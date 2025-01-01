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ERP Sistemleri
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ERP Sistemleri - En Popüler Uygulamalar

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, üretim, finans, İK ve tedarik zinciri gibi çeşitli departmanlardaki günlük iş operasyonlarını kolaylaştırır ve yönetir. Örnekler arasında Oracle Netsuite ve SAP ERP yer alır. ERP uygulaması, AP otomasyonu, finansal yönetim ve sağlık hizmetlerinde iyileştirilmiş hasta bakımı gibi faydalar sunar. ERP yazılımı bordro işlemlerini, zaman takibini ve envanter yönetimini kolaylaştırarak üretkenliğin ve verimliliğin artmasına yol açar. ERP sistemleri, departmanlardaki siloları ortadan kaldırarak tüm ekipler için temel verilere ve ölçümlere güvenli erişim sağlar. Gerçek zamanlı raporlama ve analitik kontrol panelleri, kullanıcıları departmanın performansı hakkında bilgilendirir. ERP sistemlerinin temel işlevleri genel olarak defteri kebir ve nakit yönetimi gibi muhasebe özelliklerini, işe alma ve maaş bordrosu gibi İK işlevlerini, temel satış ve müşteri yönetimi özelliklerini, satın alma iş akışlarını, envanter ve depo yönetimini, gelişmiş tedarik zinciri modüllerini, üretim modüllerini ve raporlamayı içerir. analitik. Benzersiz ihtiyaçları olan işletmeler için ERP sistemleri, işlevselliği geliştirmek ve operasyonlara ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamak amacıyla CRM yazılımı, profesyonel hizmet otomasyon yazılımı veya proje tabanlı ERP sistemleriyle entegre edilebilir.

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Workday

Workday

workday.com

Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365, bulut tabanlı bir iş çözümü olup, ERP ve CRM işlevlerini entegre ederek işletmelerin süreçlerini geliştirmesine yardımcı olur.

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Workforce, çalışanların sahada zaman girişi yapmalarını sağlayan bulut tabanlı zaman izleme ve işgücü yönetimi uygulamasıdır.

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Self-Employed, serbest çalışanların ve küçük işletmelerin finansal işlemlerini yönetmelerine yardımcı olan bir muhasebe uygulamasıdır.

BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite, satın alma, satış, envanter ve finans yönetimini merkezi bir platformda sağlayan bulut tabanlı işletme yönetim yazılımıdır.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera, KOBİ'lerin muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonu gibi işlevleri merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct, geniş muhasebe yetenekleri sunan esnek bir finans platformudur. Çeşitli sektörlerde genel defter, hesap yönetimi ve raporlama gibi temel uygulamalar sağlar.

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

ECOUNT ERP, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı, özelleştirilebilir bir ERP sistemidir. Envanter, satış, satınalma ve muhasebe yönetimini entegre eder.

SAP

SAP

sap.com

SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.

ERPNext

ERPNext

erpnext.com

ERPNext, işletmelerin kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olan açık kaynaklı bir ERP yazılımıdır. Muhasebe, satış, envanter gibi modüller sunar.

Marg ERP

Marg ERP

margcompusoft.com

Marg ERP, işletmelerin vergi uyumunu sağlamak için envanter ve muhasebe çözümleri sunan kapsamlı bir yazılımdır.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

Dolibarr, işletmelerin fatura, envanter, sipariş gibi aktivitelerini yönetmelerine yardımcı olan açık kaynaklı bir ERP ve CRM yazılımdır.

ERPAG

ERPAG

erpag.com

ERPAG, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı bir ERP çözümüdür. Satış, satın alma, muhasebe ve envanter yönetimi gibi iş süreçlerini yönetir.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.

weclapp

weclapp

weclapp.com

weclapp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için CRM ve ERP yazılımı sunan bulut tabanlı bir platformdur. Müşteri, proje ve fatura yönetimini kolaylaştırır.

