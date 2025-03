E-Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Ecwid

LightSpeed ​​tarafından ECWID, herhangi bir web sayfasına veya sosyal medya profiline çevrimiçi bir mağaza eklemenin en kolay yoludur. 175 ülkede yüz binlerce tüccar tarafından kullanılan Lightspeed by Lightspeed, müşterilerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: Şahsen, web siteniz, Instagram, Facebook, Amazon veya Google Alışveriş aracılığıyla. ECWID’nin satış noktası entegrasyonları, e-posta pazarlama entegrasyonları ve özel mobil uygulaması ile pazarlama, mağazacılık ve satışlarınızı her yerde her zaman yönetebilirsiniz.