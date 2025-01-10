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E-İmza Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
E-imza yazılımı, kullanıcıların belgeler üzerinde elektronik imza toplamasına olanak tanıyarak fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yazılım, elektronik imza gerektiren, yasal açıdan hassas belgelerin dağıtım sürecini basitleştirir. Kuruluşlar, müşterilerin, çalışanların veya ortakların imzasını gerektiren satış sözleşmeleri veya iş evrakları gibi belgeleri güvenli bir şekilde şifrelemek için e-imza yazılımını kullanır. E-imza yazılımı genellikle CRM yazılımı, ERP sistemleri, İK yönetim paketleri ve muhasebe araçları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Bu entegrasyon, tekliflerin, sözleşmelerin ve tedarikçi etkileşimlerinin kusursuz yönetimini kolaylaştırır. Ek olarak, e-imza yazılımı hem yerel hem de federal yasal gereklilikleri karşılayan yerleşik güvenlik standartlarına uyar. Bu, yasal belgelerin sorunsuz alışverişini sağlar ve yazılım aracılığıyla alınan imzaların meşruiyetini ve yasal geçerliliğini garanti eder.
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Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş akışlarınızı dönüştürün ve hızlandırın.
DocuSign
docusign.com
Docusign e-İmza, işletmelerin ve bireylerin neredeyse her yerden, her zaman ve neredeyse her cihazdan güvenli bir şekilde sözleşme gönderip imzalamasının yoludur. Docusign uygulamasının kullanımı kolaydır, tüm taraflar için sınırsız ücretsiz imzalama olanağı sunar ve dünya çapında milyonlarca insan tarafından güvenilmektedir. e-İmza, birçok kuruluşun bir sözleşmeyi yürütme biçimini değiştirse de, imza öncesi ve sonrası yaşam döngüsü genellikle manuel süreçler, e-tablolar ve e-postalar yoluyla yönetilir; bu da iş yapma hızını yavaşlatır, riski artırır ve müşterileri ve çalışanları sinirlendirir. Docusign CLM (Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi), kuruluşların analog manuel süreçleri dijital otomatikleştirilmiş iş akışına dönüştürerek sözleşme yaşam döngüsünü kolaylaştırmasına olanak tanır. Sonuçta iş yapma hızının artması, uyumluluğun artması ve çalışanların daha verimli olması elde edilir. Temel Özellikler: Merkezi Depo, Gelişmiş Arama ve Bul, Sürüm Kontrolü, Madde Kitaplığı, Dahili ve harici taraflarla işbirliği, Redlining, Basit ve Gelişmiş İş Akışları, Etiketleme, Mobil Erişim, Çoklu Platform entegrasyonları (Salesforce ile sıkı entegrasyon dahil).
SignEasy
signeasy.com
SignEasy, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve doldurmak veya belgeleri telefon, tablet veya bilgisayardan imzalatmak için bulut tabanlı bir çözümdür. SignEasy ile yapılan imzalar, ESIGN Yasası'nın yanı sıra eIDAS ve Avrupa Direktifi (EC/1999/93) ile de uyumludur.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS, iş akışlarını daha hızlı hale getirmek için tasarlanmış bir elektronik imza çözümüdür. Çeşitli platformlarda kullanımı kolay, güvenli ve güvenilirdir.
Concord
concordnow.com
Concord, tüm sözleşmeleriniz için ihtiyacınız olan tek araçtır. Uygulamalar, düzenleyiciler ve e-imza araçları arasında geçiş yaparak daha az zaman harcayın ve paradan tasarruf edin. 500.000'den fazla şirket sözleşmelerinde Concord'a güveniyor. Concord'la şunları yapabilirsiniz: * Kuruluşunuzdaki her sözleşmeyi tek bir yerden tasarlayın, müzakere edin, imzalayın ve yönetin * Concord, Word veya Google Dokümanlar üzerinde istediğiniz şekilde çalışın -Ekipleriniz, müşterileriniz ve tedarikçileriniz olmak üzere herkesle işbirliği yapın * Aylar değil, dakikalar içinde başlayın Concord'un sunduğu temel özellikler: * Her sözleşmenin doğru kişi (ve yalnızca o kişi) tarafından incelenmesini sağlayan koşullu onay iş akışları * Daha etkili sözleşme müzakereleri için özel yorumlar ve versiyonlama * Gerektiğinde sözleşmelere eklenecek tüm önceden onaylanmış maddeler için madde kütüphanesi * Sözleşme taslağı hazırlama sürecini kolaylaştıracak şablonlar * Sınırsız, ücretsiz e-imza * Sınırsız sözleşmeler
Foxit eSign
foxit.com
