonlar ve şablonlar olmadan otomatikleştirin ERP/P2P sistemlerine sorunsuz geçiş - Faturalarınızın %80'e kadar veya daha fazlasını garantili doğrulukla otonom olarak işleyin - Karmaşık çok hatlı PO eşleştirmesinin yanı sıra GL kodunu da otomatikleştirin PO dışı faturalar için atamalar - Açıklamalar eşleşmese bile birden fazla faturayı aynı anda eşleştirin - İnsan incelemesi ihtiyacını ortadan kaldırın Otonom AP + AppZen Gelen Kutusu size ek özellikler sunar: - Yapay zeka belgeleri otomatik olarak okur, etiketler ve üzerinde hemen harekete geçer – ERP/P2P aktarımına kadar tüm fatura işleme dahil - Yapay Zeka sizin için fatura durumunu, ödeme güncellemelerini ve daha fazlasını araştırır - Üretken Yapay Zeka, ilgili tüm verileri içeren otomatik bir yanıt oluşturur
Stampli
stampli.com
Stampli, otomasyonun verimliliğini isteyen ancak ERP'lerini yeniden düzenlemek veya mevcut AP süreçlerini değiştirmek istemeyen Borç Hesapları ekiplerine yöneliktir. Diğer çözümlerden farklı olarak Stampli, 70'den fazla ERP için tüm yerel işlevsellik yelpazesi için tam destek sağlar; bu da işinizde herhangi bir kesinti olmadan aylar değil, birkaç hafta içinde dağıtım yapmamıza olanak tanır. Stampli, tam görünürlük ve kontrol için AP ile ilgili tüm iletişiminizi, belgelerinizi ve iş akışlarınızı tek bir yere getirir. Özellikle yakalama, kodlama, yönlendirme, dolandırıcılık tespiti ve diğer manuel görevlerinizin neredeyse tamamını otomatikleştiren Billy the Bot™ sayesinde, kullanıcıların öğrenmesi basit ve kullanımı daha da kolay. Daha da yüksek verimlilik için Stampli'nin temel AP çözümü, Doğrudan Ödeme, Kredi Kartları, Gelişmiş Satıcı Yönetimi ve diğerlerini içeren bir dizi entegre ürünle tamamlanmaktadır. Stampli, tüm AP programınız üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Satıcı ilişkilerini geliştirirken ve AP süreçlerinizi çok daha verimli hale getirirken hata, sahtekarlık ve uyumluluk sorunları riskini azaltır.
Airbase
airbase.io
Airbase, 100-5.000 çalışanı olan işletmeler için en üst sıradaki modern harcama yönetimi platformudur. Harcamaları kontrol etmenin, hesapları daha hızlı kapatmanın ve finansal riski yönetmenin en iyi yolu budur. Airbase'in güçlü ve kullanıcı dostu yazılımı, borç hesapları otomasyonunu, gider yönetimini ve kurumsal kartları çalışanların, muhasebe ekiplerinin ve satıcıların kullanmayı sevdiği bir pakette birleştirir. NetSuite, Sage Intacct ve daha fazlasını içeren en popüler genel muhasebe defterlerine sorunsuz bir şekilde entegre olur. Rehberli satın alma yaklaşımımız, ilk taleplerden ödeme ve mutabakata kadar tüm satın alma işlemlerinin, tüm çalışanların ihtiyaç duydukları şeyleri satın almasını kolaylaştırırken gerekli tüm paydaşları da döngüye dahil etmesini sağlar. Airbase'in harcama yönetimine yönelik modern yaklaşımı, karmaşık iş süreçlerine ve çoklu yan kuruluşlar, çoklu para birimi ve satın alma siparişleri desteği gibi muhasebe ihtiyaçlarına verimlilik katıyor. Esnek alım formları ve onay iş akışları, birden fazla satın alma senaryosunda paydaşların tam gözetimini sağlar. Airbase'i kullanarak bir harcama uyumluluğu kültürü oluşturun ve kaderinizi kontrol edin.