Mero ERP

Mero ERP

meroerp.com

Mero ERP, bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama yazılımıdır. İşletme yönetimi, finans, envanter ve müşteri ilişkilerini entegre şekilde yönetir.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı sunarak finans, envanter ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre eder.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy, küçük üreticiler için bulut tabanlı bir üretim planlama yazılımıdır. Üretim, CRM, satın alma ve envanter kontrolü modülleri sunar.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl, çok kanallı perakende işletmeleri için envanter, sipariş ve muhasebe yönetimi sağlayan bir bulut tabanlı perakende yönetim sistemidir.

Striven

Striven

striven.com

Striven, işletmeleri yönetmek için tüm özellikleri bir araya getiren bir yazılımdır. Muhasebe, satış, proje ve raporlama işlemlerini basit bir sistemde sunar.

LOGIC ERP

LOGIC ERP

logicerp.com

Logic ERP, çeşitli sektörlerde iş süreçlerini optimize eden bulut tabanlı bir kurumsal kaynak planlama yazılımıdır. Envanter, sipariş, satın alma ve depo yönetimi sağlar.

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

MYOB Australia, işletmelerin finans yönetimini, bordro işlemlerini ve raporlama süreçlerini sadeleştirerek tüm iş akışlarını tek bir platformda yönetmelerini sağlar.

Exact

Exact

exact.com

Exact, küçük ve orta ölçekli işletmeler için finans ve İK süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı yazılımlar geliştirir.

Daftra

Daftra

daftra.com

Daftra, işletmenizi çevrimiçi olarak yönetmenizi sağlayan entegre bir portal olup, güvenli bulut hizmetleri sunar.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access, 100.000'den fazla müşteriye, iş yazılımlarını dönüştürerek çalışanların önemli işlere odaklanmalarını sağlar.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct, işletmelere muhasebe ve finans yönetimi sağlayan esnek, bulut tabanlı bir platformdur. Temel finansal süreçleri ve raporlama özellikleri sunar.

Veepan ERP

Veepan ERP

veepan.com

Veepan, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı. Fatura, envanter, muhasebe ve satış yönetimi gibi hizmetler sunar.

OpenPro

OpenPro

openpro.com

OpenPro, küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar kapsamlı ERP çözümleri sunan açık kaynak yazılımıdır.

INNERGY

INNERGY

innergy.com

INNERGY, özel ahşap atölyeleri için tüm iş süreçlerini yöneten bir ERP çözümüdür. Verileri tek bir sistemde birleştirir ve ofisten veya sahadan erişim sağlar.

Doso ERP

Doso ERP

dosoerp.com

Doso ERP, işletmelerin finans, insan kaynakları ve tedarik yönetimi gibi süreçlerini merkezi bir platformda entegre ederek yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır.

Fulcrum

Fulcrum

fulcrumpro.com

Fulcrum, küçük ve orta ölçekli üreticiler için verimliliği artıran, otomatik veri toplama ve iş akışı optimizasyonu sağlayan bir SaaS üretim yazılımıdır.

Inventory365

Inventory365

inventory365.co

Envanter365, işletmelere envanter yönetimini kolaylaştıran, otomatik stok izleme ve raporlama özellikleri sunan bir yazılımdır.

Viindoo

Viindoo

viindoo.com

Viindoo, işletmelerin yönetim süreçlerini kolaylaştıran, entegre ve esnek bir bulut tabanlı ERP yazılımıdır.

ZapInventory

ZapInventory

zapinventory.com

ZapInventory, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı stok yönetim yazılımıdır. Stok, satış, sipariş ve raporlama işlemlerini yönetir.

ERP Gold

ERP Gold

erp.gold

ERP Gold, muhasebe, envanter ve müşteri yönetimi gibi süreçleri entegre ederek işletmelerin verimliliğini artıran bir kurumsal kaynak planlama uygulamasıdır.

WinWeb

WinWeb

winweb.com

WinWeb uygulaması, küçük ve orta ölçekli işletmeler için entegre IT desteği sağlayarak maliyetleri düşürmeyi ve verimliliği artırmayı hedefler.

