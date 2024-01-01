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Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Barbados
Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
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ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
JotForm
jotform.com
Potansiyel müşteri oluşturmak, anket dağıtmak, ödeme toplamak ve daha fazlası için çevrimiçi formlara ihtiyacınız varsa JotForm tam size göre. JotForm.com'da nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Mentimeter
mentimeter.com
Gerçek zamanlı oylamayı kullanarak hedef kitlenizle etkileşime geçin. Kurulum veya indirme gerekmez - üstelik ücretsizdir!
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal toplantılar ve etkinlikler için en iyi Soru-Cevap ve oylama platformudur. Etkileşimli Soru-Cevap, canlı anketler ve hedef kitleniz hakkında bilgiler sunar.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat, satışları artıran ve restoranlar, oteller ve benzersiz mekanlar için rezervasyonları kolaylaştıran bir çevrimiçi ikram ve etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Sansan
sansan.com
Sansan, kurumlara yönelik çok platformlu, bulut tabanlı bir iletişim yönetimi çözümüdür. Kartvizitleri merkeze alan Sansan, her yerden erişilebilen eksiksiz bir iletişim veritabanını zahmetsizce oluşturmanıza olanak tanır.
Skedda
skedda.com
Ofisler, ortak çalışma alanları, üniversiteler, spor salonları, stüdyolar ve kiliseler; masalarının, odalarının, kortlarının, stüdyolarının, salonlarının ve diğer tüm 'alanların' kullanımını Skedda ile yöneten yerlerden sadece birkaçı.
Zoho Backstage
zoho.com
Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...
Greenvelope
greenvelope.com
Modern ev sahibi için zarif, çevre dostu dijital davetiyeler + RSVP takibi.
ON24
on24.com
ON24 Webcast Elite'i kullanarak profesyonel, veri açısından zengin ve tamamen markalı canlı ses ve video web seminerleri oluşturmak ve sunmak için en iyi Dijital Deneyim Platformu.
AhaSlides
ahaslides.com
Sınıflarınız, toplantılarınız ve bilgi geceleriniz için canlı izleyici katılımı platformu. AhaSlides ile konuşun, sesinizi duyurun ve etkileşimin keyfini çıkarın.
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirkettir. Nisan 2007'de kurulan şirket, sınıf yanıt ve izleyici yanıt sistemlerine yönelik çevrimiçi bir hizmettir. Poll Everywhere'in ürünü, 100'den fazla ülkedeki izleyicilerin ve sınıfların cep telefonu kullanmasına olanak t...
BrightTALK
brighttalk.com
Dünyanın en parlak profesyonellerini keşfedin ve onlardan öğrenin
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital sergi salonlarını, çevrimiçi haber odalarını yönetin.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
Sendsteps
sendsteps.com
AI Sunum Oluşturucu: 10 kat daha hızlı sunumlar oluşturun Sendsteps.ai yazımı, tasarımı ve hikaye anlatımını gerçekleştirerek size sunum yapmaktan başka yapacak bir şey bırakmaz
Aisle Planner
aisleplanner.com
Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlamaya yönelik araçlar bulacaksınız
QuestionPro
questionpro.com
Ücretsiz anket yazılımı: Birkaç dakika içinde anketler ve soru formları oluşturmak için QuestionPro çevrimiçi anket yazılımı! 80'den fazla soru türü, hazır şablonlar, çoklu anket dağıtım ve veri toplama seçeneği ve güçlü anket analitiği kontrol panelleri içeren ücretsiz anket platformumuzu kullanın.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
Echo360
echo360.com
Öğrenme, İlham Verme. Video kaydı ve akışı, video içeriği yönetimi, izleyici etkileşimi, içerik oluşturma ve değerlendirmeler için en kapsamlı çözümle her öğrencinin katılımını her yerde sağlayın. Şimdi İlham Alın FARKLI ZORLUKLAR, AYNI HEDEFLER. İster eğitimde, ister iş dünyasında, ister kamu sektö...
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io, yerinde ve çevrimiçi etkinliklerde ses iletimi için akıllı uygulama çözümüdür. Şunlar için idealdir: - Simültane tercüme - Rehberli Turlar - Sessiz sahneler ve daha fazlası Herhangi bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayarı kullanabilirsiniz. Ekstra donanıma gerek yok. WIFI ve mobil ...
Liveform
livestorm.co
Livestorm, iş amaçlı video iletişimi için basit bir yazılım sağlar. Canlı, önceden kaydedilmiş veya otomatik web seminerleri düzenleyin, kolayca çevrimiçi toplantılar oluşturun ve katılın.
