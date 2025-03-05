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Görüntülü reklam tasarım yazılımı, kullanıcıların dijital reklam kampanyalarına özel olarak çeşitli boyutlarda görseller oluşturmasına olanak tanır. Pazarlama ve reklam ekipleri bu yazılımı, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan, ürünlerini tanıtan veya harekete geçirici mesaj sağlayan grafik reklamlar oluşturmak için kullanabilir. Görüntülü reklam tasarım yazılımıyla kullanıcılar statik, animasyonlu veya etkileşimli banner'lar oluşturabilir. Kendi görsellerini yükleyebilir veya genellikle bu araçların sunduğu önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplığı kullanabilirler. Kullanıcılar bir reklam oluşturduktan sonra yazılımın sağladığı hedefleme seçeneklerini, anahtar kelimeleri ve yeniden pazarlama özelliklerini kullanarak reklamın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlayabilirler. Bu araçları etkili bir şekilde kullanmak için herhangi bir ön teknik bilgiye gerek yoktur çünkü bunlar genellikle sürükle ve bırak düzenleme yetenekleri içerir. Çeşitli arka planlar ve resimler eklemek gibi ek düzenleme işlevleri de mevcuttur. Yazılım genellikle görüntülerin çeşitli dosya formatlarında kaydedilmesine izin verir. Üstelik bu çözümlerle reklam performansı takip edilebiliyor ve kullanıcılar, reklamlarının belirli hedeflere uygun olmasını sağlamak için gerçek zamanlı değişiklikler yapabiliyor.
Yeni Uygulama Gönder
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerik oluşturmalarını sağlayan bir grafik tasarım platformudur. Platform kullanımı ücretsizdir ve ek işlevsellik için Enterprise için Canva Pro ve Canva gibi ücretli abonelikler sunar. Kullanıcılar ayrıca basılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için ödeme yapabilirler. 2019'dan itibaren Canva, 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeye yükseldi ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya sahipti. Canva, 6 milyar dolarlık bir değerle 60 milyon dolar topladı. Bu, 2019'daki son değerlemesini neredeyse iki katına çıkardı.
Wepik
wepik.com
Tasarım işiniz için kolaylaştırıldı. Küçük işletmeniz için mükemmel hale getirmek için kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir şablon koleksiyonumuzu keşfedin ve deneyin.
Animaker
animaker.com
Animaker, şirketlerin DIY Professional Live ve/veya animasyonlu videolar aracılığıyla birkaç dakika içinde eğitimi, öğretme, motive etme, satma, iletişim kurma, görüntüleme ve dağıtma şeklini bozuyor. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech 220 ülkedeki 15 milyon kullanıcıdan bazıları. Hızlı, teknik uzmanlık olmadan, yerleşik, pazarlama, markalaşma, karmaşık kavramları basitleştirmek için profesyonel 4K kaliteli videolar (animasyon veya canlı) oluşturun.
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Jenerator, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Kullanıcıların, girdiye dayalı AI tarafından üretilen sanat ve görüntüler oluşturarak fikirleri neredeyse anında görselleştirmelerine olanak tanır. Yapay zeka ile çalışan görüntü oluşturma özelliğine ek olarak, Fotor ayrıca kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları sunuyor. Bunlar arasında yeniden boyutlandırma, kırpma, bulanıklaştırma, keskinleştirme ve görüntülere metin veya sınır ekleme bulunur. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini, lüks görüntüleri manipüle etmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, logolar, el ilanları ve pazarlama için posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram Post tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasına kadar uzanıyor. Platform, görüntülerde metin düzenleme, fotoğrafları renklendirme ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırma gibi çok çeşitli uygulamaları kapsar. Fotoğraf düzenlemesine ek olarak, Fotor, video ve GIF'leri oluşturmak ve geliştirmek için benzer AI araçları sunar, ayrıca kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına izin verir.