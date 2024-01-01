Veri Sanallaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality, veri entegrasyonu ve yönetimi sorunlarını, hızlı veri dünyasında veri ekiplerine en uygun şekilde özelleştirilmiş bir şekilde esnek bir şekilde çözmek için iki ürün sunar. Veri Sanallığı Platformu - Esnek Veri Mimarileri için Veri Sanallaştırma Veri sanallaştırmayı ve veri çoğaltmay...