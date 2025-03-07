Flört Uygulamaları - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Grindr

grindr.com

Grindr, eşcinsel, bi, trans ve queer insanlar için konum tabanlı bir sosyal ağ ve çevrimiçi randevu uygulamasıdır. Mart 2009'da piyasaya sürüldüğünde ve o zamandan beri dünyanın en büyük ve en popüler eşcinsel mobil uygulaması haline geldiğinde eşcinsel erkekler için ilk jeososyal uygulamalardan biriydi. Hem ücretsiz hem de premium sürümlerde (ikincisi Grindr Xtra ve Grindr Unlimited) iOS ve Android cihazlarda mevcuttur. Uygulama, üyelerin kişisel bir profil oluşturmalarına ve GPS konumlarını bir kademeye yerleştirmek için kullanmalarına olanak tanır, burada mesafeye göre sıralanan diğer profillere göz atabilir ve yakın ve uzak üyeler tarafından filtre ayarlarına bağlı olarak görülebilir. Izgara görünümünde bir profil fotoğrafı seçmek, üyenin tam profili ve fotoğraflarının yanı sıra sohbet etme, "musluk" gönderme, resim gönderme, video görüşmesi gönderme ve kişinin kesin konumunu paylaşma seçeneğini görüntüleyecektir.