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart, görseller tasarlamak ve videoları yeniden tasarlamak için sezgisel, kullanımı kolay bir görsel iletişim platformudur. İnfografik, sunumu, el ilanı, poster ve rapor üreticisi, iletişimcilerin önemli hikayeler anlatmasına ve fark yaratmasına yardımcı olur. Etkili sunumlarla karşılaşın, paydaşlarınızı güçlü raporlarla ikna edin ve kitlenizle konuşan görsellerle blogunuzda veya sosyal medya platformlarınızda daha fazla katılım sağlayın. Oluşturmadan yayınlamaya kadar tüm süreç hızlı ve kolaydır - güzel tasarlanmış bir şablon seçin, istediğiniz öğeleri düzenleyin veya sürükleyip bırakın ve son olarak yayınlayın. Bu kadar basit! Çevrimiçi video düzenleme aracı, kullanıcıların uzun videolar, web seminerleri, sanal etkinlikler, yakınlaştırma veya web kamerası kayıtlarını özelleştirilmiş ısırık büyüklüğündeki klipslere dönüştürmelerini sağlar. Altyazılar otomatik olarak eklenebilir ve videolar sosyal medya için özelleştirilmiştir Piktochart, düzenli olarak görsel içerik oluşturması gereken ve karmaşık tasarım yazılımı kullanmak için zamanları olmayan profesyoneller için hepsi bir arada görsel iletişim aracıdır.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
VistaCreate
create.vista.com
Vistacreate, herkesin birkaç dakika içinde saatler almış gibi görünen tasarımlar oluşturabileceği bir grafik tasarım platformudur. Vistacreate, Vista ürün ailesinin bir üyesidir. Birlikte, Vistacreate, Vista ve Vistaprint tarafından 99Designs ve Vistaprint, küçük işletmelerin fiziksel ve dijital alanlarda varlığını yükseltip başarıya ulaşmaları için güçlendirerek tam hizmet tasarımını, dijital ve basılı ortaklığı temsil ediyor. Vistacreate, küçük işletmelerin kolayca profesyonel ve benzersiz sosyal ve dijital içerik oluşturmasına yardımcı olur. Vista tarafından 99Designs, işletme sahiplerinin mükemmel logo, web sitesi, ambalaj veya markalı varlıklar oluşturmak için profesyonel tasarımcılarla ortaklık kurmalarını sağlar. Vistaprint, küçük işletmelerin broşürlerden ve çıkartmalardan ambalaj ve tabelalara kadar ihtiyaç duydukları her şeyi yazdırmasını sağlar.
Snappa
snappa.com
Snappa her türlü çevrimiçi grafiği oluşturmayı kolaylaştırır. Bir kullanıcı sosyal medya, bloglar, reklamlar ve daha fazlası için görseller oluşturabilir ve yayınlayabilir! Snappa, tasarımcı olmayan birinin anında çevrimiçi grafikler oluşturmasına yardımcı olur. Videoları Snappa, sosyal medya ve içerik pazarlaması için yararlı ipuçları ve püf noktaları içerir. Bir kullanıcı, YouTube Küçük Resimleri, Facebook Kapak Fotoğrafları, Instagram Gönderileri, blog görselleri, görüntülü reklamlar ve daha fazlasını tasarlamak için Snappa'yı kullanabilir! Snappa, birçok küçük işletmenin kaliteli çevrimiçi grafikler oluşturmakta zorlandığını fark ettiğinde 2015 yılında kuruldu. Mevcut araçlar sadece karmaşık değildi, aynı zamanda inanılmaz derecede zaman alıcıydı. Bir grafik tasarımcıyı işe almak da söz konusu değildi. O zamandan beri grafik tasarım aracını mümkün olduğunca hızlı ve kullanımı kolay olacak şekilde optimize ediyor. Günümüzde Snappa, binlerce pazarlamacı, girişimci ve tasarımcı olmayan kişi tarafından sosyal medya, görüntülü reklamlar, blog gönderileri ve daha fazlası için geniş bir grafik yelpazesi oluşturmak amacıyla kullanılıyor.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, pazarlamanızı oluşturmak, işbirliği yapmak ve ölçeklendirmek için tek uygulamadır. Tasarlayın, pazarlama kopyası yazın, video oluşturun, işbirliği yapın ve sosyal kişilere yayınlayın - hepsi aynı yerde. Hız ve sadelik için inşa edilen Basitleştirilmiş, 400.000'den fazla yaratıcının, pazarlamacının ve işletmelerin pazarlamalarını ölçeklendirmelerine, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve birkaç tıklamayla iş yapmasına yardımcı olur. Kodsuz bir tasarım editörü, AI yazarı, çarpıcı şablonlar, birden fazla marka kiti, sınırsız çalışma alanları ve uygulama içi yayıncılık ile sekmeleri değiştirmeden pazarlamanızı başlatabilir ve bitirebilirsiniz. Durmadan.
