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Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
İşletmeler, çalışanların başlattığı giderleri yönetmek, ödemek ve denetlemek için gider yönetimi yazılımını kullanır. Bu yazılım, çalışanların harcamalarını bir web tarayıcısı veya mobil uygulama aracılığıyla onaya göndermesine olanak tanır. Gider girişini basitleştirir ve otomatikleştirir, inceleme sürecini kolaylaştırır, kağıt izlerini ortadan kaldırır ve idari çabaları azaltır. Yöneticiler tam görünürlük elde eder ve çalışanların şirketin mali kaynaklarını kullanımını izleyebilir. Yazılım genel giderleri analiz eder, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirler ve aşırı harcamaları kontrol eder. Genellikle zaman takibi, seyahat yönetimi, bordro veya muhasebe ve iş gücü yönetimi yazılımıyla entegre edilir.
Yeni Uygulama Gönder
Expenseout
expenseout.com
Expenseout, çalışanlara yönelik, çalışan taleplerini talep etme, onaylama ve işleme sürecini otomatikleştiren, böylece çalışan taleplerinin netleştirilmesi için gereken süreyi azaltan web tabanlı bir self-servis araçtır. Kuruluşun gerçekte nereye harcama yaptığını gösteren analizleri içerir.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit, startuplara özel tasarlanmış kurumsal bir karttır. Yapay zeka destekli onay sürecimiz sizi normalde kurumsal kart alma zahmetinden kurtarır ve gelişmiş kart teknolojimiz, işletme giderlerini ödemeyi ve takip etmeyi kolaylaştırır.
Archa
archa.com.au
Archa, akıllı bir ticari kredi kartı ve gider yönetimi çözümüdür. Yerleşik gider raporları, anında kart basımı ve kişisel garanti olmadan daha yüksek limitler. İşletmenize hak ettiği değeri verin.
Budgetly
budgetly.com.au
Harcama kurallarına sahip çalışan kartları. Tüm harcama sürecinizi yönetmenin yeni ve daha kolay bir yolu. Budgetly, kredi kartından daha fazlasını sunar.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak ve birleşik hazine çözümleri sunmak için 220'den fazla para birimine erişimi olan küresel finans kurumları ağını bir araya getiren kapsamlı bir finansal operasyon platformudur. Verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve sorunsuz bir şekilde yeni pazarlara açılmak için küresel işletmelere küresel finansal operasyonlar için tek bir platform sağlıyoruz, birden fazla finansal kuruluşa erişiyoruz ve sınır ötesi ödemeleri anında hızlandırıyoruz. Temel yetenekler: 220'den fazla para birimine, 30'dan fazla ödeme kanalına ve 200 ülkeye erişim Sınır Ötesi Ödemeler Sanal Çoklu Para Birimi Kartları Sanal Hesaplar (yerel IBAN'lar) Hazine Yönetimi Çoklu Bankacılık Gider Yönetimi Borç Hesapları Alacak Hesapları ERP'ler ve muhasebe araçlarıyla entegrasyonlar Çoklu- katmanlı ekip erişim yönetimi
Mindee
mindee.com
Mindee, her büyüklükteki işletme için belge tabanlı süreçleri dönüştüren bir AI belge süreç otomasyon platformudur. Özelleştirilebilir iş akışları ve gelişmiş veri modelleri ile Mindee, belgeleri eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürür. Harcama ve Qonto gibi SaaS liderlerinin yanı sıra finans, sağlık hizmetleri ve diğer çeşitli sektörlerdeki KOBİ'lerin güvendiği Mindee, belge süreci otomasyonunda lider konumdadır. Mindee bir dizi belge otomasyon aracı sunar. Temel ürünü, işletmelerin faturalar, makbuzlar ve her türlü belge dahil olmak üzere çeşitli belgelerden veri çıkarmasına ve işlemesine olanak tanıyan API tabanlı çözümler etrafında döner. Platform, hem hızlı dağıtım için Kullanıma Hazır API'ler hem de belirli iş akışlarına göre uyarlanmış Özel oluşturulmuş API'ler sunarak onu oldukça esnek hale getirir. Mindee, şirketlerin manuel veri girişini otomatikleştirmesine, doğruluğu artırmasına ve ölçeklenebilir belge işleme için mevcut uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasına olanak tanır.
Pemo
pemo.io
MENA işletmelerinin harcamalarını otomatikleştiren en akıllı şirket kartları. Kurumsal kartlar, gider yönetimi, muhasebe otomasyonu, fatura ödemesi ve daha fazlasını içeren hepsi bir arada harcama yönetimi platformumuzla işletmelerin büyümesine yardımcı oluyoruz.
Reimbi
reimbi.com
Gönderilmesi kolay, onaylanması kolay, geri ödemesi hızlı. Reimbi, gider raporlarının nasıl ele alınması gerektiğini yeniden tasarladı. Çalışanlara ev ofis masraflarını kolayca geri ödemeniz mi gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. İş adaylarına mülakat masraflarını hızlı bir şekilde geri ödemeniz mi gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. Geri ödeme politikalarınızın tam bir denetim takibiyle takip edildiğinden emin olmanız mı gerekiyor? Reimbi bunu yapıyor. SSO, GDPR ve API desteği? Evet o da. Bugün daha fazlasını öğrenin.
Roomex
roomex.com
Roomex, mobil iş gücüne sahip işletmeler için oluşturulmuş seyahat ve harcama platformudur. Platformumuz, özel Roomex fiyatları ve mürettebata, proje çalışmalarına ve uzun konaklamalara göre uyarlanmış konaklama seçenekleriyle en geniş oteller, pansiyonlar, apartmanlar ve daha fazlasını içeren bir ağ sunar. Sektör lideri 52 Net Tavsiye Skoru ile özel müşteri hizmetleri ekibimiz, Roomex aracılığıyla rezerve edilen her seyahatin müşterilerimizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uymasını sağlar. Dahası RoomexPay, işletmelerin giderlerini kolaylıkla yönetmelerine olanak tanır. Birleştirilmiş faturalandırma, ödeme sonrası ödeme ve ücretsiz iptal özellikleriyle Roomex, işgücü seyahatinin yükünü ortadan kaldırır.
Swipey
swipey.co
Kaydırma | Modern KOBİ'ler için Akıllı Finansal Araçlar Swipey, geleneksel finans kurumlarının sunduğu ödeme hizmetleri ile modern KOBİ'lerin istediği özellikler arasındaki boşluğu dolduruyor. Swipey'de başka bir çalışma yöntemi uyguluyoruz; kötü süreçlere veya katma değeri olmayan çıktılara razı olmayız. Güneydoğu Asya'daki KOBİ'leri dönüştürme misyonundayız.