Equals Money
equalsmoney.com
İşletme giderlerini kontrol altına almalarına yardımcı olduğumuz 20.000'den fazla şirkete katılın. Kartlarımız, uygulamamız ve çevrimiçi platformumuz size tam kontrol ve görünürlük sağlar; böylece mali durumunuzu yönetmeye daha az, işinizi büyütmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Dünya çapında çalışın - kartlarımız* Mastercard'ın kabul edildiği 190'dan fazla ülkede kullanılabilir ve kullanıcılar uygulamamızdan istedikleri zaman yükleme talebinde bulunabilirler. Tam kontrole sahip olun; ekipler yalnızca kartlarına koyduğunuz kadar harcar, böylece harcamalarını tam olarak görebilirsiniz. İş ihtiyaçlarınızı anlamak ve ekibiniz için demolar düzenlemek için çalışan uzman bir hesap yöneticisine sahip olacaksınız. Kendi adımıza ait çok para birimli Uluslararası Banka Hesap Numaralarımız (IBAN'lar), müşterilerimizin harika döviz kurlarıyla kolayca uluslararası transferler yapmalarına olanak tanır. Misyonumuz para hareketini basitleştirmektir. Gider yönetiminden ve uluslararası ödemelerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bir dizi çözümle, gerçekten önemli olana, yani işinize geri dönebilmeniz için finanstaki stresi ortadan kaldırmamıza yardımcı olalım. Ticari harcamalar kaçınılmazdır: Equals Money'den bir hesapla, endişelenecek şeyleri azaltın. Paranızı nasıl güvende tutuyoruz - fonlarınızı, diğer varlıklarımızdan ayrı tutan, özel olarak belirlenmiş, korunan banka hesaplarında tutuyoruz. Bu, fonlarınızın korunduğu anlamına gelir ancak Equals Money hesabı, Finansal Hizmetler Tazminat Programı kapsamına girmez. Daha fazla bilgi için lütfen ürün SSS bölümüne bakın. *Kart düzenlemek için ücret geçerli olabilir.
Fiskl
fiskl.com
Fiskl'ı Keşfedin: Küçük İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Finans Yönetimi ve Muhasebe Uygulaması Küçük işletme finansmanınızı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olmak zorunda değil. Fiskl, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı muhasebe, faturalandırma, raporlama ve finansal araçlar paketiyle bunu kolaylaştırıyor. Dünya çapında 170.000'den fazla KOBİ'nin güvendiği Fiskl, mobil üzerinden her yerden erişilebilen ödüllü finansal yönetim sağlar. Temel özellikler şunları içerir: 🔹 Tam Muhasebe Yetenekleri: Fiskl, faturalandırma, banka/kredi kartı bağlantıları, gider takibi, mutabakat, mali tablolar ve daha fazlasını kapsayan eksiksiz çift girişli muhasebe sunar. 🔹 Yapay Zeka Destekli Otomasyon: Tescilli otomatik sınıflandırma motorumuz, işlemleri otomatik olarak kategorilere ayırmak, transferleri eşleştirmek ve hesapları mutabakata varmak için yapay zekayı kullanarak saatlerce süren manuel çalışmadan tasarruf sağlar. 🔹 Mobil Uygulamalar: iOS ve Android uygulamalarımız, mobil cihazlarda tam muhasebe ile hareket halindeyken finans yönetimine olanak tanır; günümüzün işletmeleri için bir zorunluluktur. 🔹 Çoklu Para Birimi: Yabancı işlemlerin otomatik mutabakatı ile 168 para biriminde gelişmiş çoklu para birimi desteği. 🔹 Küresel Vergi İşlemleri: Otomatik KDV hesaplamaları ve raporlaması ile 100'den fazla ülke için yerleşik vergi uyumluluğu. 🔹 Çok Dilde Faturalama: Uluslararası müşterilerle sorunsuz iletişim kurmak için 60'tan fazla dilde profesyonel faturalar oluşturun. 🔹 Kapsamlı Ödeme Seçenekleri: Fiskl, Stripe, PayPal, Apple Pay ve çok daha fazlası gibi önde gelen ödeme ağ geçitleriyle entegre olur. 🔹 Banka Haber Akışları ve Senkronizasyon: Dünya çapında 21.000'den fazla bankanın işlemlerini banka yayınları ve senkronizasyon motorumuz aracılığıyla otomatik olarak muhasebeye aktarın. 🔹 Özel Raporlama: İşletmenizin KPI'larını takip etmek için sürükle ve bırak basitliğiyle tamamen özelleştirilebilir mali tablolar oluşturun. 🔹 İşbirliği: Müşteri portalları, müşterileriniz ve muhasebecinizle faturaların ve muhasebe görünürlüğünün paylaşılmasına olanak tanır. 🔹 API ve Entegrasyonlar: Fiskl API'leri POS sistemleri, e-ticaret platformları ve CRM'ler gibi diğer araçların bağlanmasını sağlar. 🔹 Her Sektöre Uygun: Kullanıcılar serbest çalışanlardan perakende mağazalarına ve ajanslara kadar çeşitlilik gösterir - Fiskl her türden küçük işletmeye hitap eder. Fiskl'ın otomasyonu, mobil erişimi, kesintisiz küresel kapsamı ve sezgisel tasarımıyla muhasebe sorunlarına elveda diyebilirsiniz. E-tablolarla hokkabazlık yapmak yerine, masaüstü veya mobil cihaz üzerinden dakikalar içinde kapsamlı finansal genel bakışların keyfini çıkarın. Fiskl'e geçiş yapan binlerce girişimciye katılın. Bugün kaydolun ve işletme finansmanınızın kontrolünü elinize alın!
