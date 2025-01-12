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Masaüstü Yayıncılık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya
Masaüstü yayıncılık yazılımı, kullanıcıların sayfa tasarımlarını ve çeşitli basılı materyalleri profesyonel bir dokunuşla oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanır. Bu araçlar, dergiler, bloglar, e-kitaplar, gazeteler ve diğer çevrimiçi yayınlar gibi materyallere odaklanarak basılı veya dijital formatlar için metin ve grafik dosyalarının düzenlerinin tasarlanmasına yardımcı olur. Bu çözümler genellikle önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplık ve önceden düzenleme becerisi gerektirmeyen kullanıcı dostu özellikler içerir; bu da onları hem deneyimli hem de acemi tasarımcılar için uygun kılar. Yazılım ayrıca düzenleme ve tasarım özelliklerinin yanı sıra sürükle ve bırak sayfa oluşturucuları da sunarak kullanıcıların belirli ihtiyaçlara yönelik özel ve benzersiz düzenler oluşturmasına olanak tanır. Bir kez tasarlandıktan sonra bu düzenler çeşitli formatlarda kolaylıkla dışa aktarılabilir.
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Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü aracılığıyla kendi fotoğraflarını yükleyebilir. Platformun kullanımı ücretsizdir ve ek işlevsellik için Canva Pro ve Canva for Enterprise gibi ücretli abonelikler sunar. Kullanıcılar ayrıca basılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için de ödeme yapabilir. 2019 itibarıyla Canva, 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip oldu. Haziran 2020'de Canva, 6 milyar dolarlık bir değerlemeyle 60 milyon dolar topladı. Bu, 2019'daki son değerlemesini neredeyse iki katına çıkardı.
Desygner
desygner.com
Tasarımcı olmayanlar için bir Grafik Tasarım Aracı. Herkes için içerik oluşturma. Desygner'ı kullanan 20 milyondan fazla kişiye ve 60 binden fazla işletmeye katılın. Sosyal medya gönderileri, reklamlar, sunumlar, kartvizitler, el ilanları ve daha fazlası gibi içerikler tasarlayın. Desygner'ın önde gelen kurumsal tasarım otomasyon çözümü, kuruluşların küresel yönetişim ve denetlenebilirlik ile uyumlu, markaya özel içerik oluşturmasına, özelleştirmesine ve dağıtmasına yardımcı olur. Uçtan uca marka yönetimi platformu, tasarım darboğazlarını ortadan kaldırmak için zamandan ve maliyetten tasarruf ederek, minimum tasarım becerisine sahip olan veya hiç tasarım becerisi olmayan çalışanların, kurumsal marka yönergelerine ve içerik yönetimine uygun içeriği güvenli bir şekilde oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. 2016 yılında kurulan Gold Coast merkezli Avustralya teknoloji şirketi Desygner, dünya çapında 200.000 işletmeye yayılmış 30 milyondan fazla kullanıcısı ile günümüzün en hızlı büyüyen martech şirketlerinden biridir.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (eski Crello), herkesin herhangi bir sektör veya durum için hızlı bir şekilde ilgi çekici projeler oluşturabileceği bir grafik tasarım platformudur; tasarım becerileri isteğe bağlıdır. Önceden biçimlendirilmiş ve özelleştirilebilir 150.000'den fazla profesyonelce tasarlanmış şablon arasından seçim yaparak başlayın. Birkaç tıklamayla görsel arka planlarını hızla düzenleyin, yeniden boyutlandırın ve kaldırın. Çok boyutlu görseller oluşturmak için video içeriğini düzenleyin ve müzik ekleyin. Fotoğraflarınızı yükleyin veya premium görseller, videolar ve vektörler de dahil olmak üzere 70 milyondan fazla telifsiz yaratıcı varlıktan oluşan geniş bir kitaplıktan yararlanın. Ayrıca Brand Kit işleviyle içeriğinizi kolayca markalaştırabilirsiniz. VistaCreate ile herkes saatler sürmüş gibi görünen tasarımları dakikalar içinde üretebilir.