Emburse Abacus
abacus.com
Çalışan harcamalarını gerçek zamanlı olarak gönderin ve yönetin. Artık gider raporları veya makbuz istifleme yok. Harcamanın tam olarak görülebilmesi için gideri gerçekleştiği anda kaydedin. Her gider için özel onay yönlendirme kuralları oluşturun ve hataları azaltmak ve verimliliği artırmak için gider politikanızı otomatikleştirin. Minimalist, şık arayüz, dağınıklığı ortadan kaldırır ve çalışanları yalnızca ihtiyaç duyulan şey konusunda yönlendirirken, giderleri gönderildikçe raporlar halinde düzenleyip sıralar. Kart programınızın tamamını gerçek zamanlı olarak tam olarak görebilmenizi sağlayan ana kontrol paneli sayesinde kurumsal kart mutabakatı çok kolaydır. Çalışanların önceden onaylanmış bir bütçeyi aşmamasını sağlamak için, otomatik olarak uygulanan harcama kurallarına sahip uygulamada kredi kartları düzenleyin. Abacus, her türlü kullanım durumu için hem sanal hem de plastik kredi kartlarını destekler. Raporlama modülümüzle verilerinizi analiz edin. Harcama eğilimlerini görmek için harcamalarınızı proje, konferans veya müşteri gibi takip ettiğiniz herhangi bir veri noktasına göre döndürün ve dilimleyin. Emburse dünyanın en güçlü ve güvenilir finansal otomasyon çözümlerinden bazılarını bir araya getiriyor. Ürün portföyümüzün bir parçası olarak Emburse Abacus, daha küçük kuruluşlar için harcama ve kurumsal kart çözümleri sunarken işi insanileştirme vaadini taşıyor.
Airbase
airbase.io
Airbase, 100-5.000 çalışanı olan işletmeler için en üst sıradaki modern harcama yönetimi platformudur. Harcamaları kontrol etmenin, hesapları daha hızlı kapatmanın ve finansal riski yönetmenin en iyi yolu budur. Airbase'in güçlü ve kullanıcı dostu yazılımı, borç hesapları otomasyonunu, gider yönetimini ve kurumsal kartları çalışanların, muhasebe ekiplerinin ve satıcıların kullanmayı sevdiği bir pakette birleştirir. NetSuite, Sage Intacct ve daha fazlasını içeren en popüler genel muhasebe defterlerine sorunsuz bir şekilde entegre olur. Rehberli satın alma yaklaşımımız, ilk taleplerden ödeme ve mutabakata kadar tüm satın alma işlemlerinin, tüm çalışanların ihtiyaç duydukları şeyleri satın almasını kolaylaştırırken gerekli tüm paydaşları da döngüye dahil etmesini sağlar. Airbase'in harcama yönetimine yönelik modern yaklaşımı, karmaşık iş süreçlerine ve çoklu yan kuruluşlar, çoklu para birimi ve satın alma siparişleri desteği gibi muhasebe ihtiyaçlarına verimlilik katıyor. Esnek alım formları ve onay iş akışları, birden fazla satın alma senaryosunda paydaşların tam gözetimini sağlar. Airbase'i kullanarak bir harcama uyumluluğu kültürü oluşturun ve kaderinizi kontrol edin.
AppZen
appzen.com
AppZen'in tescilli finans yapay zeka çözümleri, eski sistemlerin yapamadığı karmaşık iş akışlarını, politika kontrollerini ve onayları otomatikleştirerek seyahat ve gider, kart ve borç hesapları işleme görevlerini basitleştirir. Yapay zekamız, zaman içinde giderek daha fazla belgeyi bağımsız olarak okuyup üzerinde işlem yapmak için benzersiz harcama profilinizi öğrenir. Minimum değişiklik yönetimiyle mevcut sistemlere uyum sağlayarak küresel kuruluşların binlerce çalışma saatinden tasarruf etmesine, maliyetleri düşürmesine ve uyumluluğu artırmasına yardımcı olur. Fortune 500'ün üçte birinin, işletmelerinin geleceğe hazır olması için neden yapay zekamızın on yıllık finans eğitimimize güvendiğini keşfedin. Bizimle iletişime geçin: Web: appzen.com LinkedIn: @appzen Gider Denetimi - İncelemeleri sizin için vurgulanan yüksek riskli öğelere odaklayın - Her satır öğesinde %100 ön ödeme denetimi ve uyumluluk kontrolleri - Diğer yaklaşımlara göre 10 kat daha fazla risk tespiti - Destek 40'tan fazla dil için – çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığında hayır. - Çalışanlara daha hızlı geri ödeme yapın - İş yükleri değiştikçe artık dış kaynak kullanmaya veya ekibinizi ölçeklendirmeye gerek yok - Çok çeşitli iş zorlukları için uyarlanabilir, özelleştirilebilir çözümler - Denetçileri ve yöneticileri analitikler ve eyleme geçirilebilir içgörülerle bilgilendirin Otonom AP - Tüm AP sürecini şablonlar ve şablonlar olmadan otomatikleştirin ERP/P2P sistemlerine sorunsuz geçiş - Faturalarınızın %80'e kadar veya daha fazlasını garantili doğrulukla otonom olarak işleyin - Karmaşık çok hatlı PO eşleştirmesinin yanı sıra GL kodunu da otomatikleştirin PO dışı faturalar için atamalar - Açıklamalar eşleşmese bile birden fazla faturayı aynı anda eşleştirin - İnsan incelemesi ihtiyacını ortadan kaldırın Otonom AP + AppZen Gelen Kutusu size ek özellikler sunar: - Yapay zeka belgeleri otomatik olarak okur, etiketler ve üzerinde hemen harekete geçer – ERP/P2P aktarımına kadar tüm fatura işleme dahil - Yapay Zeka sizin için fatura durumunu, ödeme güncellemelerini ve daha fazlasını araştırır - Üretken Yapay Zeka, ilgili tüm verileri içeren otomatik bir yanıt oluşturur
Aspire
aspireapp.com
Aspire, modern işletmelere yönelik hepsi bir arada finans platformudur ve Asya genelinde 15.000'den fazla şirketin, tek bir kullanıcı dostu hesap aracılığıyla erişilebilen uluslararası ödemeler, gider yönetimi, borç yönetimi ve alacak yönetimi çözümleriyle zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olur. Merkezi Singapur'da bulunan Aspire'ın beş ülkede 450'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve Sequoia, Lightspeed, Y-Combinator, Tencent ve Paypal dahil olmak üzere küresel üst düzey VC'ler tarafından desteklenmektedir. Aspire, 2023'te aşırı abone olunan 100 milyon ABD Doları tutarındaki C Serisi turunu kapattı ve kâr elde ettiğini duyurdu.
BigTime
bigtime.net
BigTime, profesyonel hizmet şirketlerinin operasyonel maliyetleri azaltmasına, yetenekleri doğru projelere kolayca yönlendirmesine ve tamamlanan iş için ödeme alma süresini hızlandırmasına yardımcı olurken, aynı zamanda ihtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda sunarak daha hızlı karar vermenize olanak tanır. BigTime, proje operasyonlarını düzene sokarak, kaynak kullanımını maksimuma çıkararak, alacak hesap döngüsünü hızlandırarak ve dağınık veri kaynaklarını birbirine bağlayarak profesyonel hizmet firmalarının ölçeklenmesini ve büyümesini kolaylaştırır. 2.800'den fazla müşterisi ve 20'den fazla yıllık tecrübesiyle BigTime, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanızı, esneklik ve çeviklikle çalışmanızı ve yarının fırsatları için sizinle birlikte ölçeklenirken bugünün zorluklarını çözmenizi sağlamak için tasarlandı.