Emburse Abacus
abacus.com
Çalışan harcamalarını gerçek zamanlı olarak gönderin ve yönetin. Artık gider raporları veya makbuz istifleme yok. Harcamanın tam olarak görülebilmesi için gideri gerçekleştiği anda kaydedin. Her gider için özel onay yönlendirme kuralları oluşturun ve hataları azaltmak ve verimliliği artırmak için gider politikanızı otomatikleştirin. Minimalist, şık arayüz, dağınıklığı ortadan kaldırır ve çalışanları yalnızca ihtiyaç duyulan şey konusunda yönlendirirken, giderleri gönderildikçe raporlar halinde düzenleyip sıralar. Kart programınızın tamamını gerçek zamanlı olarak tam olarak görebilmenizi sağlayan ana kontrol paneli sayesinde kurumsal kart mutabakatı çok kolaydır. Çalışanların önceden onaylanmış bir bütçeyi aşmamasını sağlamak için, otomatik olarak uygulanan harcama kurallarına sahip uygulamada kredi kartları düzenleyin. Abacus, her türlü kullanım durumu için hem sanal hem de plastik kredi kartlarını destekler. Raporlama modülümüzle verilerinizi analiz edin. Harcama eğilimlerini görmek için harcamalarınızı proje, konferans veya müşteri gibi takip ettiğiniz herhangi bir veri noktasına göre döndürün ve dilimleyin. Emburse dünyanın en güçlü ve güvenilir finansal otomasyon çözümlerinden bazılarını bir araya getiriyor. Ürün portföyümüzün bir parçası olarak Emburse Abacus, daha küçük kuruluşlar için harcama ve kurumsal kart çözümleri sunarken işi insanileştirme vaadini taşıyor.
ClickTime
clicktime.com
Kolay zaman çizelgeleriyle maliyetleri azaltın, proje görünürlüğünü artırın ve bütçeyi aşın! ClickTime çalışanların zamanını izlemeyi, planlamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebileceğiniz kullanımı kolay zaman çizelgeleri aracılığıyla operasyonlarınızı geliştirin ve çalışan üretkenliğini artırın. Herkes İçin Kolay Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda zamanı takip edin, çalışan saatlerini hızlı bir şekilde onaylayın veya bütçeleri yönetmeyi ve çalışanların zamanını planlamayı kolaylaştıran gösterge tablolarına ve raporlara dalın. Gerçek Zamanlı Yanıtlar İster proje maliyetlerini tahmin ediyor olun, ister geçmiş performansı gözden geçirin, ister yalnızca zaman çizelgelerini kimin tamamlamadığını bilmek istiyor olun, ClickTime işinizle ilgili sorularınıza anında yanıtlar verir. Güçlü Raporlar Tüm zaman çizelgeleri eşit şekilde oluşturulmaz. Bu nedenle ajanslar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, danışmanlar, üniversiteler, mimarlar, BT, sağlık hizmetleri ve daha fazlası için benzersiz zaman izleme çözümleri geliştirdik. ClickTime'da hemen hemen her şeyi özelleştirebilir veya neredeyse 100 hazır rapora dalabilirsiniz. Yönetim Araçları Hangi projelerin bütçenin üstünde veya altında olduğunu anında öğrenin. Çalışanların kullanılabilirliğini, maliyetlerini ve üretkenliğini anlayın. Zaman çizelgelerini, izinleri ve faturalandırılabilir saatleri kolaylıkla onaylayın. Daha fazla bilgiyi www.clicktime.com adresinde bulabilirsiniz!