Foxit, 650 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor ve dünya çapında 200'den fazla ülkede bulunan KOBİ'lerden küresel işletmelere kadar 425.000'den fazla müşteriye satış yapıyor. Foxit eSign, önemli imzalı belgeleri hazırlamak ve toplamak için yasal olarak bağlayıcı bir e-imza hizmetidir. Eksiksiz bir e-imza çözümü sunar; belgenizi yükleyin, şablonunuzu oluşturun, alıcıları ekleyin ve gönderin. Foxit eSign, iş akışını otomatikleştirerek kullanıcının bir tarayıcı kullanarak imza süreçlerini göndermesine, imzalamasına, izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyan kusursuz bir süreç sağlar. Tamamlandıktan sonra, yasal olarak imzalanmış bir belgenin kurcalanmaya karşı korumalı bir arşivine sahip olursunuz. İster web'den ister mobilden olsun, sözleşmeler oluşturmak ve bunları e-imzaya göndermek hızlı ve kolaydır. Foxit eSign yazılımında bulunan yararlı özelliklerden sadece birkaçı şunlardır: • Zamandan tasarruf etmek için yeniden kullanılabilir şablonlar • Toplu imzalama ve gönderme • Denetim kayıtları ve Tamamlama Sertifikaları • Fotoğrafları, ehliyeti vb. doğrudan belgelere ekleme • Şahsen imzalama • Kolay erişim ve imzalama için e-posta içi belge bağlantıları oluşturun • eİmzaları doğrudan web sitelerine entegre etmek için çevrimiçi form/yerleştirme kodu mevcuttur • Web siteniz veya uygulamanızla entegre olmak için eSign Genie REST API'lerini kullanın • Google Drive, Dropbox ve daha fazlasıyla kolayca entegre olun • Excel raporlama • Geri dönen e-posta bildirimleri • 11 farklı dilde oturum açma
SignRequest
signrequest.com
Kendiniz imzalayın veya belgeleri imzalatın. Kolay, güvenli, yasal olarak bağlayıcı ve ücretsiz.
DrySign
drysign.exelatech.com
DrySign Dijital İmzalarla güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atın DrySign'ın çevrimiçi dijital imza çözümü, sizin ve müşterilerinizin belgeleri her yerden, her zaman, herhangi bir cihazdan yüklemesine, imzalamasına, paylaşmasına ve arşivlemesine olanak tanır.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely, belgelerin çevrimiçi olarak imzalanmasını sağlayan ücretsiz bir elektronik imza yazılımıdır. E-imzalarla dijital çağa geçerek daha akıllı ve daha hızlı çalışın. Belgeleri elle imzalamak, taramak ve e-postayla göndermek başınızı ağrıtıyor, öyle değil mi? Baş ağrısını mükemmel bir şekilde ortadan kaldırır ve sizi dijital çağa taşır.
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF yazılımı, belge yönetimi ve elektronik imzalarda küresel bir SaaS lideridir. Nitro'nun Üretkenlik Platformu, güçlü PDF araçlarını, dijital iş akışlarını, son derece güvenli e-İmzalama ve kimlik doğrulama özelliklerini içerir. Sektör lideri iş zekası ve analitik ürünü, tamamı sınıfının en iyisi müşteri başarısı ve değişim yönetimi destek ekibi tarafından desteklenen yatırım getirisini ölçer ve sürdürülebilirlik çabalarını sayısallaştırır. 157 ülkede 3 milyondan fazla lisanslı kullanıcısı ve 13.000'den fazla kurumsal müşterisiyle Nitro, Fortune 500'ün %68'ine hizmet vermekten gurur duyuyor.
Signable
signable.co.uk
Signable'ın elektronik imza yazılımı, yasal olarak bağlayıcı ve güvenli çevrimiçi belgeleri saniyeler içinde göndermenize yardımcı olur. Bugün e-İmzalarla başlayın!
DocHub
dochub.com
DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verir. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popüler bir entegrasyon da sunuyor. 2014 yılında piyasaya sürülen DocHub'a 83,3 milyondan fazla kullanıcı güvendi. Gerçek zamanlı bulut tasarrufu ve güvenli iş akışları, kullanımı kolay tek bir çözümde 500 milyondan fazla belgenin güncel ve güvenli kalmasını sağlar.
Autenti
autenti.com
Autenti elektronik imza, şirketlere yönelik güvenli bir e-imzadır. Akıllı telefonunuzda, tabletinizde veya dizüstü bilgisayarınızda sözleşmeleri ve diğer belgeleri çevrimiçi imzalayarak zamandan ve paradan tasarruf edin.
Mekorma
mekorma.com
Her hafta incelemenizi ve imzalamanızı bekleyen o büyük çek yığınından sıkıldınız mı? Mekorma Elektronik İmzalarla zamandan ve emekten tasarruf edin. Acumatica Cloud ERP sisteminizdeki ödemeleri ve dijitalleştirilmiş fatura görüntülerini inceleyin. Bir düğmeye tıklayarak, gönderilmeye hazır olanı onaylayabilirsiniz; çekler uygun imzayla yazdırılır, kalem gerekmez.
