Spike

spikenow.com

Spike, e -posta, takım sohbeti, işbirlikçi dokümanlar ve toplantıları bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu bir yem olarak çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e -postalarınızı sohbete dönüştüren konuşma e -posta uygulamasıyla daha iyi bir e -posta deneyimi alın. En önemli mesajlarınıza öncelik veren süper şarjlı bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibi, böylece en önemli şeylere odaklanabilirsiniz. Mevcut e-postanızı kullanın ve dağınık bir e-posta deneyiminin tadını çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunar. Takım sohbeti, e -posta, video toplantıları, AI araçları ve işbirlikçi belgeleri birleşik bir beslemede birleştirir. Spike, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar da dahil olmak üzere iç ekipler ve dış paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e -posta hizmetidir. Kendi e -posta etki alanınızı kullanarak veya Spike'dan özel bir etki alanı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Düzgün iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e -postanın ve mesajlaşmanın tadını çıkarın.