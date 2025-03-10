Çalışan Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

ERIN

erinapp.com

ERIN, çalışan yönlendirmelerinden 5 kat daha fazla işe alım sağlayan ve ciroyu yarı yarıya azaltan bir çalışan yönlendirme ve şirket içi mobilite platformudur. ERIN, çalışanların yetenek kazanımına daha etkili ve daha sık katılmalarını sağlamak için otomatik bildirimler, kolay yönlendirmeler, şirket içi mobilite özellikleri ve oyunlaştırma özellikleriyle çalışanların katılımını sağlıyor. ERIN'in sezgisel mobil uygulaması ve web sitesi, çalışanların 30 saniyeden kısa sürede yönlendirme yapmasına, ikramiyelerini takip etmesine ve şirketinizde kendi kariyerlerini geliştirmesine olanak tanır! En iyi yanı, yetenek edinme ekibinizin bugünkü çalışma şekliyle ilgili kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmemesidir; adayları yönetmek için ATS dışında çalışmaya devam edebilirler. ERIN %100 otomatiktir ve mevcut ATS ve HRIS'inizle kolayca entegre olur. Yönlendirmeden maaş gününe kadar yönetici zamanına gerek yoktur. Politikanız özel istisnalarla dolu mu? Çeşitlilik işe alımları için ek teşvikler? Katmanlı ödemeler elde tutma odaklı mı? Farklı ülkelerde farklı para birimleri mi? Sorun değil! ERIN, poliçenizin her detayını otomatik hale getirerek, faaliyet gösterdiğiniz her ülkede yönlendirmeleri otomatik olarak yönetmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.