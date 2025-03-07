Çalışan İntranet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Assembly

joinassembly.com

Meclis, kuruluş genelinde tanıma, ödül, iç iletişim ve işbirliğini kolaylaştıran modern bir AI güdümlü katılım platformudur. Bu tek, uygun hub, duyurular, AI işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlası dahil olmak üzere kapsamlı ve çok yönlü katılım çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi kapsamlı bir ödül kataloğu sağlar ve çalışanların değerli, takdir ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik eder. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket hissi hakkında bilgi edinmelerini sağlar ve çalışanların duyulduğunu ve anladıklarını hissettikleri bir ortam sağlar. Ekibinizi anlamlı bir şekilde tanın, temel değerleri ekip tarafından günlük kucaklamayı teşvik etmek için tanıma ile hizalayın. Hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları dahil olmak üzere geniş bir ödül kataloğu ile tanınmayı geliştirin. Kilometre taşlarını ve yıldönümü tanımasını otomatikleştirin Her takım arkadaşının doğum gününü veya yıldönümünü otomatik özel bağırışlarla kutlayın. Microsoft ekipleri ile sorunsuz entegrasyon ve Slack, güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleri ile zaten çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan katılımını geliştirin CEO ve yönetici güncellemelerini, çeşitli çalışan anketlerini, haftalık check-in'leri ve katılımı iyileştirmek için memnuniyet anketlerini kullanın. Dahili İletişim, AMA şablonları, haber yayınları, yardım şablonları, grup yemleri, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wikiler ve iletişim iş akışlarını geliştirmek için buluşma araçları gibi araçlardan yararlanır. Takım verimliliğini artırın Günlük özetler, gündemler, toplantı notları, ürün geri bildirimi, kazanma listeleri ve üretkenliği artırmak için hafif satış CRM'leri kullanın. İK ve İşe Alım Basitleştirme, Yüklenici Zaman Takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanların faydaları, çıkış görüşmeleri, ENPS puanları, dahili yönlendirmeler, röportaj soruları ve yeni kiralama geri bildirimleri için uygulama anketleri.