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tipaltı ve YayPay yer alıyor. Bill.com, ABD'nin en büyük finans kurumlarıyla, en büyük 100 ABD muhasebe firmasının %70'inden fazlasıyla, Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks ve Xero gibi önde gelen muhasebe yazılım paketleriyle iş ortaklığı yapmaktadır ve CPA için tercih edilen dijital ödeme çözümleri sağlayıcısıdır. com, Amerikan CPA Enstitüsü'nün (AICPA) teknoloji yan kuruluşudur. Beyaz etiketli, uçtan uca ödeme otomasyon platformu Bill.com Connect, finansal kuruluşların kullanımına sunulmaktadır. tek oturum açma çevrimiçi işletme bankacılığı ekosistemi. Mevcut müşteriler arasında JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank ve First National Bank of Omaha bulunmaktadır. Bank of America ve PNC de ödeme teknolojisi tekliflerinin bir parçası olarak Bill.com'u kullanıyor. 2019 itibarıyla şirketin San Jose, Kaliforniya ve Houston, Teksas'ta ofisleri bulunmaktadır.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve ekibinizi entegre, kullanımı kolay tek bir platformda birleştirin. Sözleşmeler, teklifler ve proje yönetiminden müşteri faturalandırmasına, gelir takibine ve kaynak yönetimine kadar. Proje Yönetimi Ekibinize proje ve görevler atayın, haftanıza öncelik verin ve projelerinizin tam olarak nasıl ilerlediğini görün. Proje bütçelerini belirleyin ve beklenmeyen maliyetlerden kaçının. Kanban görünümü, kolay faturalandırma için entegre zamanlayıcı ve verimli çalışma için harici ortaklarla işbirliği. Ekip Zaman Takibi Doğru zaman çizelgeleriyle ekibinizin takip edilen saatlerine ilişkin anında rapor alın ve kimin kapasiteyi aştığını bir bakışta görün. İşletmenizin kullanımını izleyin ve ekibinizin verimliliği ve karlılığı konusunda netlik elde edin. Projelerinizi yolunda ve bütçeye uygun tutmak için kaynaklarınızı önceden planlayın. CRM Müşterilerinizi ve projelerini tek bir yerden yönetin. Tüm notlarınız, kişileriniz, oranlarınız ve etiketlerinizle benzersiz müşteri profilleri oluşturun. Müşterilerinizi, kendileriyle paylaştığınız projelere, belgelere ve bağlantılara erişebilecekleri markalı Müşteri Portalınıza davet edin.
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarlanan görevleri otomatikleştirir ve dahili süreçleri yönetmek yerine müşterilerinize hizmet sağlamaya daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır.
Brex
brex.com
Brex, her türlü harcamayı kontrol etmeyi kolaylaştıran birleşik bir harcama platformudur. Kurumsal kartlar, gider yönetimi, geri ödemeler, seyahat, fatura ödemeleri ve ticari hesaplarla dünya çapındaki harcamalarınızı tek bir birleşik sistemde kontrol edin. Müşterilerin %95'i Brex'e geçişin kolay olduğunu söylüyor. Indeed, SeatGeek, DoorDash ve daha binlercesinin dahil olduğu on binlerce şirket, karmaşık ve çeşitli harcama türlerini yönetebilen ve çalışanlar için en az sorunla en yüksek düzeyde uyumluluk sağlayan özelleştirilebilir iş akışları için Brex'i tercih ediyor. Bu, daha iyi, proaktif kontroller sayesinde zamandan ve paradan tasarruf sağlar.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dünya çapında 1.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
Center
getcenter.com
Center, gider takibini otomatikleştirmek için gerçek zamanlı görünürlük ve esnek harcama kontrolleri sunan eksiksiz bir kurumsal kredi kartı ve gider yönetimi çözümüdür.¿ Center, tüm şirket için gider işlemlerini basitleştirerek çalışanlara zaman kazandırır, finans ekibinin operasyonlarını ve uyumluluğunu iyileştirir, yöneticilere ve üst düzey yöneticilere canlı bilgiler sunmak.
ClickTime
clicktime.com
Kolay zaman çizelgeleriyle maliyetleri azaltın, proje görünürlüğünü artırın ve bütçeyi aşın! ClickTime çalışanların zamanını izlemeyi, planlamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebileceğiniz kullanımı kolay zaman çizelgeleri aracılığıyla operasyonlarınızı geliştirin ve çalışan üretkenliğini artırın. Herkes İçin Kolay Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda zamanı takip edin, çalışan saatlerini hızlı bir şekilde onaylayın veya bütçeleri yönetmeyi ve çalışanların zamanını planlamayı kolaylaştıran gösterge tablolarına ve raporlara dalın. Gerçek Zamanlı Yanıtlar İster proje maliyetlerini tahmin ediyor olun, ister geçmiş performansı gözden geçirin, ister yalnızca zaman çizelgelerini kimin tamamlamadığını bilmek istiyor olun, ClickTime işinizle ilgili sorularınıza anında yanıtlar verir. Güçlü Raporlar Tüm zaman çizelgeleri eşit şekilde oluşturulmaz. Bu nedenle ajanslar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, danışmanlar, üniversiteler, mimarlar, BT, sağlık hizmetleri ve daha fazlası için benzersiz zaman izleme çözümleri geliştirdik. ClickTime'da hemen hemen her şeyi özelleştirebilir veya neredeyse 100 hazır rapora dalabilirsiniz. Yönetim Araçları Hangi projelerin bütçenin üstünde veya altında olduğunu anında öğrenin. Çalışanların kullanılabilirliğini, maliyetlerini ve üretkenliğini anlayın. Zaman çizelgelerini, izinleri ve faturalandırılabilir saatleri kolaylıkla onaylayın. Daha fazla bilgiyi www.clicktime.com adresinde bulabilirsiniz!
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. CloudBooks, faturalandırmayı ve ödeme almayı mümkün olduğunca basit hale getirerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Müşterilerinize sınırsız fatura gönderebilir, bu faturaların durumunu takip edebilir ve hatta çevrimiçi ödeme kabul edebilirsiniz.
Corpay One
corpayone.com
Corpay One, küçük işletmelere yönelik lider bir fatura ödeme çözümüdür. Bankanızın fatura ödemesini hayal edin - çok daha akıllı. Ekibiniz için işe yarayan özel defter tutma ve onay iş akışları oluşturabilirsiniz. Bu, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak ve önemli olana odaklanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, zahmetsiz bir platformdur. Muhasebeciler ve muhasebeciler için Corpay One'ın Danışmanları platformu, müşteri muhasebe hizmetlerini gerçek anlamda otomatikleştirir. Bugün başlayın - ücretsiz!