Creatopy
creatopy.com
Creatopy, işletmelerin ve ajansların etkili reklamları kolayca oluşturmasına, kişiselleştirmesine, ölçeklendirmesine ve sunmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yaratıcı otomasyon platformudur. Reklam üretim ve dağıtım sürecini kolaylaştırarak tasarımcıların ve pazarlamacıların verimliliği en üst düzeye çıkarmasına ve reklam kampanyalarında etkili sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Creatopy ile yapabilecekleriniz şunlardır: - Gürültüyü ortadan kaldıran reklamlar tasarlayın İlgi çekici reklamlar oluşturun ve etkili kampanyalar başlatın. Zahmetsizce video ve animasyonlu HTML5 reklamlar oluşturarak tasarımlarınıza hareket katın. Hedef kitlenizle bağlantı kuran etkileşimli ve zengin medya reklamları oluşturmak için tıklamayla yapılan işlemleri veya widget'ları kullanın. - En yüksek performans için iş akışlarını otomatikleştirin Otomasyonla yüksek hacimli reklam öğeleri oluşturun. Veri akışlarını kullanarak varyasyonlar oluşturun veya eylemler ve tetikleyiciler aracılığıyla zap'larla özel iş akışları oluşturun. Otomasyonun arka planda tekrarlanan tasarım görevlerini yürütmesine izin verin. - Anında birden fazla boyut ve reklam çeşidi oluşturun Daha fazla reklama yönelik artan talebi karşılayın. Artık reklam setlerini aynı anda oluşturup düzenleyebilir, belirli düzen yönleri üzerinde çalışabilir ve inanılmaz bir hızla reklam varyasyonları oluşturabilirsiniz. - Kampanyanızı anında teslim edin Creatopy ile kampanya lansmanlarını hızlandırın. Reklam öğelerini birden fazla formatta dışa aktarın veya reklam etiketleri oluşturun ve yalnızca birkaç tıklamayla kampanyanızın reklam ağınızda yayınlanmasını izleyin. - Kişiselleştirilmiş reklamlarla hedef kitleleri hedefleyin Hedef kitlenizde her zaman yankı uyandıran reklamlar sunun. İstenilen sonuçları getiren kişiselleştirilmiş bir reklam deneyimi için dinamik kuralları ve değişkenleri kullanarak mesajlaşmayı, konumu ve dili özelleştirin. - Optimize edilmiş reklamlarla kampanya performansını artırın Reklam öğelerinizin performansını en yüksek standartta optimize edin. Test ve kampanya analiz araçlarını kullanın, bilinçli kararlar alın ve daha fazla etkililik için reklamlarınızı gerçek zamanlı olarak ayarlayın. İhtiyaçlarınıza uygun planı seçin! Planları denemek için ücretsiz deneme sürümünü kullanın. Kredi kartı gerekmez.
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerden tasarım dışı profesyonelleri, ilgi çekici sunumları, belgeleri, görsel raporları, veri görselleştirmelerini ve diğer görsel formatları daha kısa sürede paylaşma ve yayınlama biçimlerini dönüştürmeleri için güçlendiren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide ve 15 milyon diğer kullanıcılardan kullanıcılar, hikayelerini anlatmak ve sunmak ve sıkıcı verileri ilgi çekici görsellere çevirmek için Visme'yi içerik oluşturma aracı olarak kullanıyor. Bireysel olarak veya işbirliği yapmak için bir ekip olarak çalışın. Çevrimiçi yayınlayın, sitenize gömün veya çevrimdışı kullanım için indirin. Kullanıcılar işbirliği yapabilir, proje verilerini klasörlerde düzenleyebilir ve ilgili ekiplere veya bireylere rol tabanlı izinler sağlayabilir. Ayrıca Visme, yayıncıların yayınlanan içeriğin etkinliğini izlemek için çevrimiçi sunumları ve analitikleri otomatikleştirmek için zamanları belirlemelerine olanak tanıyan yayıncılık ve ekran için çeşitli otomasyon özelliği ile birlikte gelir.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - Yapay zeka destekli akıllı sosyal medya platformu! 1 milyondan fazla kullanıcısı olan ve sayıları giderek artan Picmaker, sosyal varlıklarını artırmak isteyen işletmeler ve bireyler için en üst düzeyde hepsi bir arada çözümdür. Trend olan konuları keşfedin, çarpıcı tasarımlar oluşturun, gönderileri planlayın, hedef kitlenin ilgisini çekin ve metrikleri analiz edin - hepsi tek bir yerde. Ayrıca Picmaker'ın yapay zeka özellikleri, sonsuz tasarım önerileri, akıllı gönderi altyazıları, yayınlamak için en iyi zaman, içeriğin trend olması ve rekabette öne geçme konularında size yardımcı olur.