FuseSign
fusesign.com
Uygun fiyatlı, güvenli ve kullanımı kolay Dijital İmzalama aracı. FuseSign profesyonel hizmet sektörü için özel olarak tasarlanmıştır. Belgeleri imzalanacak şekilde gönderin ve günlerce değil, birkaç dakika içinde geri alın. Yasal olarak bağlayıcıdır ve çok çeşitli belgeler için kullanılabilir. FuseSign'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin ve FuseSign'ın neden ihtiyaç duyacağınız tek dijital imzalama aracı olduğunu öğrenin.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco, dijital iş akışlarına yönelik bir Veri Güveni Platformudur; belgeler, iletişimler ve sistemler arasında kanıt bağlantısı ve doğrulama sağlar. Misyonu, müşterilerimizin markasına ve süreçlerine sarsılmaz bir güven kazandırmaktır.
ZorroSign
zorrosign.com
İŞİNİZİN GÜVENLİĞİ TAM OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR. Güvenliğin kritik öneme sahip olduğu durumlarda işletmenizin güvenli dijital imzalara, işlemlere ve belgelere ihtiyacı vardır. Blockchain üzerinde yalnızca tek bir eksiksiz çözüm oluşturulmuştur; ZorroSign ile Block It DownTM yapabilirsiniz
WeSign
wesign.com
Geçerli kabul edilen diğer e-İmza türleri Dijital imza ve e-İmza dışında, yaygın olarak kabul görmeye başlayan başka elektronik imza türleri de vardır.
Signority
signority.com
Signority, yazdırma-imzalama-tarama işleminin yerini alan bir e-İmza ve belge iş akışı otomasyon yönetimi aracıdır. 2010 yılında kurulan Signority, HIPAA uyumludur ve Kuzey Amerika'nın sağlık, personel, kar amacı gütmeyen kuruluş ve eğitim sektörlerinde lider bir e-İmza sağlayıcısıdır. Şablonlar, toplu imzalama ve toplu imzalama gibi zaman kazandıran özellikler sayesinde gününüzü yapmanız gerekenlere odaklanarak geçirebilirsiniz. Sektör lideri desteğimiz bot merkezli değil, insan odaklıdır. Böylece acil yardıma ihtiyacınız olduğunda canlı bir kişiyle konuşabilirsiniz. Signority'nin kullanımı çok kolay olduğu için katılım basittir ve bir gün içinde yapılabilir. Ayrıca, ekibinizin eğitime ihtiyacı varsa bu genellikle 10 iş günü içinde planlanabilir.
Signmee
signmee.com
Daha Hızlı Oturum Kapatmak için Çevrimiçi Anlaşma Formları Herkes için bir Gelen Kutusu ile çevrimiçi form oluşturucu, posta gönderici ve e-İmzalayıcı
SignFree
signfree.io
SignFree, hızlı ve güvenli belge imzalama için tasarlanmış, başvurulacak e-imza çözümünüzdür. SignFree ile sınırsız belgeyi 30 saniyeden kısa sürede ücretsiz olarak imzalayabilirsiniz. Kağıt israfına elveda deyin ve sözleşmelerinizi yönetmenin daha hızlı, daha yeşil bir yolunu benimseyin. İmzaları basitleştirmek ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için bize katılın. Bugün kaydolun ve SignFree'nin zahmetsiz e-imzalarını deneyimleyin.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail, herhangi bir kuruluş için e-posta imzalarını herhangi bir PC veya mobil cihazdan merkezi, hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturmaya, yönetmeye ve görüntülemeye yönelik bir web platformudur. Herhangi bir e-posta çözümüyle (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange) entegre olur. Ayrıca bir satış, iletişim ve pazarlama aracıdır. Trafiği bir açılışa, Pazaryerine veya E-ticarete yönlendirmek için farklı banner'ları otomatik olarak dağıtarak imzalara dinamik içerik eklemenize olanak tanır. Ayrıca kampanyaların etkilerini gerçek zamanlı olarak ölçer.
Mekari Sign
mekarisign.com
Güvenli ve entegre sözleşme imzalama yazılımıyla anlaşmaları daha hızlı tamamlayın Sözleşmeleri tek bir birleşik platformda hazırlayın, gönderin ve imzalayın. Sertifikalı bir dijital imza ve Peruri'nin resmi eMeterai'si ile tüm sözleşmeleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde tamamlayın.
DocVerify
docverify.com
DocVerify, güçlü bir eSign ve uzaktan çevrimiçi noter tasdiki (RON) çözümüyle imzaları ve noter onayını dijital çağa taşıyor. Artık yasal olarak bağlayıcı belgeleri güvenilir, çevrimiçi bir ortamda güvenli bir şekilde imzalayabilir, yönetebilir ve saklayabilirsiniz. DocVerify'ın onaylı ve sertifikalı e-noter aracı, yazılım indirme veya donanım satın alma gerektirmez. Bu elektronik noter tasdikine erişim internet ve standart bir tarayıcı üzerinden mümkündür. Güvenilir DocVerify platformuyla geri dönüş sürelerini hızlandırın, maliyetleri azaltın ve işlemlerin ilerlemesini sağlayın. Sözleşmeler ve diğer ticari belgeler için DocVerify'ın elektronik imza araçları zengin seçenekler sunar. Dijital imzalama yazılımı, imza almayı kolaylaştırabilir veya şirketinizin mevcut sistemlerine entegre edilebilir. DocVerify, 60 yıldır ipotek sektörüne güç veren, sektör lideri teknoloji, veri ve analiz şirketi Black Knight tarafından sunulmaktadır.