Coupa
coupa.com
Coupa Software, İş Harcama Yönetimi (BSM) için küresel bir teknoloji platformudur. Şirketin merkezi San Mateo, Kaliforniya'da olup Avrupa, Latin Amerika ve Asya Pasifik'te ofisleri bulunmaktadır. Şirket, büyük şirketlerin kendi organizasyonlarında harcanan para ve kaynaklar üzerinde görünürlük ve kontrol kazanmalarına yardımcı olur. Ticari Harcama Yönetimi kategorisine öncülük etmekten sorumlu olan firmanın bu alandaki ana rakipleri arasında Tradeshift, Ariba, Tipalti ve Ivalua, Inc. yer alıyor. Şirket 2006 yılında Dave Stephens ve Noah Eisner tarafından kuruldu. Stephens ve Eisner daha önce Oracle'da (kurumsal satın alma uygulamaları) çalışıyordu. Rob Bernshteyn, SuccessFactors, Inc.'de Küresel Ürün Pazarlama ve Yönetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Şubat 2009'da Coupa'ya CEO olarak katıldı. Eski Yahoo CEO'su ve PayPal başkanı Scott Thompson, Nisan 2013'te şirketin yönetim kuruluna katıldı.
Datamolino
datamolino.com
Datamolino faturalar, faturalar ve makbuzlarla ilgili önemli verileri bulur. Xero ve QuickBooks Online muhasebe yazılımına artık manuel veri girişi yok. Ücretsiz deneme mevcut. Otomatik veri yakalama Datamolino, QuickBooks için gereken tüm önemli finansal ayrıntıları yakalar. Ayrıca satır öğesi ayrıntılarını da yakalayabilirsiniz (Ayrıntılı kullanıcı planlarında). Datamolino net, vergi ve TOPLAM değerlerini yakalayacak ve gerektiğinde işlemi birden fazla vergi oranına bölmenize olanak tanıyacaktır. Otomatik defter tutma Datamolino, öğelerinizi nasıl kodladığınızı öğrenir. Daha önce işlem yaptığınız tedarikçilere doğru kodlamayı önerecektir. Verilerinizi QuickBooks'a göndermeden önce herhangi bir ayrıntıyı ayarlayabilirsiniz. Tek abonelikte birden fazla şirket Datamolino'da birden fazla Klasör oluşturabilir ve her birini farklı bir QuickBooks şirketine bağlayabilirsiniz. Tek bir abonelik altında birden fazla kullanıcı ve şirkete sahip olmanın ekstra bir ücreti yoktur. Zahmetsiz işlem Verileriniz hazır olduğunda, gözden geçirip QuickBooks'a göndermek kolaydır. İstediğiniz şeyi bulmanıza yardımcı olacak tam metin araması da mevcuttur. Datamolino kopyaları tespit eder ve kitaplarınızı düzenli tutmanızı gerçekten kolaylaştırır!
Deskera
deskera.com
Dustera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklendirilmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
Dext
dext.com
Dext, daha iyi veriler ve öngörüler sayesinde muhasebecileri ve ilgilendiğiniz işletmeleri daha üretken ve karlı hale getirir. Gerçek zamanlı doğru verileri uygulama üretkenliği araçlarıyla birleştirin. Değer katmaya daha fazla zaman ayırması için ekibinize yer açın. Finansmanı hazırlayın Makbuz Bankası ile Hazırla'yı kullanarak evrakları hazırlayabilir, sıralayabilir ve otomatik olarak yayınlayabilirsiniz. 1.400'den fazla tedarikçiden maliyet verilerini alın ve akıllı tedarikçi kurallarıyla otomatik olarak sıralayıp kategorilere ayırın. Mutabakat için banka bağlantıları aracılığıyla evrakları maliyet verileriyle eşleştirin. Vergiyi, ödeme zamanlamasını analiz etmek ve müşterilerinizle nakit akışı hakkında gerçek zamanlı olarak konuşmak için akıllı araçlarımızı kullanın.
Dovico
dovico.com
Basit proje zaman takibi için en iyi çalışan zaman çizelgesi yazılımı. Faturalandırma ve raporlama için proje ve görevlerde çalışılan saatleri takip edin ve onaylayın.
Envoice
envoice.eu
Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sunuyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yayınlanır.
Expensify
expensify.com
Expensify, dünya çapındaki bireylerin ve işletmelerin parayı yönetme yöntemlerini basitleştirmelerine yardımcı olan süper bir finansal yönetim uygulamasıdır. 12 milyondan fazla kişi Expensify'ın kurumsal kartlar, gider takibi, ertesi gün geri ödeme, faturalandırma, fatura ödeme, seyahat rezervasyonu ve sohbet gibi ücretsiz özelliklerini tek bir uygulamada kullanıyor. Hepsi ücretsiz. İster küçük bir işletme sahibi olun, ister bir ekibi yönetin, ister müşterilerinizin hesaplarını kapatıyor olun, Expensify bunu kolaylaştırır, böylece gerçekten önemli olana odaklanmak için daha fazla zamanınız olur.
Fiskl
fiskl.com
Fiskl'ı Keşfedin: Küçük İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Finans Yönetimi ve Muhasebe Uygulaması Küçük işletme finansmanınızı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olmak zorunda değil. Fiskl, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı muhasebe, faturalandırma, raporlama ve finansal araçlar paketiyle bunu kolaylaştırıyor. Dünya çapında 170.000'den fazla KOBİ'nin güvendiği Fiskl, mobil üzerinden her yerden erişilebilen ödüllü finansal yönetim sağlar. Temel özellikler şunları içerir: 🔹 Tam Muhasebe Yetenekleri: Fiskl, faturalandırma, banka/kredi kartı bağlantıları, gider takibi, mutabakat, mali tablolar ve daha fazlasını kapsayan eksiksiz çift girişli muhasebe sunar. 🔹 Yapay Zeka Destekli Otomasyon: Tescilli otomatik sınıflandırma motorumuz, işlemleri otomatik olarak kategorilere ayırmak, transferleri eşleştirmek ve hesapları mutabakata varmak için yapay zekayı kullanarak saatlerce süren manuel çalışmadan tasarruf sağlar. 🔹 Mobil Uygulamalar: iOS ve Android uygulamalarımız, mobil cihazlarda tam muhasebe ile hareket halindeyken finans yönetimine olanak tanır; günümüzün işletmeleri için bir zorunluluktur. 🔹 Çoklu Para Birimi: Yabancı işlemlerin otomatik mutabakatı ile 168 para biriminde gelişmiş çoklu para birimi desteği. 🔹 Küresel Vergi İşlemleri: Otomatik KDV hesaplamaları ve raporlaması ile 100'den fazla ülke için yerleşik vergi uyumluluğu. 🔹 Çok Dilde Faturalama: Uluslararası müşterilerle sorunsuz iletişim kurmak için 60'tan fazla dilde profesyonel faturalar oluşturun. 🔹 Kapsamlı Ödeme Seçenekleri: Fiskl, Stripe, PayPal, Apple Pay ve çok daha fazlası gibi önde gelen ödeme ağ geçitleriyle entegre olur. 🔹 Banka Haber Akışları ve Senkronizasyon: Dünya çapında 21.000'den fazla bankanın işlemlerini banka yayınları ve senkronizasyon motorumuz aracılığıyla otomatik olarak muhasebeye aktarın. 🔹 Özel Raporlama: İşletmenizin KPI'larını takip etmek için sürükle ve bırak basitliğiyle tamamen özelleştirilebilir mali tablolar oluşturun. 🔹 İşbirliği: Müşteri portalları, müşterileriniz ve muhasebecinizle faturaların ve muhasebe görünürlüğünün paylaşılmasına olanak tanır. 🔹 API ve Entegrasyonlar: Fiskl API'leri POS sistemleri, e-ticaret platformları ve CRM'ler gibi diğer araçların bağlanmasını sağlar. 🔹 Her Sektöre Uygun: Kullanıcılar serbest çalışanlardan perakende mağazalarına ve ajanslara kadar çeşitlilik gösterir - Fiskl her türden küçük işletmeye hitap eder. Fiskl'ın otomasyonu, mobil erişimi, kesintisiz küresel kapsamı ve sezgisel tasarımıyla muhasebe sorunlarına elveda diyebilirsiniz. E-tablolarla hokkabazlık yapmak yerine, masaüstü veya mobil cihaz üzerinden dakikalar içinde kapsamlı finansal genel bakışların keyfini çıkarın. Fiskl'e geçiş yapan binlerce girişimciye katılın. Bugün kaydolun ve işletme finansmanınızın kontrolünü elinize alın!
