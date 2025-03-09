CloudShare

cloudshare.com

İş hızlandırma bulut şirketi CloudShare, satış ve müşteri başarısı için en kolay çözümdür. Yazılım şirketlerinin karmaşık demolar, PoC'ler ve eğitimler sunmasına, pazara sunma süresinden ödün vermeden gerçek dünya deneyimlerini çoğaltmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. CloudShare, ortamların uygun ölçekte kurulumunu otomatikleştirerek kuruluşların büyümeyi hızlandırmaya odaklanmasını sağlar. Kullanımın görünürlüğünü ve kontrolünü sağlar. Verimliliği artıran, daha iyi sonuçlar için sürecin her adımını daha hızlı destekleyen güçlü kaynaklar sunar. CloudShare, şirket içi veya genel bulutun üzerinde her türlü altyapıyla çalışır ve temel satış ve LMS araçlarıyla entegre olarak dağıtımı kolaylaştırır. CloudShare müşterilerinin yüzünü gülümseten şey nedir? 1. Hızlı Kurulum: Etkileşimli yazılım deneyimlerini anında başlatın. Demolar, POC'ler ve eğitim için gerçek dünya deneyimlerini taklit etmek üzere ortamları saatler değil dakikalar içinde oluşturun veya klonlayın. 2. Uygulamalı Yardım: Öğrencilerin ve potansiyel müşterilerin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip ederek onlara omuz üstü yeteneklerle başarılı olmak için ihtiyaç duydukları ilgiyi gösterin 3. Gelişmiş İşbirliği: Slack entegrasyonları, sohbet, web kancaları, uygulama içi video konferans ve sizi ve kullanıcılarınızı birbirine bağlayacak daha ilgi çekici araçlar aracılığıyla işbirliğini ve iletişimi geliştirin. 4. Maliyet Kontrolü: Artık bütçe patlamasına son! Kullanılmadığı zaman ortamları askıya almak veya silmek için otomasyonla kaynak tahsisini en üst düzeye çıkarın, böylece verimli kullanım ve maliyet tasarrufu sağlayın. 5. Raporlama ve Analitik: Satış ve eğitim ortamlarınızın performansını optimize edin ve analitikteki derin içgörülerle yatırım getirisini artırın. CloudShare REST API, favori BI araçlarınıza özel veriler göndermenize olanak tanır. CloudShare, aralarında Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet ve HP'nin de bulunduğu 100'den fazla ülkede 500'den fazla kurumsal müşteri tarafından güvenilmektedir.