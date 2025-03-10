Çalışan İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Çalışan iletişim yazılımı, işletme genelinde haber bültenleri, bloglar, haber akışları ve güncellemeler gibi dahili iletişimleri özelleştirir ve sunar. Çoğu zaman, çalışan bültenlerindeki bilgiler herkesi ilgilendirmiyor ve bu da liderlik güncellemelerinden kopuşa yol açıyor. Bu yazılım, şirket liderlerinin iletişimleri departmana, konuma ve pozisyona göre bölümlere ayırmasına olanak tanıyarak mesajların alıcılara uygun olmasını sağlar. Ek olarak, çeşitli cihazları destekleyerek liderliğin dağıtım yöntemlerini uyarlamasına olanak tanır ve bu da çalışanların içeriğe katılım olasılığını artırır. Bu iletişim özellikleri genellikle daha geniş çalışan destek platformlarına entegre edilir ve çalışan katılımı ve çalışan savunuculuğu yazılımı gibi araçlarla eşleştirilir. Çalışan intranet yazılımı bazı iletişim özellikleri içerse de, tipik olarak özel çalışan iletişim yazılımının derin kişiselleştirme ve etkileşim izleme yeteneklerinden yoksundur.
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Socxly
socxly.com
Socxly, sosyal medya içeriklerini yönetmeyi, linkleri kısaltmayı ve paylaşım etkinliklerini takip etmeyi sağlayan bir araçtır.
Poppulo
poppulo.com
Poppulo, ofis yönetimi ve çalışan katılımını kolaylaştıran bir mobil uygulamadır. Masa rezervasyonu ve işyeri iletişimi gibi işlevler sunar.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe, etkileşimli mikro öğrenme deneyimleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Eğitim programları hazırlamak ve yönetmek için çeşitli araçlar sunar.
Cerkl
cerkl.com
CERKL Yayınları, önde gelen, ileri görüşlü çalışan iletişim paketidir. Mevcut e-posta veya platform merkezli mobil çözümlerden farklı olarak, Broadcast, modern bir çalışan deneyimi sunmak için mevcut çalışan Comms kanallarınızı birleştirir. Çalışanlar e -postalarına, SharePoint'e, ekiplerine, yayın mobil uygulamalarına ve daha fazlasına hedeflenen Comms alabilirler. Broadcast’ın çapraz kanal deneyimi, çalışanları tercih ettikleri platformda içerik tüketmeye teşvik eder. Organizasyonel iletişim hedeflerinizi izlemek için ekibiniz ve liderliğinizle gerçek zamanlı, çapraz kanal analitiğini paylaşın. Çalışanlarınızı mutlu edecek, süreçleri kolaylaştıracak ve Rockstar durumuna ulaşmanıza yardımcı olacak yayın özellikleri.
DSMN8
dsmn8.com
Çalışanlarınızın parmak uçlarında marka onaylı, bilgiye hazır içerik. Endüstrinizdeki en güvenilir etkileyiciler aracılığıyla içerik dağıtım - çalışanlarınız: ✓ Reklam bütçenizi artırmadan içerik erişimini artırın ✓ Boru hattını sürün ve satış döngülerini kısaltın ✓ En iyi yeteneğe ulaşın ve kiralanma maliyetini azaltın DSMN8, sıralı çalışan savunuculuk platformudur. DSMN8, markaların profesyonel ve kişisel ağlarında marka onaylı içeriği paylaşmak için aerodinamik bir yol sağlayarak markaların bir numaralı varlıklarının - çalışanları - çalışanlarının gücüne girmelerine yardımcı olur. Daha fazla içerik katılımı, daha fazla gelen satış elde edin ve DSMN8 ile bir sonraki süperstar çalışanınızı bulun.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için en üst düzey, mobil ilk işletme çözümleri sunar. Hizmet olarak bir yazılım olarak (SAAS), platform resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri, vb.) Ve kürasyon platformlarından kaynaklanan içeriği ve ayrıca platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği birleştirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallarda düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstlerinde, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve ekranlarda görüntülenebilir. Yetkili içerik, kullanıcının sosyal medya profillerine tek bir tıklama ile paylaşılabilir. İçerik tüketiminin ötesinde, çalışanlar yerleşik sınavlar ve anketlerle de ilgilenebilir. Özellikler şunları içerir: * Yeni içerik ve dahili şirket haberleri için bildirimler * En sevdiğiniz tüm sosyal medya platformlarına tek tıklamayla paylaşım * Dahili içerik “beğen” ve “yorum” özellikleri * Kendi mesajlarınızı ve içeriğinizi oluşturun * Katılın ve en son zorlukları ve ödülleri kontrol edin * Sizin ve meslektaşlarınızın nasıl sıralandığını görmek için lider kurul erişilebilirliği * Testler ve Anketler Oluşturun ve Yanıtlayın Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli seviyelerinde kullanıcı aktivasyonu, ödüller ve tanıma kullanır. Eşsiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeleri ve işyeri hakkında daha iyi bilgilendirilir ve daha etkileşimli ve etkili bir işgücüne yol açar. Şirketler Sociabble’ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına genişletebilir. 