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin edecek kadar ayrıntılı olması gerektiğine inanıyor. FreshBooks'u 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox, Basit, Çevrimiçi Zaman Çizelgeleri ve Proje Yönetimi sunar Zaman ve harcamaları takip edin, tahminde bulunun ve müşterilerinizi ve projelerinizi kolayca yönetin. FunctionFox, Kuzey Amerika'nın bir numaralı zaman takip sistemidir. Grafik tasarım, reklam, iletişim, pazarlama, multimedya, halkla ilişkiler ve interaktif firmaların tümü web tabanlı zaman ve proje yönetimi uygulaması olarak TimeFox'u seçiyor. FunctionFox şu anda Kanada, ABD, Avrupa, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 100.000'den fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: http://www.functionfox.com
Invoicera
invoicera.com
4 milyon kullanıcının güvendiği, kullanıcı dostu çevrimiçi faturalandırma ve faturalandırma yazılımımızla iş verimliliğinizi artırın. Şimdi ücretsiz deneyin.
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat, tüm faturaları otomatik olarak posta kutularında toplamak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan bir yazılımdır. Bazıları bir posta kutusuna gönderilmezse, yazılım bunları sağlayıcıların web sitelerinde bulur. Ayrıca verileri karşılaştırmak ve her şeyin iyi eşleşip eşleşmediğini görmek için bankacılık işlemlerini de içe aktarır. Doğrulayıcı bir belgenin eksik olması durumunda bildirim gönderilir. Fotoğraf çekerek gider hesaplarını taramak ve içe aktarmak için bir mobil uygulama da mevcuttur.
Itemize
itemize.com
Itemize çözümleri, makbuzlardaki, faturalardaki ve diğer finans ve muhasebe belgelerindeki verileri finansal uygulamalar ve iş akışları için değerli veri kümelerine dönüştürmek üzere yapay zekadan yararlanır. AI tarafından desteklenen Itemize, yenilikçi otomasyon ve uyumluluk çözümleri sunar. Gartner tarafından alanında en iyi sağlayıcı olarak tanınan Itemize, kredi kartları, muhasebe yazılımı, şirketler ve gider yönetimi sağlayıcıları da dahil olmak üzere bir dizi önde gelen müşteri için işlem verimliliğini artırmak amacıyla son teknoloji Yapay Zeka ve Makine Öğreniminden yararlanıyor. Itemize, çıkarma, doğrulama ve doğrulama için hem tam hem de kısmen otomatikleştirilmiş sistemleri içeren bulut tabanlı bir işleme hizmetini işletmektedir. Itemize platformu 25'ten fazla ülkede ve çok sayıda dilde kullanıcıları desteklemektedir. Daha hızlı ve daha ucuz olmanın ötesinde düşünün. Belgelerinizdeki zekanın kilidini açın.
Jenji
jenji.io
2015 yılında Paris'te kurulan Jenji, hızla büyüyen bir girişimdir. Jenji, şirketlere yönelik profesyonel gider yönetimi ve kaydileştirme çözümlerinde liderlerden biridir. Orta ve büyük şirketlere yönelik tasarlanmış gider raporları, götürü tazminatlar ve mesleki harcamalara yönelik yönetim çözümleri sunar. Jenji, dünyanın her yerindeki cihazlardan erişilebilen bir kullanıcı arayüzü oluşturmak için Bulut ve Yapay Zeka teknolojilerine güvenerek gider yönetimi çözümlerini yeniden icat etti ve finans departmanlarına gerçek zamanlı ve tutarlı veriler sağladı.
Mercury
mercury.com
Mercury yeni başlayanlar için bankacılık yapıyor *. Ücretsiz FDIC sigortalı çek ve tasarruf hesapları gibi bankacılık temelleriyle başlayın, ardından kredi kartları, girişim borcu, hazine yönetimi hesapları ve daha fazlasıyla ölçeklendirin; üstelik hepsini güvenle yapın. Akıllı kısayollar ve ekstra organizasyon düzeyleriyle tasarlanan Mercury, bankacılık görevlerini daha basit, daha sezgisel ve hatta biraz daha keyifli hale getiriyor. Her boyutta 100.000'den fazla startup, bir sonraki harika şirketleri yaratırken Mercury'ye güveniyor; bugün 10 dakika veya daha kısa sürede başvurarak onlara katılabilirsiniz. *Mercury bir finansal teknoloji şirketidir, bir banka değildir. Bankacılık hizmetleri Choice Financial Group ve Evolve Bank & Trust, Üyeler FDIC tarafından sağlanmaktadır. IO Kartı, Mastercard lisansı uyarınca FDIC Üyesi Patriot Bank tarafından verilmektedir. Bu iletişim, burada açıklanan herhangi bir menkul kıymet veya fona ilişkin bir satış teklifi veya herhangi bir hisse satın alma teklifi talebi teşkil etmez.