Eventify
eventify.io
Eventify hepsi bir arada etkinlik teknolojisi, tasarrufları en üst düzeye çıkarır, sponsorları ve katılımcıları cezbeder ve katılımcıların katılımını, ağ oluşturmayı ve memnuniyetini artırır!
Paperless Post
paperlesspost.com
Düğünler, tatiller, doğum günleri ve tüm önemli anlar için kişisel tarzınızı yansıtan çevrimiçi Kart davetiyelerini, El ilanlarını ve tebrikleri özelleştirin.
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Vevox
vevox.com
Hibrit sınıflar, iş yeri eğitimleri ve sınıfları kapsayıcı hale getirmek için Vevox'un 1 numaralı canlı oylama ve Soru-Cevap uygulaması aracılığıyla çevrimiçi hedef kitlenizin ilgisini çekin. Bugün ücretsiz kaydolun.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, her türlü mekan veya etkinlik için kullanımı kolay, ÜCRETSİZ çevrimiçi bilet sistemidir. Etkinlik biletlerinizi çevrimiçi olarak tanıtın, yönetin ve satın - hepsi ÜCRETSİZ!
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk, çevrimiçi işletmelere yönelik yenilikçi bir Grup Sohbet platformudur. Çevrimiçi yayıncıların bir topluluk oluşturmalarına ve aynı sohbeti kendi web siteleri, Facebook sayfaları ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştirerek kendi sahalarında akıcı bir şekilde etkileşime girmelerine olanak ...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon, size canlı çok oyunculu yarışmalar yapma gücü veren bir web platformudur. - Uygulama indirmeye gerek yoktur, tüm mobil ve masaüstü cihazlardan kolaylıkla ulaşılabilir. - Markanızı vurgulamak ve özel göstermek için özel markalama özelliği. - Sınav için oyunlaştırılmış senaryolar katılımcı...
StreamAlive
streamalive.com
Etkileşimli araçlar ve gerçek zamanlı ölçümlerle canlı izleyici etkileşimini artırın. Yüz yüze oturumlar, karma oturumlar, Zoom, MS Teams, YouTube Live vb. ile çalışır. StreamAlive, sunum yapanların her türlü canlı oturumda izleyicileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olur. StreamAlive SaaS ürünü,...
Remo
remo.co
Remo ile özgün çevrimiçi deneyimlere hayat verin. ✓ Her türden etkinlik ✓ İnteraktif içerik ✓ Sponsorluk bannerları ✓ Katılımınızı 4 kat artırın.
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic, geliştiricilerin güçlü ve güvenilir etkinlik biletlemesini tam olarak istedikleri şekilde kolayca ayarlamalarına olanak tanır. Bunu başarmak için Ticketmatic, eksiksiz API'ye, güçlü tasarım araçlarına, sağlam mimariye ve güçlü teknik desteğe sahip, kanıtlanmış ve zengin özelliklere sahi...
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji, izleyici katılımını ve toplantı prodüksiyonunu tek bir uygulamada birleştirir. Herhangi bir şeyi sunmanıza ve garip geçişler veya beceriksizlikler olmadan herkesin ilgisini çekmenize olanak tanır. MeetMoji, ekran paylaşımını, yüz yüze veya her ikisini aynı anda destekleyen herhangi bir çev...
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan anca...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator, etkinlik organizatörlerinin tek kullanımlık etkinlik biletleri oluşturmasını ve bunları bir akıllı telefon uygulaması kullanarak doğrulamasını kolaylaştıran çevrimiçi bir yazılım aracıdır. Araç hızlı, kullanımı kolay ve uygun maliyetlidir. Etkinlik organizatörleri, Ticket Generator...
Joi
joi.events
Etkinlikleri planlarken e-tabloları ve belgeleri manuel olarak güncellemek için saatler mi harcıyorsunuz? Cevabınız evet ise Joi'ye ihtiyacınız var. Joi, e-tablo sıkıntısını ortadan kaldırabilen tek etkinlik planlama yazılımıdır. Joi'nin benzersiz mimarisi, normalde saatler sürecek görevleri dakikal...
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etk...
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo, hedef kitlenizle etkileşim kurmanızı sağlayan bir araçtır. Soru-Cevap oturumlarını, canlı anketleri ve herkesin katıldığı ve belediye binası toplantıları da dahil olmak üzere toplantıları basitleştirir. Canlı Soru-Cevap, oylama, derecelendirme ve kelime bulutları gibi özellikleri sezgiseldi...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.