2014 yılında Dijital Varlık Yönetimi Teknolojisi, Sosyal Medya ve İçerik Pazarlama alanında deneyimli girişimciler tarafından başlatılan Sociabble şu anda 80'den fazla ülkede kullanılmaktadır ve Microsoft, BNP Paribas, L’Oréal ve PWC dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını satın almıştır. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın New York, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performans gösteren kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza, marka farkındalıklarını genişletmemize ve çalışan ağlarının gücüyle iş büyümesini artırmamıza yardımcı olmamız konusunda bize güvenen EveryoneSocial müşterileridir. İster küçük bir start-up olun, ister binlerce çalışanı olan küresel bir işyeri olun, ihtiyaçlarınız aynıdır. Büyümeniz gerekiyor ve büyümek için: İşe almanız gerekiyor. Pazarlamanız gerekiyor, satmanız gerekiyor.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışan savunucusuna benzersiz içerikle bir kez oluşturup sonsuza kadar dağıtmasına yardımcı olmak için en yeni yapay zeka destekli teknolojiden de yararlanıyoruz. Artan sosyal medya aktivasyonuyla, çalışanlarınız kişisel markalarını oluştururken aynı zamanda şirketin marka bilinirliğini, basın fırsatlarını, olası satış yaratmayı ve pazarlama kampanyası performansını artırır. GaggleAMP Üyeleri, şirketlerinin çalışan savunuculuğu çabalarına katılım karşılığında oyunlaştırma, skor tabloları ve ödüllerden yararlanır ve üyelerin katılımın faydalarını hızlı ve kolay bir şekilde görmesini sağlar. Çalışan savunuculuğu programının şirketiniz için ne kadar etkili olabileceğini görmek için yatırım getirisi hesaplayıcımızı ziyaret edin (e-posta adresi gerekmez): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
Ürün, hizmet ve işleri ağızdan ağıza dayalı olarak tüketen bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunmaları gerekir. Birleşik bir platform aracılığıyla, nişanlı ve bilgili çalışanlar, mutlu ve evanjelik müşteriler arasındaki noktaları gözle görülür bir şekilde birleştirir. Kuruluşların tüm çalışanları ve müşteri grupları arasında katılım, iletişim, deneyim ve savunuculuğu yönetmelerine yardımcı olur.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, kuruluşlar için iç iletişimi iyileştiren AI destekli bir bülten yazılımdır. Mesajları kısaltarak etkili iletişim sağlar.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.
Appspace
appspace.com
İster işte, ister evde veya hareket halindeyken, ekibinizin bağlı kalması gereken basit iletişim ve uzay yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirlikçi bir işyeri deneyimi yaratın. AppSpace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrid işyeri deneyimlerini modernize etmelerine yardımcı olmak için bize güvenen binlerce müşteriye küresel çözümler ve destek sunuyor. Müşterilerimizin modern bir işyeri deneyimi sunmasına, marka kültürünü birleştirmesine ve iletişimi geliştirmelerine yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.
Spokn
getspokn.com
Konuşulan Hikayeler, çalışan videoları oluşturmanın en kolay yoludur. Dakikalar içinde Kişiler ve İletişim programlarınızın seviyesini yükselten videolar oluşturabilir, kendi iç seslerinize dokunarak paradan tasarruf edebilir ve daha fazla insani bağlantı kurabilirsiniz. Dahili iletişim, DEI, işe alım, yetenek markası, işe alım veya Öğrenme ve Geliştirme için Spokn, özgün, markalı videolar oluşturma sürecini basitleştirir. Udemy, Snyk ve LifeLabs gibi şirketler ve daha fazlası, özgün çalışan hikayelerini yakalamak için Spokn'a güveniyor.