Prezi
prezi.com
Prezi, insanlar arasında daha derin bir anlayış ve bağlantıyı geliştirmeye yardımcı olan bir çevrimiçi içerik tasarımı ve görsel iletişim araçları paketidir - uzaktan çalışırken veya öğrenirken bile. Şirketin ürün teklifleri şunları içerir: Yaratıcıları grafiklerinin yanında ekranda gerçek zamanlı olarak ekrana koyan bir video oluşturma aracı olan Prezi Video; Kullanıcıların detayları göstermelerini sağlayan bir sunum platformu olan Prezi For; ve kullanıcıların etkileşimli grafikler, raporlar, haritalar, infographics ve daha fazlası oluşturmalarını sağlayan görsel bir editör olan Prezi Design. Prezi 2009 yılında Macaristan'da kuruldu ve şu anda Budapeşte, San Francisco, Riga ve Berlin'de ofisleri var. Büyüyen bir şablon, görüntü ve paylaşılan yeniden kullanılabilir içerik kütüphanesi, herkesin Prezi'yi kullanarak daha iyi bir iletişimci olmasını kolaylaştırır.
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio, kullanıcıların zorlayıcı pazarlama varlıkları kolaylıkla oluşturmalarını sağlayan kapsamlı bir grafik ve hareket tasarım platformudur. Kullanıcı dostu bir arayüz ve tasarım, animasyon ve maket özellikleri dahil olmak üzere çok sayıda özellik ile yaratıcı süreci kolaylaştırarak kullanıcıların zaman ve para kazandırmasına izin verir. Çeşitli şablonlar ve maketler, popüler araçlarla entegrasyonlar da dahil olmak üzere geniş içerik kütüphanesine sahiptir ve onu yaratıcı ekipler ve pazarlamacılar için önemli bir araç haline getirir.
Clever Ads
cleverads.com
Clever Ads Banner Creator ile etkili Google Görüntülü Reklamları oluşturun. Banner Reklamlarınızı manuel olarak oluşturmak veya otomatik olarak oluşturulmasını istiyorsanız: Clever Ads Banner Creator size hiçbir ücret ödemeden yardımcı olmak için burada.
Contentdrips
contentdrips.com
Kişisel markalar için en basit içerik oluşturma aracı. Instagram, LinkedIn ve Facebook Reklamlarınız için fotoğraflar, kısa videolar ve kesintisiz atlıkarınca gönderileri oluşturur.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite, tek bir satır kod yazmadan uygulamalar ve etkileşimli içerik oluşturmaya yönelik esnek ve güçlü, kodsuz bir platformdur. Mobil uygulamalar, sesli rehberler, etkileşimli içerikler, etkileşimli kiosklar, web belgeleri, satış etkinleştirme uygulamaları… PandaSuite benzersiz deneyimler için en büyük yaratıcı özgürlüğü sunar.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper, yeni başlayan dijital pazarlamacılar için bir çevrimiçi reklam kampanyası oluşturmaya yönelik her şeyi kapsayan tek noktadan bir çözümdür.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow, tüm reklam öğelerinizi tek bir yerde oluşturabileceğiniz, yönetebileceğiniz, tercüme edebileceğiniz, dağıtabileceğiniz ve planlayabileceğiniz güçlü bir platformdur. BannerNow ile reklamlarınızda gerçek zamanlı veri akışları oluşturarak hedef kitlenizin her zaman en güncel bilgileri görmesini sağlayabilirsiniz. Bu platform, reklam kampanyalarınızı planlamak için kusursuz bir çözüm sunar. Kampanyalarınızın dağıtımını kolaylıkla planlamanıza, organize etmenize ve otomatikleştirmenize olanak tanır. Ayrıca reklam stratejinizi değerlendirmek ve geliştirmek için gösterimler, tıklamalar, tıklama oranları, görünürlük, görüntüleme süresi, video oynatma süresi, yatırım getirisi ve daha fazlasını içeren ayrıntılı analizlere erişin.
