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Veri Sanallaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Panama
Veri sanallaştırma yazılımı, sanal veri katmanlarının kullanımı yoluyla çevik veri depolama, alma ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmak için ekipler tarafından kullanılır. Veri Sanallaştırma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: -Verileri sanallaştırılmış bir katman aracılığıyla soyutlayın. -Farklı kaynaklardan gelen verileri entegre edin. -Veri alımını ve manipülasyonunu kolaylaştırın.
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Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ...
CData Connect Cloud
cdata.com
Kuruluşunuz, eyleme geçirilebilir bilgiler sunmak ve büyümeyi desteklemek için gerçek zamanlı iş ve operasyonel verilere güveniyor. CData Connect, veri değer zincirinizdeki eksik halkadır. CData Connect, kullanıcıların standart veritabanı erişimi aracılığıyla herhangi bir bulut uygulamasından veya v...
Denodo
denodo.com
Kuruluşların tüm verilerine gerçek zamanlı olarak bağlanmalarını sağlıyoruz. Denodo, verileri orijinal depolarından taşımadan, en geniş kurumsal, bulut, büyük veri ve yapılandırılmamış veri kaynakları yelpazesinde veri erişimi, veri yönetimi ve veri dağıtım yetenekleri sağlayan, veri sanallaştırmayl...
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality, veri entegrasyonu ve yönetimi sorunlarını, hızlı veri dünyasındaki veri ekiplerine en uygun şekilde özelleştirilmiş bir şekilde esnek bir şekilde çözmek için iki ürün sunar. Veri Sanallığı Platformu - Esnek Veri Mimarileri için Veri Sanallaştırma Veri sanallaştırmayı ve veri çoğaltm...