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, kullanıcılara minimum zaman ve çabayla yüksek kaliteli videolar, grafik tasarımlar, logolar, maketler ve web siteleri oluşturmaları için en iyi çevrimiçi araçları sunan, hepsi bir arada bir markalama platformudur. Bir tasarım ekibini işe almadan benzersiz ve akılda kalıcı bir marka oluşturmak için çevrimiçi logo oluşturucuyla oluşturma sürecine başlayın. Araç, farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış yüksek çözünürlüklü, özel logolar oluşturmanıza ve bunları yalnızca birkaç tıklamayla indirmenize olanak tanır. Tasarımınızı çeşitli nesneler ve düzenlerde sergilemek için gerçekçi modeller kullanın. Sürekli büyüyen kullanıma hazır maket şablonları kitaplığından en beğendiğinizi seçin, dosyalarınızı yükleyin, renkleri değiştirin ve yüksek kaliteli görseller elde edin. Video düzenleyici, herhangi bir teknik beceri gerektirmeden stüdyo kalitesinde açıklayıcı animasyonlar, logo gösterimleri, tanıtımlar, slayt gösterileri ve diğer birçok türde video oluşturmanıza olanak tanır. Tek yapmanız gereken video şablonu kitaplığına göz atmak, en sevdiğiniz videoyu seçmek, doğrudan tarayıcıda düzenlemek ve ilgi çekici bir videoyu göz açıp kapayıncaya kadar hazır hale getirmek. Herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan duyarlı ve modern web siteleri oluşturun. Sıfırdan bir web sitesi oluşturun veya yerleşik araçları kullanarak önceden tasarlanmış şablonları düzenleyin. Web sitenizi dilediğiniz gibi özelleştirin, farklı cihazlarda nasıl göründüğünü görün ve tek tıklamayla yayınlayın. Grafik oluşturucunun sezgisel araçlarını kullanarak
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall, küçük işletmelerin daha iyi finanse edilen rakipleriyle rekabet etmesini hızlı ve kolay hale getirir. Eksiksiz pazarlama araçlarımız arasında grafik ve video tasarımı, e-posta kampanyaları ve birden fazla yayınlama seçeneği bulunur. Bir milyondan fazla profesyonelce tasarlanmış, kolayca özelleştirilebilir grafik, e-posta ve video şablonu arasından seçim yapın. Müşteriler, yazdırabilecekleri, doğrudan sosyal medyaya gönderebilecekleri, e-posta kampanyası olarak gönderebilecekleri, bir web sitesine yerleştirebilecekleri, web sayfası olarak yayınlayabilecekleri veya dijital olarak çalıştırabilecekleri menüler, reklamlar, grafikler, e-postalar, haber bültenleri ve videolar tasarlamak için PosterMyWall'ı kullanıyor tabela içeriği. PosterMyWall ile fikirlerinizi hayata geçirmek için dünyanın dört bir yanından milyonlarca işletme ve kuruluşa katılın.
Publitas
publitas.com
Çevrimiçi alışveriş yapanların neyi sevdiklerini keşfetmelerine yardımcı olun. Daha fazla sat. Alışveriş yapanların ~%50'si ne istediklerini biliyor; ararlar, seçerler ve ödeme yaparlar. Diğerleri mi? Göz atmayı, keşfetmeyi ve ilham almayı severler. Çevrimiçi mağaza ilk grup için gayet iyi; ancak markanızı ikinci gruba bağlamak daha fazlasını gerektirir... ve Publitas'ın sağladığı da budur. Size ve müşterilerinize, çevrimiçi mağazanızı, çevrimdışı mağazanızı ve e-Ticaret hedeflerinizi tamamlarken, alışveriş yapanlara ilham vermek için tasarlanmış sürükleyici, alışveriş yapılabilir bir deneyim sunuyoruz. Müşterilerimiz, bir Publitas yayınını görüntülediklerinde 'yalnızca göz atan' kitleden %40 ile %308 arasında daha yüksek dönüşüm oranları bildirdiler.
