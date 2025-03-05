INTSIG

intsig.us

Sektör lideri bir Yapay Zeka ve Büyük Veri şirketi olarak INTSIG, dünya genelinde hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için birçok uygulama geliştirmiş ve çözümler formüle etmiştir. CamScanner ve CamCard adlı iki mobil uygulamasıyla ünlü INTSIG, dünya çapında 2,3 milyar insanın kalbini kazandı. INTSIG, en yeni veri yakalama ve çıkarma teknolojilerini daha fazla belge türüne uygulayarak artık kurumsal kullanıcılar için 5 ana ürün sunuyor: * Güçlü belge tarama yetenekleri sunan CamScanner API/SDK; * Kartvizitlerin toplu olarak tanınmasına ve şirkete ait CRM'lerle kusursuz entegrasyona olanak tanıyan CamCard API/SDK; * Kartvizit yönetimini kolaylaştıran ve ağ verimliliğini artıran bir SaaS ürünü olan CamCard Business; * Banka kartı tanıma için CamCheckout API/SDK'sı ve * Devlet tarafından verilen kimlik belgesi tanıma için CamID API/SDK. Firmalar bu ürünleri kolaylıkla kendi Uygulamalarına/Web/sistemlerine entegre edebilirler. INTSIG ayrıca her türden işletme için 5 ana çözüm sunmaktadır: * İşletmelerin müşterilerinin kimliklerini doğrulamalarına ve doğrulamalarına yardımcı olan eKYC çözümü; * Banka ekstreleri ve faturaların tablolarla tanınmasında üstün doğruluk sunan, manuel veri girişi ve hataları azaltan ve fatura işleme verimliliğini artıran Borç Hesapları Otomasyonu çözümü; * Dahili gider yönetimini optimize etmek ve fatura tahsilatı ve geri ödeme verimliliğini artırmak için Seyahat ve Gider çözümü; * Bankalarda, sigortada, menkul kıymet şirketlerinde, geleneksel imalatta ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılan, karmaşık senaryolarda yapılandırılmış metin tanımanın etkisini iyileştirmeye yönelik model eğitimi için TextIn Studio ve * Fatura, satın alma siparişi, makbuz, sözleşme notu, tedarikçi beyanı, borç/alacak dekontunu yüksek doğrulukla tanımak için fatura yönetimi motoru