Agrello
agrello.io
Agrello ile daha akıllı çalışın Dijital dönüşüm yolculuğunuza bizimle başlayın! İster zaman zaman dijital belgeleri imzalamanız, ister şirketinizin tüm yasal belgelerini yönetmeniz gerekiyorsa, size yardımcı olmak için buradayız. // Stres olmadan ve öğrenmeden başlayın Yeni araçlar sıklıkla yeni beceriler ve eğitim gerektirir. Agrello'da durum böyle değil. Favori aracınızı kullanın ve imzalanmaya hazır belgeleri Agrello'ya yükleyin. Tüm imzalayanlar ve görüntüleyenler eklendikten sonra gerisini biz halledeceğiz. Bu arada başka şeylere odaklanabilmeniz için sizi imzalama süreci hakkında bilgilendireceğiz! // Size kolaylık sağlayan sezgisel kontrol paneli Bazen gerekli tüm imzaların toplanması daha fazla zaman alır. Agrello'nun belge kontrol paneli, hangi anlaşmaların biraz zorlanması gerektiği ve hangilerinin başarıyla tamamlandığı konusunda size net ve anında geri bildirim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Elinizdeki bu fazladan zamanla ne yapacağınıza gerçekten bakmalısınız! // Toplu oluşturma, dinamik şablonlar Bu sinir bozucu, tekrarlanan görevlerden bazılarını kaldırmanıza yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yinelenen sözleşmeler için şablonlar, eksik verileri formlar aracılığıyla toplamak ve hatta CRM'nizi ve diğer araçları bağlayarak tam imza sürecini otomatikleştirmek - bunlar, daha acil konulara odaklanmanıza olanak tanıyan özelliklerden sadece birkaçıdır. // Güvenli bir şekilde işbirliği yapın Hassas belgelerin ileri geri e-postayla gönderilmesi ciddi bir güvenlik riski oluşturur. Agrello'nun ekosistemi güvenli işbirlikleri için tasarlanmıştır. İşinizin her zaman güvende olduğunu bilerek ortaklarınızı davet edin, taslakları yükleyin, belgeleri ortaklarınızla birlikte inceleyin ve imzalayın. //Yasal olarak bağlayıcıdır Dijital imza dünyası her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor. Neyse ki ulusal e-Kimliğinizi veya Agrello'nun uluslararası kabul görmüş gelişmiş elektronik imzasını (AdES) kullanabilirsiniz.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst, iş formlarınızı ve belgelerinizi tek bir basit, güvenli çevrimiçi platformda yönetmenin kolay yoludur. DocuFirst, bir e-imza çözümünden çok daha fazlasıdır! Güçlü belge yönetimi yetenekleri sağlamanın yanı sıra, işletmelerin formları doldurmak için gereken verileri toplamasına ve depolamasına olanak tanıyoruz.
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
Encyro
encyro.com
Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak için belgeyi incelerken (bir QR kodunu tarayarak) telefonda imzanızı çekmenize olanak tanıyan tek e-imza sağlayıcısıdır. Metin mesajı tabanlı erişim kodları ve oturum açma seçenekleri de dahil olmak üzere gelişmiş korumaya sahip elektronik imzalar isteyin. Markanızı özel yükleme sayfanızda sergileyin. Başkalarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için ücretsiz Encyro hesaplarını kullanmalarına izin vererek müşterilerinizin gözünde görünürlüğünüzü artırın. Müşteri verilerini güvende tutun ve HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR ve müşteri veri gizliliğine ilişkin diğer düzenleyici gerekliliklere uyun. Encyro'yu tarayıcınızdan veya Microsoft Outlook'tan (ücretsiz Encyro Outlook Eklentisi ile) kullanın.
Signer HQ
signerhq.com
Signer HQ ile sözleşme imzalama sürecinizi basitleştirin ve imzaları kovalamak için daha az zaman harcayın.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve ekibinizi entegre, kullanımı kolay tek bir platformda birleştirin. Sözleşmeler, teklifler ve proje yönetiminden müşteri faturalandırmasına, gelir takibine ve kaynak yönetimine kadar. Proje Yönetimi Ekibinize proje ve görevler atayın, haftanıza öncelik verin ve projelerinizin tam olarak nasıl ilerlediğini görün. Proje bütçelerini belirleyin ve beklenmeyen maliyetlerden kaçının. Kanban görünümü, kolay faturalandırma için entegre zamanlayıcı ve verimli çalışma için harici ortaklarla işbirliği. Ekip Zaman Takibi Doğru zaman çizelgeleriyle ekibinizin takip edilen saatlerine ilişkin anında rapor alın ve kimin kapasiteyi aştığını bir bakışta görün. İşletmenizin kullanımını izleyin ve ekibinizin verimliliği ve karlılığı konusunda netlik elde edin. Projelerinizi yolunda ve bütçeye uygun tutmak için kaynaklarınızı önceden planlayın. CRM Müşterilerinizi ve projelerini tek bir yerden yönetin. Tüm notlarınız, kişileriniz, oranlarınız ve etiketlerinizle benzersiz müşteri profilleri oluşturun. Müşterilerinizi, kendileriyle paylaştığınız projelere, belgelere ve bağlantılara erişebilecekleri markalı Müşteri Portalınıza davet edin.