Neat
neat.com
The Neat Company, 20 yıldan fazla bir süredir küçük işletmelerin ve tek başına girişimcilerin özenli ve kağıt yoğun defter tutma, müşteri ödemeleri ve mali kayıt organizasyonunu yönetme biçimini değiştirdi. Neat, yüz binlerce kişinin küçük işletmelerine mali düzen getirmek için güvendiği bulut tabanlı çözümler sunuyor. Neat, işletmelerin vergi dönemine hazırlanmak ve işletmelerinin durumu hakkında bilgi sahibi olmak için finansal verilerini izlemelerine, yönetmelerine ve merkezileştirmelerine yardımcı oluyor. Mali belge organizasyonu, özel faturalandırma, çevrimiçi ödemeler ve her yerden defter tutma ile küçük işletme defter tutmanın geleceğine adım atın. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.neat.com.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog, işçilik maliyetlerini azaltmak, üretkenliği artırmak ve manuel, zahmetli süreçleri liderlik ve kullanıcılardan kaldırmak için tasarlanmış kapsamlı bir kilometre ve gider geri ödeme platformudur. Öne çıkan özelliklerimiz arasında otomatik kilometre takibi, OCR makbuzu yakalama, özel sık yolculuk kuralları, işe gidip gelme kilometre muafiyeti, otomatik en kısa mesafe hesaplamaları ve fazla rapor edilen gider işaretleme yer alır.
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed, makbuzları, kartvizitleri ve diğer evrakları aranabilir bir bulut veritabanında tarayan, düzenleyen ve kategorilere ayıran bir belge yönetimi hizmeti ve yazılımıdır. Fiziksel kağıdı dijital verilere dönüştürerek küçük işletmelerin ve girişimcilerin organize olmasına ve vergi kesintilerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyoruz. Misyonumuz, işletme sahiplerinin evrak işlerine daha az, sevdikleri işe daha fazla zaman ayırabilmeleri için sıkıcı muhasebe ve idari görevleri kolaylaştırmaktır. Shoeboxed'a web uygulamamız ve mobil uygulamamız aracılığıyla erişilebilir ve ürün özellikleri şunları içerir: Hassas tarama, OCR ve insan verileri doğrulama | Mobil uygulamalarla hareket halindeyken fatura ve kilometre takibi | Ön ödemeli makbuz ve belge postayla gönderme hizmeti | Otomatik Gmail makbuz senkronizasyonu | Kartvizit organizasyonu ve yönetimi | Özelleştirilmiş gider raporlaması | Wave Accounting, Evernote, Xero, FreshBooks, Outright, Bill.com, Intuit, Fujitsu ve HP gibi önemli muhasebe programlarıyla entegrasyon.
Rho
rho.co
Rho, kuruluşların güvenebileceği hepsi bir arada finansal platformdur. AP otomasyonu ve bankacılık ürünlerini, şirketlerin giderleri, AP'yi, bankacılığı, hazineyi ve ay sonu kapanışını daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için geleneksel finans kurumlarının sunmadığı birinci sınıf yazılımlarla birleştiriyoruz. Muhasebe yazılımınızla senkronize olacak şekilde tasarlanan Rho'nun tam kapsamlı finans platformu, kurumsal finans ekiplerine ve liderlere, paranın kuruluşlarına nasıl girip çıktığı konusunda daha fazla iş akışı verimliliği, kontrol ve görünürlük sağlamak için ihtiyaç duydukları teknolojiyi sağlar.
Corpay One
corpayone.com
Corpay One, küçük işletmelere yönelik lider bir fatura ödeme çözümüdür. Bankanızın fatura ödemesini hayal edin - çok daha akıllı. Ekibiniz için işe yarayan özel defter tutma ve onay iş akışları oluşturabilirsiniz. Bu, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak ve önemli olana odaklanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, zahmetsiz bir platformdur. Muhasebeciler ve muhasebeciler için Corpay One'ın Danışmanları platformu, müşteri muhasebe hizmetlerini gerçek anlamda otomatikleştirir. Bugün başlayın - ücretsiz!