AdRapid
adrapid.com
Adrapid platformu, DSP'ler ve diğer pazarlama otomasyonu, çok kanallı platformlar için beyaz etiketli, yerleşik bir Görüntülü Reklam Üretim Platformu olarak özel olarak geliştirilmiştir.
Viewst
viewst.com
Son teslim tarihlerine ulaşın. İçeriği ölçeklendirin. Yaratıcı Üretimi Artırın Geniş ölçekte reklamlar oluşturmanıza, ortak çalışmanıza ve yayınlamanıza olanak tanıyan tek bir çalışma alanı. Viewst, tasarım ve pazarlama ekiplerinin yaratıcı hacmi ve çeşitliliği artırmasına, pazara daha hızlı girmesine ve pazarın dışında rekabet etmesine olanak tanır.
Rocketium
rocketium.com
Rocketium, kuruluşların iletişimlerini pazara daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle sunmalarına yardımcı olan çevik bir CreativeOps platformudur. Yapay zeka destekli yaratıcı üretimin, kesintisiz yaratıcı operasyonların ve güçlü yaratıcı analitiğin bir araya getirdiği güçle Rocketium, işletmelerin mevcut ekipleri, süreçleri ve araçlarıyla daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. Rocketium, 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures ve Emergent Ventures gibi önemli yatırımcılar tarafından finanse ediliyor. Rocketium kurumsal CreativeOps'u aşağıdakilerle kolaylaştırıyor: 1. Yapay Zeka Destekli Yaratıcı Üretim: Geniş ölçekte özel reklam öğeleri üretin ve bunları çeşitli kanallar için çeşitli boyutlara otomatik olarak uyarlayın. Basit bir e-tablo içe aktarma işlemiyle anında kişiselleştirme ve deneme amaçlı varyantlar oluşturun. Yapay zeka metin yazarıyla deneyler için bağlamsal kopya oluşturun. Formatları ve boyutları platform yönergelerine göre optimize edin ve kusursuz entegrasyonlarla doğrudan yayınlayın. 2. Kesintisiz Tasarım Dışı İşlemler: Sorunsuz tasarım dışı işlemlerle hizmete geçişleri hızlandırın. Eylem Merkezindeki tüm projeleri kuşbakışı görün. Kanban panosunda yaratıcı özetler oluşturun, ekibin bant genişliğini anlayın ve yaratıcı projeler atayın. Medya kitaplığında üretim için varlıkları merkezileştirin, düzenleyin ve optimize edin. Doğrudan tasarım üzerine yapılan yorumlarla birden fazla ileri geri tartışmayı ortadan kaldırın. Otomatik marka uyumluluğu kontrolleriyle marka uyumluluğunu zahmetsizce uygulayın. 3. Güçlü Yaratıcı Analizler: Tüm reklam platformlarından gelen performans verilerini tek bir yerde merkezileştirin. Yaratıcı kararların performans üzerindeki etkisini belirlemek için yaratıcı düzeyde bilgiler elde edin. Zengin widget'larla içgörüleri görselleştirin ve verilerden ilham alan yenileme için kontrol panelini veya özel oluşturulan raporları paydaşlarla paylaşın. Rakip ve sektör bilgileri ve geçmiş kampanyaların performansından elde edilen bilgilerle kampanya bütçelerini kazanan reklam öğelerine ayırın. Etkili yaratıcı öğeler üretmeleri için tasarımcıları içgörü destekli tasarım önerileriyle güçlendirin. Çevik CreativeOps ile iş büyümenizi hızlandırmak için Amazon, Home Depot, Walmart, Henry Schein, Roche ve çok daha fazlası gibi önde gelen küresel markalara katılın. Birçok Fortune 500 ve Global 2000 şirketi, CreativeOps'larını kolaylaştırmak için Rocketium'dan yararlanıyor. Rocketium, 2023'te işletmelerin bir sonraki büyüme seviyesine ulaşmalarına yardımcı olmak için üretken yapay zekanın gücünü platformlarına entegre etti.