Sigsync
sigsync.com
Sigsync e-posta imza hizmeti en iyi şekilde sadece üç kelimeyle anlatılabilir. Office 365 için merkezi, şirket çapında ve web tabanlı bir imza hizmetidir. Merkezileştirilmiş olarak, şirketinize ait tüm e-posta imzalarınızı tek bir yerden oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağladığı anlamına gelir. Şirket çapındaki imza, imzadaki değişiklikleri veya güncellemeleri dakikalar içinde kullanıma sunmanıza olanak tanır. Web tabanlı bir hizmet olduğundan platform bağımsızdır ve karmaşık kurulumlara gerek kalmadan tüm cihazlarda çalışır.
Emailee
emailee.io
Emailee, kişisel markalarını büyütmek ve müşteri adaylarını e-posta yoluyla güçlendirmek isteyen solo girişimciler ve serbest çalışanlar için özel olarak tasarlanmış son teknoloji ürünü bir SaaS platformudur.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign, imza almayı ve devam etmeyi kolaylaştıran ücretsiz ve kullanımı kolay bir çevrimiçi imza çözümüdür. GoatSign'da gezinmeniz gereken karmaşık iş akışları yoktur; yalnızca zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlayan basit, sorunsuz bir imza süreci vardır.
Crossware
crossware365.com
Şirketinizden ayrılan her e-postaya tutarlı ve uyumlu imzalar, sorumluluk reddi beyanları ve markalama eklemenizi sağlayacak güçlü bir araç mı arıyorsunuz? Ödüllü aracımız Crossware Mail Signature (Microsoft 365, Microsoft Exchange ve HCL Domino için) sizin için çözümdür. Hangi cihazdan gönderiyor olursanız olun, her e-postaya şık, uyumlu ve kişiselleştirilmiş imzalar otomatik olarak eklenir. Basit bir sürükle ve bırak görsel düzenleyicisiyle mükemmel imzanızı oluşturmak kolaydır veya biraz daha teknik bilgi edinin ve kaynak kod düzenleyicimizle imzanızı HTML'de oluşturmaya geçin. İmza aracımız, imzaların dinamik ve akıllı olmasını sağlamak amacıyla sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu, bağlama duyarlı ve şirketinizin benzersiz gereksinimlerine göre özelleştirilmiş anlamına gelir. Basit kural oluşturucumuzla imzalarınızın ne zaman, nerede ve nasıl uygulanacağını kontrol eden kurallar oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz. Active Directory alanlarına, alıcı adreslerine, tarihlere ve daha fazlasına dayalı olarak imzaların veya imza bloklarının (imzanızın daha küçük bir kısmı) uygulanmasına yönelik kuralları hızla oluşturun. Son derece özel veya karmaşık bir kurala ihtiyacınız varsa kuralları C# dilinde de yazabilirsiniz. Crossware Mail Signature, her bir imzayı veya imza bloğunu kimin düzenleyebileceğini kontrol etmenizi sağlar; imzanızı istenmeyen değişikliklere karşı güvende tutmak için yalnızca pazarlama ekibinin reklam başlığı bölümünü düzenlemesine ve hukuk ekibinin yasal sorumluluk reddi beyanını düzenlemesine izin vermeyi seçebilirsiniz. Crossware Mail Signature, baştan sona son derece güvenli olacak şekilde tasarlandı. E-postalarınızı saklamayız, kopyalamayız ve bunları Microsoft Azure Veri Merkezlerinde güvenli bir şekilde işlemeyiz. Daha fazla güvenlik için Crossware Mail Signature'ı ayarlarken seçtiğiniz Microsoft Veri Merkezini de belirleyebilirsiniz. Özellikler: - E-posta üstbilgilerinize ve altbilgilerinize logolar, grafikler, reklam afişleri, sosyal medya simgeleri, Active Directory alanları, sorumluluk reddi beyanları ve metin ekleyin. - Güçlü kurallarla imzalarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ve nasıl uygulayın. - Her cihazda ve e-posta istemcisinde imzalar. - İmzanızın her parçasını ayrı ayrı kontrol edilen bloklarla kontrol edin. - Görsel / HTML kod düzenleyici - Alıcılara ve gönderenlere göre imzaları gerçek zamanlı olarak önizleyin. - İmzaları Outlook'ta görüntüleyin ve imzalarınızı Gönderilmiş Öğeler'de görün. - Akıllı ve dinamik imza uygulaması - Dağıtım yapacağınız Microsoft Veri Merkezinizi seçin - Tarayıcı tabanlı düzenleyicimizle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde düzenleyin Bizi dünyanın önde gelen imza çözümü yapan şeyin ne olduğunu öğrenin - Ücretsiz Denemenizi şimdi başlatın!