Emburse Nexonia
emburse.com
Emburse dünyanın en güçlü ve güvenilir harcama optimizasyonu çözümlerinden bazılarını bir araya getiriyor. Ürün portföyümüzün bir parçası olarak Emburse Nexonia, Intacct ve NetSuite için özel olarak tasarlanmış gider, borç hesapları ve zaman takibi çözümleri sunarken işi insanileştirme vaadini taşıyor. Müşteriler Nexonia'yı şu amaçlarla tercih ediyor: - ERP'ler ve muhasebe sistemleriyle sıkı entegrasyon - Kullanımı kolay mobil uygulamayla hızlı gider gönderimleri - Karmaşık onay iş akışlarını yönetir Nexonia'nın kullanımı basit uygulaması, ERP'ler, kredi kartları ve bir ERP'yi destekleyen diğer sistemlerle tamamen entegredir. raporlama ve onay sürecini kolaylaştırmak, insan kaynakları yönetimini geliştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Nexonia'ya CrossFit, Hamamatsu Corporation ve Lufthansa Systems gibi kuruluşlar güvenmektedir.
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET), küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) sektöre göre uyarlanmış tam hizmet İK çözümleri sağlayan profesyonel bir işveren kuruluşudur (PEO). TriNet, KOBİ'leri zaman alan İK karmaşıklıklarından kurtarmak için insan sermayesi uzmanlığına, avantajlara, risk azaltma ve uyumluluğa, bordroya ve gerçek zamanlı teknolojiye erişim sunar. TriNet, Main Street'ten Wall Street'e kadar KOBİ'lere en önemli şeye, yani işlerini büyütmeye odaklanma gücü veriyor. TriNet – İnsanlar Önemlidir. Daha fazla bilgi için TriNet.com'u ziyaret edin veya bizi Twitter'da (@TriNet) takip edin
Momenteo
momenteo.com
Momenteo size yönelik kullanıcı dostu bir çözümdür. Güzel takvimimizde yaptığınız işi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takip edin ve ücretsiz yazılımımızın muhasebenizi oluşturmasına izin verin.
Kloo
getkloo.com
Kloo, gider yönetimi ve fatura ödemeleri de dahil olmak üzere borç hesapları operasyonlarının modernleştirilmesi için kesin çözümdür. En son yapay zeka teknolojisiyle desteklenen Kloo, işletmelerin manuel süreçleri %80'e kadar azaltmasına olanak tanıyarak daha akıcı ve verimli bir iş akışı sağlıyor. Kloo ile Borç Hesaplarını Otomatikleştirin: Kloo'nun yapay zeka destekli platformu, fatura onayından ödemenin gerçekleştirilmesine kadar tüm borç hesapları sürecini basitleştirir. Akıllı tasarımı, benzersiz iş gereksinimlerinize zahmetsizce uyum sağlayabilir. Benzersiz Gider Yönetimi: Kloo'nun kullanıcı dostu arayüzü ile çalışan giderlerini verimli bir şekilde yönetin. Giderleri hızla ve tam bir şeffaflıkla takip edin, raporlayın ve mutabakata varın; böylece finansal işlemleriniz üzerinde daha iyi kontrol elde edin. Fatura Ödemelerinde Devrim Yapın: Kloo'nun fatura ödemelerine yaklaşımı, herhangi bir ERP sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Platformun esnekliği ve yapay zeka yetenekleri, kullandığınız ERP'den bağımsız olarak mevcut altyapınıza uymasını sağlar. Temel Faydalar Manuel Çabaları Azaltın: Manuel görevleri %80 oranında kısaltarak ekibinizin zaman alıcı finansal operasyonlar yerine büyümeye ve stratejik girişimlere odaklanmasına olanak tanıyın. Personel Eklemeden Ölçeklenebilir Çözümler: Kloo'nun borç hesaplarındaki uçtan uca otomasyonu, sürekli ek kaynaklara ihtiyaç duymadan büyüme için sağlam bir temel sunuyor. Uyumluluğu Artırın ve Riskleri Azaltın: Denetim izleri ve rol tabanlı görünümler gibi özelliklerle Kloo, finansal riskin en aza indirilmesine yardımcı olur ve operasyonlarınızın ilgili düzenlemelere uygun kalmasını sağlar. Satıcı İlişkilerini İyileştirin: Kloo, şeffaf işleme ve çoklu ödeme yöntemlerine vurgu yaparak tedarikçileriniz için kusursuz bir ödeme deneyimi sunar. Borç hesaplarınızı, gider yönetiminizi ve fatura ödeme süreçlerinizi Kloo ile modernleştirin. Gelişmiş yapay zeka tarafından desteklenen herhangi bir ERP sistemiyle zahmetsizce entegre olabilme yeteneği, Kloo'yu mevcut çerçeveniz dahilinde uygulayabileceğiniz anlamına gelir. Bu, işletmenizin günümüzün dinamik pazarının hızında gelişmesine olanak tanır. Kloo'yu benimseyerek, önemli finansal işlevleri otomatikleştiren ve şirketinizin daha çevik ve duyarlı olmasını sağlayan teknolojiye yatırım yaparsınız.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr, bağımsız çalışanların, serbest çalışanların ve solo girişimcilerin "işletme" mali durumlarını saniyeler içinde sorunsuz bir şekilde yönetebilmeleri için akıllı bir mobil uygulamadır. Günler, saatler, hatta dakikalar değil.
