Çalışan İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Sociabble

sociabble.com

Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için en üst düzey, mobil ilk işletme çözümleri sunar. Hizmet olarak bir yazılım olarak (SAAS), platform resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri, vb.) Ve kürasyon platformlarından kaynaklanan içeriği ve ayrıca platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği birleştirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallarda düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstlerinde, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve ekranlarda görüntülenebilir. Yetkili içerik, kullanıcının sosyal medya profillerine tek bir tıklama ile paylaşılabilir. İçerik tüketiminin ötesinde, çalışanlar yerleşik sınavlar ve anketlerle de ilgilenebilir. Özellikler şunları içerir: * Yeni içerik ve dahili şirket haberleri için bildirimler * En sevdiğiniz tüm sosyal medya platformlarına tek tıklamayla paylaşım * Dahili içerik “beğen” ve “yorum” özellikleri * Kendi mesajlarınızı ve içeriğinizi oluşturun * Katılın ve en son zorlukları ve ödülleri kontrol edin * Sizin ve meslektaşlarınızın nasıl sıralandığını görmek için lider kurul erişilebilirliği * Testler ve Anketler Oluşturun ve Yanıtlayın Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli seviyelerinde kullanıcı aktivasyonu, ödüller ve tanıma kullanır. Eşsiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeleri ve işyeri hakkında daha iyi bilgilendirilir ve daha etkileşimli ve etkili bir işgücüne yol açar. Şirketler Sociabble’ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına genişletebilir. 2014 yılında Dijital Varlık Yönetimi Teknolojisi, Sosyal Medya ve İçerik Pazarlama alanında deneyimli girişimciler tarafından başlatılan Sociabble şu anda 80'den fazla ülkede kullanılmaktadır ve Microsoft, BNP Paribas, L’Oréal ve PWC dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını satın almıştır. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın New York, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.