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams, bir işverenden geri ödeme göndermek için kullanılan önde gelen otomatik kilometre takip uygulamasıdır. MileIQ for Teams ile birden fazla sürücünün kilometre geri ödemelerini yönetmek kolay ve etkilidir. Özel geri ödeme oranları belirleyin, tüm sürücülerinizin kat ettiği mesafeyi tek bir birleştirilmiş raporda görüntüleyin, sürücülere doğru ve hızlı bir şekilde geri ödeme yapın.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo size yönelik kullanıcı dostu bir çözümdür. Güzel takvimimizde yaptığınız işi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takip edin ve ücretsiz yazılımımızın muhasebenizi oluşturmasına izin verin.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice, serbest çalışanlar, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için finansal yönetimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, sağlam ve zengin özelliklere sahip bir faturalandırma ve faturalandırma yazılımıdır. Kapsamlı araçları ve kullanıcı dostu arayüzü ile Moon Invoice, çeşitli endüstriler ve işletmeler için genel faturalandırma işlemlerini kolaylaştırırken kusursuz bir faturalama deneyimi sunar. Moon Invoice'un kritik güçlü yönlerinden biri çok yönlülüğüdür. Moon Fatura ile marka kimliğinize uygun, profesyonel faturaları kolaylıkla oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz. Yazılım, tutarlı ve profesyonel bir görüntü oluşturmak için logonuzu eklemenize, renkleri seçmenize ve faturalarınızı kişiselleştirmenize olanak tanıyan çeşitli şablonlar ve özelleştirme seçenekleri sunar. Fatura oluşturmak yalnızca başlangıçtır. Moon Invoice, finansal operasyonlarınızı verimli bir şekilde yönetmeniz için kapsamlı bir özellikler paketi sunar. Yazılım içerisinde giderleri takip edebilir, satın alma siparişlerini yönetebilir ve ödemeleri sorunsuz bir şekilde kaydedebilirsiniz. Ek olarak, Moon Invoice birden fazla para birimini ve dili destekler, bu da onu küresel işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir. Moon Invoice'ın en önemli özellikleri şunlardır: - Markalama seçenekleriyle özelleştirilebilir faturalar - Kolay müşteri iletişimi için tahminler ve teklifler - Gider takibi ve yönetimi - Otomatik faturalandırma için yinelenen faturalar - Doğru faturalandırılabilir saatler için zaman takibi - Popüler ağ geçitleri aracılığıyla çevrimiçi ödeme kabulü - Çoklu -küresel işlemler için para birimi desteği - Kapsamlı raporlar ve bilgiler - Satın alma siparişi yönetimi - Kişiselleştirilmiş hizmet için müşteri veritabanı - Hareket halindeyken erişim için mobil uygulama - Popüler muhasebe ve üretkenlik araçlarıyla entegrasyon Yazılım, popüler ödeme ağ geçitleriyle entegre olarak faturalandırmanın ötesine geçer , güvenli ve rahat çevrimiçi işlemlere olanak tanır. Bu, müşteri ödemelerini hızlı ve zamanında almanızı sağlar, nakit akışını iyileştirir ve idari yükleri azaltır. Bu bulut tabanlı çözüm, fatura verilerinize her yerden, her zaman ve her cihazdan erişmenizi sağlar. Mobil uygulama bu erişilebilirliği daha da genişleterek faturalama ve faturalandırma faaliyetlerinizi hareket halindeyken yönetmenize olanak tanır. Ayrıca Moon Invoice, müşteri desteğine öncelik vererek her türlü soru veya endişeyi gidermek için zamanında yardım sunar. Yazılım, yeni özellikler ve iyileştirmelerle düzenli olarak güncellenerek, verimli finansal yönetim için en son araçlara erişmenizi sağlar.
Neat
neat.com
The Neat Company, 20 yıldan fazla bir süredir küçük işletmelerin ve tek başına girişimcilerin özenli ve kağıt yoğun defter tutma, müşteri ödemeleri ve mali kayıt organizasyonunu yönetme biçimini değiştirdi. Neat, yüz binlerce kişinin küçük işletmelerine mali düzen getirmek için güvendiği bulut tabanlı çözümler sunuyor. Neat, işletmelerin vergi dönemine hazırlanmak ve işletmelerinin durumu hakkında bilgi sahibi olmak için finansal verilerini izlemelerine, yönetmelerine ve merkezileştirmelerine yardımcı oluyor. Mali belge organizasyonu, özel faturalandırma, çevrimiçi ödemeler ve her yerden defter tutma ile küçük işletme defter tutmanın geleceğine adım atın. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.neat.com.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahiptir.•Çalışanları güvenle işe alın, ödeme yapın, yönetin ve elinizde tutun• 7/24/365 ABD merkezli canlı destek ekibimizle ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda deneyimli, ödüllü destek alın•Uyumluluk uzmanlarımızla değişen yasa ve yönetmeliklerin önünde kalın•Bilgilerinize hareket halindeyken erişin Paychex Flex Mobil Uygulaması Yetenek Yönetimi: Tek bir İK platformundan en iyi yetenekleri işe alın, elde tutun ve geliştirin ve işe alım ve işe alım sürecinizi kolaylaştırın. İşgücü Yönetimi: Hayati önem taşıyan iş gücü yönetimi kaynaklarımızla çalışan verimliliğini ve üretkenliğini artırın. Bordro ve Mali Destek: Çalışanlara kolayca ödeme yapın ve vergileri, masrafları ve daha fazlasını yönetin; böylece işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Çalışanlara Sağlanan Faydalar: Plan yönetiminizi basitleştirirken değerli çalışanlara sağlanan faydalar sunarak en iyi yetenekleri çekin ve elinizde tutun. PEO ve İK Dış Kaynak Kullanımı: Kapsamlı İK dış kaynak kullanımı çözümlerimizle işinizi tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca destekleyin. Çalışan Deneyimi: Çalışanların self-servis İK, eğitim ve finansal araçlara erişmesini sağlayarak zamandan tasarruf edin ve doğruluğu artırın. Entegrasyonlar: Yazılımınız ile Paychex Flex arasında otomatik ve doğru bir şekilde bağlantı kurun ve veri paylaşın. İhtiyaçlarınız değiştikçe büyüme yeteneğinizi korurken işletmeniz için doğru teknoloji ve destek düzeyini hemen seçin. Paychex'in neden küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük İK şirketi olduğunu görün ve bordro deneyiminizi basitleştirmemize izin verin.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Pleo
pleo.io
Şirketteki herkesin harcamalarını kolaylaştıran, Avrupa'nın önde gelen harcama çözümü Pleo ile tanışın. Çalışanlarınıza ihtiyaç duydukları şeyleri satın almaları ve kayıp faturaların peşinde koşmayı unutmaları için akıllı bir şirket kartı verin. Otomatik gider yönetimi, faturalar ve geri ödemeler sayesinde gerçek zamanlı gider görünürlüğü elde edin, harcamalarınızın kontrolünü elinizde tutun ve yöneticinizi azaltın. En önemli işe odaklanmak için Pleo'yu kullanan 20.000 şirkete katılın. Pleo verimlilik demektir Daha az kağıt, daha fazla iş. Pleo gider raporları ve makbuzlarıyla ilgilenir; böylece siz ve ekibiniz gerçekten önemli olan işlere odaklanabilirsiniz. Pleo yöneticilerinin %75'i Pleo kullanmanın şirketlerini daha üretken hale getirdiğini söylüyor. Pleo şeffaflık demektir Pleo kartında bir satın alma işlemi yapıldığı anda yöneticiler bir bildirim alabilir. Artık ay sonu sürprizleri yok. %69'u Pleo kullanmanın şeffaflığı artırdığını düşünüyor. Pleo kontrol demektir Her Pleo kartı için ayrı harcama limitleri belirleyin ve bunları gerektiği gibi ayarlayın. Gerçek zamanlı olarak nelerin satın alındığını görün. Pleo yöneticilerinin %72'si şirket parasının nasıl harcandığına dair daha iyi bir genel bakışa sahip olduklarını düşünüyor. Pleo özgürlük demektir Ekibinizi bürokratik işlemlerden kurtarın ve ihtiyaç duydukları araçlar konusunda onlara güvenin. Artık geri ödeme yok, artık cepten ödeme yok. Pleo sayesinde Pleo yöneticileri tarafından her yıl 138 saat tasarruf edildi.
