DMARC Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Etki Alanı Tabanlı İleti Kimlik Doğrulaması, Raporlama ve Uygunluk anlamına gelen DMARC yazılımı, işletmelerin etki alanlarından gönderilen e-postaların iki temel güvenlik standardına göre doğru şekilde doğrulandığından emin olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır: Etki Alanı Anahtarları Tanımlanmış Posta (DKIM) ve Gönderen Politikası Çerçevesi ( SPF). Bu araçlar, DMARC protokolünün çeşitli yönlerine yardımcı olur ve bir kuruluşun çalışanlarını veya müşterilerini riske atabilecek e-posta sahteciliği ve kimlik avı gibi sahtekarlık faaliyetlerini önlemede önemli bir rol oynar. BT departmanları, şirket çapındaki etki alanlarının yanı sıra departmanlara veya kişilere özel alanlar da dahil olmak üzere kuruluş genelinde e-posta hesaplarını yapılandırmak ve yönetmek için DMARC yazılımını kullanır. Bu araçlar, DMARC hizalamasını belirleyerek ve DMARC kimlik doğrulamasını zorunlu kılarak, kuruluşun bir veya daha fazla kayıtlı web adresinden gelen meşru mesajların kimliğine bürünmeye çalışan şüpheli e-postaları tespit edebilir ve engelleyebilir. DMARC yazılımı genellikle güvenli e-posta ağ geçidi çözümleriyle bütünleşir ve Güvenli E-posta Ağ Geçidi kategorisindeki bazı araçlar, DMARC uyumluluğunu destekleyen özellikler içerebilir. Diğer güvenlik yazılımlarının DMARC protokollerini daha geniş siber güvenlik stratejilerinin kritik bir unsuru olarak dahil etmesi giderek daha yaygın hale geliyor. İş uygulamalarınızın ilgili politikalarla uyumlu olmasını sağlamak için DMARC yazılımının kullanımı diğer yönetişim, risk ve uyumluluk araçlarıyla tamamlanmalıdır. BT uyumluluğu hizmet sağlayıcıları, şirketinizin mevcut güvenlik önlemlerini DMARC protokolü gibi standartlara göre değerlendirebilir. Siber güvenlik danışmanlığı sağlayıcılarıyla ortaklık kurmak, kuruluşunuzu ve müşterilerini siber tehditlerden korumak için diğer güvenlik önlemlerinin yanı sıra DMARC uygulamasının önemini anlama konusunda yönetiminize ve BT ekiplerinize daha fazla yardımcı olabilir.
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Mimecast
mimecast.com
Mimecast, e-posta tabanlı tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları önlemek için AI ve makine öğrenimi kullanır.
DMARC Report
dmarcreport.com
DMARC Report uygulaması, kuruluşların DMARC uyumunu izleyip yöneterek e-posta güvenliğini artırmalarına yardımcı olur.
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests, DMARC raporlarını yöneterek e-posta kimlik doğrulama sorunlarını tanımlamanıza ve çözmenize yardımcı olan bir uygulamadır.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC, e-posta alan adlarını koruyarak kimlik avı ve sahtekarlığınızdan koruma sağlayan e-posta kimlik doğrulama platformudur.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik hizmetleri sunarak, kampanyaların etkinliğini artırır ve geçersiz adresleri ortadan kaldırır.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC, e-posta kimlik doğrulama protokollerini yönetmek için bir araçtır. Kullanıcılar, alan güvenliğini artırarak e-posta teslimatını geliştirebilir.
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr, güvenli internet ve e-posta iletişimi sağlarken markanızı dolandırıcılıklara karşı korur. DMARC süreçlerinde MSP'lere destek verir.
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF, SPF kayıtlarını otomatik olarak düzleştirir, DNS arama sayısını azaltarak e-posta teslimatını iyileştirir ve uyumluluk sağlar.
Valimail
valimail.com
Valimail, e-posta kimlik doğrulamasını yönetmek ve alan adlarını korumak için tasarlanmış bir platformdur. DMARC uygulaması ile kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlar.