Happay
happay.com
Happay, Kurumsal Seyahat, Gider ve Ödeme Yönetimi için türünün ilk örneği, hepsi bir arada Entegre Çözümdür. Happay, dünya genelinde ve farklı sektörlerde 7000'den fazla müşterisiyle karmaşık finans kullanım durumlarını hassasiyetle çözmektedir. Kullanıma hazır özelliklerimizle Seyahat, Masraf ve Ödeme yolculuğunun tamamını mutluluk haline getiriyoruz. Seyahat 1. MakeMyTrip, Thomas Cook vb. dahil olmak üzere önde gelen TMC'lerle kusursuz entegrasyon. 2. Uygulama içi rezervasyon deneyimi, koltuk ve yemek seçeneklerini seçme ve bilet onaylama işlemlerini Happay'in içinde yapın. 3. Yapay zeka, en düşük ücret seçeneğinin sergilenmesine ve seçilmesine yardımcı olarak binlerce dolar tasarruf sağlar. 4. "Ücret Dondurma", biletin kilitlenmesine ve onay gecikmeleri nedeniyle fiyat artışlarının önlenmesine yardımcı olur. 5. Kolayca ayarlanabilen politikalar ve rezervasyon sırasında otomatik %100 politika uyumu. 6. Şeffaf Tek Tıklamayla Onay Süreci Giderleri 1. Harcamaların Doğrudan Harcama Kaynağından Otomatik Olarak Yakalanması (E-postalar, Seyahat Taksileri, SMS, Kredi Kartı Ekstreleri) 2. Gider raporlarını otomatik olarak tarayan ve giriş yapan benzersiz OCR Akıllı Tarama manuel müdahale 3. Otomatik Politika Kontrolleri ve İhlal bildirimleri 4. Karmaşık iş kullanım durumları için kurulumu kolay onay iş akışları ve sapmalar 5. Uçtan uca GST veri toplama, raporlama ve mutabakat Ödemeler Kurumsal Kartlarımız tüm Kurumsal Ödeme sorunlarına çözümdür. Her büyüklükteki müşteri tarafından sevilen, tüm Çalışan Giderleri için Tek Bir Birleşik Kart sunuyoruz. Gerçek zamanlı mutabakat ve şeffaf gider yönetimi ile Dijital Harcama Dijital Küçük Nakit Dağıtımı ve Yönetimi Ve tüm bu şaşırtıcı özellikleri, sağlam bir şekilde oluşturulmuş Analitiklerimizle birleştiriyoruz. Tek bir tıklamayla seyahat rezervasyonlarınız, planlı ve plansız seyahatleriniz, politika ihlalleriniz, en çok harcama yapanlar ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı, ayrıntılı verilere ulaşın. Birinci sınıf markalar ve pazar liderleri de dahil olmak üzere 7000'den fazla müşterinin güvendiği Happay, Entegre Seyahat, Gider ve Ödeme Çözümü için doğru seçimdir. Demo rezervasyonu yapmak için https://www.happay.com/schedule-product-demo.html adresini ziyaret edin.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox, işletmeler için tasarlanmış yapay zeka destekli bir fatura yönetim aracıdır. Kullanıcıların kağıt makbuzlarını taramasına, makbuzları ve faturaları e-posta gelen kutularından otomatik olarak indirmesine ve bu belgeleri muhasebe uygulamalarıyla senkronize etmesine olanak tanıyarak makbuzları düzenleme, takip etme ve yönetme sürecini basitleştirir. WellyBox ayrıca bir makbuz tarayıcı uygulaması, makbuz düzenleyici yazılımı, gider takip yazılımı, gider raporu yazılımı ve gider yönetimi yazılımının yanı sıra makbuz uygulaması, makbuz saklayıcı ve makbuz takip uygulaması da sunar. Araç, kullanıcıların makbuzlarını