Qonto
qonto.com
Yenilikçi bir ürün, son derece duyarlı 7/7 müşteri hizmetleri ve net fiyatlandırma ile Qonto, kendi kategorisinde Avrupa lideri haline geldi. Tüm günlük bankacılık ihtiyaçlarınız için güçlü bir İşletme Hesabı ile başlayın. - Yerel IBAN'lar (🇫🇷Fransız IBAN'ı / 🇩🇪Alman IBAN'ı/ 🇮🇹İtalyan IBAN'ı / 🇪🇸İspanyol IBAN'ı) - Ödeme kartları: ayda 200.000€'ya kadar harcayın. Gizli maliyet yok. Durum ne olursa olsun çevrimiçi, mağaza içi ve yurt dışında ödeme yapın; aboneliğinize dahil olan ücretsiz ve premium kurumsal kart yelpazemiz sizi güvence altına alır. - Transferler: Anında SEPA'dan SWIFT'e kadar esnek ödeme yöntemleri; böylece daha hızlı ödeme yapabilir ve ödeme alabilirsiniz. - İşlemler: sınırsız geçmiş ve gerçek zamanlı bildirimler. - Finansman: entegre finansman seçeneklerine kolay erişim. Ardından, paranızı takip etmek ve işinizi büyütmenize yardımcı olmak için Finansal araçlarımızdan yararlanın. - Fatura yönetimi: faturaları ve makbuzları tek bir yerde merkezileştirin, daha hızlı ödeme alın ve yapılan ödemelerinizi otomatikleştirin. - Harcama yönetimi: bütçeler, otomatik makbuz toplama ve özel erişim ile ekip harcamalarını kontrol edin. - Defter Tutma: Araç grubumuza bağlanarak muhasebecinizle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve tam, gerçek zamanlı nakit akışına genel bakış elde edin.
Ramp
ramp.com
Ramp, modern finans ekipleri için mükemmel bir platformdur. Kurumsal kartlardan gider yönetimi yazılımına, fatura ödemelerinden satıcı yönetimine kadar Ramp, finans operasyonlarını otomatikleştirmek ve daha sağlıklı işletmeler oluşturmak için tasarlanmış hepsi bir arada çözümdür. Shopify, Zola, Opendoor ve Glossier dahil olmak üzere 25.000'den fazla işletme ortalama %5 daha fazla tasarruf etmek ve hesaplarını 8 kat daha hızlı kapatmak için Ramp'a geçti.
Rho
rho.co
Rho, kuruluşların güvenebileceği hepsi bir arada finansal platformdur. AP otomasyonu ve bankacılık ürünlerini, şirketlerin giderleri, AP'yi, bankacılığı, hazineyi ve ay sonu kapanışını daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için geleneksel finans kurumlarının sunmadığı birinci sınıf yazılımlarla birleştiriyoruz. Muhasebe yazılımınızla senkronize olacak şekilde tasarlanan Rho'nun tam kapsamlı finans platformu, kurumsal finans ekiplerine ve liderlere, paranın kuruluşlarına nasıl girip çıktığı konusunda daha fazla iş akışı verimliliği, kontrol ve görünürlük sağlamak için ihtiyaç duydukları teknolojiyi sağlar.
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve onun maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo, gider raporlama sürecine daha fazla kolaylık, kontrol ve uyumluluk getiren gerçek zamanlı bir gider yönetimi çözümüdür. Rydoo, çalışanların hareket halindeyken harcamaları oluşturabildiği, gönderebildiği ve onaylayabildiği sezgisel bir mobil ve web uygulaması sunarken, finans ekiplerine harcamaları daha iyi kontrol etmek, politikaları özelleştirmek ve İK, Finans ve ERP araçlarıyla entegre olmak için esnek bir çözüm sunuyor. Rydoo, dünya çapında 12.000'den fazla kuruluşta 1 milyon kullanıcıya olanak sağlıyor ve kendi kategorisinde en yüksek puan alan çözümdür (App Store'da 4,9/5).
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed, makbuzları, kartvizitleri ve diğer evrakları aranabilir bir bulut veritabanında tarayan, düzenleyen ve kategorilere ayıran bir belge yönetimi hizmeti ve yazılımıdır. Fiziksel kağıdı dijital verilere dönüştürerek küçük işletmelerin ve girişimcilerin organize olmasına ve vergi kesintilerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyoruz. Misyonumuz, işletme sahiplerinin evrak işlerine daha az, sevdikleri işe daha fazla zaman ayırabilmeleri için sıkıcı muhasebe ve idari görevleri kolaylaştırmaktır. Shoeboxed'a web uygulamamız ve mobil uygulamamız aracılığıyla erişilebilir ve ürün özellikleri şunları içerir: Hassas tarama, OCR ve insan verileri doğrulama | Mobil uygulamalarla hareket halindeyken fatura ve kilometre takibi | Ön ödemeli makbuz ve belge postayla gönderme hizmeti | Otomatik Gmail makbuz senkronizasyonu | Kartvizit organizasyonu ve yönetimi | Özelleştirilmiş gider raporlaması | Wave Accounting, Evernote, Xero, FreshBooks, Outright, Bill.com, Intuit, Fujitsu ve HP gibi önemli muhasebe programlarıyla entegrasyon.
Spendesk
spendesk.com
Harcama, şirket harcamalarının %100 görünürlüğünü sağlayan eksiksiz bir harcama yönetimi platformudur. Harcama ile kurumsal kartlar, fatura ödemeleri, masraf geri ödemeleri, bütçeler, onay, raporlama, uyumluluk ve ön muhasebeyi basit, ölçeklenebilir bir çözümde içeren 7'si 1 arada bir çözüme sahip olursunuz. Yeni kurulan şirketlerden köklü markalara kadar binlerce işletmenin güvendiği Harcama, %100 görünürlük, yerleşik otomasyon ve kolayca benimsenen onay süreciyle tüm harcama süreci boyunca zamandan ve paradan tasarruf etmek için tasarlandı. Sonuç olarak, Harcama'yı kullanan işletmeler, her çalışanın şirketin finansal uygunluğundan sorumlu olmasını sağlar.