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing, 10000'den fazla çarpıcı tasarım şablonuyla kullanıcıların el ilanları, posterler, broşürler, kartvizitler, davetiyeler, biyo veriler veya özgeçmiş, sosyal medya reklamları ve daha fazlasını tasarlamasına yardımcı olan bulut tabanlı grafik tasarım yazılımıdır. Hiçbir grafik tasarım becerisine ihtiyaç yoktur. Ücretsiz, hızlı ve kullanımı kolaydır. PhotoADKing, reklamcılık için grafik tasarımı kolaylaştırır.
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise, reklamverenlerin ve ajansların büyük ölçekte dijital reklamlar oluşturmasına, yayınlamasına ve optimize etmesine olanak tanıyan bir yaratıcı yönetim platformudur. Dijital reklam üretimini basitleştirip otomatikleştirerek dijital reklamcılığın tüm potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Bannerwise, en yaygın Talep tarafı platformlarıyla (DSP'ler) entegrasyona sahiptir ve dijital reklam oyunlarını ilerletmek ve çabalarından daha kısa sürede daha fazla sonuç elde etmek isteyen her pazarlamacı, tasarımcı, kampanya yöneticisi veya danışman için mükemmeldir. Özel dinamik reklamlar, banner içi video reklamlar oluşturma seçeneğinin yanı sıra otomatik bölme ve A/B testi çözümleri sunuyoruz.
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi, dijital pazarlama ekipleri ve tasarımcılar için oluşturulmuş, görüntülü reklam ve sosyal medya için sınıfının en iyisi reklamlar üretmelerine olanak tanıyan Danimarkalı bir tasarım platformudur. Tipik olarak 5 formattan oluşan standart bir banner paketinin üretilmesi 5 saat sürer. Kullanıcılarımızın bu süreçte %90'a varan oranda zaman tasarrufu sağladığını deneyimliyoruz. Zuuvi, geniş ölçekte sınıfının en iyisi dijital reklamlar oluşturmanıza olanak tanır.
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — kodlama becerileri gerektirmeden animasyonlu ve statik HTML5/AMP HTML/GIF banner'ları oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi HTML5 Banner Maker. Kendi özel banner reklamlarınızı oluşturun veya profesyonel şablonlar kullanın; zamandan ve paradan tasarruf edin.
Designstripe
designstripe.com
Designstripe, yaratıcılığı artırmak ve sanatçıların yeteneklerini sergilemeleri için bir platform sağlamak üzere tasarlanmış bir araç paketi sunarak, dünya çapındaki yaratıcılar için bir yol gösterici olarak ortaya çıkıyor. Çizimler, maketler ve akıllı düzenler dahil olmak üzere çeşitli ürünlerle Designstripe, geniş bir yelpazedeki tasarım ihtiyaçlarını karşılar. İster projenize göz alıcı görseller eklemek istiyor olun, ister yenilikçi tasarım çözümleri arıyor olun, Designstripe yanınızdadır. Şirket, sağlıklı bir iş-yaşam dengesini korurken, esnek programlar, cömert PTO ve yıllık ekip dinlenmeleri sunarken olağanüstü işler sunmak için uzaktan çalışan, 10 ülkeden yetenekli kişilerden oluşan çeşitli ekibiyle gurur duymaktadır. Yaratıcı ve destekleyici bir çalışma ortamı arayanlar için Designstripe ile kariyer fırsatlarını keşfetmek heyecan verici bir yolculuğun başlangıcı olabilir.