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic, çalışanlarınızın e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenize ve günlük e-posta trafiğini güçlü bir pazarlama kanalına dönüştürmek için bunları pazarlama banner'larıyla genişletmenize olanak tanır. Mailtastic, Fortune 500+ şirketleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki her büyüklükteki müşteri tarafından, e-posta imzalarının tam pazarlama potansiyelinden yararlanması, böylece pazarlama girişimlerini genişletmesi ve yeni potansiyel müşterilerle bağlantı kurması konusunda güvenmektedir. E-posta imza pazarlamasıyla gelir elde etmeye nasıl başlayabileceğinizi görmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın.
Letsignit
letsignit.com
%98 müşteri memnuniyeti ve dünya çapında 1.000.000'den fazla kullanıcısıyla Letsignit, pazarlama ve BT ekiplerinin marka tutarlılığı elde etmek, potansiyel müşteri yaratmayı teşvik etmek ve çalışan katılımını artırmak için çalışanların e-posta imzalarını optimize etmesine yardımcı olan güçlü bir çözümdür. 10 yılı aşkın bir süredir Microsoft Altın Ortağıyız ve ISO/IEC 27001:2017 ve ISO/IEC 27018:2019 sertifikalarıyla BT güvenliğinde en yüksek küresel standartları sağlıyoruz. Sınıfının en iyisi sürükle ve bırak tasarımcımızla, hedefe yönelik ve takip edilebilir pazarlama banner'larıyla hızlı bir şekilde özelleştirilmiş imzalar oluşturabilirsiniz; etkinlikleri tanıtın, sosyal medyaya bağlanın, toplantılar planlayın… seçenekler sonsuzdur! Belirli kişiler, departmanlar, coğrafyalar/diller veya yan kuruluşlar için imzalar oluşturabilir ve atayabilirsiniz. Aktif dizininize bağlandığı için güncellenmesi ve dağıtılması kolaydır. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki küresel ekibimizle haftanın 5 günü, günün 24 saati İngilizce, Fransızca ve İspanyolca müşteri desteği sunuyoruz.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO, şirketinize merkezi bir e-posta imza yönetimi sağlar. SIGNandGO ile tasarlanan imza banner'ı marka bilinirliğini artırır. Kişiye özel imza tasarımları ile marka kimliğinizi yansıtan dijital kartvizitlere sahip olursunuz. E-posta imza çözümü SIGNandGO ile imzalar daha profesyonel bir görünüme kavuşuyor. SIGNandGO, kurumsal e-posta yönetiminizi merkezi olarak düzenlemenize yardımcı olur ve İK departmanlarının takibini kolaylaştırır. Böylece çalışanların imzaları her zaman güncel ve kusursuz bir tasarıma sahip oluyor. OWA tarafından desteklenen, bulut tabanlı ve gelişmiş bir kurumsal imza yönetimi sunar ve Office 365 e-posta imzasıyla uyumluluk sağlar. Bu sayede kolay bir kurumsal e-posta yönetimine sahip olursunuz ve tüm imzalarınız kusursuz olur.
MySignature
mysignature.io
MySignature, Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 için profesyonel ve görsel açıdan etkileyici e-posta imzaları ve Google Workspace için e-posta imza yönetimi oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir e-posta imza oluşturucudur. Teknik altyapıya gerek yok. Ayrıca, Gmail için MySignature uzantısını kullanarak e-posta açılışlarını ve tıklamalarını sınırsız olarak izlemenin keyfini çıkarın.
OKdokument
okdokument.com
İşletmeler ve serbest çalışanlar için en hızlı elektronik imza Belgeleri çevrimiçi imzalayın, e-imzaları entegre edin, kağıt gündeminizi dijitalleştirin ve müşterilerinizden ve iş ortaklarınızdan uzaktan imza isteyin.
EZsign
ezsign.ca
eZsign'ı ÜCRETSİZ deneyin. Esnek fiyatlandırma planları. Üst düzey güvenlik. Kanadalı işletmeler için tasarlanmıştır.
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
Zoopsign
zoopsign.com
Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın
Signulu
signulu.com
Signulu, her büyüklükteki işletme için belge imzalamayı kolaylaştıran bir elektronik imza yazılımıdır. Kolay, güvenli ve yasal.
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN, hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu çözümüyle belge imzalama süreçlerini kolaylaştıran birinci sınıf bir elektronik imza yazılımıdır. Bugün ücretsiz denemeye kaydolarak KONSIGN'ın rahatlığını yaşayın. KONSIGN, e-imzalara ek olarak gelişmiş belge yönetimi yetenekleri ve Google Drive gibi popüler bulut depolama hizmetleriyle kusursuz entegrasyon sunar. Bu, belgeleri herhangi bir cihazdan zahmetsizce düzenlemenize, erişmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyarak sorunsuz iş akışları sağlar. Konsign'ın yenilikçi yaklaşımı kağıtsız bir ortama katkıda bulunurken zamandan, paradan ve kaynaklardan tasarruf sağlar. Bu son teknoloji ürünü platform, evrak işlerini yalnızca birkaç tıklamayla tamamlamanıza olanak tanıyarak daha kritik görevlere odaklanmanıza olanak tanır. Konsign yalnızca belge imzalamayı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kağıt tüketimini azaltarak ve çevre dostu uygulamaları teşvik ederek sürdürülebilirliğe olan bağlılığını da gösteriyor. Verimli iş operasyonları ve daha yeşil bir gelecek için KONSIGN'ı seçin.