Stampli
stampli.com
Stampli, otomasyonun verimliliğini isteyen ancak ERP'lerini yeniden düzenlemek veya mevcut AP süreçlerini değiştirmek istemeyen Borç Hesapları ekiplerine yöneliktir. Diğer çözümlerden farklı olarak Stampli, 70'den fazla ERP için tüm yerel işlevsellik yelpazesi için tam destek sağlar; bu da işinizde herhangi bir kesinti olmadan aylar değil, birkaç hafta içinde dağıtım yapmamıza olanak tanır. Stampli, tam görünürlük ve kontrol için AP ile ilgili tüm iletişiminizi, belgelerinizi ve iş akışlarınızı tek bir yere getirir. Özellikle yakalama, kodlama, yönlendirme, dolandırıcılık tespiti ve diğer manuel görevlerinizin neredeyse tamamını otomatikleştiren Billy the Bot™ sayesinde, kullanıcıların öğrenmesi basit ve kullanımı daha da kolay. Daha da yüksek verimlilik için Stampli'nin temel AP çözümü, Doğrudan Ödeme, Kredi Kartları, Gelişmiş Satıcı Yönetimi ve diğerlerini içeren bir dizi entegre ürünle tamamlanmaktadır. Stampli, tüm AP programınız üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Satıcı ilişkilerini geliştirirken ve AP süreçlerinizi çok daha verimli hale getirirken hata, sahtekarlık ve uyumluluk sorunları riskini azaltır.
Emburse Tallie
tallie.com
Tallie, küçük işletmeler düşünülerek oluşturulmuş mobil ve çevrimiçi bir gider yönetimi aracıdır. Tallie'deki insanlar, küçük işletmelerin, kullanımı gülünç derecede kolay olan, yönetimi iş gününden sınırlı zaman alan, muhasebe hatalarını ortadan kaldıran ve hızlı bir şekilde uygulanabilen harcama yazılımını hak ettiğine inanıyor. Emburse dünyanın en güçlü ve güvenilir finansal otomasyon çözümlerinden bazılarını bir araya getiriyor. Ürün portföyümüzün bir parçası olarak Emburse Tallie, küçük kuruluşlar ve muhasebecileri için gider yönetimi çözümleri sunarken işi insanileştirme vaadini taşıyor.
TravelPerk
travelperk.com
İş seyahati rezervasyonu yapmayı daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz hale getiriyoruz ve seyahat edenleri güvende ve mutlu tutuyoruz. Sonuç, herkes için daha sorunsuz bir rezervasyon ve seyahat deneyimidir; bu da işletmelere ihtiyaç duydukları tüm kontrolü sağlar. TravelPerk ile benzersiz seyahat seçeneklerimiz ve fiyatlarımız sayesinde %30'a varan tasarruf sağlayabilirsiniz. Seyahatinizin her aşamasını tek yerden planlayabilir ve yalnızca seyahat ettiğinizde ödeme yaparsınız. Kolayca seyahat politikalarını belirleyerek, faturaları yöneterek, KDV'yi geri talep ederek ve harcamalarınızı takip ederek seyahat bütçenizden en iyi şekilde yararlanın. Para tasarrufu hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kullanıcı dostu tasarımımız, 1 numaralı 7 yıldızlı Müşteri Hizmetleri ekibimiz (hedef 15 saniyede yanıt veriyor) ve canlı yolculuk güncellemelerimiz, yolcularla yolculuklarının her adımında ilgilenildiği anlamına geliyor. Herhangi bir zamanda bir seyahat için yeniden rezervasyon yapma veya iptal etme seçeneği sayesinde, planların değişmesi gerekiyorsa uyum sağlamak kolaydır. Uber, FarFetch, Transferwise ve Glovo'nun da aralarında bulunduğu binlerce şirketin iş seyahatlerinden en iyi şekilde yararlanmak ve büyümelerini desteklemek için bizi kullanmasına şaşmamak gerek. Peki ne bekliyorsun? Bugün kendinize bir demo ayırtın.
Navan
navan.com
Navan, seyahati kolaylaştıran, böylece oraya gitmeye değil, orada olmaya odaklanabilmenizi sağlayan hepsi bir arada çözümdür. Uçuşunuzu değiştirmeye çalışarak veya masrafları manuel olarak girmek için fatura yığınlarını biriktirerek telefonda saatlerce harcamanıza elveda deyin. Navan, EA'lardan finans ekiplerinden seyahat yöneticilerine ve çalışanlarına kadar insanlara kendileri için en önemli olan şeylere odaklanma gücü verirken, aynı zamanda şirketlere gerçek zamanlı görünürlük, tasarruf ve kontrol sağlıyor. Navan.com'da daha fazla bilgi edinin
Vroozi
vroozi.com
Vroozi, önde gelen bulut tabanlı ticari satın alma ve AP otomasyon platformudur. Tam otomatik satın alma-ödeme çözümümüz, satın alma işlemlerinizi, satıcı faturalarınızı, giderlerinizi ve ödemelerinizi dijitalleştirerek daha hızlı ve daha karlı bir şekilde büyümenize yardımcı olur. Vroozi'nin yapay zeka destekli çözümü, günümüzün karmaşık iş ortamına yönelik modern bir satın alma çözümüdür. Son derece sezgisel, kullanıcı dostu platform, finansal liderlerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlarken harcama kontrollerini ve verimliliği artırır. Vroozi, çalışanlarını güçlendirmek, AP ve satın alma işlemlerini otomatikleştirmek ve harcama görünürlüğünü her yerden, her zaman sürdürmek isteyen, hızlı büyüyen kuruluşlar için tasarlanmıştır. Vroozi'nin P2P platformu her büyüklükteki şirket tarafından maliyetleri düşürmek, finansal kontrolü artırmak ve daha fazla değer sağlamak için kullanılıyor. Vroozi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kusursuz bir kullanıcı deneyimi için finans ve satın alma operasyonlarının %100'ünü dijitalleştiriyor: • Pazar yeri: onaylı tedarikçileri her zaman, her yerde hızlı bir şekilde bulun ve satın alın • Satın alma: talepleri takip edin, satın alma siparişlerini onaylayın ve harcamaları tek bir yerde merkezileştirin • Fatura: ortadan kaldırın entegre dijital sistemle kağıt faturalar. Verimliliği, doğruluğu ve döngüleri artırın • Ödeme: ödemeleri kolayca onaylayın, planlayın ve otomatikleştirin • Gider: gider raporlamasını ve takibini basitleştirin • Harcama Analizi: harcama analizleri ve zekası ile daha bilinçli kararlar alın • ERP Entegrasyonları: mevcut finansal ve ERP'yi geliştirerek çalışanların benimsemesini artırın modern, kullanımı kolay bir satın alma deneyimi sunan sistemler