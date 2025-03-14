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Veri Merkezi Altyapı Sağlayıcıları
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Veri Merkezi Altyapı Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Veri merkezi altyapı sağlayıcıları, fiziksel veri merkezlerine ihtiyaç duyan ancak kendi tesislerini kurmamayı tercih eden işletmelere yardımcı olur. Bu sağlayıcılar, özel veri merkezi kiralama, ortak yerleşim hizmetleri (şirketlerin ortak bir alanda sunucu kiraladığı yer) veya her ikisinin bir kombinasyonu dahil olmak üzere çeşitli çözümler sunar. Ek olarak, bazı sağlayıcılar tekliflerini özel yapım merkezler ve çevre dostu güç seçenekleri gibi özel hizmetleri de içerecek şekilde genişletiyor.

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TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint, veri merkezi yönetimi, bulut hizmetleri ve siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

DataPlugs

DataPlugs

dataplugs.com

DataPlugs, web hosting, özel sunucu ve kolokasyon hizmetleri sunarak tüm boyutlardaki işletmelere destek sağlar.

Flexential

Flexential

flexential.com

Flexential, işletmelere veri merkezi hizmetleri, kolokasyon, bulut çözümleri ve managed hizmetler sunarak esnek ve ölçeklenebilir BT altyapıları sağlamaktadır.

CoreSite

CoreSite

coresite.com

Coresite uygulaması, hibrid BT altyapılarını yönetmek için merkezi bir platform sunarak, sanal bağlantıları otomatikleştirir ve bant genişliğini gerçek zamanlı olarak sağlar.

Cologix

Cologix

cologix.com

Cologix uygulaması, kullanıcıların veri merkezlerini yönetmelerine ve 700'den fazla ağ ile bulut sağlayıcısına bağlanmalarına olanak tanır.

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