inSign
getinsign.com
Elektronik İmza Yazılımı, belgelerin imzalanmasını hızlı ve kolay hale getirir. inSign, eIDAS ve ZertES'e göre gelişmiş (AES) ve nitelikli elektronik imzaları (QES) destekler. İmza yasal olarak güvenli ve kanıtlanabilir. İmzalama tarayıcıda veya uygulama aracılığıyla mümkündür; kurulum gerekmez. inSign'daki diğer popüler özellikler: - Form düzenleyici - Word Eklentisi - Bireysel yapılandırma - Belge şablonları - Denetim raporu - REST-API - Ve daha fazlası...
GreenSign
greensign.io
Elektronik imzalar, belgeleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerden güvenli bir şekilde imzalayıp göndermenize olanak tanır. Bu, fiziksel evrakları yazdırma, tarama ve postalama ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve zahmetten tasarruf etmenizi sağlar. GreenSign, departmanların işlerini daha hızlı, daha az riskle, daha düşük maliyetlerle ve müşteriler ve çalışanlar için daha iyi deneyimlerle yapmalarına yardımcı olmak için çeşitli entegrasyon yolları sunar. GreenSign çözümü dinamik, kodsuz güçlü web formlarını, API entegrasyonlarını ve uygulamalar ve CRM'lerle entegrasyonu içerir.
GoodSign
goodsign.io
Kullandıkça öde e-İmzalar. Abonelik gerekmez. Yalnızca kullandığınız kadar ödediğiniz ilk dijital imza çözümü. Belgelerde, özelliklerde veya kullanıcılarda sınırlama yoktur. Ayrıca küresel ısınmanın engellenmesine yardımcı olmak için dünya çapında 1 milyon ağaç dikme misyonumuz da var. Bu, GoodSign satışları tarafından finanse edilmektedir. Her satışın %20'si ağaç dikmeye gidiyor!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünya çapındaki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDoc Sign, hem kamu hem de özel sektörün önde gelen şirketlerinden bazılarına elektronik imza ve belge çözümleri sunmaktadır. Blockchain doğrulama teknolojimiz dünya çapında 90'dan fazla ülkede patentlidir ve kuruluşlara makul fiyatla en iyi e-imza çözümünü sunmalarında yardımcı olur. Müşterilerimize en iyi hizmetleri sunmak için çalışıyoruz; Kuruluşlar gereksiz bekleme saatlerini ortadan kaldırarak değerli zamandan tasarruf edebilir. VeriDoc Sign ile kuruluşunuzun verimliliği ve üretkenliği artacaktır. VeriDoc e-imza çözümlerinin faydaları, sonsuz kullanıcıların önemli belgeleri doğrulamasına ve bunları gerekli kişilere göndermesine olanak tanır. Blockchain üzerinde elektronik olarak imzalanmış belgeler için zaman damgalarını ve karmaları doğrulama avantajı sağlayan VeriDoc Sign araçlarıyla yanlış yapmış olamazsınız. Cep telefonunuzla bir QR kodunu tarayın; doğrulama sayfasında orijinal belgeyi görebilirsiniz. VeriDoc Sign'ın kaçıramayacağınız diğer özellikleri: Erişim kontrolü Yasal olarak kabul edilebilir Kurcalamaya dayanıklı blockchain güvenliği Uygun fiyatlı
signNow
signnow.com
İş akışınıza göre ölçeklenen elektronik imza. AirSlate Business Cloud'un bir parçası olan SignNow ile e-İmza iş akışları oluşturun ve ölçeklendirin. Belgeleri imzalamak için imzalayın ve gönderin, anlaşmalar oluşturun, sözleşmeler üzerinde görüşün, ödemeleri kabul edin ve iş süreçlerini otomatikleştirin.
