Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Vroozi

vroozi.com

Vroozi, önde gelen bulut tabanlı ticari satın alma ve AP otomasyon platformudur. Tam otomatik satın alma-ödeme çözümümüz, satın alma işlemlerinizi, satıcı faturalarınızı, giderlerinizi ve ödemelerinizi dijitalleştirerek daha hızlı ve daha karlı bir şekilde büyümenize yardımcı olur. Vroozi'nin yapay zeka destekli çözümü, günümüzün karmaşık iş ortamına yönelik modern bir satın alma çözümüdür. Son derece sezgisel, kullanıcı dostu platform, finansal liderlerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlarken harcama kontrollerini ve verimliliği artırır. Vroozi, çalışanlarını güçlendirmek, AP ve satın alma işlemlerini otomatikleştirmek ve harcama görünürlüğünü her yerden, her zaman sürdürmek isteyen, hızlı büyüyen kuruluşlar için tasarlanmıştır. Vroozi'nin P2P platformu her büyüklükteki şirket tarafından maliyetleri düşürmek, finansal kontrolü artırmak ve daha fazla değer sağlamak için kullanılıyor. Vroozi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kusursuz bir kullanıcı deneyimi için finans ve satın alma operasyonlarının %100'ünü dijitalleştiriyor: • Pazar yeri: onaylı tedarikçileri her zaman, her yerde hızlı bir şekilde bulun ve satın alın • Satın alma: talepleri takip edin, satın alma siparişlerini onaylayın ve harcamaları tek bir yerde merkezileştirin • Fatura: ortadan kaldırın entegre dijital sistemle kağıt faturalar. Verimliliği, doğruluğu ve döngüleri artırın • Ödeme: ödemeleri kolayca onaylayın, planlayın ve otomatikleştirin • Gider: gider raporlamasını ve takibini basitleştirin • Harcama Analizi: harcama analizleri ve zekası ile daha bilinçli kararlar alın • ERP Entegrasyonları: mevcut finansal ve ERP'yi geliştirerek çalışanların benimsemesini artırın modern, kullanımı kolay bir satın alma deneyimi sunan sistemler