Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gambiya

Actifile

actifile.com

Misyonumuz, Veri Gizliliği Risk Yönetimini her boyuttaki kuruluş için erişilebilir kılmaktır Actifile, veri ve gizlilik düzenlemelerinin küçük güvenlik ekipleri için giderek artan bir risk oluşturduğuna inanan BT uzmanları tarafından kuruldu; bunun temel nedeni, verilerin her yerde bulunması ve hareket etmesidir. kuruluşun standart iş süreçleri. Patent bekleyen bir teknolojiye dayanan çözümümüz, her boyuttaki kuruluşa veri gizliliği çözümleri sunan her uzmanlık düzeyindeki küçük güvenlik ekiplerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.