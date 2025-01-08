E-posta Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gambiya

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer - Kullanımı en kolay, aynı zamanda en güçlü E-posta Doğrulama ve teslim edilebilirlik Hizmeti. Bouncer, 6 kıtadan binlerce şirketin güvendiği, SaaS kalesi benzeri güvenli (SOC 2 ve GDPR uyumlu) e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Platform, Human 2 Human e-posta iletişimini geliştirmek ve insanların e-posta kanalı aracılığıyla bağlantı kurmasına ve bağlantıda kalmasına yardımcı olmak gibi basit bir misyonla 2017 yılında kuruldu. Bouncer, e-posta doğrulama pazarında teknolojik bir liderdir. Hem liste hem de API doğrulaması, sıfır kesinti süresi politikasına sahip birinci sınıf mekanizmalardır. Ürün en iyi kapsama alanına ve yüksek performansa sahiptir (müşteri başına saatte 200.000'e kadar doğrulanmış e-posta). Hem Kurumsal hem de KOBİ segmentleri için daha karmaşık bir çözüm olmak amacıyla ürün, e-posta Toksisite Kontrolü ve Teslim Edilebilirlik Kiti gibi ek özelliklere sahiptir, böylece kullanıcılar teslimatlarını halledebilir ve geliştirebilirler. Bouncer'ın ayrıca geniş bir entegrasyon kütüphanesi vardır (en iyi Pazarlama Otomasyonu, E-posta Pazarlama veya Satış araçları). Neden Bouncer'ı e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik çözümünüz olarak düşünmelisiniz? 1. Yanlış negatiflere karşı önyargılı yüksek hassasiyet - müşterilerin yanlış sınıflandırma nedeniyle bağlantı kurma yeteneğini kaybetmemesi için 2. En iyi kapsam - farklı e-posta servis sağlayıcıları tarafından barındırılan e-posta adreslerini doğrulama yeteneği (hatta düşük miktarda bilinmeyen sonuçla (%0,3-3) kapsamlı tüm Google Workspace ve Office365 doğrulaması) 3. Yüksek performans - doğrulama hızı ve cömert hız sınırlaması. Müşteri başına saatte 200.000 e-postayı hızla kontrol edebilirler 4. Güvenilir (sıfır kesinti politikası) ve Güvenli - SOC2'ye hazır 5. Basitleştirilmiş karmaşıklık - basit ve sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip birinci sınıf teknolojik çözüm. Özellikler: Kullanımı son derece basit E-posta Denetleyicisi ve E-posta Doğrulayıcı 250.000'e kadar adres içeren e-posta listenizi sürükleyip bırakın ve bırakın Bouncer'ın e-posta denetleyicisi işi yapsın! Hangi e-postaları göndermenin güvenli olduğunu bileceksiniz ancak uygulama aynı zamanda bunları da algılayacaktır.