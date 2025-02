Diyagramlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkmenistan

Miro

miro.com

Miro, her boyutta dağıtılmış ekiplerin hayalini kurmasını, tasarlamasını ve geleceği birlikte inşa etmesini sağlayan görsel bir çalışma alanıdır. Miro'nun akıllı tuvalinin büyüsü ile, bir ekip olarak kavramları, fikirleri ve çözümleri görselleştirmek her yerde olabilir-kuru erase belirteçlerine gerek yok. Uzak, dağıtılmış veya hibrit çalışma ortamlarında bile ekibinizle birlikte çalışmanın yan yana bağlantısını senkronize edin ve hissedin. Miro'nun müşterileri Miro'yu kullanmayı seviyor: * Çevrimiçi toplantılar ve takım atölyeleri düzenleyin * Sınırsız bir tahtada yeni fikirler ve tasarımlar beyin fırtınası * Belgeleri ve PDF'leri düzenleyin, açıklama ve işaretleyin * Bir elma kalemi ile dijital notlar alın (ve kağıt kullanımını azaltın!) * Kaynakları, fotoğrafları, dokümanları, bağlantıları ve referansları kolayca toplayın * Çevik iş akışlarını ve scrum ritüellerini planlayın ve yönetin * Kullanıcı yolculukları, harita süreçleri oluşturun ve kişiler geliştirin * İşbirlikçi bir alanda etkileşimli dersleri öğretin ve kolaylaştırın * Bir Vizyon Fikir ve İlham Kurulu Oluşturun Miro, her zaman, her yerde oluşturmanıza izin verir. 200'den fazla önceden hazırlanmış şablon, bir sürükleme ve damla arayüzü ve işbirlikçileri üzerinde sınırsız, bir MIRO tahtası üzerinde çalışmak hızlı ve eğlencelidir.