Curated
curated.co
Okuyucularınızın gerçekten keyif aldığı çarpıcı e-posta bültenleri sunun. Son derece sağlam (özelleştirilebilir) şablonumuz her e-posta istemcisinde harika görünür, böylece tasarıma değil içeriğe odaklanabilirsiniz.
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanıza entegre edilmiş katalog içi alışverişle trafiği ve satışları artırın. iPaper platformu işinize uyacak şekilde tasarlanmıştır ve kurulumunuzu tamamen otomatikleştirmek için gelişmiş özellikler sunuyoruz.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - Yapay zeka destekli akıllı sosyal medya platformu! 1 milyondan fazla kullanıcısı olan ve sayıları giderek artan Picmaker, sosyal varlıklarını artırmak isteyen işletmeler ve bireyler için en üst düzeyde hepsi bir arada çözümdür. Trend olan konuları keşfedin, çarpıcı tasarımlar oluşturun, gönderileri planlayın, hedef kitlenin ilgisini çekin ve metrikleri analiz edin - hepsi tek bir yerde. Ayrıca Picmaker'ın yapay zeka özellikleri, sonsuz tasarım önerileri, akıllı gönderi altyazıları, yayınlamak için en iyi zaman, içeriğin trend olması ve rekabette öne geçme konularında size yardımcı olur.
Designrr
designrr.io
Herhangi bir web sayfasını, MS Word, Video, Podcast veya YouTube'u yükleyin; muhteşem bir e-kitap oluşturacak ve onu pdf, epub, Kindle veya Flipbook'a dönüştürecektir. Hızlı ve Kullanımı Kolay. Tam Eğitim, 7x24 Destek ve Facebook Grubu Dahildir.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud, tasarım deneyimi olmasa bile herkesin işletmesi için profesyonel kalitede pazarlama malzemeleri üretebileceği, şablon tabanlı bir oluşturma ve düzenleme aracıdır. Sürükle ve bırak düzenleyici, sosyal medya gönderilerinin, e-kitapların, görüntülü banner reklamların, slayt sunumlarının ve daha fazlasının çevik bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır. Xara, renklerinizi, logolarınızı ve yazı tipi stillerinizi otomatik olarak içe aktarır, böylece marka ve tasarım öğelerinin sıralandığını bilerek mesajınıza odaklanabilirsiniz.
Template.net
template.net
İşinizi Daha Hızlı ve Daha Akıllı Bitirmek için Güzel Tasarlanmış, Kolayca Düzenlenebilir Şablonlar. Kullanımı Kolay Şablonlarımıza Göz Atın, Arayın, Kaydedin ve İndirin.
Smore
smore.com
Smore, kullanım kolaylığı, güzel ve anlamlı sonuçlar, entegrasyonlar ve basit otomasyona odaklanan, ortak çalışmaya dayalı bir bülten aracıdır.
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide kullanıcıları ve diğer 15 milyon kullanıcı, hikayelerini anlatmak ve sunmak ve sıkıcı verileri ilgi çekici Görsellere dönüştürmek için içerik oluşturma aracı olarak Visme'yi kullanıyor. İşbirliği yapmak için bireysel olarak veya ekip olarak çalışın. Çevrimiçi yayınlayın, sitenize yerleştirin veya çevrimdışı kullanım için indirin. Kullanıcılar işbirliği yapabilir, proje verilerini klasörler halinde düzenleyebilir ve ilgili ekiplere veya kişilere rol tabanlı izinler sağlayabilir. Ayrıca Visme, yayıncıların çevrimiçi sunumları otomatikleştirme zamanlarını ayarlamasına ve yayınlanan içeriğin etkinliğini izlemek için analitikleri ayarlamasına olanak tanıyan, yayınlama ve görüntüleme için çeşitli otomasyon özellikleriyle birlikte gelir.