Workcube

Workcube

workcube.com

Workcube, işletmelerin ERP, CRM, insan kaynakları ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre bir platformda yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.

DMSi Software

DMSi Software

dmsi.com

DMSi yazılımı, yapı malzemeleri endüstrisine yönelik iş yönetimi çözümleri sunarak, operasyonları optimize eder ve mobil erişim sağlar.

Unit4

Unit4

unit4.com

Unit4, hizmet odaklı kuruluşlar için finansal işlemleri yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır.

UdyogMART ERP

UdyogMART ERP

udyogmart.com

UdyogMART ERP, iş süreçlerini yönetmek için finans, envanter, tedarik zinciri ve insan kaynakları gibi fonksiyonları entegre eden bir ERP çözümüdür.

Freespace ERP

Freespace ERP

freespaceerp.com

Freespace ERP, küçük ve orta ölçekli işletmeler için finansal, envanter ve insan kaynakları yönetimini entegre eden bir bulut uygulamasıdır.

KEBS

KEBS

kebs.ai

KEBS, profesyonel hizmet endüstrisi için tasarlanmış bir ERP uygulamasıdır. İş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırır ve maliyetleri düşürür.

IFS

IFS

ifs.com

IFS uygulaması, işletmelerin ERP, EAM, FSM, CRM ve HRM gibi iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur; gerçek zamanlı analizler ve bulut tabanlı çözümler sunar.

Divalto

Divalto

divalto.com

Divalto, iş yönetimi için finans, envanter ve satış gibi alanları entegre eden özelleştirilebilir bir ERP çözümüdür.

Glowsis

Glowsis

glowsis.com

Glowsis, tüm sektörler için tam ERP yazılım çözümleri sunan bir uygulamadır ve finansal yönetim yetenekleri sağlar.

TECHO

TECHO

techoerp.in

Techo, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için muhasebe, envanter ve müşteri yönetimi gibi modüller sunan bulut tabanlı bir ERP yazılımıdır.

Kladana

Kladana

kladana.com

Kladana, e-ticaret işletmeleri için envanter, sipariş ve üretim yönetimi yapan bir ERP yazılımıdır.

Infawork

Infawork

infawork.com

Infawork, işletmelerin muhasebe, insan kaynakları, sipariş, üretim ve envanter yönetimi gibi işlemlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan yazılımdır.

Hisaab

Hisaab

hisaab.pk

Hisaab, işletmelerin finansal ve operasyonel süreçlerini yönetmelerini sağlayan, çevrimiçi bir ERP ve muhasebe uygulamasıdır.

Fraction ERP

Fraction ERP

fractionerp.com

Fraksiyon ERP, küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik, iş süreçlerini merkezi olarak yönetmeyi sağlayan bir bulut ERP sistemidir.

BizeeBuy

BizeeBuy

bizeebuy.com

BizeeBuy, B2B ticaret ihtiyaçları için bulut tabanlı bir platformdur. Tedarikçiler ve üreticilerle işlemleri yönetmeyi, süreçleri optimize etmeyi sağlar.

Selly Erp

Selly Erp

sellyerp.com

İtalya merkezli KOBİ'ler için bulut tabanlı ERP uygulamasıdır. Müşteri, satış, faaliyet, fatura, satın alma ve envanter yönetiminde yardımcı olur.

Realsoft

Realsoft

realsoft.ae

RealSoft, UAE'de 19 yıllık tecrübeye sahip bir ERP yazılımıdır. İşletmelere süreçlerini yönetme, verimlilik artırma ve karar alma imkanı sunar.

AFAS Software

AFAS Software

afas.com

AFAS Yazılımı, işletmelerin finansal işlemlerini, muhasebe süreçlerini ve diğer iş işlevlerini yönetmelerine yardımcı olan bir işletme yönetimi yazılımıdır.

Tyler Technologies

Tyler Technologies

tylertech.com

Tyler Technologies uygulaması, kamu sektöründeki kuruluşların verimli ve şeffaf bir şekilde çalışmasını sağlayan yazılım çözümleri sunar.

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