Oneteam
oneteam.io
Massless iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birden fazla konuma yayılırlar, bir bilgisayarın arkasında oturmazlar, bir iş e-posta adresiniz yoktur ve genellikle sadece yarı zamanlı çalışırlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten tahtaları gibi eski okul yöntemleri artık kesmiyor. "Massess Boşluk" olarak adlandırdığımız şeyi yaratıyorlar. Ve tahmin et ne oldu? Bu boşluk, ekibinizin katılımını, sadakatini ve başarısını tüketebilir, en iyi yeteneklerinizi kapıdan çıkarabilir ve iş büyümenizi olumsuz etkileyebilir. OneTeam'de, bu boşluğu kapatmak için nihai uygulamayı hazırladık. Bunu hepsi bir arada araç setiniz olarak düşünün: kesintisiz iletişim, sorunsuz yerleşik, etkileşimli e-öğrenme, anlayışlı anketler ve kullanışlı kontrol listeleri: ihtiyacınız olan her şey, hepsi de. Bugün, OneTeam dünya çapında masum işçilerin tam potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır ve H&M, Toolstation, IBIS, Westcord otelleri ve DPD gibi kuruluşlar için masasız boşluğu doldurmada zaten başarı elde etmiştir. OneTeam’in kullanıcı dostu çalışan merkezi, herkesin hareket halindeyken temel güncellemelere ve bilgilere erişmesini kolaylaştırır. OneTeam'in Faydaları: • İletişim, eğitim ve katılım için yerleşik uygulama özellikleri • Kuruluşunuzun ihtiyaçları için tamamen özelleştirilebilir • Uygulanması ve yönetilmesi kolay
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android veya Windows cihazınızı güçlü bir satış, sunum ve eğitim araç setine dönüştürür. İş arkadaşlarınızın doğrudan cihazlarından indirebilecekleri, sunabilecekleri ve paylaşabilecekleri etkileyici, etkileşimli sunumlar oluşturun. İçeriğinizi güncel, markaya uygun ve karşınıza çıkacak her türlü uzaktan satış sunumuna veya ekrandan ekrana paylaşıma hazır tutun. - Mevcut satış ve pazarlama varlıklarınızı içe aktarın ve birkaç dakika içinde oluşturmaya başlayın. Fotoğraflar, PDF belgeleri, bağlantılar, videolar, animasyonlar ve etkileşimli formlar veya hesap makineleriyle ilgi çekici sunumlar oluşturun. - Çevrimdışı görüntülemek ve sunmak için sunumları indirin; artık güvenilmez WiFi konusunda endişelenmeyin! - Potansiyel müşterilerinize doğrudan cihazınızdan içerik gönderin; ardından içeriği ne zaman açtıklarını, neye baktıklarını ve ne kadar süreyle izlediklerini takip edin. Müşterinizin gerçekte neyle ilgilendiğine dair özel bilgilerle takip görüşmenizde başarılı olun! - Bir sunumu güncellediğinizde satış ekibinizi anında bildirimlerle güncel tutun. Artık en son sürümü aramaya veya müşterilerin kafasını eski malzemelerle karıştırmaya gerek yok. - Dijital sunumlara geçerek baskı maliyetlerinden tasarruf edin, karbon ayak izinizi azaltın ve Yeni Zelanda'da yerel ağaçlar dikin. Showroomworkshop.com adresinden daha fazla bilgi edinin veya bit.ly/my-showcase-demo adresinden ücretsiz video demonuzu talep edin.
ChangeEngine
changeengine.com
Dahili iletişim ve İK içeriği oluşturmak kolay değildir. İK ve pazarlama ekipleri genellikle birden fazla alet hokkabazlık yapma veya organizasyonlarının sesini yakalamayan temel şablonlara güvenme zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu, tutarsız markalaşmaya, zaman alan manuel süreçlere ve çalışanlarla bağlantı kuramayan mesajlara yol açar. Ama bu şekilde olmak zorunda değil. ChangeEngine, bu zorlukları çözmek için yapay zeka ile çalışan dahili iletişim yazılımını yaratıcı tasarım hizmetleriyle birleştirir. Otomasyon ve kişiselleştirme araçlarını tek bir platforma getirir ve ekiplerin gerçek zamanlı analizlerle etkileşimi izlerken mesajları gevşek, ekipler, e-posta ve SMS arasında sorunsuz bir şekilde sunmalarına izin verir. Aynı zamanda, ChangeEngine’in özel yaratıcı ekibi, şablonların tek başına sunabileceği şeyin çok ötesine geçen bültenler, el kitapları ve kilometre taşı kampanyaları gibi cilalı, marka üzerine malzemeler tasarlamak için sizinle işbirliği yapıyor. İster küçük bir İK ekibi olun, ister küresel iletişimi yönetin, ChangeEngine iş akışınızı düzene sokar ve değerli zaman kazandırır. Akıllı teknoloji ve insan yaratıcılığının doğru karışımı ile ChangeEngine, çalışan bağlantılarını güçlendiren ve herkesi meşgul eden tutarlı, anlamlı iletişim üretmenize yardımcı olur. Sadece araçlarla ilgili değil; Bu, ekibinizin nasıl iletişim kurduğunu dönüştürmekle ilgilidir. ChangeEngine, hepsi tek bir yerde düşünceli, etkili mesajlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi verir.