Venngage
venngage.com
Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyaller sağlar ve bu da kuruluşunuzun önemli kararlardan ve süreçlerden haberdar olmasına yardımcı olur. Venngage'in ürünü, b2b alanında düşünce liderliği oluşturmak amacıyla ilgi çekici ve güçlü görsel içerik/araştırma belgeleri oluşturmak için veri öngörülerini dönüştürmeye yardımcı olur. Venngage ayrıca şirketinizin öyküsünü potansiyel müşteriler ve alıcılarla paylaşmanıza yardımcı olacak faydalı dış iletişim şablonları da sağlar. Sunduğunuz karmaşık bir çözüm varsa ve işletmenizin değer teklifini iletmenin daha kolay bir yoluna ihtiyacınız varsa Venngage'in infografik şablonları tekliflerinizi anlamalarını sağlayacaktır. Venngage, kuruluşunuz için raporlar, organizasyon yapısı ve bilgiler, işe alım kılavuzları ve materyalleri, araştırma belgeleri, teknik incelemeler ve daha fazlası gibi önemli görsel varlıkları oluşturmak ve düzenlemek için harika bir yerdir. Kuruluşunuza ve müşterilerinize son derece teknik bilgileri görsel formatta anlama konusunda ilham vermek için veriye dayalı hikaye anlatımını kullanarak kendinizi diğer şirketlerden farklılaştırabilirsiniz. İletişimlerini kolaylaştırmak ve ekiplerinin ve izleyicilerinin katılımını sağlamak için her gün Venngage'i kullanan 500'den fazla ekip ve kuruluşa katılın. Markanızın mesajlarını ve içeriğini son derece teknik ve kafa karıştırıcı bir jargondan görsel olarak ilgi çekici ve ilgi çekici bilgilendirici grafiklere dönüştürün. Daha iyi kurumsal iletişim sayesinde dağınık ekiplerinizin bağlantıda ve uyumlu kalmasını sağlayın. Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife gibi işletmelerin Venngage'i neden organizasyonlarını üretken, uyumlu ve katılımcı tutmak için önemli bir araç olarak gördüklerini görün.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement, Adobe® Acrobat®'ın önde gelen bir alternatifidir ve kurumsal düzeyde PDF işlevleri ve çok düşük bir fiyata kalıcı lisanslama sunar. Masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabilir. Dünya çapında 11 farklı dilde satılan PDFelement, her türden kullanıcıya PDF belgeleri oluşturmanın, düzenlemenin, dönüştürmenin ve e-imzalamanın en kolay ve en akıllı yolunu kullanıcı dostu bir arayüzde sunar.
Marq
marq.com
Marq (eski adıyla Lucidpress), bir kuruluştaki herkesin sürekli artan içerik talebini karşılamasına yardımcı olur. Kuruluşunuzu ileriye taşıyın ve yaratıcı ekibinizin vizyonunu satış ve pazarlama ekiplerinizin çabalarıyla kusursuz bir şekilde hizalayın. Marq ile broşürler, el ilanları, sosyal medya, posterler, kartvizitler ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Sürükle ve bırak şablonları ve işbirliğine dayalı özellikleri nedeniyle günümüzün yoğun pazarlamacılarının başvuracağı bir araç haline geldi. Marq, markalamayı kilitlemenize, içeriği otomatikleştirmenize ve birçok sosyal/dijital ve basılı kanal üzerinden dışa aktarmanıza olanak tanır.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote, açık bilim ve tekrarlanabilirlik için tasarlanmış, ortak çalışmaya dayalı bir yazma aracıdır. Jupyter'dan denklemler, referanslar, şekiller ve etkileşimli grafikler de dahil olmak üzere teknik içeriği gerçek zamanlı olarak oluşturun ve düzenleyin. Tekrarlayarak çalışın, geri bildirimleri dahil edin ve ardından herhangi bir dergi şablonuna aktarın.