kolayca saklamasına ve senkronize etmesine olanak sağlamak için Dropbox ve Google Drive gibi en iyi bulut depolama çözümleriyle entegre olur. WellyBox, kullanıcıların vergi denetimlerine hazır olmasını kolaylaştıran bir QuickBooks entegrasyonuna sahiptir. Ek olarak, tüm makbuzların saniyeler içinde bir zip dosyasına indirilebilmesi, tüm belgelerin tek bir yerde olmasını sağlayarak kaybolma riskini azaltır. WellyBox, manuel yönetici görevlerini otomatikleştirmek için GPT ve OCR'nin gücünden yararlanır. Derin öğrenme tabanlı motor yetenekleri, sistemin şu ana kadar işlediği 25 milyondan fazla belgenin işlenmesinde önemli bir rol oynuyor ve bunların 1,8 milyonu aylık olarak işleniyor. Araç, makbuzların takibini ve saklanmasını stressiz hale getirmek ve kullanıcılara işlerinin diğer yönlerine odaklanmaları için ihtiyaç duydukları gönül rahatlığı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
B4B Payments
b4bpayments.com
Şirket harcamalarını kontrol edin ve MasterCard® ve Visa ® ön ödemeli kartlarla zamandan tasarruf edin. İşletmeniz daha fazla zamanla ne başarabilir?
Rydoo
rydoo.com
Rydoo, gider raporlama sürecine daha fazla rahatlık, kontrol ve uyum sağlayan gerçek zamanlı bir gider yönetimi çözümüdür. Rydoo, çalışanların hareket halindeyken masrafları oluşturabilecekleri, gönderebilecekleri ve onaylayabildikleri sezgisel bir mobil ve web uygulaması sunarken, finans ekiplerine harcamaları daha iyi kontrol etmek, politikaları özelleştirmek ve İK ve Finance ve ERP araçlarıyla entegre etmek için esnek bir çözüm sunuyor. Rydoo, küresel olarak 12.000'den fazla kuruluşta 1 milyon kullanıcı sağlar ve kategorisinde en yüksek dereceli çözümdür (App Store'da 4.9/5).
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. CloudBooks, faturalandırmayı ve ödeme almayı mümkün olduğunca basit hale getirerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Müşterilerinize sınırsız fatura gönderebilir, bu faturaların durumunu takip edebilir ve hatta çevrimiçi ödeme kabul edebilirsiniz.
ITILITE
itilite.com
ITILITE dünyanın en hızlı büyüyen kurumsal seyahat, gider yönetimi ve ödeme platformudur. Bu hepsi bir arada çözüm, çalışanların tek bir platformdan uçuş, otel ve araç kiralama rezervasyonları yapmasına ve hareket halindeyken masrafları dosyalamasına yardımcı olur. ITILITE kartıyla, tüm seyahat harcamalarınızda %1,5 nakit iadesi ile 360 derece harcama yönetimi mekanizmasına sahip olursunuz. ITILITE tüm arka uç evrak işleriyle ilgilenir; böylece anlaşmaları kapatmaya ve ilişkileri geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Bugün www.itilite.com adresine gidin ve şirketinizde seyahat ve masrafları nasıl basitleştirebileceğinizi öğrenin!
Pemo
pemo.io
MENA işletmelerinin harcamalarını otomatikleştiren en akıllı şirket kartları. Kurumsal kartlar, gider yönetimi, muhasebe otomasyonu, fatura ödemesi ve daha fazlasını içeren hepsi bir arada harcama yönetimi platformumuzla işletmelerin büyümesine yardımcı oluyoruz.