Zelos Team Management
getzelos.com
Basit zamanlama, görevler ve sohbetler ile kullanımı kolay ekip yönetimi uygulaması. Masaüstü ve mobil cihazlarda kendi plansız işgücü, gönüllü veya serbest çalışanlar için mükemmel! - Basit Programlar - Görev Dağıtım ve İzleme - Canlı Sohbet - Dahili Wiki - Oyunlaştırma Zelos, üyelerin kullanması için çok basit, yöneticiler için hala güçlü.
Cleary
gocleary.com
Çalışanlarınızı dağıtılmış ekipler için dijital lobiye davet edin. Cleary, dünyanın en iyi şirketlerinin dijital çalışan deneyiminin en önemli bileşenlerini sunmalarına yardımcı olmak için işin ağır yükünü üstleniyor. - Düzenlenmiş İletişimler. Değişimi yönetin, katılımı yönlendirin, çalışanların aşırı yükünü azaltın ve özelleştirilmiş iletişimler aracılığıyla güven inşa edin. - Bağlantılı Kültür. Dijital ortamda daha fazla bağlantı kurarak, daha az izole kalarak herkesin kendini şirketin bir parçası olarak hissettiği bir kültür oluşturun. - Ekipler Arası Verimlilik. Ekiplerin hızlı bir şekilde işbirliği yapabilmesi için en önemli bilgileri hızlı bir şekilde bulup paylaşmak üzere merkezi bir sanal merkez sağlayın. - Bütünsel olarak. Uzaktan işe alım ve sonrasında, dağıtılmış ekipler için önemli olan her an için birinci sınıf bir dijital çalışan deneyimi sunun. 2017 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Cleary, Silikon Vadisi'ndeki en büyük isimlerden bazıları için iş dünyasının geleceğini icat ediyor. Quiet, Crosslink Capital ve Twitter'ın eski CEO'su Dick Costolo ve Twilio'nun COO'su George Hu gibi diğer güçlü yatırımcılar tarafından destekleniyoruz. Daha fazla bilgi için www.gocleary.com adresini ziyaret edin.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder, İK Yöneticilerine, İletişim Yöneticilerine ve Baş Mutluluk Yöneticilerine şu konularda yardımcı olan bir SaaS çözümüdür: - çalışan savunuculuğu yoluyla çalışanların katılımını artırmak, - dijital ağızdan ağza pazarlama yoluyla özgün etki yaratmak, - yeni yetenekleri çekmek ve sosyal satış çabalarını güçlendirmek. Yüksek müşteri memnuniyeti oranımız, kullanımı kolay bir platform ve ucuz oyunlaştırma taktiklerinden ve kısa vadeli sonuçlardan kaçınan temel metodoloji aracılığıyla eşit oranda elde edilmektedir.
goHappy
gohappyhub.com
Gohappy, işverenlerin, şimdiye kadar oluşturulan uygulamasız teknolojiyi en kapsayıcı ve kullanımı basit ve basit bir şekilde sağlayarak cephe işçileriyle nasıl iletişim kurduklarını ve etkileşime geçtiklerini devrim yaratıyor. Frontline işçileriyle devam eden iletişimin gerekli olduğu bir dünyada, Gohappy uygulama tabanlı çözümlerin, günlük alevlerin ve pin panolarındaki mesajların işe yaramadığını fark etti. Gohappy’nin başarısının anahtarı, işverenlerin ön cephe çalışanlarının% 100'üne ulaşmalarını sağlamaktır. İşverenin kayıt sisteminden otomatik bir besleme, aktif çalışanlarının her zaman anında iletişim almaktan saniye uzakta olduğu anlamına gelir. Tüm çalışanlarına veya belirli gruplara standart metinlerle ulaşabilir veya video, görüntüler, bağlantılar, anketler ve daha fazlasını içerebilirler - hepsi tercih ettikleri dillere çevrilebilir. Ayrıca, ulusun saatlik iş için en büyük pazarı olan Snagajob'u da kuran ve 100 yılı aşkın birleştirilmiş cephe çalışanı katılım deneyimi getiren bir ekip kurulan Gohappy’nin misyonu, tüm cephe işçilerinin tam potansiyellerine ulaşabilmeleri için daha değerli ve bağlı hissetmelerine yardımcı olmaktır. Sağlam mesajlaşma ve geri bildirim toplama yetenekleri ile Gohappy, cephe işçisi katılımının ilerlemesine öncülük ediyor ve işverenlerin bu katılımı en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için dünyanın en iyi şirketi olmaya çalışıyor.