DmarcEye
dmarceye.com
DMARC izleme ve raporlama. Alan adınızın e-posta güvenliğinin kesintisiz, güzel ve net görünümünün keyfini çıkarın; üstelik tamamı ücretsiz.
dmarcian
dmarcian.com
2012 yılında DMARC spesifikasyonunun baş yazarlarından biri tarafından kurulan dmarcian, üstün araçlar, eğitim kaynakları ve bilgili destek ile DMARC'yi herkes için erişilebilir hale getirerek tüm dünyanın e-postasını yükseltmeye kendini adamıştır. Binlerce kişi tarafından kullanılan ve dünya genelindeki destek ekipleri tarafından önerilen DMARC Yönetim Platformumuz, e-posta alan adlarınızın nasıl kullanıldığını görmenizi ve kontrol etmenizi sağlar. Platformumuz, DMARC'yi ve onu destekleyen SPF ve DKIM teknolojilerini dağıtmak, e-posta dağıtım verilerini görselleştirmek ve güvenli bir alan adı hizmetleri altyapısını yönetmek için her büyüklükteki kuruluşa eyleme geçirilebilir bilgiler ve uyarılar sağlar. Sınıfının en iyisi tekliflerimizle e-posta güvenliği açıklarını düzeltin, etki alanı ve marka itibarını iyileştirin ve DMARC uyumluluk gereksinimlerinin artan talebini karşılayın. DMARC Yönetim Platformumuz, DMARC verilerini güçlü ve anlamlı yöntemlerle görselleştirir; böylece SPF ve DKIM yapılandırmalarınızdaki kimlik doğrulama boşluklarını ve alan adlarınızın yetkisiz kullanımını hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz. Platformumuz, DMARC verilerini toplamanın yanı sıra, alan adı yönetim ekiplerine DMARC'yi net ve güvenli bir şekilde benimsemeleri için gerekli özellikleri sağlar. Eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayan bu sistem, sektördeki en doğru kaynak sınıflandırma motoruyla desteklenir ve kullanıcılara belirli bir posta akışının gerçek kaynağına ilişkin güvence sağlar. dmarcian, spesifikasyonun 2012'deki başlangıcından bu yana DMARC verilerini işliyor.
Skysnag
skysnag.com
Kuruluşunuzu e-posta kimliğine bürünmeye karşı koruyun ve tek otonom yaptırım DMARC otomasyon yazılımıyla e-posta teslim edilebilirliğinizi artırın. E-posta gönderenlerinizin görünmeyen sağlık durumu hakkında görünürlük elde edin ve tüm e-posta kimlik doğrulama protokolü sorunlarını aşın. Ayrıca mümkün olan en kısa sürede DMARC uyumluluğuna ulaşmak isteyen MSP'ler ve hizmet sağlayıcılar için de geçerlidir.
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC, kuruluşların alan adlarını, markalarını ve e-postalarını sahtecilik, kimliğe bürünme, fidye yazılımı ve diğer yetkisiz kullanım biçimlerine karşı korumalarına yardımcı olan bir e-posta kimlik doğrulama SaaS platformudur. PowerDMARC, DMARC, SPF, DKIM, BIMI, MTA-STS ve TLS-RPT gibi eksiksiz bir barındırılan e-posta güvenlik protokolleri paketinin yanı sıra kuruluşların e-posta kanallarında görünürlük kazanmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli Tehdit İstihbaratı ile entegre basitleştirilmiş raporlama sağlar ve Siber saldırılarla mücadele edin. PowerDMARC, Fortune 100 şirketlerinden 45 ülkeye yayılan hükümetlere kadar 1000'den fazla kuruluşu desteklemektedir. PowerDMARC platformu, Whitelabel'in yanı sıra çoklu kiralama desteğiyle MSP/MSSP'ye hazırdır. PowerDMARC'ın dünya çapında 500'den fazla kanal ortağı vardır ve SOC2 Tip 2, ISO 27001 Sertifikalı ve GDPR uyumludur. Daha fazla bilgi için www.powerdmarc.com adresini ziyaret edin
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