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Değişken Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın herhangi bir yerinde istediğiniz zaman ulaşmak istediğiniz kitleleri tam olarak hedefleyin. - Reklamlarınızın görünmesini istediğiniz kanalları ve web sitelerini seçip yönetin ve bütçenizi yakından kontrol edin. - Size eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan ayrıntılı raporlama paketimizle reklam kampanyanızın nasıl performans gösterdiğini tam olarak anlayın. Tamamen Yönetilen Hizmet Göz alıcı reklamlar oluşturmaktan, görüntülendikleri yerleri hedeflemeye, kampanyanızın nasıl performans gösterdiğini bilmeniz gereken verileri sağlamaya kadar, reklam kampanyanızın her yönünü sizin için yöneterek zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Uzman dijital reklam kampanyası yöneticilerimiz, yatırım getirinizi (ROI) en üst düzeye çıkarmak için kampanyanızın sürekli olarak optimize edilmesini sağlayacaktır. Self Servis Yenilikçi self servis platformumuzu kullanarak reklam kampanyanızı kendiniz yönetebilirsiniz. Kendi reklamlarınızı sıfırdan oluşturabilir veya çok sayıda reklam şablonumuzdan birini kullanabilir, bunların nasıl hedefleneceğini seçebilir, görünmesini istediğiniz kanalları ve siteleri seçebilir ve sonuçları raporlama bölümünde görebilirsiniz. Hangi seçeneği seçerseniz seçin, çevrimiçi reklam kampanyanızdan daha iyi sonuçlar elde etmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
Flexitive
flexitive.com
Flexitive, küresel markaların ve ajansların çok kanallı tasarım üretimini ve dağıtımını otomatikleştirmesine yardımcı olur. Gelişmiş duyarlı tasarım ve dinamik yaratıcı üretim teknolojisini kullanan pazarlama ve tasarım ekipleri, görsel iletişimlerini ölçeklendirmek ve tüm kanallarda, boyutlarda ve dosya formatlarında kullanılacak daha yüksek kaliteli tasarımlar sunmak için birlikte çalışabilir. Aşağıdaki Esnek incelemelere göz atın!
Snapied
snapied.com
Snapied, tüm pazarlama faaliyetleriniz için tek bir yerdir. Snapied, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerden otomatikleştirmesine ve yürütmesine yardımcı olan bir pazarlama platformudur. Sosyal medya gönderilerinizi, e-posta kampanyalarınızı, blog içeriğinizi ve daha fazlasını otomatikleştirin. Otomatik planlamayla sosyal medya içeriği oluşturun ve izleyin. Tüm sosyal medya pazarlamanızı tek bir yerden yönetmenin en kolay yolu #Snapied İşte avantajlardan bazıları- - Kullanımı Kolay: Snapied, profesyonel kalitede pazarlama materyallerinizi ücretsiz olarak oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir çevrimiçi grafik tasarım platformudur. Hemen hemen tüm kategorilerde geniş bir alıntı koleksiyonu. - Arka Plan Kaldırma: herhangi bir görüntü arka planını kaldırmak için tek tıklama. - Çoklu sayfalar ve katmanlar. - Birden fazla çalışma alanı oluşturun ve ekibinizi işbirliği içinde çalışmaya davet edin. - Renk Paleti: Tasarımınızı tamamlamadan önce farklı renk kombinasyonlarını deneyin. - Markalama ve ön ayarlar: Tüm tasarımlarda birleşik bir görünüm için markanızın yazı tiplerini, renklerini, logosunu ve logo konumunu kaydedin. Snapied sizi yarattığınız marka sayısıyla sınırlamaz. - Yazı Tipleri: Snapied, yaygın yazı tipleri listesinden bir yazı tipi seçmenizi ve ayrıca yazı tipi dosyalarınızı yüklemenizi sağlar. - Tasarımı Yeniden Boyutlandır: Resmi belirli bir boyuta göre yeniden boyutlandırın. - Görüntüleri daha küçük ızgaralara bölün. - Favori öğeler: Favori olarak kullandığınız bir şablonu, görseli, çizimi, alıntıyı vb. daha sonra kullanmak üzere işaretleyebilirsiniz. - Milyonlarca simge, illüstrasyon ve öğe. - Yerleştirilebilir Tasarım Düzenleyicisi: Evet, Snapied'in tasarım düzenleyicisi yerleştirilebilir. Bir web siteniz var ve grafik tasarlayabilmek istiyorsunuz. Web sitenize veya platformunuza yerleştirilebilmesi için beyaz etiketli bir grafik tasarım düzenleyicisine ihtiyacınız var. Snapied tam sana göre!