Thrive.App
thrive.app
2011 yılında kurulan Thrive.App Ltd, kuruluşların iç iletişimlerini ve çalışan katılımlarını “güçlendirmeleri” konusunda yardımcı olmak için teknoloji ve destek sağlar. Sezgisel İçerik Yönetim Sistemi, bir kuruluştaki herkesin şirket iletişimi sorumluluğunu üstlenmesini, tek bir çalışan iletişim platformuna içerik oluşturma ve ekleme ve ekiplerin mobil cihazlarına dağıtmasını sağlar. Müşteriler, SMB'lerden en büyük çokuluslu kuruluşlara kadar uzanır, hepsi de iç iletişimleri geliştirmek ve dağıtılmış ekiplerini daha da ilgilendirmek için kendi çalışan iletişim uygulamalarını oluşturmak ve uyarlamak için Thrive’ın platformunu kullanır. Hizmet çözümü olarak bu yazılım, İK, pazarlama, dahili iletişim, kurumsal iletişim, BT ve diğer profesyonellerin, e -postaya erişimi veya sınırlı erişimi olmayanlar için önemli, alakalı, zamanında ve özelleştirilmiş bilgileri oluşturmalarını ve tanıtmasını sağlar. Diğerlerinden farklı olarak, Thrive, SaaS platformu, müşteri başarısı ve sürekli destek aracılığıyla dijital dönüşüm yolculuklarında müşterileri ilham verici ve eğitme konusunda uzmanlaşmıştır. Thrive'ın çalışan iletişim platformu, birçok sektördeki müşteriler tarafından küresel olarak kullanılmaktadır. Müşteriler arasında Deloitte, SSE, Biffa, Fairchild Tıp Merkezi, Air France KLM, Santos Brasil, bir yazı, SGN ve daha fazlası yer alıyor. Çalışanlara uygun maliyetli ve kullanımı kolay bir iletişim ve katılım platformu ile ilham verin, bilgilendirin ve etkileşim kurun.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
Beekeeper
beekeeper.io
Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch, gelişmiş çağrı yönetimi ile işletmelere uzaktan erişim ve iletişim imkanı sunan bulut tabanlı bir telefon platformudur.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Dex
getdex.com
Dex, kişisel bir CRM uygulamasıdır. İletişimde kalmanızı hatırlatır, nerede kaldığınızı kaydeder ve hatırlatıcılar ayarlayarak ilişkilerinizi güçlendirmenizi sağlar.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.
Jostle
jostle.us
Jostle, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve iletişimde bulunmasını sağlayan bir intranet çözümüdür.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, çalışan tanıma, ödüller ve iç iletişimi kolaylaştıran AI destekli bir katılım platformudur. Ödül ve anket gibi çeşitli özellikler sunar.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
Podbean
podbean.com
Podbean, kullanıcıların podcast yayınlamasına, yönetmesine ve para kazanmasına yardımcı olan bir platformdur. Mobil uygulamasıyla dinleyiciler her yerden podcast'lere erişebilir.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit, işbirliği ve iletişimi geliştiren bir platformdur. Projeleri yönetir, anlık mesajlaşma sunar ve kullanıcıların güncel kalmasını sağlar.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Konverse
konverse.com
Konverse, masasız ekipleri birleştirmek için tasarlanmış güçlü bir iletişim platformu ve uygulamasıdır. Hyatt, Realogy ve Follett gibi kuruluşlar, görev yönetimi ve eğitimden doğrudan sohbet ve kurumsal iletişime kadar birçok özellik sayesinde personellerini birleştirmek ve güçlendirmek için Konverse'e güveniyor.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.
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