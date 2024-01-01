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Veri Sanallaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Veri sanallaştırma yazılımı, sanal veri katmanlarının kullanımı yoluyla çevik veri depolama, alma ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmak için ekipler tarafından kullanılır. Veri Sanallaştırma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: -Verileri sanallaştırılmış bir katman aracılığıyla soyutlayın. -Farklı kaynaklardan gelen verileri entegre edin. -Veri alımını ve manipülasyonunu kolaylaştırın.

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Data Virtuality

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality, veri entegrasyonu ve yönetimi sorunlarını, hızlı veri dünyasında veri ekiplerine en uygun şekilde özelleştirilmiş bir şekilde esnek bir şekilde çözmek için iki ürün sunar. Veri Sanallığı Platformu - Esnek Veri Mimarileri için Veri Sanallaştırma Veri sanallaştırmayı ve veri çoğaltmay...

CData Connect Cloud

CData Connect Cloud

cdata.com

Kuruluşunuz, eyleme geçirilebilir bilgiler sunmak ve büyümeyi desteklemek için gerçek zamanlı iş ve operasyonel verilere güveniyor. CData Connect, veri değer zincirinizdeki eksik halkadır. CData Connect, kullanıcıların standart veritabanı erişimi aracılığıyla herhangi bir bulut uygulamasından veya v...

Denodo

Denodo

denodo.com

Kuruluşların tüm verilerine gerçek zamanlı olarak bağlanmalarını sağlıyoruz. Denodo, verileri orijinal depolarından taşımadan, en geniş kurumsal, bulut, büyük veri ve yapılandırılmamış veri kaynakları yelpazesinde veri erişimi, veri yönetimi ve veri dağıtım yetenekleri sağlayan, veri sanallaştırmayl...

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