fast4sign
fast4sign.com.br
Brezilya'daki en güvenli elektronik ve dijital imza, her yerden kolay ve hızlı bir imzayla süreçlerinizi verimli bir şekilde basitleştirin
Mail Butler
mailbutler.io
Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliştirir. Sizin için mesaj yazabilen yapay zeka destekli bir e-posta asistanı, planlanmış e-postanızın bilgisayarınız çevrimdışı olsa bile gönderilebilmesi için Bulut Teslimatı, alıcınızın onayını gerektirmeyen gelişmiş e-posta takibi ve güçlü bir Kişiler özelliği sunar. Bu, diğer birçok akıllı, gelen kutusunu geliştiren özelliğin yanı sıra müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır: • Akıllı Asistan: Mesajları yazan, özetleyen ve iyileştiren, görevleri ve kişileri bulan ve sizin için yanıt veren, yapay zeka destekli bir e-posta asistanı. • Daha Sonra Akıllı Gönder: E-posta teslim sürelerinizi optimize etmenize yardımcı olacak akıllı planlama işlevi. • Alıcıya Göre Optimize Edilmiş Planlama: E-postanın açılma olasılığını en üst düzeye çıkarmak amacıyla e-posta göndermeniz için en iyi zamanı önerir. • E-posta Takibi: E-postanızın veya bağlantınızın ne zaman, nerede ve ne sıklıkta açıldığını öğrenin. iCloud veya IMAP e-posta adreslerini kullananlar, birden fazla alıcıya mesaj gönderdiğinizde e-postanızı tam olarak kimin açtığını görün. Ayrıca cep telefonunuzdan takip edilen e-postalar gönderin. • Ertele: Daha az önemli olan e-postaları geçici olarak erteleyin; bunlar sizin seçtiğiniz bir zamanda yeniden görünecektir. • Kişiler: Müşteri iletişimini en üst düzeyde tutmak için kişilerinize ilişkin temel bilgileri edinin. • İmzalar: Kapsamlı yaratıcı kontrole sahip güzel ve profesyonel e-posta imzaları. • Şablonlar: Üretkenliği ve verimliliği artırmak için mesaj şablonları oluşturun. •
RSign
rsign.com
RSign®, on yılı aşkın süredir dünya lideri olan RPost®'un e-imza platformudur. RSign®, özellik zenginliğini şık kullanım kolaylığı ve geniş ölçekte uygun fiyatla birleştirir. RSign'a özgü olan, tüm belge, form veya iş akışı senaryolarınızı karşılarken ortak e-imzalamayı basit ve otomatik hale getirme yeteneğidir. RSign'ın uzmanlaştığı konu: E-İmzalar Kolaylaştı. Hem gönderen hem de imzalayan için daha kolay e-imza deneyimi. • RSign, imzalayanların herhangi bir masaüstü veya mobil web tarayıcısını kullanarak rehberli bir imzalama sürecinde belgeleri tamamlayıp imzalamaları için imzalama sürecini basit ve kolay hale getirir. RSign, daha basit bir kullanıcı tasarımı, özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü, paylaşılabilir şablonlar, gerçek zamanlı raporlama ve daha fazlasıyla birlikte gelir. Adli Denetim İzini içeren İmza Sertifikası. Kimliği doğrulanabilir denetim takibine sahip kayıtlar. • RSign® patentleri, e-imza kaydına yerleştirilmiş en sağlam, doğrulanabilir denetim izini sağlar. RSign, alıcı sistemlerden bağımsız olarak tüm iletim takibini, içeriğini ve zaman damgalarını sağlayan, adli kayıt görevi görebilen ve kendi kendini doğrulayabilen bir İmza Sertifikası sunar. Dünya çapında kabul gören bir kanıt formatı olan İmza Sertifikası, imzalanan sözleşmeye ek olarak veya ayrı olarak eklenebilir ve RSign API'leri kullanılarak sistemlere aktarılabilir. Şifreleme ve RSign Gelen Kutusu ile Gizlilik.
Universign
universign.com
Elektronik imza basit ve uyumlu hale getirildi. Avrupa eIDAS düzenlemesine göre nitelikli bir Güven Hizmetleri Sağlayıcısı olan Universign, elektronik imza, elektronik mühür ve zaman damgası için bir SaaS platformu sunar. Paket başına veya kullanım başına, API veya web portalı aracılığıyla hiçbir yükümlülük içermeyen teklifimizi keşfedin.
Xodo Sign
eversign.com
İşyerinde, evde veya hareket halindeyken yasal olarak bağlayıcı elektronik imzalar. Belgeleri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde onaylayın, teslim edin ve imzalayın. Eskiden eversign.
Zoho Sign
zoho.com
Zoho'nun e-imza yazılımını kullanarak iş belgelerini çevrimiçi olarak tam güvenlik ve güvenilirlikle dijital olarak imzalayın. Basit e-imza belge iş akışlarıyla işlemlerinizi otomatikleştirin. Zoho Sign; Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms dahil olmak üzere Zoho uygulamalarının yanı sıra Office 365, G Suite ve Microsoft Teams gibi diğer üçüncü taraf uygulamalarla kolayca entegre olur.
WiseStamp
wisestamp.com
Ödüllü imza oluşturucumuzla güzel özelleştirilmiş e-posta imzaları oluşturun. E-posta imzanızı kolayca oluşturun ve düzenleyin; ÜCRETSİZDİR
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Skribble
skribble.com
Skribble ile herhangi bir belgeyi elektronik olarak yasal olarak imzalayabilirsiniz. Farklı belgeler, farklı yasal gereklilikler; Skribble'da mevcut tüm e-imza standartlarına tek kaynaktan erişirsiniz ve her duruma hazırlıklı olursunuz.
airSlate
airslate.com
En büyük belge iş akışı otomasyon platformu airSlate WorkFlow, kodsuz teknoloji, yerleşik entegrasyon seçenekleri ve ekiplerin her türlü karmaşıklıktaki iş akışlarını dijitalleştirmesine olanak tanıyan yüzlerce Robot sunar.