QwikBanners
qwikbanners.com
Birkaç tıklamayla Görüntülü Reklam Ağı kampanyanızı başlatın, tüm boyutları birkaç saniye içinde oluşturun; kodlama veya tasarım becerisine gerek yok
Marq
marq.com
Marq (eski adıyla Lucidpress), bir kuruluştaki herkesin sürekli artan içerik talebini karşılamasına yardımcı olur. Kuruluşunuzu ileriye taşıyın ve yaratıcı ekibinizin vizyonunu satış ve pazarlama ekiplerinizin çabalarıyla kusursuz bir şekilde hizalayın. Marq ile broşürler, el ilanları, sosyal medya, posterler, kartvizitler ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Sürükle ve bırak şablonları ve işbirliğine dayalı özellikleri nedeniyle günümüzün yoğun pazarlamacılarının başvuracağı bir araç haline geldi. Marq, markalamayı kilitlemenize, içeriği otomatikleştirmenize ve birçok sosyal/dijital ve basılı kanal üzerinden dışa aktarmanıza olanak tanır.
FotoJet
fotojet.com
FotoJet, fotoğraflarınızı harika kolajlara, fotoğraf kartlarına, sosyal medya grafiklerine, posterlere dönüştürmenize ve ardından Facebook, Twitter, Pinterest veya Tumblr aracılığıyla aileniz ve arkadaşlarınızla hızlı bir şekilde paylaşmanıza yardımcı olan ve 600'den fazla yaratıcı kolaj sağlayan ücretsiz bir çevrimiçi kolaj oluşturucu ve grafik tasarımcısıdır. şablonlar, 80'den fazla klasik kolaj düzeni ve 300'den fazla profesyonel tasarım. İndirme ve yükleme sorunları olmadan herhangi bir tarayıcıda mükemmel çalışır!
Baseline
baseline.is
Baseline, marka yönetimini, dijital varlık yönetimini (DAM) ve içerik oluşturmayı tek bir kusursuz ekosistemde birleştiren, kullanımı kolay bir Marka Yönetim Platformudur. Startup'lardan ajanslara ve büyük kuruluşlara kadar her büyüklükteki işletme için tasarlanan Baseline, ekiplerin tüm temas noktalarında tutarlı marka deneyimleri oluşturmasına, yönetmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Temel özellikler şunları içerir: * Marka Kılavuzu Oluşturma: Profesyonel marka kılavuzlarını kolayca oluşturup paylaşın, kuruluşunuz genelinde tutarlılık sağlayın. * Dijital Varlık Yönetimi (DAM): Sezgisel etiketleme ve güçlü arama özellikleriyle marka varlıklarını merkezileştirin, düzenleyin ve paylaşın. * Tasarım Düzenleyici: Marka varlıklarınıza, renklerinize ve yazı tiplerinize doğrudan erişimle markaya özel tasarımlar oluşturun. * Şablon Kütüphanesi: Çeşitli pazarlama materyalleri için özelleştirilebilir, markaya özel şablonlardan yararlanın. * İşbirliği Araçları: Rol tabanlı izinler, onay iş akışları ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle ekip çalışmasını teşvik edin. * Sürüm Kontrolü: Değişiklikleri izleyin, revizyonları yönetin ve varlıkların önceki sürümlerine kolayca geri dönün. Baseline, bütçe dostu yaklaşımı ve kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor. Baş ağrısı olmadan marka tutarlılığına odaklanılmıştır. İster marka kimliğinizi oluşturan küçük bir işletme, ister birden fazla markayı yöneten büyüyen bir şirket, ister küresel marka tutarlılığını koruyan büyük bir kuruluş olun, Baseline, marka yönetimi sürecinizi geliştirecek araçları ve esnekliği sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü, güçlü özellikleri ve ölçeklenebilir mimarisiyle Baseline, yalnızca bir DAM veya tasarım aracından daha fazlasıdır; işletmenizle birlikte büyüyen, marka yönetimini bir zorluktan rekabet avantajına dönüştüren eksiksiz bir marka deneyimi platformudur.
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