Spendesk
spendesk.com
Harcama, şirket harcamalarının %100 görünürlüğünü sağlayan eksiksiz bir harcama yönetimi platformudur. Harcama ile kurumsal kartlar, fatura ödemeleri, masraf geri ödemeleri, bütçeler, onay, raporlama, uyumluluk ve ön muhasebeyi basit, ölçeklenebilir bir çözümde içeren 7'si 1 arada bir çözüme sahip olursunuz. Yeni kurulan şirketlerden köklü markalara kadar binlerce işletmenin güvendiği Harcama, %100 görünürlük, yerleşik otomasyon ve kolayca benimsenen onay süreciyle tüm harcama süreci boyunca zamandan ve paradan tasarruf etmek için tasarlandı. Sonuç olarak, Harcama'yı kullanan işletmeler, her çalışanın şirketin finansal uygunluğundan sorumlu olmasını sağlar.
Egencia
egencia.com
American Express Küresel İş Seyahati Şirketi olan Egencia, kanıtlanmış tek küresel B2B seyahat teknolojisi platformudur. Küresel teknoloji devlerinin laboratuvarlarından yola çıkarak, dünya çapında iki milyondan fazla gezgine en iyi kullanıcı deneyimlerini, eşsiz içeriği ve rakipsiz hizmeti sunuyoruz. İş seyahatindeki en değerli pazarın bir parçası olan Egencia, sektör lideri veri analizleri ve 60'tan fazla ülkede 9000'den fazla şirketin seyahat programlarına güç veren yapay zeka odaklı inovasyonla kendi liginde yer alıyor.
Minute7
minute7.com
Minute7, QuickBooks Online & Desktop ile kolayca entegre olan bir zaman ve gider takip aracıdır. Minute7, serbest çalışanlardan Fortune 500 şirketlerine kadar her türden küçük ve orta ölçekli işletmeye yöneliktir. Hiçbir gizli ücretimiz yoktur. Kullanıcı başına ayda yalnızca 8$ ücret alıyoruz.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective, gruplar için yasal ve finansal bir araç kutusudur. Topluluğunuz için bir bağış toplama + yasal statü + para yönetimi platformudur.
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
ExpenSemonKey.io, serbest çalışanların ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış bir gider yönetimi çözümüdür. Platform, gider izleme sürecini basitleştirerek işletmelerin karmaşık finansal yönetim yükü olmadan büyümeye odaklanmalarını sağlar. 30 saniyeden az süren basit bir kurulumla ExpenSemonKey.io sorunsuz bir başlangıç sunar. Küçük işletmelerin gider yönetimini minimal kurulumla optimize etmelerini sağlar.
Cardata
cardata.co
Cardata, tamamen yönetilen bir araç geri ödeme platformudur. Hizmet ve yazılım araçlarımız, şirketlerin güncelliğini yitirmiş araba programlarından kurtularak ve optimize edilmiş vergisiz alternatiflere geçerek %30'un üzerinde tasarruf etmesine yardımcı olur. 1999 yılında kurulan, çalışanlarının iş için kişisel araçlarını kullandığı şirketler için bir geri ödeme yazılımı, uyumluluk programları ve iş zekası araçları paketi sağlıyoruz. Programlar arasında Sabit ve Değişken Oranlı Geri Ödeme (FAVR), Vergisiz Araç Harcaması (TFCA) ve Mil Başına Cent (CPM) yer almaktadır. Cardata Mobil Uygulaması, Cardata Bulut Portalı, sigorta doğrulaması ve doğrudan ödeme tarafından desteklenir. Nasıl çalışır? 1) Tasarım: İhtiyaçlarınıza en uygun, özel ve IRS uyumlu bir araç programı tasarlamak için bir Cardata uzmanıyla birlikte çalışın. 2) Yakalama: Sürücüler iş seyahatlerini zahmetsizce takip etmek için Cardata Mobile uygulamasından yararlanırken, yöneticiler de güçlü raporlama için Cardata Cloud'u kullanıyor. 3) Ödeme: Sürücülerinize vergiden muaf geri ödemeler doğrudan banka hesaplarına ödenir. Cardata, Fortune 500 şirketleri ve kişisel araçlarını işle ilgili sürekli sürüş için kullanabilen çalışanların bulunduğu büyüyen kuruluşlarla çalışmaktadır.
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